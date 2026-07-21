Индия извика високопоставен руски дипломат заради убити индийски моряци в Черно море

Индия днес извика високопоставен дипломат от руското посолство в Делхи, след като при руски удар бяха убити четирима индийски моряци от екипажа на товарен кораб в Черно море близо до украинско пристанище, предаде Ройтерс, като се позова на информация от индийското правителство, съобщи БТА.
Министерството на външните работи на Индия вчера обяви, че при руското нападение срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са били убити четирима индийски граждани, а друг е бил приет в болница в критично състояние.
Русия порази с три крилати ракети кораба „Голдън Лео“ (Golden Leo), плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с екипаж от индийски и сирийски моряци, съобщиха по-рано Военноморските сили на Украйна в приложението Телеграм.
При руското нападение срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са загинали четирима индийски граждани, а друг беше приет в болница в критично състояние, съобщи вчера Министерството на външните работи на Индия, цитирано от Ройтерс.
„Индия осъжда подобни нападения и отново заявява, че атаките срещу търговски кораби, излагането на опасност на невинни мирни граждани от екипажиге, или възпрепятстването на свободата на корабоплаването и търговията по какъвто и да е друг начин са недопустими и трябва да бъдат избягвани“, се казва в изявлението на индийското Министерство на външните работи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #5
10:57 21.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 виноват
Коментиран от #23
10:59 21.07.2026
4 жомарт
Коментиран от #25, #41, #52
10:59 21.07.2026
5 ае, козячев
До коментар #1 от "Варна 3":5 години не ви ли заболя устата само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ да повтаряте?
Коментиран от #10, #12, #13, #35
11:00 21.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 дим дим
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Просяци.Скоро ще сте в кавенната ера.
Коментиран от #9, #16
11:01 21.07.2026
8 ако ставаше толкова лесно
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":От много мътене на златните тоалетни, чак сега ли се сетихте да унищожавате руската логистика, или просто толкова си можете?
11:03 21.07.2026
9 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #7 от "дим дим":За Русия ясно си личи, че са в каменната ера.
Коментиран от #56
11:03 21.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Овчар
Коментиран от #26
11:03 21.07.2026
12 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #5 от "ае, козячев":От вази гледаме, че пет години вече стават как ЩЕ асвабаждаете Лисабон..а уж беха три дня...
Коментиран от #57
11:04 21.07.2026
13 ае фуесос
До коментар #5 от "ае, козячев":до парата не та ли боли?
11:04 21.07.2026
14 И.Лалов
ЕДНО ГОЛЯМО.НИЩО.
КАКТО И ЦЕЛИЯ СВЯТ СА БЕСИЛНИ.ДА СПРЪТ.ВОЙНАТА МЕЖДО УКРАЙНА И РУСИЯ , ГЛЕДАТ САМО ОТ СТРАНИ ПРАЩАТ ОРЪЖИЕ ТЕХНИКА ПАРИ.МИЛИАРДИ ЕВРО И КРАЕН РЕЗ ОЛТАТ Н И Щ О.
Коментиран от #19, #22
11:06 21.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 От мястото на събитието
До коментар #7 от "дим дим":Така мисля и аз..вчера в Симферопол- 5€ литър нафта и пак няма..а в супермаркета тарелка с 4 корнишонки- 699 рубъла... много ли е, малко ли е..не знам , ти ше кажеш, ти ги разбираш много тия работи явно.
Коментиран от #42, #58
11:07 21.07.2026
17 Дали ще мине номерът
11:07 21.07.2026
18 Волен
11:08 21.07.2026
19 Не е
До коментар #14 от "И.Лалов":баш едно голямо нищо. Населението на Русия намалява, армията и стратегическото им въоръжение също. Ден след ден Русия става все по-слаба и безопасна за свободния свят. Нека не бързаме с края на войната :) Виж как хубаво вече вали петрол в Москва
Коментиран от #61
11:09 21.07.2026
20 Механик
11:09 21.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #14 от "И.Лалов":НИЩО, викаш..а тарелка с три домата в супермаркета посред лято -7€ -699 рубли е нищо, викаш..литър нафта-5€...нищо, викаш
11:10 21.07.2026
23 Хахахаха
До коментар #3 от "виноват":Копей, защо рашите удрят по напускащ пристанището кораб? Това военна цел ли е? Да не би да изнася оръжие от Украйна?
11:10 21.07.2026
24 Путя е за освиделстване
11:10 21.07.2026
25 Хахахаха
До коментар #4 от "жомарт":Кораба е напускал пристанището? Какво да е имало?
11:11 21.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ура, белким
До коментар #21 от "Ии чудо големо🤣🤣":малко намалеят копейките!
Навито. И без това Коцето ги има за братя. Може и на иранците да пратим малко братя, ако хептен се стопят.
