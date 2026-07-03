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Новият премиер! Анди Бърнам трябва да намери милиарди, за да запълни дупка в отбраната на Великобритания

Новият премиер! Анди Бърнам трябва да намери милиарди, за да запълни дупка в отбраната на Великобритания

3 Юли, 2026 12:09 533 3

  • анди бърнам-
  • великобритания-
  • лейбъристка партия-
  • консервативна партия-
  • киър стармър

В първото си интервю, след като спечели парламентарните частични избори преди две седмици, Бърнам, който се очаква да стане министър-председател на 20 юли, потвърди съобщенията, че не е бил уведомен за разминаването в разходите

Новият премиер! Анди Бърнам трябва да намери милиарди, за да запълни дупка в отбраната на Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Бъдещият британски премиер Анди Бърнам обеща в четвъртък да намери милиарди паунда в първия си бюджет, за да затвори "дупката" във финансирането на отбраната, оставена от неговия предшественик, съобщава Politico.

Бърнам заяви, че ще "поеме изцяло отговорност" за финансиране на Плана за инвестиции в отбраната, обявен по-рано тази седмица от напускащия премиер Кийр Стармър.

Планът за инвестиции в отбраната е отпуснал допълнителни 15 милиарда паунда за британските въоръжени сили, без яснота как ще бъдат събрани.

Обещанието на Бърнам ще успокои британските военни командири, но ще предизвика месеци спекулации относно повишаване на данъците, съкращения на разходите или промени в правилата за заеми, които Бърнам би могъл да въведе, за да набере средствата при следващия бюджет, който се очаква през октомври или ноември.

В първото си интервю, след като спечели парламентарните частични избори преди две седмици, Бърнам, който се очаква да стане министър-председател на 20 юли, потвърди съобщенията, че не е бил уведомен за разминаването в разходите.


Великобритания
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