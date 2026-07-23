ЕС прави отстъпка на Гърция за руския втечнен газ

Европейският съюз е напът да одобри ключово изключение за Гърция в рамките на новия 21-ви пакет от санкции срещу Москва.
Според ексклузивна информация на Financial Times, страните членки ще позволят на европейски корабни компании да продължат транспортирането на руски втечнен природен газ (LNG) за трети страни извън блока.
Решението идва след дни на интензивни дипломатически преговори и категорично вето от страна на Атина. Гръцкият посланик в ЕС предупреди колегите си, че пълната забрана за превоз би „унищожила“ водещи корабни оператори, сред които изпъква гигантът Dynagas на магната Джордж Прокопиу. Компанията притежава специализирани танкери от ледови клас Arc7, конструирани специално за обслужване на руския арктически проект „Ямал LNG“. При пълно ембарго тези активи на стойност стотици милиони долари биха останали неизползваеми или принудително разпродадени на конкуренти извън Запада.
Условия по компромисното споразумение:
- Времеви прозорец: Разрешението за транспорт ще бъде в сила за период от 12 месеца с опция за подновяване.
- Лимит на обемите: Количествата превозван руски LNG ще бъдат твърдо ограничени („замразени“) до нивата, достигнати през 2025 г.
- Съпътстващи мерки: Заедно с това компромисно решение посланиците на ЕС удължават тавана върху цената на руския петрол на ниво от 44.10 долара за барел.
Официални представители на Атина подчертаха, че санкциите трябва да отслабват икономиката на Русия, а не да преотстъпват цели пазарни ниши на конкуренти от Китай, Япония и САЩ, ощетявайки европейския бизнес. Очаква се новите параметри по пакета да бъдат финализирани по-късно днес по време на срещата на посланиците на ЕС в Брюксел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Екстра
Коментиран от #11
06:31 23.07.2026
2 Ний ша Ва упрайм
06:31 23.07.2026
3 На К А Я
Коментиран от #5
06:31 23.07.2026
4 Факти
Коментиран от #19
06:31 23.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Здрасти
Коментиран от #7, #8, #10, #23
06:37 23.07.2026
7 Здрасти
До коментар #6 от "Здрасти":Газът си е евтин и сега.Ти,че нямаш пари си е твой проблем.Не наш.Мдам.
06:40 23.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Червената сган избрахте Радко
До коментар #6 от "Здрасти":Сега ще си траете.
Коментиран от #20
06:46 23.07.2026
11 ТИР
До коментар #1 от "Екстра":Всичко ще си дойде на мястото,,, ситуацията в Крим е все едно някой да отреже маркучите на бензиностанциите през нощта У софето ,,,
Коментиран от #15
06:52 23.07.2026
12 На посещението
Коментиран от #14
06:57 23.07.2026
13 Ха ха
07:23 23.07.2026
14 Българските турци
До коментар #12 от "На посещението":Кувейт и Катар заедно не са по големи от Азербайджан ! 😊
Коментиран от #17
07:23 23.07.2026
15 И как това
До коментар #11 от "ТИР":Ще накара Русия да върне Крим?!
07:25 23.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И колко
До коментар #14 от "Българските турци":Са запасите на Азербайджан спрямо тези на Катар и Кувейт?!
07:26 23.07.2026
18 Радке що тъй прайш ма
07:28 23.07.2026
19 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Факти":Да го карат у швабско
07:29 23.07.2026
20 Никола Газдов
До коментар #10 от "Червената сган избрахте Радко":Жълговапенти европедерухи да не дават акъл!
07:30 23.07.2026
21 Дзак
07:36 23.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.