11:13 21.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дон Корлеоне
11:14 21.07.2026
30 ДОЛУ РУZИЯ
11:16 21.07.2026
31 Алекс
11:17 21.07.2026
32 Удри копейката с лопатЕто!
11:17 21.07.2026
33 Диктор
11:18 21.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ол1гофрен,
До коментар #5 от "ае, козячев":всеки може да ползва думата "ще". Колко точно удряте дъното?
11:23 21.07.2026
36 нпо агент
11:28 21.07.2026
37 Луганск
Вие сте все още жив-това е щедрост, благородство и отговорност за цялото човечество на Русия!
Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна, като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл 12, Наполеон и Хитлер!
Вече Русия унищожи 3 от вашите натовски армии заедно с вашето въоръжение!
Руската противовъздушна отбрана отразява 99% от набезите! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна вече би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би умряла за един месец под санкциите, които се опитвате да наложите!
Ще дойде време и вие и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превърнати в прах! И вие знаете кой ще го направи - руският народ!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #38, #47
11:30 21.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 каунь
Коментиран от #48
11:36 21.07.2026
40 Факт
Коментиран от #44
11:43 21.07.2026
41 55555
До коментар #4 от "жомарт":Руски орки.
11:52 21.07.2026
42 ами
До коментар #16 от "От мястото на събитието":лъжеш като голяма бутилка ром....
Коментиран от #46
11:54 21.07.2026
43 гост
11:54 21.07.2026
44 Герги
До коментар #40 от "Факт":Не бъди толкова сигурен че си го е преместил...1,5 милиарда народ са, а и също имат ядрено оръжие....тези ги разправяй в къщи..
11:56 21.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 На теб
До коментар #42 от "ами":се е метнал. Даваш му лош пример.
12:02 21.07.2026
47 Я тая с транквилантите пак я изтърваха
До коментар #37 от "Луганск":от Семипалатинската психиатрия. Братовчедката на Митрофанова.
Днеска са им пуснали нета, бравос! .
12:04 21.07.2026
48 Кои сте тези всички?!
До коментар #39 от "каунь":Ти и гласовете в главата ти.
12:06 21.07.2026
49 Кво праят индииските манgali
Коментиран от #51, #53
12:12 21.07.2026
50 БРИКС умре
Събра пари за някакъв руски шпионин
Но Митрофанова не му се върза на акъла и той оползотвори парите за екскурзия до Москва да се снимат чучелото на Ленин. Е, ясно е, че повече рубла няма да види от този си таен спонсор. А Пешо с Волгата си харчи евраците сам и даже не му плаща членски внос.
Прецакан отвсякъде.
12:12 21.07.2026
51 То си е тяхна работа
До коментар #49 от "Кво праят индииските манgali":Да не си им шеф да им държиш сметка.
Брой си там дигиталните рубли и си трай.
12:14 21.07.2026
52 Показаха какво има,
До коментар #4 от "жомарт":сандъци със снаряди,ракети,АТВ-та и кво ли не за водене на война. Манgalsкия екипаж е знаел много добре кво карат и за къде,защото са им платили огромни суми на тези бушони. Преди ако е минавало безопасно,сега Русия унищожава всичко което се движи и плава към укропистан. От пуснато видео от екипажа на друг кораб плраващ под чужд флаг,се чуваха истеричните крясъци на екипажа,който се молеше на всевишния да ги спаси и се клеха, че никога повече няма да стъпят там.
Коментиран от #54, #55
12:18 21.07.2026
53 Я, ти руснак ли си ве?
До коментар #49 от "Кво праят индииските манgali":Ако си българин, значи индийците са "твои хора" в случая , защото Русия обяви и България за вражеска държава. Къв ти е проблемът? Раздвоение на личността?
12:18 21.07.2026
54 Може ли източникът на фейка ти
До коментар #52 от "Показаха какво има,":издание, брой, дата?
12:19 21.07.2026
55 Т.па копейка
До коментар #52 от "Показаха какво има,":видеа режисира.
Я бегай! Руската некадърност нийде я няма.
Освен у някои Радеви министри.
12:21 21.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Айде бе,от мястото за което пишеш
До коментар #16 от "От мястото на събитието":гледам горивата са на нормални цени сстокинте също.
12:27 21.07.2026
59 Трабваше българи да убият
Коментиран от #62
12:32 21.07.2026
60 Тия па ко вият толкоз🤣🤣
12:34 21.07.2026
61 стоян
До коментар #19 от "Не е":До 19 ком - вярно казваш защо да бързаме с края на войната нека поне още три месеца продължи та дотогава всичко в московията да изгори - всеки ден е шоу
12:36 21.07.2026
62 Само бг копейките няма
До коментар #59 от "Трабваше българи да убият":да ни липсват. Подаряваме им ги. Те не са и българи.
12:43 21.07.2026
63 Московията трябва да бъде разрушена...
12:52 21.07.2026