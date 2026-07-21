САЩ и Иран пред съдбоносен избор за мир или война

Международни посредници от Катар, Египет и Пакистан направиха спешен последен опит да предотвратят пълномащабна война, като представиха на САЩ и Иран ново предложение за прекратяване на огъня.

Планът предвижда възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, чиято блокада сериозно застраши световните енергийни пазари през последните седмици.

Американският новинарски портал Axios съобщи, че администрацията на президента Доналд Тръмп се намира пред съдбоносен избор: да приеме предложеното 10-дневно примирие за преговори или да започне мащабна съвместна военна кампания с Израел. Към момента нито Вашингтон, нито Техеран са приели официално документа.

Ескалация в Кувейт: Ирански удари по американски радари

Докато дипломатическите усилия продължават, ситуацията на терен се усложнява драматично от масирани въздушни удари на Техеран. Ислямската революционна гвардия (IRGC) съобщи, че е наложила „тъмна нощ на американските радари и системи за противовъздушна отбрана“. При нападения с дронове камикадзе и ракети в Кувейт е напълно унищожена американска система за ранно предупреждение, като са поразени и елементи от ПВО „Пейтриът“ в авиобазата „Али Ал Салем“.

Кувейтската армия потвърди задействането на сирените в цялата страна и прехващането на множество враждебни цели, признавайки за нанесени материални щети по ключова инфраструктура.

Арабската коалиция отвръща на заплахите на хусите

Допълнителен фронт се отвори в Червено море, след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси обявиха пълна морска блокада срещу Саудитска Арабия, затваряйки протока Баб ел-Мандеб за саудитски кораби. Повод за това станаха неотдавнашните удари по летището в Сана.

Водената от Саудитска Арабия Арабска коалиция реагира незабавно и обеща „твърд и безпрецедентен“ военен отговор на заплахите. Говорителят на коалицията подчерта, че всякакви опити за пиратство и застрашаване на търговското корабоплаване ще бъдат неутрализирани с решителна сила. (Източник: timesofisrael.com)