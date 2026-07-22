Европейското командване на САЩ съобщи, че работи с българското правителство срещу потенциални заплахи

Европейското командване на САЩ написа в публикация във Фейсбук, че САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително в България, и че работи в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с партньорите и съюзниците в региона за запазване на бдителността и противодействие на всички потенциални заплахи.

Говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да „използват територията ѝ за военни операции срещу Иран“, предаде БТА.

Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до осем американски самолета цистерни в авиобаза "Безмер", на около 260 км югоизточно от столицата София.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер.

Министерството на външните работи (МВнР) на Република България получи нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети-цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище „Безмер“, съобщиха от пресцентъра на българското външно министерство.

По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос, се посочва в съобщението.

Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток, заявяват от МВнР.

Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва в съобщението на МВнР.

По-рано Комисията по отбрана в българския парламент подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток. Предстои гласуване на решението в пленарна зала. Проектът на решение е внесен за разглеждане в парламента от Министерския съвет на 20 юли.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА, пише БТА.