Какво иска да промени Анди Бърнам във Великобритания

Новият британски премиер Бърнам заговори за реформи още преди встъпването си в длъжност. Какво иска да промени и с какви препятствия ще трябва да се бори?

Анди Бърнам знае с какво трябва бързо да се справи. Затова още във встъпителната си реч новият британски премиер каза: "Искам хората да си поемат дъх, най-вече във връзка с разходите за живот". Ден по-късно стана ясно какво иска да направи: правителството му предвижда премахване на ДДС върху сметките за ток на частните домакинства от първи октомври.

Бремето за хората е голямо, посочи пред британската обществена медия Би Би Си депутатката от Лейбъристката партия Мелани Уорд. "На хората в моя избирателен район и в цялата страна им е трудно да се издържат и да им остават пари за хубавите неща в живота." Именно затова е важно Бърнам да се заеме с този въпрос, заяви Уорд.

Бързи решения за проблемите с високите цени

Хората са недоволни от нестабилната политика, животът е скъп, икономиката е под натиск, пише за Великобритания АРД. Затова от Бърнам се очакват бързи резултати. "Анди Бърнам има съвсем кратко време, може би само няколко седмици, за да покаже какво може", смята Люк Трил от неправителствената организация More in Common. Ясно е, че той не може да свали цените за една нощ, но трябва да демонстрира, че се е заел с разрешаването на проблема, казва пред АРД Трил.

Именно в това отношение обаче пред Анди Бърнам има сериозни ограничения: финансите. Държавните задължения на Великобритания са високи от години, отбелязва германската обществена медия. Съвсем наскоро - в началото на юли, парламентът одобри увеличение на бюджета за отбрана с 15 милиарда паунда. Доскорошният премиер Киър Стармър беше обявил, че след одобряването на този бюджет ще се наложи отмяна на проекти в инфраструктурата и енергетиката.

Липсват пари за редица сфери

Бърнам обаче би могъл да намери друго добро приложение на тези средства: той иска да строи социални жилища, да облекчи данъчно малките и средните фирми, да подобри социалната система и да направи компаниите за ток, газ и вода обществени отново. Но откъде биха могли да дойдат нужните средства? Увеличенията на данъка върху доходите, на ДДС и на социалните осигуровки са изключени, съгласно обещанията, с които лейбъристите спечелиха изборите през 2024 година.

"Теоретично тези три данъка биха могли да бъдат увеличени само с минимален процент и въпреки това да се получат значителни приходи – тъй като хората, които ги плащат, са много", казва пред германската обществена медия финансовият експерт Джонатан Криб. Фактът, че тези увеличения са изключени от манифеста на партията обаче значи, че ще трябва да се увеличат други данъци, предполага Криб.

Как може да се постигне подем в икономиката?

В крайна сметка всичко зависи от това доколко ще може да се съвземе британската икономика, отбелязва АРД. Докато Анди Бърнам беше кмет на Манчестър, градът отбеляза забележителен растеж – и сега новият премиер иска да го пренесе върху цялата страна. Но до момента не е обяснил как смята да съживи отслабената след Брекзит британска икономика.

Смята се, че той има планове за активизиране на добива на нефт и газ в Северно море. При това – противно на сведенията в медиите, без да се откриват нови сондажи. Вместо това идеята е съществуващите да бъдат експлоатирани така, че това да доведе до поевтиняване на енергията.

Децентрализацията е голямо препятствие

Но именно най-големият му проект може да се превърне и в най-голямата пречка пред него: децентрализацията, която Анди Бърнам планира, за да предостави на регионите повече правомощия, както и бюджет за тяхната икономика и администрация. За целта вече има пилотен проект в Манчестър.

"Не всяка част от страната е готова за това", обяснява пред АРД политологът Тони Травърс. Има само пет или шест региона, сред които и Манчестър, които разполагат с персонала и ресурсите за поемането на административното управление от Лондон. "Това означава, че всичко тепърва трябва да бъде изградено, за да се реализира тази децентрализация." Но и тази идея може да пропадне поради липсата на средства, допуска германската обществена медия. Към Анди Бърнам са отправени големи очаквания. А дали ще ги оправдае, ще се разбере най-късно през есента, когато парламентът се събере отново след лятната ваканция, прогнозира АРД.

На Бърнам няма да му е лесно

В коментар по повод встъпването в длъжност на новия британски премиер, германската обществена медия подчертава, че определено няма да му е лесно. Той няма откъде да намери бързи и лесни решения във времената на политическа криза, ще трябва да се бори със същите предизвикателства като своя предшественик Стармър и вероятно – с още по-малко търпение от страна на британците.

Мнозина извън Лондон обаче копнеят за премиер, който да им е близък и да разбира ежедневните им тревоги – по местата, където заплатите не са непропорционално високи, където автобусът не идва на всеки две минути и магазините не са отворени по 24 часа седем дни в седмицата. Копнеят за премиер, който говори техния език. Въпросът е дали недоволните ще се задоволят с помирителния план на Бърнам – да укрепи общините и регионите.