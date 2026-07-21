Новини
Свят »
Индия »
Индия извика високопоставен руски дипломат заради убити индийски моряци в Черно море
  Тема: Украйна

Индия извика високопоставен руски дипломат заради убити индийски моряци в Черно море

21 Юли, 2026 10:56 1 715 63

  • индия-
  • русия-
  • моряци-
  • черно море

Министерството на външните работи на Индия обяви, че при руското нападение срещу кораб са били убити четирима индийски граждани

Индия извика високопоставен руски дипломат заради убити индийски моряци в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Индия днес извика високопоставен дипломат от руското посолство в Делхи, след като при руски удар бяха убити четирима индийски моряци от екипажа на товарен кораб в Черно море близо до украинско пристанище, предаде Ройтерс, като се позова на информация от индийското правителство, съобщи БТА.

Министерството на външните работи на Индия вчера обяви, че при руското нападение срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са били убити четирима индийски граждани, а друг е бил приет в болница в критично състояние.

Още новини от Украйна

Русия порази с три крилати ракети кораба „Голдън Лео“ (Golden Leo), плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с екипаж от индийски и сирийски моряци, съобщиха по-рано Военноморските сили на Украйна в приложението Телеграм.

При руското нападение срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са загинали четирима индийски граждани, а друг беше приет в болница в критично състояние, съобщи вчера Министерството на външните работи на Индия, цитирано от Ройтерс.

„Индия осъжда подобни нападения и отново заявява, че атаките срещу търговски кораби, излагането на опасност на невинни мирни граждани от екипажиге, или възпрепятстването на свободата на корабоплаването и търговията по какъвто и да е друг начин са недопустими и трябва да бъдат избягвани“, се казва в изявлението на индийското Министерство на външните работи.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    33 51 Отговор
    Русия ще си понесе отговорност за смъртта на цивилни и чуждестранни моряци.

    Коментиран от #5

    10:57 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 виноват

    37 25 Отговор
    Руснаците трабваше да уведомят корабособственици и оператори, че прекратяват обработката на кораби и товари на всички пристанища в Бандеристан!

    Коментиран от #23

    10:59 21.07.2026

  • 4 жомарт

    40 20 Отговор
    Какво е имало под натовареното зърно?

    Коментиран от #25, #41, #52

    10:59 21.07.2026

  • 5 ае, козячев

    27 19 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    5 години не ви ли заболя устата само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ да повтаряте?

    Коментиран от #10, #12, #13, #35

    11:00 21.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дим дим

    21 18 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Просяци.Скоро ще сте в кавенната ера.

    Коментиран от #9, #16

    11:01 21.07.2026

  • 8 ако ставаше толкова лесно

    22 19 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    От много мътене на златните тоалетни, чак сега ли се сетихте да унищожавате руската логистика, или просто толкова си можете?

    11:03 21.07.2026

  • 9 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    20 29 Отговор

    До коментар #7 от "дим дим":

    За Русия ясно си личи, че са в каменната ера.

    Коментиран от #56

    11:03 21.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Овчар

    22 15 Отговор
    Пропаганда ...! Индия и Русия са кото двете страни на една монета , демек едно и също..!

    Коментиран от #26

    11:03 21.07.2026

  • 12 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    20 21 Отговор

    До коментар #5 от "ае, козячев":

    От вази гледаме, че пет години вече стават как ЩЕ асвабаждаете Лисабон..а уж беха три дня...

    Коментиран от #57

    11:04 21.07.2026

  • 13 ае фуесос

    11 10 Отговор

    До коментар #5 от "ае, козячев":

    до парата не та ли боли?

    11:04 21.07.2026

  • 14 И.Лалов

    20 9 Отговор
    Е И Какво от това ще последва!?
    ЕДНО ГОЛЯМО.НИЩО.
    КАКТО И ЦЕЛИЯ СВЯТ СА БЕСИЛНИ.ДА СПРЪТ.ВОЙНАТА МЕЖДО УКРАЙНА И РУСИЯ , ГЛЕДАТ САМО ОТ СТРАНИ ПРАЩАТ ОРЪЖИЕ ТЕХНИКА ПАРИ.МИЛИАРДИ ЕВРО И КРАЕН РЕЗ ОЛТАТ Н И Щ О.

    Коментиран от #19, #22

    11:06 21.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 От мястото на събитието

    12 20 Отговор

    До коментар #7 от "дим дим":

    Така мисля и аз..вчера в Симферопол- 5€ литър нафта и пак няма..а в супермаркета тарелка с 4 корнишонки- 699 рубъла... много ли е, малко ли е..не знам , ти ше кажеш, ти ги разбираш много тия работи явно.

