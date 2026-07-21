Нов материал на авторитетното издание The Economist разкрива сериозни пукнатини в украинското държавно управление след решението на президента Володимир Зеленски да отстрани Михайло Федоров от поста му.

Източници от президентската администрация споделят, че кабинетът на държавния глава е останал напълно шокиран от острия тон на изявленията на министъра веднага след неговата оставка. Властта в Киев не е очаквала толкова силна публична съпротива от страна на Федоров, който досега се ползваше с репутацията на лоялен технократ.

Протести и напрежение около генерал Сирски

Оценките на международните наблюдатели показват, че уволнението на Федоров е стратегическа грешка, която вече отприщва вълна от недоволство. Основните протести на гражданите и военните в страната бързо се преместиха и концентрираха около фигурата на главнокомандващия ВСУ генерал Олександър Сирски. Това пренасочване на общественото недоволство поставя под въпрос не само военното ръководство, но и стабилността на целия кабинет в този критичен момент.

Досегашният министър бе смятан за архитекта на дигиталната модернизация на украинската армия. Общественото недоволство е силно подкрепено от социологическите проучвания. Данни на компанията Gradus, цитирани в международния печат, показват, че 61% от украинците се противопоставят на неговата смяна. Критични коментари в медии като The Washington Post и анализи в Al Jazeera подчертават, че тази политическа криза поставя на сериозно изпитание вътрешното единство на страната в ключов момент от сблъсъка с Русия.

Президентът Зеленски вече проведе поредица от срещи с висши командири в опит да тушира напрежението, като увери, че исканията на гражданите са чути. Въпреки това организаторите на протестите заплашват с безсрочни ефективни действия, ако реформаторският екип не бъде възстановен до броени дни.