Новини
Свят »
Румъния »
Първи подобен случай на територията на Румъния: F-16 свали дрон, идентифициран от пилотите като „Шахед”
  Тема: Украйна

Първи подобен случай на територията на Румъния: F-16 свали дрон, идентифициран от пилотите като „Шахед”

24 Юли, 2026 17:46 1 091 31

  • румъния-
  • ф-16-
  • f-16-
  • нато-
  • шахед-
  • дрон-
  • дронове-
  • никушор дан

Информацията беше съобщена първоначално от президента Никушор Дан, който уточни, че инцидентът е станал около 11 ч. сутринта

Първи подобен случай на територията на Румъния: F-16 свали дрон, идентифициран от пилотите като „Шахед” - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния все още не е идентифицирала произхода или целта на дрона, който беше свален от изтребител F-16 във въздушното ѝ пространство около 11 часа днес, но изглежда е бил "Шахед", заяви началникът на Генералния щаб на армията Георгица Влад, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Визуално пилотите съобщиха, че дронът е изглеждал като типа "Шахед", посочи пред журналисти той, като добави, че е твърде рано да се правят заключения, тъй като редица технически детайли относно дрона предстои да бъдат установени след разследване.

Още новини от Украйна

Той каза, че решението за сваляне на чуждестранния летателен апарат е било взето веднага след като той е нарушил въздушното пространство на Румъния и добави, че той е бил придружаван от изтребители непрекъснато от момента на навлизането му във въздушното пространство.

Министерството на отбраната съобщи днес, че след засичането на обекта са били вдигнати два самолета "Юрофайтър Тайфун" на италианските военновъздушни сили и два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по охрана на въздушното пространство, предаде Аджерпрес.

Институцията уточни, че ударът е бил нанесен повече от час след навлизането му във въздушното пространство на страната при град Сулина, окръг Тулча, над ненаселена зона в близост до село Падина, окръг Бузъу, след като чуждестранният летателен апарат е бил наблюдаван по целия му маршрут.

Георгица Влад добави, че сваленият днес дрон е имал различна траектория спрямо предишните случаи, при които безпилотни летателни апарати са навлизали във въздушното пространство на страната, посочва още Ройтерс.

Той каза, че през нощта руските атаки срещу Украйна в района на Одеса са били интензивни.

Началникът на Генералния щаб изрази очакване, че украинските кораби, превозващи зърно, ще продължат да бъдат обект на атаки в Черно море със започването на сезона на жътвата.

След като изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили свали тази сутрин дрон, който наруши румънското въздушно пространство, представители на Министерството на националната отбрана обясниха как се е стигнало до тази ситуация, съобщават местните медии, като отбелязват, че това е първи подобен случай на територията на Румъния.

Информацията беше съобщена първоначално от президента Никушор Дан, който уточни, че инцидентът е станал около 11 ч. сутринта. Румънският президент каза, че районът, където е засечен дронът, е ненаселен, което е позволило на пилота да открие огън отгоре.

Радарната система за наблюдение на министерството на отбраната е засякла днес в 9:39 часа въздушна цел на разстояние около 20 километра източно от град Сулина, намиращ се на устието на река Дунав до украинската граница, където навлязъл в националното въздушно пространство. Той се движел по маршрута Сулина-Браила-Фетещ-Бузъу, се посочва в съобщението, предаде БТА.

"Два изтребителя "Юрофайтър Тайфун" на италианските военновъздушни сили от 57-а военновъздушна база "Михаил Когълничану" и два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили от 86-а военновъздушна база във Фетещ, изпълняващи мисия по охрана на въздушното пространство, излетяха в 9:48 часа, съответно 10:56 часа, за да наблюдават ситуацията", информира министерството. Началникът на Генералния щаб заяви, че пилотите са идентифицирали визуално дрона като тип "Шахед", Геран-2, но все още предстои разследване, което да установи произхода, целта и други технически подробности.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 6 Отговор
    Чакаме янките в Безмер да ги черпим коктейл Молотов ама нещо ги няма.Що така?

    Коментиран от #2, #8, #18

    17:47 24.07.2026

  • 2 Вземи и полковника

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И си купете по едно въже.

    17:50 24.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 авантгард

    19 5 Отговор
    И с какво фъ16 свалил шахеда?
    С ракетка за 600,000 талера?
    Браво, браво!

    Коментиран от #11

    17:51 24.07.2026

  • 5 По БТВ казаха,

    16 5 Отговор
    че още не е установено чий е дрона, според румънците. Но налаМара знае. Пфуу. Б.....к.

    17:52 24.07.2026

  • 6 Пич

    17 6 Отговор
    Хахаха......бравос!!!
    Изпу кали са два милиона долара срещу хиляда!!!

    17:52 24.07.2026

  • 7 Овчар

    15 5 Отговор
    Много умни тез румънци. много богати..! Все едно да убиеш муха с автобус..!

    17:52 24.07.2026

  • 8 Няма ги

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Щото там са по документи, а тръбата с керисина и хотелите са в София.

    17:52 24.07.2026

  • 9 Днес Шахед

    7 8 Отговор
    утре СУ57!

    17:54 24.07.2026

  • 10 Летел е

    11 3 Отговор
    през Азърбайджан,към Безмер!

