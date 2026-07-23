ЕС прави отстъпка на Гърция за руския втечнен газ

Европейският съюз е напът да одобри ключово изключение за Гърция в рамките на новия 21-ви пакет от санкции срещу Москва.

Според ексклузивна информация на Financial Times, страните членки ще позволят на европейски корабни компании да продължат транспортирането на руски втечнен природен газ (LNG) за трети страни извън блока.

Решението идва след дни на интензивни дипломатически преговори и категорично вето от страна на Атина. Гръцкият посланик в ЕС предупреди колегите си, че пълната забрана за превоз би „унищожила“ водещи корабни оператори, сред които изпъква гигантът Dynagas на магната Джордж Прокопиу. Компанията притежава специализирани танкери от ледови клас Arc7, конструирани специално за обслужване на руския арктически проект „Ямал LNG“. При пълно ембарго тези активи на стойност стотици милиони долари биха останали неизползваеми или принудително разпродадени на конкуренти извън Запада.

Условия по компромисното споразумение:

Времеви прозорец: Разрешението за транспорт ще бъде в сила за период от 12 месеца с опция за подновяване.

Разрешението за транспорт ще бъде в сила за период от 12 месеца с опция за подновяване. Лимит на обемите: Количествата превозван руски LNG ще бъдат твърдо ограничени („замразени“) до нивата, достигнати през 2025 г.

Количествата превозван руски LNG ще бъдат твърдо ограничени („замразени“) до нивата, достигнати през 2025 г. Съпътстващи мерки: Заедно с това компромисно решение посланиците на ЕС удължават тавана върху цената на руския петрол на ниво от 44.10 долара за барел.

Официални представители на Атина подчертаха, че санкциите трябва да отслабват икономиката на Русия, а не да преотстъпват цели пазарни ниши на конкуренти от Китай, Япония и САЩ, ощетявайки европейския бизнес. Очаква се новите параметри по пакета да бъдат финализирани по-късно днес по време на срещата на посланиците на ЕС в Брюксел.