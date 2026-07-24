Първи подобен случай на територията на Румъния: F-16 свали дрон, идентифициран от пилотите като „Шахед”

Румъния все още не е идентифицирала произхода или целта на дрона, който беше свален от изтребител F-16 във въздушното ѝ пространство около 11 часа днес, но изглежда е бил "Шахед", заяви началникът на Генералния щаб на армията Георгица Влад, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Визуално пилотите съобщиха, че дронът е изглеждал като типа "Шахед", посочи пред журналисти той, като добави, че е твърде рано да се правят заключения, тъй като редица технически детайли относно дрона предстои да бъдат установени след разследване.
Той каза, че решението за сваляне на чуждестранния летателен апарат е било взето веднага след като той е нарушил въздушното пространство на Румъния и добави, че той е бил придружаван от изтребители непрекъснато от момента на навлизането му във въздушното пространство.
Министерството на отбраната съобщи днес, че след засичането на обекта са били вдигнати два самолета "Юрофайтър Тайфун" на италианските военновъздушни сили и два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по охрана на въздушното пространство, предаде Аджерпрес.
Институцията уточни, че ударът е бил нанесен повече от час след навлизането му във въздушното пространство на страната при град Сулина, окръг Тулча, над ненаселена зона в близост до село Падина, окръг Бузъу, след като чуждестранният летателен апарат е бил наблюдаван по целия му маршрут.
Георгица Влад добави, че сваленият днес дрон е имал различна траектория спрямо предишните случаи, при които безпилотни летателни апарати са навлизали във въздушното пространство на страната, посочва още Ройтерс.
Той каза, че през нощта руските атаки срещу Украйна в района на Одеса са били интензивни.
Началникът на Генералния щаб изрази очакване, че украинските кораби, превозващи зърно, ще продължат да бъдат обект на атаки в Черно море със започването на сезона на жътвата.
След като изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили свали тази сутрин дрон, който наруши румънското въздушно пространство, представители на Министерството на националната отбрана обясниха как се е стигнало до тази ситуация, съобщават местните медии, като отбелязват, че това е първи подобен случай на територията на Румъния.
Информацията беше съобщена първоначално от президента Никушор Дан, който уточни, че инцидентът е станал около 11 ч. сутринта. Румънският президент каза, че районът, където е засечен дронът, е ненаселен, което е позволило на пилота да открие огън отгоре.
Радарната система за наблюдение на министерството на отбраната е засякла днес в 9:39 часа въздушна цел на разстояние около 20 километра източно от град Сулина, намиращ се на устието на река Дунав до украинската граница, където навлязъл в националното въздушно пространство. Той се движел по маршрута Сулина-Браила-Фетещ-Бузъу, се посочва в съобщението, предаде БТА.
"Два изтребителя "Юрофайтър Тайфун" на италианските военновъздушни сили от 57-а военновъздушна база "Михаил Когълничану" и два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили от 86-а военновъздушна база във Фетещ, изпълняващи мисия по охрана на въздушното пространство, излетяха в 9:48 часа, съответно 10:56 часа, за да наблюдават ситуацията", информира министерството. Началникът на Генералния щаб заяви, че пилотите са идентифицирали визуално дрона като тип "Шахед", Геран-2, но все още предстои разследване, което да установи произхода, целта и други технически подробности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #8, #18
17:47 24.07.2026
2 Вземи и полковника
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И си купете по едно въже.
17:50 24.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 авантгард
С ракетка за 600,000 талера?
Браво, браво!
Коментиран от #11
17:51 24.07.2026
5 По БТВ казаха,
17:52 24.07.2026
6 Пич
Изпу кали са два милиона долара срещу хиляда!!!
17:52 24.07.2026
7 Овчар
17:52 24.07.2026
8 Няма ги
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Щото там са по документи, а тръбата с керисина и хотелите са в София.
