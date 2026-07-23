Иран заплаши САЩ с „мощен и решителен отговор“, ако американците атакуват мостове и електроцентрали

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че страната му ще предприеме ответни мерки, ако че бъдат осъществени заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за удари по мостове и електроцентрали в Ислямската република, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Нашата отбранителна доктрина е ясна: око за око“, написа Арагчи в социалната мрежа Екс. „Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктура, ще предизвика мощен и решителен отговор. Тези, които подпомагат подобна агресия, независимо от вида подкрепа, също ще бъдат смятани за легитимни мишени“, добави иранският външен министър.
По-рано в сряда Тръмп заяви, че американската армия ще разрушава по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран удари кораб в Ормузкия проток.
“Отсега нататък всеки път, когато Ислямска република Иран удари кораб в Ормузкия проток, независимо дали с балистична ракета, друга ракета, дрон или друго устройство или оръжие, САЩ ще бомбардират и унищожават по един мост или електроцентрала”, написа Тръмп в социалните мрежи.
Американската армия съобщи днес в ранните часове, че за дванайста поредна нощ нанася удари по Иран, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), пише БТА.
Целта е „да се отслаби още повече капацитета на Иран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби“ в региона, пише в изявлението.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се е опитал се да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток, предаде Ройтерс.
В изявлението на КГИР се посочва, че още два танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си.
Елитното иранско формирование отбелязва, че Ормузкият проток е под негов контрол и е „изцяло затворен“.
Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, пише още в изявлението на КГИР.
В текста не се оповестяват имената на танкерите, нито кога точно е станал инцидентът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 666
Коментиран от #14
07:08 23.07.2026
2 Това добре
07:11 23.07.2026
3 Мост
07:11 23.07.2026
4 Някой
Коментиран от #6
07:14 23.07.2026
5 Жураналист
Не са го направили досега, защото не искат да унижават бай Дончо допълнително.
07:17 23.07.2026
6 Дзак
До коментар #4 от "Някой":Зависи кой е дописника!
07:18 23.07.2026
7 Владимир Путин, президент
В Украйна 👈😁
07:18 23.07.2026
8 Кво
07:27 23.07.2026
9 Тити
07:41 23.07.2026
10 Пич
Коментиран от #13, #17
07:43 23.07.2026
11 Да видим дали имат топки
07:45 23.07.2026
12 гост
07:50 23.07.2026
13 Герги
До коментар #10 от "Пич":А как ще бъдат нещата с Иран,ще разцъфти икономиката ли с тази американска блокада,те дали са подготвени за продължителен конфликт..
Коментиран от #16
07:52 23.07.2026
14 точка
До коментар #1 от "666":То май наближава време за ,, глава за око и чене за зъб ,, Само с реципрочни отговори не се спират алчни либерали. Те си мислят тогава че си по слаб и не те оставят на мира.
07:54 23.07.2026
15 Бойлер
Ако е умен веднага ще си убере крушите от Залива за да минимизира щетите
08:04 23.07.2026
16 Пич
До коментар #13 от "Герги":Иран се готви за тази игра от над четиридесет години!!! Естествено че няма да е лесно и за тях!!! Но те са по твърди, в САЩ са по лигави!!!
08:06 23.07.2026
17 бай дончу
До коментар #10 от "Пич":си каза още в началото, че е готов поне до края на септември да ги думка.
Коментиран от #19
08:10 23.07.2026
18 Бгг
08:11 23.07.2026
19 Пич
До коментар #17 от "бай дончу":Хахаха......човече, развесели ме!!! Бай Дончо каза...!!! Каза, и се изсули след няколко дни като бит рендерас!!! Сега му сглобиха няколко нови боНби, ще ги изпуца, и пак ще се изсули...... Ей толкова е подготвен!!!
08:16 23.07.2026
20 Ъъъ
Лошо няма...Само че след това, Иран ще разрушава по една инсталация за обезсоляване на морска вода....Да видим кой ще издържи по-дълго?
08:19 23.07.2026
21 Терориста
08:21 23.07.2026