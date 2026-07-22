Европейското командване на САЩ съобщи, че работи с българското правителство срещу потенциални заплахи

Европейското командване на САЩ написа в публикация във Фейсбук, че САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително в България, и че работи в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с партньорите и съюзниците в региона за запазване на бдителността и противодействие на всички потенциални заплахи.
Говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да „използват територията ѝ за военни операции срещу Иран“, предаде БТА.
Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до осем американски самолета цистерни в авиобаза "Безмер", на около 260 км югоизточно от столицата София.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер.
Министерството на външните работи (МВнР) на Република България получи нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети-цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище „Безмер“, съобщиха от пресцентъра на българското външно министерство.
По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос, се посочва в съобщението.
Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток, заявяват от МВнР.
Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва в съобщението на МВнР.
По-рано Комисията по отбрана в българския парламент подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток. Предстои гласуване на решението в пленарна зала. Проектът на решение е внесен за разглеждане в парламента от Министерския съвет на 20 юли.
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА, пише БТА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
паркирайте тенекето тихо и кротко и се правете, че не участва в операции срещу Иран, вместо да обяснявате колко силни защитници сте, щото ако питаме арабите май не са много доволни от уменията
Коментиран от #38, #43
14:04 22.07.2026
2 Аз казвам
14:04 22.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Закъсахме го
14:05 22.07.2026
5 Дядо Гъдю
Създаваме си доброволно врагове,след което идват задокеанци да ни пазят от тях,за което в един момент започваме да си плащаме да ни пазят , а те ни карат да си купуваме още тяхно джипане,защото имаме врагове.Защо ли се сещам за филмчето ,, Умно село " на Доню Донев?
Коментиран от #49
14:06 22.07.2026
6 Регресивен Радев
14:09 22.07.2026
7 Боруна Лом
Коментиран от #50
14:09 22.07.2026
8 Пич
И пак.....
И пак прочете.....
Коментиран от #25
14:11 22.07.2026
9 Господар и командир
14:13 22.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хасковски каунь
ПОЗОР Радев! ПОЗОР!
14:13 22.07.2026
12 Пич
14:13 22.07.2026
13 Последния Софиянец
14:14 22.07.2026
14 Лъжец, като Тиквата Борисов
14:16 22.07.2026
15 Хомосъветикус - лъже и краде !
14:17 22.07.2026
16 Истинско обещание 🇮🇷
14:17 22.07.2026
17 ХиХи
14:18 22.07.2026
18 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
14:19 22.07.2026
19 Шопо
14:20 22.07.2026
20 Пламен
Всички мунчовци гласуваха ,,ЗА".
Коментиран от #29
14:23 22.07.2026
21 Прогресивни съветски шарлатани !
14:23 22.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 па ти
До коментар #10 от "Летец Пешеходец":По цял ден защитаваше ФАЩ и плюеше по Русия
Ся Ко ревеш срещу ФАЩ, а не ревеш срещу Русия?
14:24 22.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Без име
До коментар #8 от "Пич":Хората ясно са написали, че има потенциални заплахи и работят за противодействие на заплахите. Кое те обърка? Досега не беше разбрала, че има потенциална заплаха ли? Безмер е най-малко застрашен. Атентатите ( Боже, пази ни!) ще са в София, Пловдив, Варна, Бургас...
Коментиран от #33, #37
14:25 22.07.2026
26 Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈
Браво САЩ!
САЩ обещаха протекция на България срещу Иран. Ще ги смажем дори само да си помислят.
Цистерните на "Безмер" ще бъдат използвани за зареждане на бойни самолети, които атакуват Иран
14:25 22.07.2026
27 Боруна Лом
До коментар #10 от "Летец Пешеходец":ПЕЕЕРУНГЕЛ
14:27 22.07.2026
28 Някой
Такава нота не трябва и да се допуска, защото е престъпление по НК с предвидени 5-15 години затвор.
НК
Раздел II.
Предателство и шпионство
Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Ето това слугите на господаря ще го изпълнят мо-та-мо.
14:27 22.07.2026
29 Пламен
До коментар #20 от "Пламен":Е защо ми цъкаш ,,-" , сКопейче?!
Гласуването мина , прието е с огромно мнозинство.
Дано подписката от Безмер да блокира Парламента. :)
14:27 22.07.2026
30 Пенка
14:28 22.07.2026
31 Феникс
14:29 22.07.2026
32 Орк
14:29 22.07.2026
33 Пич
До коментар #25 от "Без име":Леле мале........ Да ме прощаваш, че няма да ти отговоря!!!