    Коментиран от #42, #58

    11:07 21.07.2026

  • 17 Дали ще мине номерът

    12 15 Отговор
    с пияните руски моряци?

    11:07 21.07.2026

  • 18 Волен

    8 11 Отговор
    ИЗВИНИ СЕ БЕ

    11:08 21.07.2026

  • 19 Не е

    14 20 Отговор

    До коментар #14 от "И.Лалов":

    баш едно голямо нищо. Населението на Русия намалява, армията и стратегическото им въоръжение също. Ден след ден Русия става все по-слаба и безопасна за свободния свят. Нека не бързаме с края на войната :) Виж как хубаво вече вали петрол в Москва

    Коментиран от #61

    11:09 21.07.2026

  • 20 Механик

    11 16 Отговор
    Прочетох някъде, че Моди свършил в Путлер..За миналата година става въпрос.

    11:09 21.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    9 20 Отговор

    До коментар #14 от "И.Лалов":

    НИЩО, викаш..а тарелка с три домата в супермаркета посред лято -7€ -699 рубли е нищо, викаш..литър нафта-5€...нищо, викаш

    11:10 21.07.2026

  • 23 Хахахаха

    13 23 Отговор

    До коментар #3 от "виноват":

    Копей, защо рашите удрят по напускащ пристанището кораб? Това военна цел ли е? Да не би да изнася оръжие от Украйна?

    11:10 21.07.2026

  • 24 Путя е за освиделстване

    14 15 Отговор
    Като муха без глава е. И той, и кремльовците му.

    11:10 21.07.2026

  • 25 Хахахаха

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "жомарт":

    Кораба е напускал пристанището? Какво да е имало?

    11:11 21.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ура, белким

    8 5 Отговор

    До коментар #21 от "Ии чудо големо🤣🤣":

    малко намалеят копейките!
    Навито. И без това Коцето ги има за братя. Може и на иранците да пратим малко братя, ако хептен се стопят.

    11:13 21.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дон Корлеоне

    9 9 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда кримският мост.Чака само бензина от Индия.

    11:14 21.07.2026

  • 30 ДОЛУ РУZИЯ

    10 8 Отговор
    Ще им счупя главата на копейките, руснаците и военните от блатото, ако Украйна победи.

    11:16 21.07.2026

  • 31 Алекс

    12 5 Отговор
    Путяру надо повесить за яйцы. Надоело чмо кгбшное.

    11:17 21.07.2026

  • 32 Удри копейката с лопатЕто!

    12 7 Отговор
    До нассиране!

    11:17 21.07.2026

  • 33 Диктор

    11 8 Отговор
    Руското зверство няма край!

    11:18 21.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ол1гофрен,

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "ае, козячев":

    всеки може да ползва думата "ще". Колко точно удряте дъното?

    11:23 21.07.2026

  • 36 нпо агент

    15 4 Отговор
    плаващ под флага на бананова република..как да разберем кой моряк и кой соб-к..биеш наред и те да правят сметка..дали да идват пак и да носят оръжие и др. боклуци..А Индия да не се прави на интересна..само печели от тази война ..стотици милиарди от препродажба на руските енергоносители.

    11:28 21.07.2026

  • 37 Луганск

    13 10 Отговор
    ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ СПУКА И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!

    Вие сте все още жив-това е щедрост, благородство и отговорност за цялото човечество на Русия!

    Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна, като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл 12, Наполеон и Хитлер!

    Вече Русия унищожи 3 от вашите натовски армии заедно с вашето въоръжение!
    Руската противовъздушна отбрана отразява 99% от набезите! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна вече би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би умряла за един месец под санкциите, които се опитвате да наложите!

    Ще дойде време и вие и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превърнати в прах! И вие знаете кой ще го направи - руският народ!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #38, #47

    11:30 21.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 каунь

    13 7 Отговор
    ко правят тръговски кораби в зона на военни действия? На сички е ясно че в Одеса се разтоварва военна западна техника, и че руснаците нема се церемонят.

    Коментиран от #48

    11:36 21.07.2026

  • 40 Факт

    11 7 Отговор
    Руският посланик излезе от индийското посолство и си го премести в левия крачол.Индийски моряци по-вече няма да акостират в Одеса.Живи.

    Коментиран от #44

    11:43 21.07.2026

  • 41 55555

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "жомарт":

    Руски орки.

    11:52 21.07.2026

  • 42 ами

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "От мястото на събитието":

    лъжеш като голяма бутилка ром....

    Коментиран от #46

    11:54 21.07.2026

  • 43 гост

    4 4 Отговор
    Индийците имат топки и се запънаха, докато преди време имаше убити при руски удар турски моряци.Султана мълчеше като шаран..

    11:54 21.07.2026

  • 44 Герги

    6 4 Отговор

    До коментар #40 от "Факт":

    Не бъди толкова сигурен че си го е преместил...1,5 милиарда народ са, а и също имат ядрено оръжие....тези ги разправяй в къщи..

    11:56 21.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 На теб

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "ами":

    се е метнал. Даваш му лош пример.

    12:02 21.07.2026

  • 47 Я тая с транквилантите пак я изтърваха

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Луганск":

    от Семипалатинската психиатрия. Братовчедката на Митрофанова.
    Днеска са им пуснали нета, бравос! .

    12:04 21.07.2026

  • 48 Кои сте тези всички?!

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "каунь":

    Ти и гласовете в главата ти.

    12:06 21.07.2026

  • 49 Кво праят индииските манgali

    6 7 Отговор
    на кораб каращ оръжие за WCкрайна в укронаzzистко пристанище. Като са тръгнали са си сложили главата в торбата. А,Индия, ако иска да си пази хората да не ги пуска на такива животозастрашаващи кораби транспортиращи военни стоки за вражеска на Русия държава, защото стават съучастници.

    Коментиран от #51, #53

    12:12 21.07.2026

  • 50 БРИКС умре

    5 2 Отговор
    А така исках Коцето да им стане член, че да го провалят окончателно.
    Събра пари за някакъв руски шпионин
    Но Митрофанова не му се върза на акъла и той оползотвори парите за екскурзия до Москва да се снимат чучелото на Ленин. Е, ясно е, че повече рубла няма да види от този си таен спонсор. А Пешо с Волгата си харчи евраците сам и даже не му плаща членски внос.
    Прецакан отвсякъде.

    12:12 21.07.2026

  • 51 То си е тяхна работа

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "Кво праят индииските манgali":

    Да не си им шеф да им държиш сметка.
    Брой си там дигиталните рубли и си трай.

    12:14 21.07.2026

  • 52 Показаха какво има,

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "жомарт":

    сандъци със снаряди,ракети,АТВ-та и кво ли не за водене на война. Манgalsкия екипаж е знаел много добре кво карат и за къде,защото са им платили огромни суми на тези бушони. Преди ако е минавало безопасно,сега Русия унищожава всичко което се движи и плава към укропистан. От пуснато видео от екипажа на друг кораб плраващ под чужд флаг,се чуваха истеричните крясъци на екипажа,който се молеше на всевишния да ги спаси и се клеха, че никога повече няма да стъпят там.

    Коментиран от #54, #55

    12:18 21.07.2026

  • 53 Я, ти руснак ли си ве?

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "Кво праят индииските манgali":

    Ако си българин, значи индийците са "твои хора" в случая , защото Русия обяви и България за вражеска държава. Къв ти е проблемът? Раздвоение на личността?

    12:18 21.07.2026

  • 54 Може ли източникът на фейка ти

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Показаха какво има,":

    издание, брой, дата?

    12:19 21.07.2026

  • 55 Т.па копейка

    7 2 Отговор

    До коментар #52 от "Показаха какво има,":

    видеа режисира.
    Я бегай! Руската некадърност нийде я няма.
    Освен у някои Радеви министри.

    12:21 21.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Айде бе,от мястото за което пишеш

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "От мястото на събитието":

    гледам горивата са на нормални цени сстокинте също.

    12:27 21.07.2026

  • 59 Трабваше българи да убият

    2 1 Отговор
    Те и без друго изчезват и нема да липсват никому

    Коментиран от #62

    12:32 21.07.2026

  • 60 Тия па ко вият толкоз🤣🤣

    2 4 Отговор
    Имат си 2,5 милиарда хлебарки🤣🤣у техната кочина не ги броят за хора ама сега искат обезщетения да приберат като за човеци🤣

    12:34 21.07.2026

  • 61 стоян

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Не е":

    До 19 ком - вярно казваш защо да бързаме с края на войната нека поне още три месеца продължи та дотогава всичко в московията да изгори - всеки ден е шоу

    12:36 21.07.2026

  • 62 Само бг копейките няма

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Трабваше българи да убият":

    да ни липсват. Подаряваме им ги. Те не са и българи.

    12:43 21.07.2026

  • 63 Московията трябва да бъде разрушена...

    4 0 Отговор
    Московските мръсници стрелят само по граждански обекти, но накрая ще настъпят котето някъде...

    12:52 21.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания