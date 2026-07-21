Индия извика високопоставен руски дипломат заради убити индийски моряци в Черно море

Индия днес извика високопоставен дипломат от руското посолство в Делхи, след като при руски удар бяха убити четирима индийски моряци от екипажа на товарен кораб в Черно море близо до украинско пристанище, предаде Ройтерс, като се позова на информация от индийското правителство, съобщи БТА.

Министерството на външните работи на Индия вчера обяви, че при руското нападение срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са били убити четирима индийски граждани, а друг е бил приет в болница в критично състояние.

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Русия порази с три крилати ракети кораба „Голдън Лео“ (Golden Leo), плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с екипаж от индийски и сирийски моряци, съобщиха по-рано Военноморските сили на Украйна в приложението Телеграм.

При руското нападение срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са загинали четирима индийски граждани, а друг беше приет в болница в критично състояние, съобщи вчера Министерството на външните работи на Индия, цитирано от Ройтерс.

„Индия осъжда подобни нападения и отново заявява, че атаките срещу търговски кораби, излагането на опасност на невинни мирни граждани от екипажиге, или възпрепятстването на свободата на корабоплаването и търговията по какъвто и да е друг начин са недопустими и трябва да бъдат избягвани“, се казва в изявлението на индийското Министерство на външните работи.