Заради възпитанието!!!
14:30 22.07.2026
34 Раздкрития
Интересите на Русия, срещу националните интереси.
Браво радев, браво майкопродавецо !
14:31 22.07.2026
35 Радев набил канчето на ТРЪМП
14:32 22.07.2026
36 Чичо Румен
14:32 22.07.2026
37 Десен Баровец
До коментар #25 от "Без име":Който и козар да дойде в България разбра че имама е измама след няколко стриптийз клубове и ххх ескорт сеанси...тука е рая що им е да си развалят новия по добър дом??
някои си мислят че нещо щяло да стане колкото е станало досега толкова и ще стане и живота пак ще си върми
14:33 22.07.2026
38 Ще има и още
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Е да де, ама някой хитрушко с щръкнали ушета не иска да поема отговорност и прехвърля топката към безотговорността на колективните решенията на Парламента.
14:36 22.07.2026
39 Браво
14:37 22.07.2026
40 Хо хо
14:37 22.07.2026
41 Павел Пенев
Коментиран от #44
14:38 22.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Агънца заспалии, събудете се
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Целта на американците е да включат всички свои васали, даващи все още назад за близкоизточния фронт. Ирански удар по България ще е добре дошъл за всички - за САЩ, за Иран, а дори и за заспалото българско общество в качеството му на подготвено жертвено ягне
14:39 22.07.2026
44 Радев
До коментар #41 от "Павел Пенев":Осъзнах се добре че ми каза
14:42 22.07.2026
45 Коста
14:42 22.07.2026
46 Пламен
Те ще посрещнат осводителите с хляб, сол ... и още нещо.
14:43 22.07.2026
47 Създават
14:44 22.07.2026
48 Чугуните
Нали искахте Муню е на ви го Муню.
Хахаааа.
14:44 22.07.2026
49 Бай онзи
До коментар #5 от "Дядо Гъдю":И ние да не забравяме,че и иранците знаят поговорката,,Забавят,но не забравят".Помним летище Сарафово!
14:44 22.07.2026
50 Бай онзи
До коментар #7 от "Боруна Лом":Колкото опази Северен Кипър от турска инвазия.
14:45 22.07.2026
51 Зеления
Петьо Цеков - журналист, отявлен евроатлантик, казва че Радев трябва да успокои СЕЛЯНИТЕ в близост до авиобаза Безмер
Един от депутатите на Радев казва че било по различно сега да се приемат самолети и приемливо защото самолетите не били в София, а далеч от населено място, същото го твърди и самия Радев
Фактите:
Ямбол се намира по права линия на 10 км от Безмер, в Ямбол живеят ГРАЖДАНИ които са ГРАЖДАНИ колкото и тези в София. От летище София до центъра на София има също толкова растояние по права линия 10 км
в село Безмер на 3 км от авиобазата живеят 1000 души, те по нищо не се различават от ГРАЖДАНИТЕ в София и Ямбол и те са българи, имат души, имат семейства, имат мечти и всичко останало.
А сега един отделен въпрос - като искат ГЕРБ и ППДБ да спазват споразумението със САЩ когато дадоха разрешение за тези самолети при Желязков и Гюров и като иска Радев сега пак да ги пусне как пък никой журналист не ги попита:
1. Вие договорихте ли ПВО - Пейтриът или SAMP от Франция и Германия да дойде в Безмер и да пази?
2. Вие договорихте ли наем от САЩ да плаща за тази база?
3. Вие поискахте ли нещо друго от САЩ което те да дадат, за да се опрадае този риск за България, па макар и минимален да е той?
Коментиран от #60
14:46 22.07.2026
52 Баба Гошка
14:49 22.07.2026
53 САЩ съобщи, че обработва
14:50 22.07.2026
54 Смешник
14:53 22.07.2026
55 Истината
14:59 22.07.2026
56 Шкембе Войвода
15:04 22.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Павел Пенев
15:27 22.07.2026
59 кой вярва вече на ФАЩ
15:29 22.07.2026
60 Павел Пенев
До коментар #51 от "Зеления":Както и да го дрънкате,въвличането на България във войната е факт и този риск изобщо не е оправдан. Базите на САЩ в близкия изток също имат ПВО и какво от това.Иранците ги удрят когато си поискат и краварите гледат като малоумни.
15:34 22.07.2026