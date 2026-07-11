Великобритания депортира двама от българите, обвинени в шпионаж за Русия

Двама от българите, които бяха обвинени във Великобритания, че са шпионирали в полза на Русия, са били депортирани, съобщава Daily Express.

Според информацията това са Ваня Габерова и Иван Стоянов.

Журналистът Христо Грозев, който е бил една от техните цели, коментира депортирането на двамата българи в профила си в X, като заяви, че му се е искало "някой да си беше направил труда да информира жертвите".

Припомняме, че за шпионаж в полза за Русия бяха арестувани общо шестима българи - Ваня Габерова, Иван Стоянов, Орлин Русев, който се е смятал за ръководител на групата, Бисер Джамбазов, Катрин Иванова и Тихомир Иванчев.

Разследването установи, че Русев е ръководил шпионаската клетка, като е получавал задачи от Ян Марсалек, бившият изпълнителен директор на Wirecard, който избяга в Русия през 2020 годин след фалита на германската платежна фирма.

Групата е обвинена в това, че е следила журналисти, дисиденти, украински граждани, извършвала е шпионаж на военни обекти, обсъждала е нападения.

Габерова и Стоянов бяха осъдени на съответно 6 и 5 години затвор, докато останалите получиха между 8 и 10 години. Изглежда двамата са освободени преждевремнно от затвора.