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Европейското командване на САЩ съобщи, че работи с българското правителство срещу потенциални заплахи

Европейското командване на САЩ съобщи, че работи с българското правителство срещу потенциални заплахи

22 Юли, 2026 14:01 1 499 60

  • иран-
  • сащ-
  • нато-
  • българия-
  • безмер-
  • димитър стоянов

Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на американски самолети в авиобаза "Безмер"

Европейското командване на САЩ съобщи, че работи с българското правителство срещу потенциални заплахи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейското командване на САЩ написа в публикация във Фейсбук, че САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително в България, и че работи в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с партньорите и съюзниците в региона за запазване на бдителността и противодействие на всички потенциални заплахи.

Говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да „използват територията ѝ за военни операции срещу Иран“, предаде БТА.

Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до осем американски самолета цистерни в авиобаза "Безмер", на около 260 км югоизточно от столицата София.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер.

Министерството на външните работи (МВнР) на Република България получи нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети-цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище „Безмер“, съобщиха от пресцентъра на българското външно министерство.

По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос, се посочва в съобщението.

Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток, заявяват от МВнР.

Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва в съобщението на МВнР.

По-рано Комисията по отбрана в българския парламент подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток. Предстои гласуване на решението в пленарна зала. Проектът на решение е внесен за разглеждане в парламента от Министерския съвет на 20 юли.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА, пише БТА.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    42 9 Отговор
    Грингосите колкото повече се обаждат, толкова по-зле за нас...
    паркирайте тенекето тихо и кротко и се правете, че не участва в операции срещу Иран, вместо да обяснявате колко силни защитници сте, щото ако питаме арабите май не са много доволни от уменията

    Коментиран от #38, #43

    14:04 22.07.2026

  • 2 Аз казвам

    43 18 Отговор
    Да изпращат повиквателни на тия, дето подкрепят УкроРайха и пишат тука малоумни коментари.

    14:04 22.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Закъсахме го

    55 12 Отговор
    Да си враг на САЩ е опасно, да си приятел, е смъртоносно. До там ни докараха нашите национални предатели.

    14:05 22.07.2026

  • 5 Дядо Гъдю

    47 7 Отговор
    Ха,ха,ха!
    Създаваме си доброволно врагове,след което идват задокеанци да ни пазят от тях,за което в един момент започваме да си плащаме да ни пазят , а те ни карат да си купуваме още тяхно джипане,защото имаме врагове.Защо ли се сещам за филмчето ,, Умно село " на Доню Донев?

    Коментиран от #49

    14:06 22.07.2026

  • 6 Регресивен Радев

    39 9 Отговор
    На тази изстрадала сиромашка държава само война и трябва.

    14:09 22.07.2026

  • 7 Боруна Лом

    51 8 Отговор
    ТОЗИ КРАВАРНИК,ЩЕ НИ ПАЗИ КОЛКО ОПАЗИ БАЗИТЕ СИ В БЛИЗКИЯТ ИЗТОК!ЖАЛКИ КРАДЦИ И УБИЙЦИ

    Коментиран от #50

    14:09 22.07.2026

  • 8 Пич

    36 5 Отговор
    Много се объркАх !!! Командването работи срещу заплахи !!! А нас нищо не ни заплашва!!! Освен когато работим с говедарското командване !!! А то работи срещу заплахи!!!
    И пак.....
    И пак прочете.....

    Коментиран от #25

    14:11 22.07.2026

  • 9 Господар и командир

    10 6 Отговор
    Мунчо и натовски командир.

    14:13 22.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хасковски каунь

    38 5 Отговор
    Уж нямаше проблеми т.к. не участваме, ама има проблеми щото наистина участваме
    ПОЗОР Радев! ПОЗОР!

    14:13 22.07.2026

  • 12 Пич

    23 6 Отговор
    Тука да нема некаква голема грешка, и да требе да се напише - ЕВРЕЙСКОТО командване.......???!!!

