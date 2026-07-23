Дронове на ВСУ удариха горивно-енергиен комплекс в Уляновск

В ранните часове на 23 юли обект на горивно-енергийния комплекс (ТЕК) в Новоспаски район на Уляновска област беше атакуван от безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Информацията беше официално потвърдена от губернатора на региона Алексей Руских в социалната мрежа МАКС (бивша Х).

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„Вражески БПЛА атакуваха обект на ТЕК в Новоспаски район. На място работят специалните служби. Моля за запазване на спокойствие, ще ви информирам за гасенето на пожара и ситуацията на обекта“, заяви губернаторът Руских. Към момента не се съобщава за пострадали граждани.

Във връзка с инцидента и потенциалната опасност от нови въздушни удари, Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия („Росавиация“) наложи временни ограничения за полети на летище Уляновск (Баратаевка). Паралелно с това в съседен Татарстан е въведен режим на безпилотна опасност и заплаха от атака с дронове над Казан и Зеленодолск.