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ЕС прави отстъпка на Гърция за руския втечнен газ

ЕС прави отстъпка на Гърция за руския втечнен газ

23 Юли, 2026 06:23, обновена 23 Юли, 2026 06:28 1 071 23

  • гърция-
  • ес-
  • русия-
  • санкции-
  • втечнен газ

Брюксел смекчава 21-вия пакет санкции, за да спаси гръцкия корабен флот от загуба на пазарен дял

ЕС прави отстъпка на Гърция за руския втечнен газ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз е напът да одобри ключово изключение за Гърция в рамките на новия 21-ви пакет от санкции срещу Москва.

Според ексклузивна информация на Financial Times, страните членки ще позволят на европейски корабни компании да продължат транспортирането на руски втечнен природен газ (LNG) за трети страни извън блока.

Решението идва след дни на интензивни дипломатически преговори и категорично вето от страна на Атина. Гръцкият посланик в ЕС предупреди колегите си, че пълната забрана за превоз би „унищожила“ водещи корабни оператори, сред които изпъква гигантът Dynagas на магната Джордж Прокопиу. Компанията притежава специализирани танкери от ледови клас Arc7, конструирани специално за обслужване на руския арктически проект „Ямал LNG“. При пълно ембарго тези активи на стойност стотици милиони долари биха останали неизползваеми или принудително разпродадени на конкуренти извън Запада.

Условия по компромисното споразумение:

  • Времеви прозорец: Разрешението за транспорт ще бъде в сила за период от 12 месеца с опция за подновяване.
  • Лимит на обемите: Количествата превозван руски LNG ще бъдат твърдо ограничени („замразени“) до нивата, достигнати през 2025 г.
  • Съпътстващи мерки: Заедно с това компромисно решение посланиците на ЕС удължават тавана върху цената на руския петрол на ниво от 44.10 долара за барел.

Официални представители на Атина подчертаха, че санкциите трябва да отслабват икономиката на Русия, а не да преотстъпват цели пазарни ниши на конкуренти от Китай, Япония и САЩ, ощетявайки европейския бизнес. Очаква се новите параметри по пакета да бъдат финализирани по-късно днес по време на срещата на посланиците на ЕС в Брюксел.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Екстра

    1 16 Отговор
    А сега остава само да намерят и бензин за Крим.

    Коментиран от #11

    06:31 23.07.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    24 1 Отговор
    начи пак ша купувами руски ресурс Сибирски ма с поне 70% скъп продаван ни от лукави византийци щот тия от софето са де би ли.

    06:31 23.07.2026

  • 3 На К А Я

    15 2 Отговор
    не и върви с този 21 пакет.

    Коментиран от #5

    06:31 23.07.2026

  • 4 Факти

    17 0 Отговор
    ЕССР прави отстъпка на Гърция за руския втечнен газ

    Коментиран от #19

    06:31 23.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Здрасти

    20 0 Отговор
    Кажете къде Радев играе за българския национален интерес? Защо ние не вземаме евтин газ от Русия? Гърците могат, защо ние не можем?

    Коментиран от #7, #8, #10, #23

    06:37 23.07.2026

  • 7 Здрасти

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Здрасти":

    Газът си е евтин и сега.Ти,че нямаш пари си е твой проблем.Не наш.Мдам.

    06:40 23.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Червената сган избрахте Радко

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Здрасти":

    Сега ще си траете.

    Коментиран от #20

    06:46 23.07.2026

  • 11 ТИР

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Екстра":

    Всичко ще си дойде на мястото,,, ситуацията в Крим е все едно някой да отреже маркучите на бензиностанциите през нощта У софето ,,,

    Коментиран от #15

    06:52 23.07.2026

  • 12 На посещението

    9 2 Отговор
    Си в Германия азърбайджанеца обеща че ще доставя енергоресурси на ЕС . А той обещаните количества на Турция неможе да изпълни защото Азърбайджан е малка страна колкото България откъде да ги вземе ? Отговора е от РФ , азърбайджанския външен министър беше на посещение в РФ преди да замине Алиев за Германия .

    Коментиран от #14

    06:57 23.07.2026

  • 13 Ха ха

    4 0 Отговор
    И на кого точно русия е продавала нефт за 44 долара на барел?!? ЕС може да напише и 10 с нулев ефект

    07:23 23.07.2026

  • 14 Българските турци

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "На посещението":

    Кувейт и Катар заедно не са по големи от Азербайджан ! 😊

    Коментиран от #17

    07:23 23.07.2026

  • 15 И как това

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ТИР":

    Ще накара Русия да върне Крим?!

    07:25 23.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И колко

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българските турци":

    Са запасите на Азербайджан спрямо тези на Катар и Кувейт?!

    07:26 23.07.2026

  • 18 Радке що тъй прайш ма

    3 0 Отговор
    А за Лук оил защо важи забраната за руски урал.Нашите путита шо си траят?

    07:28 23.07.2026

  • 19 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Да го карат у швабско

    07:29 23.07.2026

  • 20 Никола Газдов

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Червената сган избрахте Радко":

    Жълговапенти европедерухи да не дават акъл!

    07:30 23.07.2026

  • 21 Дзак

    0 0 Отговор
    Правят услуга на Гърция за газа и на Китай за нефта!

    07:36 23.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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