    14:13 22.07.2026

  • 13 Последния Софиянец

    37 7 Отговор
    Катар, Дубай, Кувейт, Бахрейн, Саудитска Арабия също работеха с САЩ и са в развалини.

    14:14 22.07.2026

  • 14 Лъжец, като Тиквата Борисов

    27 8 Отговор
    Радев едно говори друго прави.

    14:16 22.07.2026

  • 15 Хомосъветикус - лъже и краде !

    9 16 Отговор
    За да издейства отмяна на санкциите на олигарсите на Путлер и на Лукойл залага България.

    14:17 22.07.2026

  • 16 Истинско обещание 🇮🇷

    30 11 Отговор
    Не ви искаме съдействието американско еврейски чи,футски Бо,клуци терористи . Искаме си приятелството с Иран и с персийския ирански народ . Те са наши приятели а вие еврейски американски Бо,клуци сте наши врагове

    14:17 22.07.2026

  • 17 ХиХи

    26 6 Отговор
    Ние видехме кк опазиха Кувейт, Катар и Емирствата от Иранските ракети и дронове

    14:18 22.07.2026

  • 18 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    14 11 Отговор
    Най тъ,пата про,ста и елементарна част от българския народ излезна и гласува за Радев . Нека ви сега са е,,а ваша м,,а,,м,,а и иди,отите

    14:19 22.07.2026

  • 19 Шопо

    28 3 Отговор
    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват американци навсякъде по света.

    14:20 22.07.2026

  • 20 Пламен

    8 2 Отговор
    Гласуването мина .
    Всички мунчовци гласуваха ,,ЗА".

    Коментиран от #29

    14:23 22.07.2026

  • 21 Прогресивни съветски шарлатани !

    14 4 Отговор
    Според управляващите военните самолети, участващи във военен конфликт, не ни въвличат във война и са в наш национален интерес. Участието в изграждането на противоракетен щит, който би ни защитил от балистични ракети, може да ни въвлече във война и е против националния интерес. 🤷‍♂️

    14:23 22.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 па ти

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Летец Пешеходец":

    По цял ден защитаваше ФАЩ и плюеше по Русия
    Ся Ко ревеш срещу ФАЩ, а не ревеш срещу Русия?

    14:24 22.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Без име

    5 7 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Хората ясно са написали, че има потенциални заплахи и работят за противодействие на заплахите. Кое те обърка? Досега не беше разбрала, че има потенциална заплаха ли? Безмер е най-малко застрашен. Атентатите ( Боже, пази ни!) ще са в София, Пловдив, Варна, Бургас...

    Коментиран от #33, #37

    14:25 22.07.2026

  • 26 Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈

    5 6 Отговор
    Браво Радев!
    Браво САЩ!
    САЩ обещаха протекция на България срещу Иран. Ще ги смажем дори само да си помислят.
    Цистерните на "Безмер" ще бъдат използвани за зареждане на бойни самолети, които атакуват Иран

    14:25 22.07.2026

  • 27 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Летец Пешеходец":

    ПЕЕЕРУНГЕЛ

    14:27 22.07.2026

  • 28 Някой

    8 1 Отговор
    Те гонят само своите интереси.
    Такава нота не трябва и да се допуска, защото е престъпление по НК с предвидени 5-15 години затвор.

    НК
    Раздел II.
    Предателство и шпионство
    Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    Ето това слугите на господаря ще го изпълнят мо-та-мо.

    14:27 22.07.2026

  • 29 Пламен

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пламен":

    Е защо ми цъкаш ,,-" , сКопейче?!
    Гласуването мина , прието е с огромно мнозинство.

    Дано подписката от Безмер да блокира Парламента. :)

    14:27 22.07.2026

  • 30 Пенка

    13 3 Отговор
    Убиват възрастни и деца и щели да ни пазят...

    14:28 22.07.2026

  • 31 Феникс

    12 1 Отговор
    Нямаме нищо за защита,това е истината , като голи охлюви сме!

