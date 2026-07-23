Дронове на ВСУ удариха горивно-енергиен комплекс в Уляновск

В ранните часове на 23 юли обект на горивно-енергийния комплекс (ТЕК) в Новоспаски район на Уляновска област беше атакуван от безпилотни летателни апарати (БПЛА).
Информацията беше официално потвърдена от губернатора на региона Алексей Руских в социалната мрежа МАКС (бивша Х).
„Вражески БПЛА атакуваха обект на ТЕК в Новоспаски район. На място работят специалните служби. Моля за запазване на спокойствие, ще ви информирам за гасенето на пожара и ситуацията на обекта“, заяви губернаторът Руских. Към момента не се съобщава за пострадали граждани.
Във връзка с инцидента и потенциалната опасност от нови въздушни удари, Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия („Росавиация“) наложи временни ограничения за полети на летище Уляновск (Баратаевка). Паралелно с това в съседен Татарстан е въведен режим на безпилотна опасност и заплаха от атака с дронове над Казан и Зеленодолск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Европеец
Коментиран от #7
06:49 23.07.2026
4 Сесесере
06:49 23.07.2026
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7 Хм Хм
До коментар #3 от "Европеец":Путин ще става все по-либерален, поради изчерпване на възможностите.
Коментиран от #16
06:55 23.07.2026
8 Глас от бункера
06:56 23.07.2026
9 В Киев за три дни
06:56 23.07.2026
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11 НАШИ АСВАБАДИТЕЛИ
06:58 23.07.2026
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14 Тити
06:59 23.07.2026
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16 Европеец
До коментар #7 от "Хм Хм":Може би си прав, но както казват-ще поживеем и ще видим....
Коментиран от #38
07:00 23.07.2026
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18 И да духъш здраво
До коментар #15 от "Тъполандия (!)":Лек ден!
Коментиран от #36
07:01 23.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Европеец
До коментар #1 от "Справедливост":Това е 100%, но интересното е дали бункерното ще виси от башнята или ще гние в Хага!
07:01 23.07.2026
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27 Дик диверсанта
Там има и летище, което ще е следващата цел, заедно с учебния център на Гражданската авиация.
Коментиран от #31
07:06 23.07.2026
28 Някой си
Коментиран от #32
07:06 23.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Л-нотролско
До коментар #25 от "Атина Палада":Не отговаряй, да не ти омекне главата на някои места.
07:09 23.07.2026
31 Някой си
До коментар #27 от "Дик диверсанта":Новия бос на ЗСУ чеша мощно крепостниците блатни от първия ден, а копейките са изкарани от заран да реват наумрело!
07:09 23.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Сатана Z
07:12 23.07.2026
34 Втората армия в Света
Коментиран от #35
07:25 23.07.2026
35 С200
До коментар #34 от "Втората армия в Света":За да получат ф35. Турците са хитри, за разлика от тролчетата разбирачи.
07:27 23.07.2026
36 Вентилатор
До коментар #18 от "И да духъш здраво":Катомайкати?
07:28 23.07.2026
37 Миризливо и смрадливо
До коментар #32 от "Л-нотролско":Продължаваш да си го търсиш, мазохист ли си или нещо по-изврстено?
07:30 23.07.2026
38 ЕСССР
До коментар #16 от "Европеец":Ами, няма да "поживеете" толкова дълго. Ковида и зеления клоун са само началото.
07:33 23.07.2026
39 хихи
08:05 23.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ
РУСКИ ДОМУЗ.
08:24 23.07.2026