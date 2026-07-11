Великобритания депортира двама от българите, обвинени в шпионаж за Русия

Двама от българите, които бяха обвинени във Великобритания, че са шпионирали в полза на Русия, са били депортирани, съобщава Daily Express.
Според информацията това са Ваня Габерова и Иван Стоянов.
Журналистът Христо Грозев, който е бил една от техните цели, коментира депортирането на двамата българи в профила си в X, като заяви, че му се е искало "някой да си беше направил труда да информира жертвите".
Припомняме, че за шпионаж в полза за Русия бяха арестувани общо шестима българи - Ваня Габерова, Иван Стоянов, Орлин Русев, който се е смятал за ръководител на групата, Бисер Джамбазов, Катрин Иванова и Тихомир Иванчев.
Разследването установи, че Русев е ръководил шпионаската клетка, като е получавал задачи от Ян Марсалек, бившият изпълнителен директор на Wirecard, който избяга в Русия през 2020 годин след фалита на германската платежна фирма.
Групата е обвинена в това, че е следила журналисти, дисиденти, украински граждани, извършвала е шпионаж на военни обекти, обсъждала е нападения.
Габерова и Стоянов бяха осъдени на съответно 6 и 5 години затвор, докато останалите получиха между 8 и 10 години. Изглежда двамата са освободени преждевремнно от затвора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай той Толстой
Коментиран от #5
10:00 11.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1989г прехода
10:02 11.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Копейкин
Коментиран от #39
10:06 11.07.2026
7 История съчинена от откачения Грозев
Ето още от Грозев:
Mar 15, 2022 — Журналистът Хр. Грозев от Bellingcat: Войниците на Путин молят за хляб и вода, до дни войната свършва. Христо Грозев
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21 Май 2022 18:57 ч. - Христо Грозев: За руските служби войната е загубена, възможен е преврат
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05.03.2022 01:59:35 - Bellingcat: Русия изчерпва военните си ресурси в Украйна, ще влезе в логистичен кошмар. Разследващият журналист от международната група Bellingcat Христо Грозев е убеден, че Русия вече е изчерпала практически всичките си военни ресурси в нападението срещу Украйна.
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Тук вече е много интересно:
Jan 23, 2025 — Заповед за отвличането на Христо Грозев в Москва и жестокото му, мъчително убийство е дадена лично от самия Путин.
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10:08 11.07.2026
8 грозев
Коментиран от #11
10:09 11.07.2026
9 1234
10:13 11.07.2026
10 1945
Коментиран от #15, #18
10:14 11.07.2026
11 1945
До коментар #8 от "грозев":казва се държавна измяна. Зависи какви данни са предавали, но наказанието е много тежко. Затвор.
10:16 11.07.2026
12 Бенжи
10:16 11.07.2026
13 Христо Грозев сега ще трябва
Той ще се крие, но никой няма да го търси.
10:17 11.07.2026
14 Другари,
Те са нашата гордост !!!!!
Коментиран от #44
10:19 11.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А стига , бе !
10:21 11.07.2026
17 Селско нищо жест во,
До коментар #5 от "Механик":Я си е..... и т.н. !
10:21 11.07.2026
18 Ако беше малко по-интелигентен
До коментар #10 от "1945":можеше да знаеш, че осъждането става по Наказателен Кодекс.
Аман от пенсионирани общаци.
10:21 11.07.2026
19 Груйо
10:26 11.07.2026
20 Дядо Мраз
.....и какво са правили - гледали са казармите в Англия ли ?
Или са прокопали тунел под базите с ракети и с джобно ножче са отвъртяли болтовете и гайките ли ?
Хайде стига глупости ! Джеймс Бонд и Авакум Захов в едно ?
10:27 11.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пийпинг ТОМ
10:28 11.07.2026
23 томахоуК
10:29 11.07.2026
24 Град Козлодуй
10:30 11.07.2026
25 Ало - Ало.....
