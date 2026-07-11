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Великобритания депортира двама от българите, обвинени в шпионаж за Русия

Великобритания депортира двама от българите, обвинени в шпионаж за Русия

11 Юли, 2026 09:58 1 393 46

  • великобритания-
  • шпионаж-
  • русия-
  • нато-
  • христо грозев

Групата е обвинена в това, че е следила журналисти, дисиденти, украински граждани, извършвала е шпионаж на военни обекти, обсъждала е нападения

Великобритания депортира двама от българите, обвинени в шпионаж за Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Двама от българите, които бяха обвинени във Великобритания, че са шпионирали в полза на Русия, са били депортирани, съобщава Daily Express.

Според информацията това са Ваня Габерова и Иван Стоянов.

Журналистът Христо Грозев, който е бил една от техните цели, коментира депортирането на двамата българи в профила си в X, като заяви, че му се е искало "някой да си беше направил труда да информира жертвите".

Припомняме, че за шпионаж в полза за Русия бяха арестувани общо шестима българи - Ваня Габерова, Иван Стоянов, Орлин Русев, който се е смятал за ръководител на групата, Бисер Джамбазов, Катрин Иванова и Тихомир Иванчев.

Разследването установи, че Русев е ръководил шпионаската клетка, като е получавал задачи от Ян Марсалек, бившият изпълнителен директор на Wirecard, който избяга в Русия през 2020 годин след фалита на германската платежна фирма.

Групата е обвинена в това, че е следила журналисти, дисиденти, украински граждани, извършвала е шпионаж на военни обекти, обсъждала е нападения.

Габерова и Стоянов бяха осъдени на съответно 6 и 5 години затвор, докато останалите получиха между 8 и 10 години. Изглежда двамата са освободени преждевремнно от затвора.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай той Толстой

    28 16 Отговор
    😁😁😁.Верваме ви.Сега Грозев ще се оглежда като гърмян заек на всяка крачка.

    Коментиран от #5

    10:00 11.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1989г прехода

    12 9 Отговор
    кпсс-бкп,кпсс-бкп,кпсс-бкп! ура а а а!

    10:02 11.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Копейкин

    14 17 Отговор
    Тъй тъй чоджум! Ся може вече свободно да продължат да шпионират за Рассия .Зельоний Чорап да ги награди с орден Стара планина 1-ва степен.

    Коментиран от #39

    10:06 11.07.2026

  • 7 История съчинена от откачения Грозев

    28 16 Отговор
    който обвинява, че българите го следили с цел да го убият.

    Ето още от Грозев:

    Mar 15, 2022 — Журналистът Хр. Грозев от Bellingcat: Войниците на Путин молят за хляб и вода, до дни войната свършва. Христо Грозев
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    -- -- --

    10:08 11.07.2026

  • 8 грозев

    25 15 Отговор
    е родоотстъпник и шпионин

    Коментиран от #11

    10:09 11.07.2026

  • 9 1234

    13 21 Отговор
    какви са тия руски предатели унижение за България!

    10:13 11.07.2026

  • 10 1945

    10 15 Отговор
    За такова тежко престъпление в българската Конституция наказанието е 20год. затвор

    Коментиран от #15, #18

    10:14 11.07.2026

  • 11 1945

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "грозев":

    казва се държавна измяна. Зависи какви данни са предавали, но наказанието е много тежко. Затвор.

    10:16 11.07.2026

  • 12 Бенжи

    12 6 Отговор
    Как е Бенжи бе Грознев? Цялата ти медия е пълна с осъждани престъпници, то не бяха педофили, бивши агенти на щази!

    10:16 11.07.2026

  • 13 Христо Грозев сега ще трябва

    14 7 Отговор
    да минава в полулегалност.
    Той ще се крие, но никой няма да го търси.