    14:29 22.07.2026

  • 32 Орк

    5 1 Отговор
    Щом почнали да работят смятай че сте закъсали

    14:29 22.07.2026

  • 33 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Без име":

    Леле мале........ Да ме прощаваш, че няма да ти отговоря!!!
    Заради възпитанието!!!

    14:30 22.07.2026

  • 34 Раздкрития

    6 6 Отговор
    Стана ясна каква е сделката със самолетите от САЩ - САЩ да си затворят очите за Лукойл и Турски поток , а те да ползват базата.
    Интересите на Русия, срещу националните интереси.
    Браво радев, браво майкопродавецо !

    14:31 22.07.2026

  • 35 Радев набил канчето на ТРЪМП

    3 0 Отговор
    Визи искам за хората на Ямбол за отвъдния свят

    14:32 22.07.2026

  • 36 Чичо Румен

    10 0 Отговор
    Като ни подпукат иранците ще бегам да се спасявам с американска виза. За вас не знам, но делото по спасяването на давещите се, е дело на самите давещи!

    14:32 22.07.2026

  • 37 Десен Баровец

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Без име":

    Който и козар да дойде в България разбра че имама е измама след няколко стриптийз клубове и ххх ескорт сеанси...тука е рая що им е да си развалят новия по добър дом??

    някои си мислят че нещо щяло да стане колкото е станало досега толкова и ще стане и живота пак ще си върми

    14:33 22.07.2026

  • 38 Ще има и още

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Е да де, ама някой хитрушко с щръкнали ушета не иска да поема отговорност и прехвърля топката към безотговорността на колективните решенията на Парламента.

    14:36 22.07.2026

  • 39 Браво

    3 7 Отговор
    Един път Радев да вземе правилно решение В крайна сметка това е нашия скромен принос към съюзниците

    14:37 22.07.2026

  • 40 Хо хо

    8 0 Отговор
    Радев - визите ще паднат ли? - .....Тръмп - Визите остават!!! - ....Радев - тогава и самолетите остават!!!

    14:37 22.07.2026

  • 41 Павел Пенев

    10 2 Отговор
    Краварите не могат да спасят своите подлог с бази и от Близкия изток,сега ще ни набутат във войната и после ще ни спасяват. Какви мръсни изроди имаме за стратегически партньори? Радев, осъзнай се подлизурко, портиер и лицемер.

    Коментиран от #44

    14:38 22.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Агънца заспалии, събудете се

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Целта на американците е да включат всички свои васали, даващи все още назад за близкоизточния фронт. Ирански удар по България ще е добре дошъл за всички - за САЩ, за Иран, а дори и за заспалото българско общество в качеството му на подготвено жертвено ягне

    14:39 22.07.2026

  • 44 Радев

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Павел Пенев":

    Осъзнах се добре че ми каза

    14:42 22.07.2026

  • 45 Коста

    3 1 Отговор
    Пълни нещастници!

    14:42 22.07.2026

  • 46 Пламен

    3 2 Отговор
    Някои мургави дами от Безмерско са много задоволени от решението на Парламента.
    Те ще посрещнат осводителите с хляб, сол ... и още нещо.

    14:43 22.07.2026

  • 47 Създават

    6 1 Отговор
    ни врагове и обещават да ни пазят от тях. И как ще ни опазят? Ако ни атакуват по въздуха и не прихванат ракетите лошо, ако ги прихванат не се знае къде ще паднат. А от терористи не ми се мисли кой и как ще ни опази. Партньори та дрънкат.

    14:44 22.07.2026

  • 48 Чугуните

    6 1 Отговор
    Са се възпалили яко.Кеф,кеф,кеф.
    Нали искахте Муню е на ви го Муню.
    Хахаааа.

    14:44 22.07.2026

  • 49 Бай онзи

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дядо Гъдю":

    И ние да не забравяме,че и иранците знаят поговорката,,Забавят,но не забравят".Помним летище Сарафово!

    14:44 22.07.2026

  • 50 Бай онзи

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Колкото опази Северен Кипър от турска инвазия.

