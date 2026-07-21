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САЩ и Иран пред съдбоносен избор за мир или война

САЩ и Иран пред съдбоносен избор за мир или война

21 Юли, 2026 05:56, обновена 21 Юли, 2026 06:01 1 541 14

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  • война

Регионални посредници представиха план за прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток, докато напрежението в Персийския залив достига критична точка

САЩ и Иран пред съдбоносен избор за мир или война - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международни посредници от Катар, Египет и Пакистан направиха спешен последен опит да предотвратят пълномащабна война, като представиха на САЩ и Иран ново предложение за прекратяване на огъня.

Планът предвижда възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, чиято блокада сериозно застраши световните енергийни пазари през последните седмици.

Американският новинарски портал Axios съобщи, че администрацията на президента Доналд Тръмп се намира пред съдбоносен избор: да приеме предложеното 10-дневно примирие за преговори или да започне мащабна съвместна военна кампания с Израел. Към момента нито Вашингтон, нито Техеран са приели официално документа.

Ескалация в Кувейт: Ирански удари по американски радари

Докато дипломатическите усилия продължават, ситуацията на терен се усложнява драматично от масирани въздушни удари на Техеран. Ислямската революционна гвардия (IRGC) съобщи, че е наложила „тъмна нощ на американските радари и системи за противовъздушна отбрана“. При нападения с дронове камикадзе и ракети в Кувейт е напълно унищожена американска система за ранно предупреждение, като са поразени и елементи от ПВО „Пейтриът“ в авиобазата „Али Ал Салем“.

Кувейтската армия потвърди задействането на сирените в цялата страна и прехващането на множество враждебни цели, признавайки за нанесени материални щети по ключова инфраструктура.

Арабската коалиция отвръща на заплахите на хусите

Допълнителен фронт се отвори в Червено море, след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси обявиха пълна морска блокада срещу Саудитска Арабия, затваряйки протока Баб ел-Мандеб за саудитски кораби. Повод за това станаха неотдавнашните удари по летището в Сана.

Водената от Саудитска Арабия Арабска коалиция реагира незабавно и обеща „твърд и безпрецедентен“ военен отговор на заплахите. Говорителят на коалицията подчерта, че всякакви опити за пиратство и застрашаване на търговското корабоплаване ще бъдат неутрализирани с решителна сила. (Източник: timesofisrael.com)


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    5 11 Отговор
    На мен сега кой ще ми помага
    Кой ще ме гледа

    Коментиран от #7

    06:03 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да питам само...

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пеперуда":

    От пеперуда пък абсолютно нищо

    06:15 21.07.2026

  • 6 Иванчо

    12 3 Отговор
    Абе соросня, на вас и тухла да ви покажат все Путин ви се привижда.

    06:17 21.07.2026

  • 7 Май

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    само Асад и Янукович успяха да се спасят в Москва. Мадуро, Хаменей, Кадафи, а преди това Милошевич отекоха. За ръководителите на Хамас и Хизбула няма какво да споменаваме, там Израел ги пенсионира през седмица

    06:23 21.07.2026

  • 8 Споко

    3 1 Отговор
    иде ТСВ !

    06:29 21.07.2026

  • 9 Българин

    5 3 Отговор
    Радев твърди за US самолетите, че видите ли, не той, а парламента трябвало да реши... Само дето пълното мнозинството в парламента е от депутатите на Радев и при това положение колкото и да се мъчи да се изплъзне, ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА САМОЛЕТИТЕ В БЕЗМЕР Е ИЗЦЯЛО НА РАДЕВ И АКО НЕ ИСКА ДА Я ПОЕМЕ ЛИЧНО ЕДИНСТВЕНИЯ НАЧИН Е ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА !

    06:31 21.07.2026

  • 10 Усад жия

    5 0 Отговор
    МИР ИМА САААМО ДОКАТО ПРЕЗАРЕДИМ ПАТЛАЦИТЕ......

    06:36 21.07.2026

  • 11 ВЕСЕЛЯК

    3 2 Отговор
    Kak е, как е? Как е хотел Метро-Киев? Спахте ли добре, бандери?

    06:37 21.07.2026

  • 12 Гледащ

    0 3 Отговор
    И нека бъде война защо не

    06:53 21.07.2026

  • 13 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Остава сега и Путин напълно да върне канчето и на кого да благодарим тогава ,на ония за които се молехме за банани ли ???? И ни направиха прсйдс нац празник

    06:59 21.07.2026

  • 14 Фют

    1 0 Отговор
    Айде, мир да има по всички земни кълбета.

    07:26 21.07.2026