Тръмп благодари на Радев за самолетите в Безмер

Американският президент Доналд Тръмп изрази официална признателност към българския министър-председател Румен Радев и към България за одобреното разполагане на американски военни самолети в авиобаза „Безмер“.
Решението на София идва в критичен геополитически момент на засилено напрежение в Близкия изток и въпреки директните заплахи, отправени от Техеран.
„Благодаря Ви, премиер Радев!“
В публикация в своята официална социална мрежа Truth Social, гарнирана със снимка на българския премиер, Доналд Тръмп написа директно: „Благодаря Ви, господин министър-председател Радев!“. Американският лидер сподели и публикация от Newsmax със заглавие „България подкрепи Тръмп и одобри подкрепата за американска военновъздушна база въпреки заплахите от страна на Иран“.
Този дипломатически жест подчертава ключовата роля на София като надежден партньор на Вашингтон в сферата на сигурността. Самият Румен Радев по-рано декларира пред Народното събрание, че САЩ са наш основен съюзник и страната ни стриктно спазва своите съюзнически ангажименти.
Детайли по споразумението за авиобаза „Безмер“
Решението, предложено първоначално от Министерския съвет, получи убедителна подкрепа в българския парламент със 136 гласа „за“. Параметрите на военното присъствие включват:
- Времеви престой: От 24 юли до 1 октомври 2026 година.
- Военна техника: До осем американски самолета за въздушно презареждане KC-135.
- Личен състав: Около 250 американски военнослужещи със съпътстващо оборудване и лично оръжие.
- Цел на мисията: Подпомагане и осигуряване на логистична подкрепа за операциите на Въоръжените сили на САЩ в Близкия изток.
Геополитически отзвук и вътрешни реакции
Одобрението на мисията предизвика сериозни дипломатически и вътрешнополитически искри. Иранското посолство в София изпрати официална нота до Министерството на външните работи, предупреждавайки, че предоставянето на инфраструктура превръща страната ни в „съучастник“. На местно ниво се организираха и протести от жители на околните ямболски села.
От друга страна, вицепрезидентът Илияна Йотова коментира в ефира на БНТ, че мнозинството в парламента е поело своята евроатлантическа отговорност, уверявайки обществеността, че българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила и страната ни не става пряк участник във война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
04:27 25.07.2026
2 С тази благодарност
Благодарим ти Радев, че ни плю на сурите!
04:28 25.07.2026
3 Кирпича
04:36 25.07.2026
4 Е защо на мун40?
04:36 25.07.2026
5 Белия сахиб
04:39 25.07.2026
6 БРАВО
04:51 25.07.2026
7 Реалист
Коментиран от #9, #14
04:56 25.07.2026
8 Политическата проститутурутка
Коментиран от #10
04:56 25.07.2026
9 Как какво може да направи
До коментар #7 от "Реалист":Да вземе правилната посока- Русия и да сложи край на това унизително членство в ЕС. Този съюз е само в полза на няколко държавни с фашизирани правителства, работещи с/ у Русия в полза на Украйна, т е за собствени облаги и нищо в полза на членовете на ЕС!
05:08 25.07.2026
10 И то
До коментар #8 от "Политическата проститутурутка":Вмирисана!
Какъвто си в живота, такъв си и в политиката!
05:09 25.07.2026
11 Това Тръмп
05:17 25.07.2026
12 Да Да Така трябва да стане
В същото време редица европейски държави заеха различни позиции или не предоставиха аналогична подкрепа за конкретната американска операция. Това показва, че в рамките на НАТО не винаги има единен подход по всички въпроси на сигурността и външната политика.
Именно затова България има основание да очаква стратегическото партньорство със Съединените щати да бъде взаимноизгодно и да носи реални ползи за българските граждани и икономика.
България може да търси:
• повече американски инвестиции;
• съвместни предприятия в отбранителната индустрия;
• трансфер на технологии и производство с висока добавена стойност;
• участие на български компании във веригите за доставки на американската отбранителна индустрия;
• разширяване на научното и технологичното сътрудничество;
• дългосрочни програми за икономическо развитие и модернизация на инфраструктурата.
По отношение на Иран България няма причина да поддържа враждебни отношения. Между Република България и Ислямска република Иран няма договор за взаимна отбрана, договор за ненападение, военен съюз или двустра
05:30 25.07.2026
13 Да Да Така Трябва Да стане договор да
Лоялността между съюзници трябва да бъде двустранна. Когато България подкрепя своите съюзници и изпълнява поетите ангажименти, е напълно естествено да очаква насреща повече инвестиции, повече технологии, повече индустриални проекти, повече работни места и по-силно американско икономическо присъствие в България. Силното партньорство не се измерва само с военна подкрепа, а и с дългосрочно икономическо развитие, доверие и взаимна изгода.
05:32 25.07.2026
14 Госъ
До коментар #7 от "Реалист":Е много вярно ..за жалост сме зависими яко
05:37 25.07.2026