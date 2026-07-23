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Дронове на ВСУ удариха горивно-енергиен комплекс в Уляновск
  Тема: Украйна

Дронове на ВСУ удариха горивно-енергиен комплекс в Уляновск

23 Юли, 2026 06:42, обновена 23 Юли, 2026 06:46 1 168 41

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Атакуван е обект обект в Новоспаски район, въведени са ограничения за полети

Дронове на ВСУ удариха горивно-енергиен комплекс в Уляновск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 23 юли обект на горивно-енергийния комплекс (ТЕК) в Новоспаски район на Уляновска област беше атакуван от безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Информацията беше официално потвърдена от губернатора на региона Алексей Руских в социалната мрежа МАКС (бивша Х).

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„Вражески БПЛА атакуваха обект на ТЕК в Новоспаски район. На място работят специалните служби. Моля за запазване на спокойствие, ще ви информирам за гасенето на пожара и ситуацията на обекта“, заяви губернаторът Руских. Към момента не се съобщава за пострадали граждани.

Във връзка с инцидента и потенциалната опасност от нови въздушни удари, Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия („Росавиация“) наложи временни ограничения за полети на летище Уляновск (Баратаевка). Паралелно с това в съседен Татарстан е въведен режим на безпилотна опасност и заплаха от атака с дронове над Казан и Зеленодолск.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Европеец

    13 12 Отговор
    Причината е прибералния Путин.... Четири години и половина как допуска унижението от страна на украинската фашистка хунта..... През 2018 година, каза че войните вече няма да се водят на руска територия, а какво става.....

    Коментиран от #7

    06:49 23.07.2026

  • 4 Сесесере

    16 16 Отговор
    Проскубаната мечка се тресе от страх!

    06:49 23.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хм Хм

    17 10 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Путин ще става все по-либерален, поради изчерпване на възможностите.

    Коментиран от #16

    06:55 23.07.2026

  • 8 Глас от бункера

    16 9 Отговор
    Всичко е по план график.

    06:56 23.07.2026

  • 9 В Киев за три дни

    13 11 Отговор
    Пет години от началото на три-дневната, боксовия Фюррер от Тему, не може да опази РФ! В Бл @тная, няма ток, вода и гориво, а сега и онлайн пратката ще има закъснение....

    06:56 23.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НАШИ АСВАБАДИТЕЛИ

    14 8 Отговор
    АПЯТ АБАСРАЛИС.

    06:58 23.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тити

    11 9 Отговор
    Явно се очертава гореща година ,за Рашистите.

    06:59 23.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хм Хм":

    Може би си прав, но както казват-ще поживеем и ще видим....

    Коментиран от #38

    07:00 23.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И да духъш здраво

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тъполандия (!)":

    Лек ден!

    Коментиран от #36

    07:01 23.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Европеец

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Справедливост":

    Това е 100%, но интересното е дали бункерното ще виси от башнята или ще гние в Хага!

    07:01 23.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дик диверсанта

    9 6 Отговор
    Уляновск е на 780 км източно от Москва.
    Там има и летище, което ще е следващата цел, заедно с учебния център на Гражданската авиация.

    Коментиран от #31

    07:06 23.07.2026

  • 28 Някой си

    7 4 Отговор
    Абе кво става с акушерката бре къде изчезна? Откак я думнаха в кииф никаква я няма? Да не е и тя като Линдзито?

    Коментиран от #32

    07:06 23.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Л-нотролско

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Не отговаряй, да не ти омекне главата на някои места.

    07:09 23.07.2026

  • 31 Някой си

    8 6 Отговор

    До коментар #27 от "Дик диверсанта":

    Новия бос на ЗСУ чеша мощно крепостниците блатни от първия ден, а копейките са изкарани от заран да реват наумрело!

    07:09 23.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сатана Z

    10 6 Отговор
    Кога ще пускат бензин на блатарите, казаха ли от бункеро!

    07:12 23.07.2026

  • 34 Втората армия в Света

    9 5 Отговор
    Вече не се чудя що Турците бързаха да се отърват от прехваленото С 400... Оказаха че тия системи са неспособни самите те да се опазят, камо ли нещо друго!

    Коментиран от #35

    07:25 23.07.2026

  • 35 С200

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Втората армия в Света":

    За да получат ф35. Турците са хитри, за разлика от тролчетата разбирачи.

    07:27 23.07.2026

  • 36 Вентилатор

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "И да духъш здраво":

    Катомайкати?

    07:28 23.07.2026

  • 37 Миризливо и смрадливо

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Л-нотролско":

    Продължаваш да си го търсиш, мазохист ли си или нещо по-изврстено?

    07:30 23.07.2026

  • 38 ЕСССР

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    Ами, няма да "поживеете" толкова дълго. Ковида и зеления клоун са само началото.

    07:33 23.07.2026

  • 39 хихи

    1 5 Отговор
    а ВСУ уверено настъпват назапад въпреки недостатъчната подкрепа от Руската армия...

    08:05 23.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    1 0 Отговор
    ЧТО ЕТО?

    РУСКИ ДОМУЗ.

    08:24 23.07.2026

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