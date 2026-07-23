Иран заплаши САЩ с „мощен и решителен отговор“, ако американците атакуват мостове и електроцентрали

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че страната му ще предприеме ответни мерки, ако че бъдат осъществени заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за удари по мостове и електроцентрали в Ислямската република, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Нашата отбранителна доктрина е ясна: око за око“, написа Арагчи в социалната мрежа Екс. „Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктура, ще предизвика мощен и решителен отговор. Тези, които подпомагат подобна агресия, независимо от вида подкрепа, също ще бъдат смятани за легитимни мишени“, добави иранският външен министър.

По-рано в сряда Тръмп заяви, че американската армия ще разрушава по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран удари кораб в Ормузкия проток.

“Отсега нататък всеки път, когато Ислямска република Иран удари кораб в Ормузкия проток, независимо дали с балистична ракета, друга ракета, дрон или друго устройство или оръжие, САЩ ще бомбардират и унищожават по един мост или електроцентрала”, написа Тръмп в социалните мрежи.

Американската армия съобщи днес в ранните часове, че за дванайста поредна нощ нанася удари по Иран, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), пише БТА.

Целта е „да се отслаби още повече капацитета на Иран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби“ в региона, пише в изявлението.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се е опитал се да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

В изявлението на КГИР се посочва, че още два танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си.

Елитното иранско формирование отбелязва, че Ормузкият проток е под негов контрол и е „изцяло затворен“.

Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, пише още в изявлението на КГИР.

В текста не се оповестяват имената на танкерите, нито кога точно е станал инцидентът.