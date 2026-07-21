САЩ и Иран пред съдбоносен избор за мир или война

Международни посредници от Катар, Египет и Пакистан направиха спешен последен опит да предотвратят пълномащабна война, като представиха на САЩ и Иран ново предложение за прекратяване на огъня.
Планът предвижда възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, чиято блокада сериозно застраши световните енергийни пазари през последните седмици.
Американският новинарски портал Axios съобщи, че администрацията на президента Доналд Тръмп се намира пред съдбоносен избор: да приеме предложеното 10-дневно примирие за преговори или да започне мащабна съвместна военна кампания с Израел. Към момента нито Вашингтон, нито Техеран са приели официално документа.
Ескалация в Кувейт: Ирански удари по американски радари
Докато дипломатическите усилия продължават, ситуацията на терен се усложнява драматично от масирани въздушни удари на Техеран. Ислямската революционна гвардия (IRGC) съобщи, че е наложила „тъмна нощ на американските радари и системи за противовъздушна отбрана“. При нападения с дронове камикадзе и ракети в Кувейт е напълно унищожена американска система за ранно предупреждение, като са поразени и елементи от ПВО „Пейтриът“ в авиобазата „Али Ал Салем“.
Кувейтската армия потвърди задействането на сирените в цялата страна и прехващането на множество враждебни цели, признавайки за нанесени материални щети по ключова инфраструктура.
Арабската коалиция отвръща на заплахите на хусите
Допълнителен фронт се отвори в Червено море, след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси обявиха пълна морска блокада срещу Саудитска Арабия, затваряйки протока Баб ел-Мандеб за саудитски кораби. Повод за това станаха неотдавнашните удари по летището в Сана.
Водената от Саудитска Арабия Арабска коалиция реагира незабавно и обеща „твърд и безпрецедентен“ военен отговор на заплахите. Говорителят на коалицията подчерта, че всякакви опити за пиратство и застрашаване на търговското корабоплаване ще бъдат неутрализирани с решителна сила. (Източник: timesofisrael.com)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Кой ще ме гледа
Коментиран от #7
06:03 21.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да питам само...
До коментар #3 от "Пеперуда":От пеперуда пък абсолютно нищо
06:15 21.07.2026
6 Иванчо
06:17 21.07.2026
7 Май
До коментар #1 от "Путин":само Асад и Янукович успяха да се спасят в Москва. Мадуро, Хаменей, Кадафи, а преди това Милошевич отекоха. За ръководителите на Хамас и Хизбула няма какво да споменаваме, там Израел ги пенсионира през седмица
06:23 21.07.2026
8 Споко
06:29 21.07.2026
9 Българин
06:31 21.07.2026
10 Усад жия
06:36 21.07.2026
11 ВЕСЕЛЯК
06:37 21.07.2026
12 Гледащ
06:53 21.07.2026
13 Kaлпазанин
06:59 21.07.2026
14 Фют
07:26 21.07.2026