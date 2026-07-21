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The Economist: Зеленски останал шокиран от острия тон на Федоров след уволнението
  Тема: Украйна

The Economist: Зеленски останал шокиран от острия тон на Федоров след уволнението

21 Юли, 2026 05:17, обновена 21 Юли, 2026 05:25 2 575 61

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  • украйна

Президентът се сблъсква с безпрецедентна политическа криза и масови граждански протести след неочакваното отстраняване на министъра

The Economist: Зеленски останал шокиран от острия тон на Федоров след уволнението - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов материал на авторитетното издание The Economist разкрива сериозни пукнатини в украинското държавно управление след решението на президента Володимир Зеленски да отстрани Михайло Федоров от поста му.

Източници от президентската администрация споделят, че кабинетът на държавния глава е останал напълно шокиран от острия тон на изявленията на министъра веднага след неговата оставка. Властта в Киев не е очаквала толкова силна публична съпротива от страна на Федоров, който досега се ползваше с репутацията на лоялен технократ.

Протести и напрежение около генерал Сирски

Оценките на международните наблюдатели показват, че уволнението на Федоров е стратегическа грешка, която вече отприщва вълна от недоволство. Основните протести на гражданите и военните в страната бързо се преместиха и концентрираха около фигурата на главнокомандващия ВСУ генерал Олександър Сирски. Това пренасочване на общественото недоволство поставя под въпрос не само военното ръководство, но и стабилността на целия кабинет в този критичен момент.

Досегашният министър бе смятан за архитекта на дигиталната модернизация на украинската армия. Общественото недоволство е силно подкрепено от социологическите проучвания. Данни на компанията Gradus, цитирани в международния печат, показват, че 61% от украинците се противопоставят на неговата смяна. Критични коментари в медии като The Washington Post и анализи в Al Jazeera подчертават, че тази политическа криза поставя на сериозно изпитание вътрешното единство на страната в ключов момент от сблъсъка с Русия.

Президентът Зеленски вече проведе поредица от срещи с висши командири в опит да тушира напрежението, като увери, че исканията на гражданите са чути. Въпреки това организаторите на протестите заплашват с безсрочни ефективни действия, ако реформаторският екип не бъде възстановен до броени дни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папата

    43 3 Отговор
    Бялото знаме, Зелен.

    Коментиран от #18

    05:27 21.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

    40 3 Отговор
    Човека го мислили за лоялен, но го уволнили! После били изумени, че лоялният човек изразил недоволство от това, че лоялността му е била предадена! Тоя еленски е най обратното на острото !!!

    05:27 21.07.2026

  • 3 Асгард

    31 2 Отговор
    Така е при диктатура!

    Коментиран от #6

    05:29 21.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зеления път

    36 2 Отговор
    Зеленото тепърва има да се шокира.. Злите езици говорят, че се е бил шокирал и припаднал на срещата на НАТО в Турция и викали линейка..

    05:31 21.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трябвало е

    12 0 Отговор
    да го набие !

    05:38 21.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Госあ

    34 2 Отговор
    края на кървавия клоун се вижда. изпада в немилост дори пред спонсорите си.

    05:45 21.07.2026

  • 11 Хмм

    18 2 Отговор
    коментарите по форумите са, че федоров стои зад бусификацията на тцк

    05:47 21.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лопата Орешник

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Наблюдател":

    Съгласен.

    06:03 21.07.2026

  • 18 Скоро

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Папата":

    Ще му намажат ските господарите.

    Коментиран от #31

    06:13 21.07.2026

  • 19 Калпазанин

    4 21 Отговор
    Но трябва да признаем, че в блатата страхливите фатмаци не смеят да шукнат пред бункерния геостратег, по страхливо и подло то блатара е само копейката му продажна!

    Коментиран от #21, #25

    06:15 21.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Госあ

    3 16 Отговор

    До коментар #19 от "Калпазанин":

    Ботокса, ако не пусне бензин и ток това лято на крепостниците ще го вадят от калното мазе наесен!

    06:16 21.07.2026

  • 22 Последния Софиянец

    3 9 Отговор

    До коментар #20 от "Хмм":

    Ще падне пак яко млатене на вата!

    06:17 21.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хмм

    29 3 Отговор

    До коментар #19 от "Калпазанин":

    и какво постигнаха с техните майдани, вече 20 години - от 2004 година, разрушиха си страната, а повечето от майданаджиите са извън страната, на фронта са "селяните", по думите на Тръмп-младши

    Коментиран от #27

    06:21 21.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Калпазанин

    3 17 Отговор

    До коментар #25 от "Хмм":

    Унищожиха блатния хаганат за няма и 5 години, завряха онова в ботокса в бункеро форевър, малко ли е!

    Коментиран от #61

    06:23 21.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Ти сигурен ли си че можеш да броиш до толкова?

    06:24 21.07.2026

  • 30 Аква

    12 3 Отговор
    Последната изповед на зеленски - тик так, тик так...
    За тоя украински престъпник времето изтече...

    Коментиран от #35

    06:24 21.07.2026

  • 31 Атина Палада

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Скоро":

    копейка промушена, това го бълнувате от 2022ра

    Коментиран от #38

    06:25 21.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Аква

    2 10 Отговор
    Но е по вероятно първо да извлекат онова с ботокса от мазето и да го провесят от башнята на спаска, като се замисля!

    06:26 21.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гориил

    2 10 Отговор
    Тия двамата загрузина с 200 над 1.5 милиона блатни вати, кабзон пее нон стоп, чака и кабаеев, браво!

    06:29 21.07.2026

  • 37 Цеко

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "Лопата Орешник":

    Много руска смрадт е това.

    Коментиран от #39

    06:30 21.07.2026

  • 38 Някой си

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Какво друго им остава на копейките до като ровят в кофите зад Била!

    06:30 21.07.2026

  • 39 Лопата Орешник

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Цеко":

    Така е, малко остана, наесен и ботокса ще го полагат в мавзолея!

    06:31 21.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Зад

    5 3 Отговор
    Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаше да бъдат проведени.
    Ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени окаянаото и строго подчинено състояние на България, той би действал целенасочено.
    Той знае, че силите на нездравия, на евроатлантиците разум (меко казано, да не пиша джендърите) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно и праволинейно и да се насочва към интереса на българите
    Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност. Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала, навързани като свински черва.
    Не реагира за построяване на фотоволтаици и ветрогенератори без допитване на местните жители, при това повечето върху земеденлска земя.

    .

    06:32 21.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Подбор

    6 2 Отговор
    Евроатлантиците дадоха на Радев властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Следя действията от назначаването му. Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е мнението и на медиен магнат на Тръмп.Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
    1. Радев заявява , чрез Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ , че 10 годишния договор с Украйна ще се изпълнява без да имало нужда от ратификацията му. Т.е. ще се произеждат съвместно и дронове. Партията му гласува против предлпжението на Възраждане договорът с Украйна да се анулира. АЕЦ Беляне ще се продава/подарява на Украйна съгласно договора. Бълария подкрепя членство на Украйна в НАТО.
    2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира­
    4. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.

    06:34 21.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Годината е 2027

    3 7 Отговор
    3 милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж и да сеят азиатски трипер.

    06:37 21.07.2026

  • 46 УНИ

    2 2 Отговор
    Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
    1. Радев заявява , чрез Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ , че 10 годишния договор с Украйна ще се изпълнява без да имало нужда от ратификацията му. Т.е. ще се произеждат съвместно и дронове. Партията му гласува против предлпжението на Възраждане договорът с Украйна да се анулира. АЕЦ Беляне ще се продава/подарява на Украйна съгласно договора. Бълария подкрепя членство на Украйна в НАТО.
    2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира­
    4. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.

    Коментиран от #52

    06:38 21.07.2026

  • 47 По мияр

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Лопата Орешник":

    Дръж се възпитано.В противен случай ще бъдеш изритан в зъбките.

    06:39 21.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Досегашното

    5 1 Отговор
    Е по - голям престъпник и крадец от наркомана !

    06:45 21.07.2026

  • 50 Механик

    4 2 Отговор
    И кво излиза? Излиза, че Зели трябва да избира между Сирски ионя с розавите бузки.
    Каквото и да избере, това ще е "заден ход" и ще си плюе на решението. А стигне ли се до там, за един политик това означава "загуба на тежест". За Зели в тоя случай ще означава, че трябва да избере между това да върне Федоров и хората на Сирски да го провесят (класически) или да остави Сирски и хората на Федоров да му сипят нещо "технократско" в кафето.
    Предстоят интересни промени. Но каквото и да стане, да знаете, че Путин е виновен.

    06:47 21.07.2026

  • 51 Русофил хардлайнар

    4 7 Отговор
    Докато Украйна се развива технологично във военно отношение, Зеленски ги покачи руснетата на мaгарета, кaтъри, мyлета, кoне, велосипеди, тоалетни чинии, голфколички и други, а путин закопа на 200 м. под земли! Евалата Зелeнце!

    Коментиран от #55

    06:49 21.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Русофил хардлайнар

    2 4 Отговор
    Колко още трябва да се изложи дегРадев, за да го натирим! Не е нужно да го гледаме целия мандат! Така както предсрочно дезертира от президентство, така безславно може да си вземе торбата на рамо и да се чупира от премиерския стол!

    07:02 21.07.2026

  • 55 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Русофил хардлайнар":

    Виждаме я как и колко се развива Украина. Ако ви спрат парите сте приключили на секундата.
    Градовете ви са в руини, а народа спи в метрото. Вода, ток, храна няма. Дронове яжте! те са високотехнологични.
    Руснаците без ракети и на магарета половината държава ви взеха, а вие все побеждавате. И кои сте вие тогава? 5 години се "модернизирате" с помощта на парите на данъкоплатците на 70 държави, а територията ви намалява осезаемо. Скоро ще оберат тия от вас дето са по европа и ще ги пратят в месомелачката, щото други няма. А когато туснаците компостират и тия ще се наложи да събират българи, румънци, молдовци и да ги пращат да ви оправят бакиите.
    Приключени сте! Повече няма да има Украина. Е това е раелността.

    07:03 21.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Русофил хардлайнар

    2 4 Отговор
    Ако човек се позамисли, Китай и Индия исие, на сaбаките помагает половината свят и пак го закъсая с дефицит, купони,опашки, голод, индийски гастарбайтери и други!

    07:09 21.07.2026

  • 59 Някой си

    3 1 Отговор
    Пак да питам кво става с акушерката бре къде се дяна? Откак я думнаха в кииф никаква я няма да не е и тя като Линдзито?

    07:11 21.07.2026

  • 60 Обективни истини

    2 0 Отговор
    Всички трябва да бъдат уволнени , а след това избити. Хорото трябва да се поведе от зеленият грачещ клоун хранещ се с трупове.

    07:28 21.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

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