    10:17 11.07.2026

  • 14 Другари,

    6 9 Отговор
    ДА ГИ ПОСРЕЩНЕМ КАТО НАЦИОНАЛНИ ГЕРОЙ !!
    Те са нашата гордост !!!!!

    Коментиран от #44

    10:19 11.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А стига , бе !

    10 5 Отговор
    По-добре да забравим името на онзи антибългарин - русофоб , продал се на турско-английските интереси .

    10:21 11.07.2026

  • 17 Селско нищо жест во,

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Я си е..... и т.н. !

    10:21 11.07.2026

  • 18 Ако беше малко по-интелигентен

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "1945":

    можеше да знаеш, че осъждането става по Наказателен Кодекс.
    Аман от пенсионирани общаци.

    10:21 11.07.2026

  • 19 Груйо

    6 5 Отговор
    Плюйте пак по UK, но ако за същото ги бяха осъдили в Русия, щяха да изгният по затворите и задните им отверстия да се станат с диаметър на гърлото на стомна. Сега поне могат да започнат на чисто живота си

    10:26 11.07.2026

  • 20 Дядо Мраз

    11 6 Отговор
    Какъв шпионаж ? От някакви пършиви нашенци !
    .....и какво са правили - гледали са казармите в Англия ли ?
    Или са прокопали тунел под базите с ракети и с джобно ножче са отвъртяли болтовете и гайките ли ?
    Хайде стига глупости ! Джеймс Бонд и Авакум Захов в едно ?

    10:27 11.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пийпинг ТОМ

    4 3 Отговор
    Щом са виновни , защо ни ги връщат ?

    10:28 11.07.2026

  • 23 томахоуК

    4 2 Отговор
    А какво става с останалите от групата ВЕЛИКИ шпиони ? Тях в Англия ли ги оставят ? Че храната била по-добра ли ?

    10:29 11.07.2026

  • 24 Град Козлодуй

    5 2 Отговор
    Кви са тия боклуци и за какво се борят?

    10:30 11.07.2026

  • 25 Ало - Ало.....

    5 5 Отговор
    А какво всъщност са правили тези нашенци ? Следели са Христо Грозевия ли ? Щото е много главен , важен и специален !

    Коментиран от #32, #34

    10:31 11.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ПЪГУОШ

    5 3 Отговор
    Защо са ги освободили , щом са ВИНОВНИ и са получили присъди , дори са лежали в затвора ? Много милостиви и милосърдни били тез пусти ИНГИЛИЗИ !

    Коментиран от #30

    10:34 11.07.2026

  • 28 Петер Брьогел - СТАРИ

    7 2 Отговор
    Че по тази локига , ББ и ДП например не трябва да излязат от каторгата поне 123 години !

    10:35 11.07.2026

  • 29 Смях и Сеир

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Роко":

    А какъв е бил аятолаха и семейството му , когато израеЛ и саЩ ги убиха ? При това на негова земя !

    10:37 11.07.2026

  • 30 1945

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "ПЪГУОШ":

    ще излежават присъдите тук

    10:38 11.07.2026

  • 31 Голямо унижение

    5 5 Отговор
    българи-шпиони на вражеска държава

    10:40 11.07.2026

  • 32 Моряка

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ало - Ало.....":

    Айде сега пък реклама на Христо Грозев.Ами ако руснаците се интересеваха от Христо Грозев( със значение на една хлебарка или на въшка по точно),до сега да са го гътнали.И нямаше да ни досажда.

    10:41 11.07.2026

  • 33 Нaвpи си ЛопаТЕТо

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    В любимото ти място.

    10:46 11.07.2026

  • 34 Хванали са някакви нeщacтници, които

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ало - Ало.....":

    не са можели да се защитят и са нямали пари за качествени адвокати
    Габерова е работела като мaникюристка/козметичка в България, а във Великобритания
    е била общ работник в козметично студио.
    Само oлигoфpен може да твърди, че ФСБ ще наеме такава за свой агент за да УБИE Христо Грозев.