    17:54 24.07.2026

  • 11 Умник

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "авантгард":

    ами ,ако удари предприятие за милиарди?

    17:56 24.07.2026

  • 12 Мурзик

    2 9 Отговор
    Полските Мигове свалят по-хубаво, затова Румбата ги иска.

    Коментиран от #17

    17:57 24.07.2026

  • 13 Наше момче

    11 3 Отговор
    Четири самолета за един витрол бутален дрон това са 10-12000 галона с гориво на самолет по 4 станаа 40-48к галона за един дрон дето за целия път от Русия до Румъния е изхарчил 10 галона

    17:59 24.07.2026

  • 14 Ами

    13 3 Отговор
    Вчера се появи новина, че Ф16 е свалил Су57.
    След това казаха, че може да е бил Су35.
    После казаха, че самолета е свален от руската ПВО.
    И накрая казаха че сам е паднал.
    Днес се оказа че вчера нито е свалян, нито е падал руски самолет.
    Така, че очаквайте развитие какво е свалено или паднало в Румъния :)

    17:59 24.07.2026

  • 15 Ний ша Ва упрайм

    12 3 Отговор
    уркаинска правокация

    17:59 24.07.2026

  • 16 Шпионски дрон

    6 1 Отговор
    часове над румънско, но ако е с картечен откос свален, поне ще им излезе по-евтино.

    18:01 24.07.2026

  • 17 само

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мурзик":

    Румбата иска наште самолети да се ремонтират в Полша.

    18:03 24.07.2026

  • 18 Безмер

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тука са вече, ама теб те няма!

    Коментиран от #23

    18:04 24.07.2026

  • 19 Урсулите:

    7 4 Отговор
    Румънски F-16 свали Поредният Неидентифициран Украински дрон над Румъния!

    18:05 24.07.2026

  • 20 А50

    7 4 Отговор
    Незнам доли сте писали, но днес руснаците са ударили с ракети изложение на Пво системи и ракети в Киев. Два Циркона и няколко Искандера за довършване. Убити над 100 специалиста и гости на специализираното изложение. Ще пийна една рикийка по случая

    Коментиран от #22, #31

    18:05 24.07.2026

  • 21 Малко факти

    4 6 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    разбита държава, с кагебейска вяра и
    разрушено семейство,
    на китайска вяра?
    -Море, Си Дзин Пине, ду5е си давам,
    и страна си продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Си Дзин се озверява
    и сибирската лес той присвоява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверял си ти Сатана,
    но е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин си говори само с терористи!"

    Коментиран от #24

    18:06 24.07.2026

  • 22 Инна

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "А50":

    Ракетен удар порази тренировъчен полигон в Киевска област. Там се провеждаше изложба на безпилотни летателни системи „Армада“. За участие беше поканен каймак на украинската отбранителна индустрия. Според вътрешни лица, много офицери от НАТО също присъстваха, за да наблюдават постиженията на спонсорираните от тях подразделения.

    Според украинската страна успехът на ударите е осигурен от две ракети от руските въоръжени сили. Украинският съвет на производителите на оръжие потвърди, че ударът е поразил обект, в който са настанени служители на военно-промишления комплекс.

    Според предварителни данни над сто души са ранени при удара. Десет души са убити, но знаейки, че украинските власти винаги са крили истинския брой на жертвите, броят на загиналите и ранените е значително по-висок. И всички те са представители на украинската отбранителна индустрия.

    Ние не се отказваме от традицията си да насочваме вниманието изключително към военни цели. За разлика от врага.
    Украйна може би иска да запази в тайна ответния удар на Русия, но смъртта на стотици елитни командири, разработчици на оръжия и дори висши военни служители е просто невъзможна.

    18:08 24.07.2026

  • 23 Боруна Лом

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Безмер":

    ВИКНЕТЕ ПАСИТО СЪС СЪЛЗИ НА ОЧИТЕ ДА ГИ ПОСРЕЩНЕ! ПУУУУ

    Коментиран от #25

    18:08 24.07.2026

  • 24 Еректирал

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Малко факти":

    Бих ти играл едни фактури зад твоите.

    18:11 24.07.2026

  • 25 Верно бе

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Боруна Лом":

    Къде това грозно еврейче?

    Коментиран от #26

    18:12 24.07.2026

  • 26 Боруна Лом

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Верно бе":

    ДАНО ДА Е ПРИ СЪБИ СЪБЕВ САБЯТА

    18:13 24.07.2026

  • 27 Исторически факти

    1 2 Отговор
    Чл. 5... Шахед летят само през ношта, ве---

    18:13 24.07.2026

  • 28 Ааа и власите

    3 2 Отговор
    че ги ручат жабетата! И они кат нас са под наем...

    18:18 24.07.2026

  • 29 Ппп

    1 2 Отговор
    Браво, ако е бил шахед иранците напомнят за себе си

    18:25 24.07.2026

  • 30 Ммм

    4 1 Отговор
    Вас обикновенно ви атакуват Украинците както се вижда от новините.

    18:29 24.07.2026

  • 31 Баце,

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "А50":

    Съвсем случайно, да не си помисли някой, че има връзка със случващото се в 4о4 напоследък, тия дни във военни болници в Германия са прехвърлени от сащ 150 военни лекари.
    Нищо не намеквам, да знаете...

    18:48 24.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания