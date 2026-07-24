Първи подобен случай на територията на Румъния: F-16 свали дрон, идентифициран от пилотите като „Шахед”

Румъния все още не е идентифицирала произхода или целта на дрона, който беше свален от изтребител F-16 във въздушното ѝ пространство около 11 часа днес, но изглежда е бил "Шахед", заяви началникът на Генералния щаб на армията Георгица Влад, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Визуално пилотите съобщиха, че дронът е изглеждал като типа "Шахед", посочи пред журналисти той, като добави, че е твърде рано да се правят заключения, тъй като редица технически детайли относно дрона предстои да бъдат установени след разследване.

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Той каза, че решението за сваляне на чуждестранния летателен апарат е било взето веднага след като той е нарушил въздушното пространство на Румъния и добави, че той е бил придружаван от изтребители непрекъснато от момента на навлизането му във въздушното пространство.

Министерството на отбраната съобщи днес, че след засичането на обекта са били вдигнати два самолета "Юрофайтър Тайфун" на италианските военновъздушни сили и два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по охрана на въздушното пространство, предаде Аджерпрес.

Институцията уточни, че ударът е бил нанесен повече от час след навлизането му във въздушното пространство на страната при град Сулина, окръг Тулча, над ненаселена зона в близост до село Падина, окръг Бузъу, след като чуждестранният летателен апарат е бил наблюдаван по целия му маршрут.

Георгица Влад добави, че сваленият днес дрон е имал различна траектория спрямо предишните случаи, при които безпилотни летателни апарати са навлизали във въздушното пространство на страната, посочва още Ройтерс.

Той каза, че през нощта руските атаки срещу Украйна в района на Одеса са били интензивни.

Началникът на Генералния щаб изрази очакване, че украинските кораби, превозващи зърно, ще продължат да бъдат обект на атаки в Черно море със започването на сезона на жътвата.

След като изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили свали тази сутрин дрон, който наруши румънското въздушно пространство, представители на Министерството на националната отбрана обясниха как се е стигнало до тази ситуация, съобщават местните медии, като отбелязват, че това е първи подобен случай на територията на Румъния.

Информацията беше съобщена първоначално от президента Никушор Дан, който уточни, че инцидентът е станал около 11 ч. сутринта. Румънският президент каза, че районът, където е засечен дронът, е ненаселен, което е позволило на пилота да открие огън отгоре.

Радарната система за наблюдение на министерството на отбраната е засякла днес в 9:39 часа въздушна цел на разстояние около 20 километра източно от град Сулина, намиращ се на устието на река Дунав до украинската граница, където навлязъл в националното въздушно пространство. Той се движел по маршрута Сулина-Браила-Фетещ-Бузъу, се посочва в съобщението, предаде БТА.

"Два изтребителя "Юрофайтър Тайфун" на италианските военновъздушни сили от 57-а военновъздушна база "Михаил Когълничану" и два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили от 86-а военновъздушна база във Фетещ, изпълняващи мисия по охрана на въздушното пространство, излетяха в 9:48 часа, съответно 10:56 часа, за да наблюдават ситуацията", информира министерството. Началникът на Генералния щаб заяви, че пилотите са идентифицирали визуално дрона като тип "Шахед", Геран-2, но все още предстои разследване, което да установи произхода, целта и други технически подробности.