Тръмп благодари на Радев за самолетите в Безмер

Американският президент Доналд Тръмп изрази официална признателност към българския министър-председател Румен Радев и към България за одобреното разполагане на американски военни самолети в авиобаза „Безмер“.

Решението на София идва в критичен геополитически момент на засилено напрежение в Близкия изток и въпреки директните заплахи, отправени от Техеран.

„Благодаря Ви, премиер Радев!“

В публикация в своята официална социална мрежа Truth Social, гарнирана със снимка на българския премиер, Доналд Тръмп написа директно: „Благодаря Ви, господин министър-председател Радев!“. Американският лидер сподели и публикация от Newsmax със заглавие „България подкрепи Тръмп и одобри подкрепата за американска военновъздушна база въпреки заплахите от страна на Иран“.

Този дипломатически жест подчертава ключовата роля на София като надежден партньор на Вашингтон в сферата на сигурността. Самият Румен Радев по-рано декларира пред Народното събрание, че САЩ са наш основен съюзник и страната ни стриктно спазва своите съюзнически ангажименти.

Детайли по споразумението за авиобаза „Безмер“

Решението, предложено първоначално от Министерския съвет, получи убедителна подкрепа в българския парламент със 136 гласа „за“. Параметрите на военното присъствие включват:

Времеви престой: От 24 юли до 1 октомври 2026 година.

От 24 юли до 1 октомври 2026 година. Военна техника: До осем американски самолета за въздушно презареждане KC-135 .

До осем американски самолета за въздушно презареждане . Личен състав: Около 250 американски военнослужещи със съпътстващо оборудване и лично оръжие.

Около 250 американски военнослужещи със съпътстващо оборудване и лично оръжие. Цел на мисията: Подпомагане и осигуряване на логистична подкрепа за операциите на Въоръжените сили на САЩ в Близкия изток.

Геополитически отзвук и вътрешни реакции

Одобрението на мисията предизвика сериозни дипломатически и вътрешнополитически искри. Иранското посолство в София изпрати официална нота до Министерството на външните работи, предупреждавайки, че предоставянето на инфраструктура превръща страната ни в „съучастник“. На местно ниво се организираха и протести от жители на околните ямболски села.

От друга страна, вицепрезидентът Илияна Йотова коментира в ефира на БНТ, че мнозинството в парламента е поело своята евроатлантическа отговорност, уверявайки обществеността, че българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила и страната ни не става пряк участник във война.