Коментиран от #32, #34
10:31 11.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ПЪГУОШ
Коментиран от #30
10:34 11.07.2026
28 Петер Брьогел - СТАРИ
10:35 11.07.2026
29 Смях и Сеир
До коментар #26 от "Роко":А какъв е бил аятолаха и семейството му , когато израеЛ и саЩ ги убиха ? При това на негова земя !
10:37 11.07.2026
30 1945
До коментар #27 от "ПЪГУОШ":ще излежават присъдите тук
10:38 11.07.2026
31 Голямо унижение
10:40 11.07.2026
32 Моряка
До коментар #25 от "Ало - Ало.....":Айде сега пък реклама на Христо Грозев.Ами ако руснаците се интересеваха от Христо Грозев( със значение на една хлебарка или на въшка по точно),до сега да са го гътнали.И нямаше да ни досажда.
10:41 11.07.2026
33 Нaвpи си ЛопаТЕТо
До коментар #21 от "Удри копейката с лопатЕто!":В любимото ти място.
10:46 11.07.2026
34 Хванали са някакви нeщacтници, които
До коментар #25 от "Ало - Ало.....":не са можели да се защитят и са нямали пари за качествени адвокати
Габерова е работела като мaникюристка/козметичка в България, а във Великобритания
е била общ работник в козметично студио.
Само oлигoфpен може да твърди, че ФСБ ще наеме такава за свой агент за да УБИE Христо Грозев.
Все пак от кумова срама са ги пуснали предсрочно защото много станаха скандалите с правосъдието във Великобритания.
Нека да напомним, че прокуратурата и полицията на Великобритания умишлено е прикривала изнацилването на 250 000 момичета във Великобритания през последните 30 години. Ако някой баща е отивал в полицейския участък и е искал да подаде жалба, от полицията са го заплашвали, че ще заведат дело срещу него за расизъм.
10:56 11.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Голямата гад Румен Радев
Коментиран от #45
11:04 11.07.2026
37 Да бе!
11:13 11.07.2026
38 Маринов
- обучавани ли са, къде, от кого;
- какви установени данни са събрали, има ли ги като доказателствено средство; те поверителни ли са;
- как и на кого са предавали информацията; предали ли са поверителна информация;
- четох, че има самопризнания. Зная как се вземат, методите. Само на самопризнания ли се оповава съдът?
Толкова стига.
Вероятно са подслушвали телефоните и от там е сглобен процес. Друго щеше да е някой от тях да е хванат когато предава поверителна информация. Вероятно няма такъв момент. Иначе агентът Христо Грозев щеше да ни проглуши ушите.
Не разбрах как България е защитавала тия подсъдими и изобщо намесвала ли се е в защита. Най вероятно консулът е козирувал и се е отдалечил от тях, за да не го наричат за путинист.
Такива ми ти работи.
Коментиран от #40, #41, #46
11:17 11.07.2026
39 Затова
До коментар #6 от "Копейкин":Казвам да ги депортират в Сибир
11:24 11.07.2026
40 Не се хаби, бе човек
До коментар #38 от "Маринов":Такива логично изложени въпроси нямат никаква стойност в този сайт.
Повечето са примитивни русофоби, които се надяват да ги забележат и да им плащат за пpoстотиите.
11:25 11.07.2026
41 Ами
До коментар #38 от "Маринов":Писали са коментари във ,,факти"
11:31 11.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Казуар
11:43 11.07.2026
44 Българин
До коментар #14 от "Другари,":Българите сме тъпи, за това бедни и нещастни.
Съдба!
11:46 11.07.2026
45 анонимен
До коментар #36 от "Голямата гад Румен Радев":Ама погрижи се за себе си, бе, човек. Менталното здраве е важно също като физическото. А и психиатричните клиники са държавни, не е скъпо. Изглеждаш ми запуснат в надстройката, дръж се малко!
11:53 11.07.2026
46 Казуар
До коментар #38 от "Маринов":Преди години хванаха служители на военното министерство да снимат документи и съпругата на един от тях рускиня ги носела в руското посолство. За тях нищо не се чу.
11:53 11.07.2026