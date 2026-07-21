The Economist: Зеленски останал шокиран от острия тон на Федоров след уволнението

Нов материал на авторитетното издание The Economist разкрива сериозни пукнатини в украинското държавно управление след решението на президента Володимир Зеленски да отстрани Михайло Федоров от поста му.
Източници от президентската администрация споделят, че кабинетът на държавния глава е останал напълно шокиран от острия тон на изявленията на министъра веднага след неговата оставка. Властта в Киев не е очаквала толкова силна публична съпротива от страна на Федоров, който досега се ползваше с репутацията на лоялен технократ.
Протести и напрежение около генерал Сирски
Оценките на международните наблюдатели показват, че уволнението на Федоров е стратегическа грешка, която вече отприщва вълна от недоволство. Основните протести на гражданите и военните в страната бързо се преместиха и концентрираха около фигурата на главнокомандващия ВСУ генерал Олександър Сирски. Това пренасочване на общественото недоволство поставя под въпрос не само военното ръководство, но и стабилността на целия кабинет в този критичен момент.
Досегашният министър бе смятан за архитекта на дигиталната модернизация на украинската армия. Общественото недоволство е силно подкрепено от социологическите проучвания. Данни на компанията Gradus, цитирани в международния печат, показват, че 61% от украинците се противопоставят на неговата смяна. Критични коментари в медии като The Washington Post и анализи в Al Jazeera подчертават, че тази политическа криза поставя на сериозно изпитание вътрешното единство на страната в ключов момент от сблъсъка с Русия.
Президентът Зеленски вече проведе поредица от срещи с висши командири в опит да тушира напрежението, като увери, че исканията на гражданите са чути. Въпреки това организаторите на протестите заплашват с безсрочни ефективни действия, ако реформаторският екип не бъде възстановен до броени дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папата
Коментиран от #18
05:27 21.07.2026
2 Лопата Орешник
05:27 21.07.2026
3 Асгард
Коментиран от #6
05:29 21.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зеления път
05:31 21.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Трябвало е
05:38 21.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Госあ
05:45 21.07.2026
11 Хмм
05:47 21.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Лопата Орешник
До коментар #15 от "Наблюдател":Съгласен.
06:03 21.07.2026
18 Скоро
До коментар #1 от "Папата":Ще му намажат ските господарите.
Коментиран от #31
06:13 21.07.2026
19 Калпазанин
Коментиран от #21, #25
06:15 21.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Госあ
До коментар #19 от "Калпазанин":Ботокса, ако не пусне бензин и ток това лято на крепостниците ще го вадят от калното мазе наесен!
06:16 21.07.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #20 от "Хмм":Ще падне пак яко млатене на вата!
06:17 21.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Хмм
До коментар #19 от "Калпазанин":и какво постигнаха с техните майдани, вече 20 години - от 2004 година, разрушиха си страната, а повечето от майданаджиите са извън страната, на фронта са "селяните", по думите на Тръмп-младши
Коментиран от #27
06:21 21.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Калпазанин
До коментар #25 от "Хмм":Унищожиха блатния хаганат за няма и 5 години, завряха онова в ботокса в бункеро форевър, малко ли е!
Коментиран от #61
06:23 21.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Някой си
До коментар #26 от "Сатана Z":Ти сигурен ли си че можеш да броиш до толкова?
06:24 21.07.2026
30 Аква
За тоя украински престъпник времето изтече...
Коментиран от #35
06:24 21.07.2026
31 Атина Палада
До коментар #18 от "Скоро":копейка промушена, това го бълнувате от 2022ра
Коментиран от #38
06:25 21.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Аква
06:26 21.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гориил
06:29 21.07.2026
37 Цеко
До коментар #24 от "Лопата Орешник":Много руска смрадт е това.
Коментиран от #39
06:30 21.07.2026
38 Някой си
До коментар #31 от "Атина Палада":Какво друго им остава на копейките до като ровят в кофите зад Била!
06:30 21.07.2026
39 Лопата Орешник
До коментар #37 от "Цеко":Така е, малко остана, наесен и ботокса ще го полагат в мавзолея!
06:31 21.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Зад
Ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени окаянаото и строго подчинено състояние на България, той би действал целенасочено.
Той знае, че силите на нездравия, на евроатлантиците разум (меко казано, да не пиша джендърите) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно и праволинейно и да се насочва към интереса на българите
Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност. Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала, навързани като свински черва.
Не реагира за построяване на фотоволтаици и ветрогенератори без допитване на местните жители, при това повечето върху земеденлска земя.
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06:32 21.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Подбор
1. Радев заявява , чрез Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ , че 10 годишния договор с Украйна ще се изпълнява без да имало нужда от ратификацията му. Т.е. ще се произеждат съвместно и дронове. Партията му гласува против предлпжението на Възраждане договорът с Украйна да се анулира. АЕЦ Беляне ще се продава/подарява на Украйна съгласно договора. Бълария подкрепя членство на Украйна в НАТО.
2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
06:34 21.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Годината е 2027
06:37 21.07.2026
46 УНИ
1. Радев заявява , чрез Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ , че 10 годишния договор с Украйна ще се изпълнява без да имало нужда от ратификацията му. Т.е. ще се произеждат съвместно и дронове. Партията му гласува против предлпжението на Възраждане договорът с Украйна да се анулира. АЕЦ Беляне ще се продава/подарява на Украйна съгласно договора. Бълария подкрепя членство на Украйна в НАТО.
2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
Коментиран от #52
06:38 21.07.2026
47 По мияр
До коментар #44 от "Лопата Орешник":Дръж се възпитано.В противен случай ще бъдеш изритан в зъбките.
06:39 21.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Досегашното
06:45 21.07.2026
50 Механик
Каквото и да избере, това ще е "заден ход" и ще си плюе на решението. А стигне ли се до там, за един политик това означава "загуба на тежест". За Зели в тоя случай ще означава, че трябва да избере между това да върне Федоров и хората на Сирски да го провесят (класически) или да остави Сирски и хората на Федоров да му сипят нещо "технократско" в кафето.
Предстоят интересни промени. Но каквото и да стане, да знаете, че Путин е виновен.
06:47 21.07.2026
51 Русофил хардлайнар
Коментиран от #55
06:49 21.07.2026
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53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Русофил хардлайнар
07:02 21.07.2026
55 Механик
До коментар #51 от "Русофил хардлайнар":Виждаме я как и колко се развива Украина. Ако ви спрат парите сте приключили на секундата.
Градовете ви са в руини, а народа спи в метрото. Вода, ток, храна няма. Дронове яжте! те са високотехнологични.
Руснаците без ракети и на магарета половината държава ви взеха, а вие все побеждавате. И кои сте вие тогава? 5 години се "модернизирате" с помощта на парите на данъкоплатците на 70 държави, а територията ви намалява осезаемо. Скоро ще оберат тия от вас дето са по европа и ще ги пратят в месомелачката, щото други няма. А когато туснаците компостират и тия ще се наложи да събират българи, румънци, молдовци и да ги пращат да ви оправят бакиите.
Приключени сте! Повече няма да има Украина. Е това е раелността.
07:03 21.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Русофил хардлайнар
07:09 21.07.2026
59 Някой си
07:11 21.07.2026
60 Обективни истини
07:28 21.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.