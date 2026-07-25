Politico: Руската икономика се разпада под натиск

Военновременната икономика на Русия е изправена пред сериозен структурен разпад, причинен от стратегическото разширяване на украинските удари дълбоко зад фронтовата линия.

В подробен и мащабен анализ европейското издание Politico обяснява как новата вълна от атаки с дронове на ВСУ успява да парализира ключова икономическа, промишлена и енергийна инфраструктура. Според командира на украинските сили за безпилотни апарати Роберт Бровди, целта на тези удари не е просто физическото унищожение на обекти, а мигновеното разбиване на илюзията за сигурност сред руското общество.

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Ударите по петролни рафинерии и логистични центрове вече предизвикаха сериозен дефицит на горива на вътрешния пазар на Русия и доведоха до рекорден срив от 30% на руския борсов индекс. Ситуацията се усложнява драматично на международната сцена, след като Съветът на ЕС официално прие 21-вия пакет от санкции срещу Москва. Новите рестрикции нанасят съкрушителен удар по банковия сектор, налагайки пълна забрана за трансакции с още 33 руски кредитни институции, с което общият брой на санкционираните банки надхвърли 100. За първи път Брюксел въвежда и механизъм за блокиране на криптоплатформи в трети страни, които помагат на Кремъл да заобикаля наложените мерки.

Противно на пропагандните твърдения за стабилност, финансовите резерви на Русия се топят с критична скорост. Свободните ликвидни активи в руския Фонд за национално благосъстояние са се свили от 6.5% от БВП преди инвазията до едва 1.8% към края на пролетта на 2026 г., ограничавайки драстично възможностите на Кремъл за фискални маневри. Изнесените икономически доклади показват, че бюджетният дефицит на Русия само за първото тримесечие на 2026 г. вече е надхвърлил планираната цел за цялата година.

Допълнителен удар по приходите на Москва е решението на европейските столици да замразят за още 12 месеца тавана върху цените на руския суров петрол на ниво от 44 долара за барел, спирайки автоматичното му покачване до 58 долара и лишавайки държавната хазна от очаквани 3.5 милиарда долара. Разходите за отбрана и национална сигурност в Русия продължават да растат неконтролируемо, като поглъщат близо 46% от целия държавен бюджет. Това води до брутално разделение на икономиката – докато военният сектор бележи изкуствен ръст, гражданската икономика, пазарът на труда и публичните услуги буквално потъват под тежестта на галопиращата инфлация и рекорден недостиг на работна ръка.