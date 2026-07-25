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Тръмп благодари на Радев за самолетите в Безмер

Тръмп благодари на Радев за самолетите в Безмер

25 Юли, 2026 04:20, обновена 25 Юли, 2026 04:24 657 14

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  • сащ-
  • нато

САЩ признаха евроатлантическата решимост на България в контекста на напрежението с Иран

Тръмп благодари на Радев за самолетите в Безмер - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп изрази официална признателност към българския министър-председател Румен Радев и към България за одобреното разполагане на американски военни самолети в авиобаза „Безмер“.

Решението на София идва в критичен геополитически момент на засилено напрежение в Близкия изток и въпреки директните заплахи, отправени от Техеран.

„Благодаря Ви, премиер Радев!“

В публикация в своята официална социална мрежа Truth Social, гарнирана със снимка на българския премиер, Доналд Тръмп написа директно: „Благодаря Ви, господин министър-председател Радев!“. Американският лидер сподели и публикация от Newsmax със заглавие „България подкрепи Тръмп и одобри подкрепата за американска военновъздушна база въпреки заплахите от страна на Иран“.

Този дипломатически жест подчертава ключовата роля на София като надежден партньор на Вашингтон в сферата на сигурността. Самият Румен Радев по-рано декларира пред Народното събрание, че САЩ са наш основен съюзник и страната ни стриктно спазва своите съюзнически ангажименти.

Детайли по споразумението за авиобаза „Безмер“

Решението, предложено първоначално от Министерския съвет, получи убедителна подкрепа в българския парламент със 136 гласа „за“. Параметрите на военното присъствие включват:

  • Времеви престой: От 24 юли до 1 октомври 2026 година.
  • Военна техника: До осем американски самолета за въздушно презареждане KC-135.
  • Личен състав: Около 250 американски военнослужещи със съпътстващо оборудване и лично оръжие.
  • Цел на мисията: Подпомагане и осигуряване на логистична подкрепа за операциите на Въоръжените сили на САЩ в Близкия изток.

Геополитически отзвук и вътрешни реакции

Одобрението на мисията предизвика сериозни дипломатически и вътрешнополитически искри. Иранското посолство в София изпрати официална нота до Министерството на външните работи, предупреждавайки, че предоставянето на инфраструктура превръща страната ни в „съучастник“. На местно ниво се организираха и протести от жители на околните ямболски села.

От друга страна, вицепрезидентът Илияна Йотова коментира в ефира на БНТ, че мнозинството в парламента е поело своята евроатлантическа отговорност, уверявайки обществеността, че българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила и страната ни не става пряк участник във война.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    10 4 Отговор
    А народа на бг ще благодарим на персите за ракетите ,как ще им се отплащаме незнам

    04:27 25.07.2026

  • 2 С тази благодарност

    10 4 Отговор
    Тръмп ни прокле и заедно с Радев ни обрече на пряко нападение от страна на Иран.
    Благодарим ти Радев, че ни плю на сурите!

    04:28 25.07.2026

  • 3 Кирпича

    4 7 Отговор
    За Американските брадъри може, но за Хаяско среден пръст.

    04:36 25.07.2026

  • 4 Е защо на мун40?

    9 2 Отговор
    Нали аме6ите от парламента гласуваха и разрешиха

    04:36 25.07.2026

  • 5 Белия сахиб

    6 2 Отговор
    позволи на роба да му измие краката и в знак на благоволение роба може да използва тази вида като се окъпе след това с нея.

    04:39 25.07.2026

  • 6 БРАВО

    10 1 Отговор
    Одобреното разполагане на американските военни самолети в България нямат нищо общо с НАТО . Браво Радев вече сме сателити на САЩ заедно с Израел и Англия .България стана съучастник във военните престъпленията на САЩ в близкия изток .

    04:51 25.07.2026

  • 7 Реалист

    6 0 Отговор
    Всъщност България беше рекетирана и САЩ заплашваха, че сложат отново санкциите срещу фирмата собственик на Нефтохим, което означава криза с бензин и дизел у нас. Сега ако забелязвате САЩ "щедро" удължават изключенията от санкции но само с 2-3 месеца, така ни държат с каишка. Който и да е на власт у нас, ако е с акъла си, не виждам какво друго можеше да направи, защото иначе се връщаме към опашките за гориво от 90-те. Така действа големия ни брат

    Коментиран от #9, #14

    04:56 25.07.2026

  • 8 Политическата проститутурутка

    7 2 Отговор
    Румен Радев.

    Коментиран от #10

    04:56 25.07.2026

  • 9 Как какво може да направи

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Реалист":

    Да вземе правилната посока- Русия и да сложи край на това унизително членство в ЕС. Този съюз е само в полза на няколко държавни с фашизирани правителства, работещи с/ у Русия в полза на Украйна, т е за собствени облаги и нищо в полза на членовете на ЕС!

    05:08 25.07.2026

  • 10 И то

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Политическата проститутурутка":

    Вмирисана!
    Какъвто си в живота, такъв си и в политиката!

    05:09 25.07.2026

  • 11 Това Тръмп

    4 0 Отговор
    Да ти благодари Е, все едно чумата да те прегърне!

    05:17 25.07.2026

  • 12 Да Да Така трябва да стане

    0 0 Отговор
    България традиционно поддържа стратегическо партньорство със Съединените щати и като съюзник в НАТО изпълнява своите поети ангажименти. Решението за предоставяне на възможност американски самолети да използват авиобаза „Безмер“ е поредното доказателство за тази политика, а президентът на САЩ Доналд Тръмп публично благодари на България и на министър-председателя Румен Радев за оказаната подкрепа.

    В същото време редица европейски държави заеха различни позиции или не предоставиха аналогична подкрепа за конкретната американска операция. Това показва, че в рамките на НАТО не винаги има единен подход по всички въпроси на сигурността и външната политика.

    Именно затова България има основание да очаква стратегическото партньорство със Съединените щати да бъде взаимноизгодно и да носи реални ползи за българските граждани и икономика.

    България може да търси:
    • повече американски инвестиции;
    • съвместни предприятия в отбранителната индустрия;
    • трансфер на технологии и производство с висока добавена стойност;
    • участие на български компании във веригите за доставки на американската отбранителна индустрия;
    • разширяване на научното и технологичното сътрудничество;
    • дългосрочни програми за икономическо развитие и модернизация на инфраструктурата.

    По отношение на Иран България няма причина да поддържа враждебни отношения. Между Република България и Ислямска република Иран няма договор за взаимна отбрана, договор за ненападение, военен съюз или двустра

    05:30 25.07.2026

  • 13 Да Да Така Трябва Да стане договор да

    0 0 Отговор
    Между Република България и Ислямска република Иран няма договор за взаимна отбрана, договор за ненападение, военен съюз или двустранни споразумения за доставка на петрол, които да обвързват страната ни. България следва да продължи да спазва международното право, да изпълнява съюзническите си ангажименти и едновременно с това да поддържа конструктивни дипломатически отношения с всички държави.

    Лоялността между съюзници трябва да бъде двустранна. Когато България подкрепя своите съюзници и изпълнява поетите ангажименти, е напълно естествено да очаква насреща повече инвестиции, повече технологии, повече индустриални проекти, повече работни места и по-силно американско икономическо присъствие в България. Силното партньорство не се измерва само с военна подкрепа, а и с дългосрочно икономическо развитие, доверие и взаимна изгода.

    05:32 25.07.2026

  • 14 Госъ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Реалист":

    Е много вярно ..за жалост сме зависими яко

    05:37 25.07.2026