    Все пак от кумова срама са ги пуснали предсрочно защото много станаха скандалите с правосъдието във Великобритания.
    Нека да напомним, че прокуратурата и полицията на Великобритания умишлено е прикривала изнацилването на 250 000 момичета във Великобритания през последните 30 години. Ако някой баща е отивал в полицейския участък и е искал да подаде жалба, от полицията са го заплашвали, че ще заведат дело срещу него за расизъм.

    10:56 11.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Голямата гад Румен Радев

    5 6 Отговор
    Кога и в България ще видим такива новини. Румен Радев и кликата му бяха осъдени на 10 години затвор за изменничество срещу България и българските интереси в полза на Русия???? Ех, мечти, мечти... но все някога истината излиза наяве и както "тато" на стари години влезе в затвора така и Румен Радев един ден, дори и на 70 да стане пак ще влезе в затвора... Затова милите русофилски боклуци така упорито искат да унищожат всички досиета, които ги уличават в престъпления срещу България.... затова ли Румен Радев се намести във властта, за да си унищожи досието и да стане момина сълза??? Ало, Гешев, здраствуй, ето, вече нямаш нищо срещу мен... всички документи съм си унищожил... и папката с доказателства също.

    Коментиран от #45

    11:04 11.07.2026

  • 37 Да бе!

    2 0 Отговор
    Депортираните руски шпиони да ги изпратят в България, Радев веднага ще ги пусне на свобода и ще ги награди...

    11:13 11.07.2026

  • 38 Маринов

    3 1 Отговор
    Следих изнесеното. За мен процесът е съшит с бели конци. Не може ей така да се съберат група хора и да вършат шпионаж. Освен, че били следели Христо Грозев по негови думи, не разбрах:
    - обучавани ли са, къде, от кого;
    - какви установени данни са събрали, има ли ги като доказателствено средство; те поверителни ли са;
    - как и на кого са предавали информацията; предали ли са поверителна информация;
    - четох, че има самопризнания. Зная как се вземат, методите. Само на самопризнания ли се оповава съдът?
    Толкова стига.
    Вероятно са подслушвали телефоните и от там е сглобен процес. Друго щеше да е някой от тях да е хванат когато предава поверителна информация. Вероятно няма такъв момент. Иначе агентът Христо Грозев щеше да ни проглуши ушите.
    Не разбрах как България е защитавала тия подсъдими и изобщо намесвала ли се е в защита. Най вероятно консулът е козирувал и се е отдалечил от тях, за да не го наричат за путинист.
    Такива ми ти работи.

    Коментиран от #40, #41, #46

    11:17 11.07.2026

  • 39 Затова

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейкин":

    Казвам да ги депортират в Сибир

    11:24 11.07.2026

  • 40 Не се хаби, бе човек

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Маринов":

    Такива логично изложени въпроси нямат никаква стойност в този сайт.

    Повечето са примитивни русофоби, които се надяват да ги забележат и да им плащат за пpoстотиите.

    11:25 11.07.2026

  • 41 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Маринов":

    Писали са коментари във ,,факти"

    11:31 11.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Казуар

    1 0 Отговор
    Вероятно ще получат руски орден за заслуги.

    11:43 11.07.2026

  • 44 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Другари,":

    Българите сме тъпи, за това бедни и нещастни.
    Съдба!

    11:46 11.07.2026

  • 45 анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Голямата гад Румен Радев":

    Ама погрижи се за себе си, бе, човек. Менталното здраве е важно също като физическото. А и психиатричните клиники са държавни, не е скъпо. Изглеждаш ми запуснат в надстройката, дръж се малко!

    11:53 11.07.2026

  • 46 Казуар

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Маринов":

    Преди години хванаха служители на военното министерство да снимат документи и съпругата на един от тях рускиня ги носела в руското посолство. За тях нищо не се чу.

    11:53 11.07.2026

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