    14:45 22.07.2026

  • 51 Зеления

    3 1 Отговор
    Слушах много анализатори и политици по темата:
    Петьо Цеков - журналист, отявлен евроатлантик, казва че Радев трябва да успокои СЕЛЯНИТЕ в близост до авиобаза Безмер
    Един от депутатите на Радев казва че било по различно сега да се приемат самолети и приемливо защото самолетите не били в София, а далеч от населено място, същото го твърди и самия Радев

    Фактите:
    Ямбол се намира по права линия на 10 км от Безмер, в Ямбол живеят ГРАЖДАНИ които са ГРАЖДАНИ колкото и тези в София. От летище София до центъра на София има също толкова растояние по права линия 10 км
    в село Безмер на 3 км от авиобазата живеят 1000 души, те по нищо не се различават от ГРАЖДАНИТЕ в София и Ямбол и те са българи, имат души, имат семейства, имат мечти и всичко останало.

    А сега един отделен въпрос - като искат ГЕРБ и ППДБ да спазват споразумението със САЩ когато дадоха разрешение за тези самолети при Желязков и Гюров и като иска Радев сега пак да ги пусне как пък никой журналист не ги попита:
    1. Вие договорихте ли ПВО - Пейтриът или SAMP от Франция и Германия да дойде в Безмер и да пази?
    2. Вие договорихте ли наем от САЩ да плаща за тази база?
    3. Вие поискахте ли нещо друго от САЩ което те да дадат, за да се опрадае този риск за България, па макар и минимален да е той?

    Коментиран от #60

    14:46 22.07.2026

  • 52 Баба Гошка

    7 1 Отговор
    Гответе се да ни из тряскатт заслужено иранците. Заплахата иде от плячкаторите дето търсят пляччка на хиляди километри от клошшарника си. И никой няма да ни защити, защото тез наши продажници ще гласуват всичко под строй, а друго говореха преди изборите?

    14:49 22.07.2026

  • 53 САЩ съобщи, че обработва

    6 1 Отговор
    бг мишоците да козируват и изпълняват

    14:50 22.07.2026

  • 54 Смешник

    7 0 Отговор
    Как да не предприема мерки враждебни действия срещу Иран след като предоставяме летище за удари срещу страната и по този начин се явяваме съучастници на агресора САЩ Ако бъдем ударени от някоя ракета чак тогава ще му светне на зеления чорап Радев който подведе електората си

    14:53 22.07.2026

  • 55 Истината

    2 3 Отговор
    Партия Разграждане иска да ни вкара във война със САЩ! Тия са за бесене!

    14:59 22.07.2026

  • 56 Шкембе Войвода

    0 4 Отговор
    Иран не предупреждава Румъния, където има огромни бази на САЩ с въоръжение, а предупреждава България за няколко цистерни. Всички осъзнавате какво значи това. Че България е пробита от руска и иранска агентура, която работи срещу интересите на Бъ,лгария и нашите съюзници и чрез която се упражнява натиск върху нас. Срам и позор за България. Всички тез елементи трябва да ги изметем и вкараме по затворите.

    15:04 22.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Като няма опасност за България,какво работи и защо работи това Европейско командване на НАТО. Освен това какво общо има НАТО, самолетите са на САЩ и искането за тяхното разполагане е също на САЩ и то с конкретна цел- агресията в Иран.

    15:27 22.07.2026

  • 59 кой вярва вече на ФАЩ

    1 0 Отговор
    "САЩ обещаха да пазят България от всякакви потенциални заплахи" както пазят Кувейт, Бахрейн, Дубай бай бай България

    15:29 22.07.2026

  • 60 Павел Пенев

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Зеления":

    Както и да го дрънкате,въвличането на България във войната е факт и този риск изобщо не е оправдан. Базите на САЩ в близкия изток също имат ПВО и какво от това.Иранците ги удрят когато си поискат и краварите гледат като малоумни.

    15:34 22.07.2026