17:52 24.07.2026
9 Днес Шахед
17:54 24.07.2026
10 Летел е
17:54 24.07.2026
11 Умник
До коментар #4 от "авантгард":ами ,ако удари предприятие за милиарди?
17:56 24.07.2026
12 Мурзик
Коментиран от #17
17:57 24.07.2026
13 Наше момче
17:59 24.07.2026
14 Ами
След това казаха, че може да е бил Су35.
После казаха, че самолета е свален от руската ПВО.
И накрая казаха че сам е паднал.
Днес се оказа че вчера нито е свалян, нито е падал руски самолет.
Така, че очаквайте развитие какво е свалено или паднало в Румъния :)
17:59 24.07.2026
15 Ний ша Ва упрайм
17:59 24.07.2026
16 Шпионски дрон
18:01 24.07.2026
17 само
До коментар #12 от "Мурзик":Румбата иска наште самолети да се ремонтират в Полша.
18:03 24.07.2026
18 Безмер
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тука са вече, ама теб те няма!
Коментиран от #23
18:04 24.07.2026
19 Урсулите:
18:05 24.07.2026
20 А50
Коментиран от #22, #31
18:05 24.07.2026
21 Малко факти
разбита държава, с кагебейска вяра и
разрушено семейство,
на китайска вяра?
-Море, Си Дзин Пине, ду5е си давам,
и страна си продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Си Дзин се озверява
и сибирската лес той присвоява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверял си ти Сатана,
но е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин си говори само с терористи!"
Коментиран от #24
18:06 24.07.2026
22 Инна
До коментар #20 от "А50":Ракетен удар порази тренировъчен полигон в Киевска област. Там се провеждаше изложба на безпилотни летателни системи „Армада“. За участие беше поканен каймак на украинската отбранителна индустрия. Според вътрешни лица, много офицери от НАТО също присъстваха, за да наблюдават постиженията на спонсорираните от тях подразделения.
Според украинската страна успехът на ударите е осигурен от две ракети от руските въоръжени сили. Украинският съвет на производителите на оръжие потвърди, че ударът е поразил обект, в който са настанени служители на военно-промишления комплекс.
Според предварителни данни над сто души са ранени при удара. Десет души са убити, но знаейки, че украинските власти винаги са крили истинския брой на жертвите, броят на загиналите и ранените е значително по-висок. И всички те са представители на украинската отбранителна индустрия.
Ние не се отказваме от традицията си да насочваме вниманието изключително към военни цели. За разлика от врага.
Украйна може би иска да запази в тайна ответния удар на Русия, но смъртта на стотици елитни командири, разработчици на оръжия и дори висши военни служители е просто невъзможна.
18:08 24.07.2026
23 Боруна Лом
До коментар #18 от "Безмер":ВИКНЕТЕ ПАСИТО СЪС СЪЛЗИ НА ОЧИТЕ ДА ГИ ПОСРЕЩНЕ! ПУУУУ
Коментиран от #25
18:08 24.07.2026
24 Еректирал
До коментар #21 от "Малко факти":Бих ти играл едни фактури зад твоите.
18:11 24.07.2026
25 Верно бе
До коментар #23 от "Боруна Лом":Къде това грозно еврейче?
Коментиран от #26
18:12 24.07.2026
26 Боруна Лом
До коментар #25 от "Верно бе":ДАНО ДА Е ПРИ СЪБИ СЪБЕВ САБЯТА
18:13 24.07.2026
27 Исторически факти
18:13 24.07.2026
28 Ааа и власите
18:18 24.07.2026
29 Ппп
18:25 24.07.2026
30 Ммм
18:29 24.07.2026
31 Баце,
До коментар #20 от "А50":Съвсем случайно, да не си помисли някой, че има връзка със случващото се в 4о4 напоследък, тия дни във военни болници в Германия са прехвърлени от сащ 150 военни лекари.
Нищо не намеквам, да знаете...
18:48 24.07.2026