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Иран заплаши САЩ с „мощен и решителен отговор“, ако американците атакуват мостове и електроцентрали

Иран заплаши САЩ с „мощен и решителен отговор“, ако американците атакуват мостове и електроцентрали

23 Юли, 2026 07:05 1 495 21

  • иран-
  • абас арагчи-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Тръмп заяви, че американската армия ще разрушава по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран удари кораб в Ормузкия проток

Иран заплаши САЩ с „мощен и решителен отговор“, ако американците атакуват мостове и електроцентрали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че страната му ще предприеме ответни мерки, ако че бъдат осъществени заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за удари по мостове и електроцентрали в Ислямската република, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Нашата отбранителна доктрина е ясна: око за око“, написа Арагчи в социалната мрежа Екс. „Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктура, ще предизвика мощен и решителен отговор. Тези, които подпомагат подобна агресия, независимо от вида подкрепа, също ще бъдат смятани за легитимни мишени“, добави иранският външен министър.

По-рано в сряда Тръмп заяви, че американската армия ще разрушава по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран удари кораб в Ормузкия проток.

“Отсега нататък всеки път, когато Ислямска република Иран удари кораб в Ормузкия проток, независимо дали с балистична ракета, друга ракета, дрон или друго устройство или оръжие, САЩ ще бомбардират и унищожават по един мост или електроцентрала”, написа Тръмп в социалните мрежи.

Американската армия съобщи днес в ранните часове, че за дванайста поредна нощ нанася удари по Иран, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), пише БТА.

Целта е „да се отслаби още повече капацитета на Иран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби“ в региона, пише в изявлението.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се е опитал се да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

В изявлението на КГИР се посочва, че още два танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си.

Елитното иранско формирование отбелязва, че Ормузкият проток е под негов контрол и е „изцяло затворен“.

Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, пише още в изявлението на КГИР.

В текста не се оповестяват имената на танкерите, нито кога точно е станал инцидентът.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 666

    11 3 Отговор
    ОКО ЗА ОКО.

    Коментиран от #14

    07:08 23.07.2026

  • 2 Това добре

    6 9 Отговор
    Но не забравяте и железния гевгир. Място за дупки има много и въпреки, че когато и да го надупчите, винаги е късно, по-добре късно, отколкото никога.

    07:11 23.07.2026

  • 3 Мост

    11 18 Отговор
    ,,Иран заплаши с мощен удар"....пхахахахаха,може би ще извикат моамед на помощ 😁😁😁

    07:11 23.07.2026

  • 4 Някой

    10 4 Отговор
    А молеше да кажете, че Иран е предупредил. В западния наратив американците и европейците винаги предупреждават, докато лошите - руснаци, иранци, китайци и т.н., винаги заплашват!

    Коментиран от #6

    07:14 23.07.2026

  • 5 Жураналист

    14 8 Отговор
    Иранците са в състояние да потопят самолетоносач.
    Не са го направили досега, защото не искат да унижават бай Дончо допълнително.

    07:17 23.07.2026

  • 6 Дзак

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Зависи кой е дописника!

    07:18 23.07.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    6 5 Отговор
    Русия е Четвъртата икономика и Втората армия !!!
    В Украйна 👈😁

    07:18 23.07.2026

  • 8 Кво

    1 0 Отговор
    ответни мерки, ако че бъдат осъществени заплахите на президента

    07:27 23.07.2026

  • 9 Тити

    5 7 Отговор
    Иранците са като Рашистите могат да плащат гаргите.

    07:41 23.07.2026

  • 10 Пич

    11 7 Отговор
    Стратегически Иран е подготвен за това, за което САЩ не е!!! Мисля, че Иран иска продължителен конфликт, който ще блокира не само икономиката на САЩ, но ще блокира цялата световна икономика, и така всички заинтересовани страни ще осъществят натиск върху САЩ, или ще се дръпнат настрани от САЩ!!! Докато американско - израелските стратези се оказаха крайно глупави, и заложиха на развитие като във Венецуела!!! И вече няколко месеца не могат да измислят план "Б" !!!

    Коментиран от #13, #17

    07:43 23.07.2026

  • 11 Да видим дали имат топки

    9 5 Отговор
    Нещо ударите по кораби рязко спряха от иранска страна, иначе са много гласовити :)

    07:45 23.07.2026

  • 12 гост

    6 5 Отговор
    Електроцентрали и мостове,докато поумнеят и спрат да удрят танкери и съседи...

    07:50 23.07.2026

  • 13 Герги

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    А как ще бъдат нещата с Иран,ще разцъфти икономиката ли с тази американска блокада,те дали са подготвени за продължителен конфликт..

    Коментиран от #16

    07:52 23.07.2026

  • 14 точка

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "666":

    То май наближава време за ,, глава за око и чене за зъб ,, Само с реципрочни отговори не се спират алчни либерали. Те си мислят тогава че си по слаб и не те оставят на мира.

    07:54 23.07.2026

  • 15 Бойлер

    5 5 Отговор
    Тръмп няма да спре докато не унищожи напълно родината си, която някога беше велила държава, но много много преди него...
    Ако е умен веднага ще си убере крушите от Залива за да минимизира щетите

    08:04 23.07.2026

  • 16 Пич

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Герги":

    Иран се готви за тази игра от над четиридесет години!!! Естествено че няма да е лесно и за тях!!! Но те са по твърди, в САЩ са по лигави!!!

    08:06 23.07.2026

  • 17 бай дончу

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    си каза още в началото, че е готов поне до края на септември да ги думка.

    Коментиран от #19

    08:10 23.07.2026

  • 18 Бгг

    3 3 Отговор
    Докато Иран не ни удари с някоя друга ракета, народа ни няма да се събуди.

    08:11 23.07.2026

  • 19 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "бай дончу":

    Хахаха......човече, развесели ме!!! Бай Дончо каза...!!! Каза, и се изсули след няколко дни като бит рендерас!!! Сега му сглобиха няколко нови боНби, ще ги изпуца, и пак ще се изсули...... Ей толкова е подготвен!!!

    08:16 23.07.2026

  • 20 Ъъъ

    2 1 Отговор
    "....САЩ ще бомбардират и унищожават по един мост или електроцентрала”, написа Тръмп в социалните мрежи."

    Лошо няма...Само че след това, Иран ще разрушава по една инсталация за обезсоляване на морска вода....Да видим кой ще издържи по-дълго?

    08:19 23.07.2026

  • 21 Терориста

    0 0 Отговор
    Ще избием всички

    08:21 23.07.2026

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