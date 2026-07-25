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Politico: Руската икономика се разпада под натиск
  Тема: Украйна

Politico: Руската икономика се разпада под натиск

25 Юли, 2026 08:44, обновена 25 Юли, 2026 08:54 1 393 94

  • русия-
  • икономика-
  • украйна-
  • война-
  • натиск

Новата тактика на Киев: Масираните украински атаки с дронове и ракети тласкат финансовата система на Кремъл към критична точка

Politico: Руската икономика се разпада под натиск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военновременната икономика на Русия е изправена пред сериозен структурен разпад, причинен от стратегическото разширяване на украинските удари дълбоко зад фронтовата линия.

В подробен и мащабен анализ европейското издание Politico обяснява как новата вълна от атаки с дронове на ВСУ успява да парализира ключова икономическа, промишлена и енергийна инфраструктура. Според командира на украинските сили за безпилотни апарати Роберт Бровди, целта на тези удари не е просто физическото унищожение на обекти, а мигновеното разбиване на илюзията за сигурност сред руското общество.

Още новини от Украйна

Ударите по петролни рафинерии и логистични центрове вече предизвикаха сериозен дефицит на горива на вътрешния пазар на Русия и доведоха до рекорден срив от 30% на руския борсов индекс. Ситуацията се усложнява драматично на международната сцена, след като Съветът на ЕС официално прие 21-вия пакет от санкции срещу Москва. Новите рестрикции нанасят съкрушителен удар по банковия сектор, налагайки пълна забрана за трансакции с още 33 руски кредитни институции, с което общият брой на санкционираните банки надхвърли 100. За първи път Брюксел въвежда и механизъм за блокиране на криптоплатформи в трети страни, които помагат на Кремъл да заобикаля наложените мерки.

Противно на пропагандните твърдения за стабилност, финансовите резерви на Русия се топят с критична скорост. Свободните ликвидни активи в руския Фонд за национално благосъстояние са се свили от 6.5% от БВП преди инвазията до едва 1.8% към края на пролетта на 2026 г., ограничавайки драстично възможностите на Кремъл за фискални маневри. Изнесените икономически доклади показват, че бюджетният дефицит на Русия само за първото тримесечие на 2026 г. вече е надхвърлил планираната цел за цялата година.

Допълнителен удар по приходите на Москва е решението на европейските столици да замразят за още 12 месеца тавана върху цените на руския суров петрол на ниво от 44 долара за барел, спирайки автоматичното му покачване до 58 долара и лишавайки държавната хазна от очаквани 3.5 милиарда долара. Разходите за отбрана и национална сигурност в Русия продължават да растат неконтролируемо, като поглъщат близо 46% от целия държавен бюджет. Това води до брутално разделение на икономиката – докато военният сектор бележи изкуствен ръст, гражданската икономика, пазарът на труда и публичните услуги буквално потъват под тежестта на галопиращата инфлация и рекорден недостиг на работна ръка.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедушка

    9 29 Отговор
    Абе пундю кат даде ладичката да си закарат вaтника до гpобищата, след туй зема ли си я?

    Коментиран от #30

    08:58 25.07.2026

  • 2 1488

    36 8 Отговор
    Politico: Българската икономика е на път да надмине германската.

    08:58 25.07.2026

  • 3 Бухахаха

    16 33 Отговор
    рАссиа изтича в канала 🤪

    Коментиран от #10, #31

    08:59 25.07.2026

  • 4 Рефер

    15 29 Отговор
    Цялота ко.чина се разпада!

    Коментиран от #11, #33

    08:59 25.07.2026

  • 5 Пять за четер!

    12 22 Отговор
    Жъ изпъним петилетката за четер годин!

    09:00 25.07.2026

  • 6 Напомням

    12 37 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг !!!

    Коментиран от #46

    09:00 25.07.2026

  • 7 ФАКТ

    13 28 Отговор
    140 млн изключително слабо вменяеми коейки ръководени от милиционер бакшиш

    Коментиран от #35

    09:01 25.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Русенец

    36 11 Отговор
    Докато руската икономика се разпада, вече почти цял век, европейската бавно и безславно утича е канала.
    Русия продава евтини горива на Китай, а така Китай произвежда и продава евтини стоки по света, които конкурират и мачкат западното производство
    Русия използва китайската машина срещу западната икономика и това работи.
    Германските заводи са вече доста предали. Ситуацията във Франция е същата.
    Но пък новини за руският "упадък" ни хранят и топлят

    Коментиран от #17

    09:01 25.07.2026

  • 10 ФАКТ

    9 21 Отговор

    До коментар #3 от "Бухахаха":

    Путлер е най-голямата жена в Русийката. Сорос му заповядва да се евг и да бъде "ммогоходов" и он слуша и изпълнява. Каза му да цели бензиностанциив Урайна, докато Украйна риши рафинерии АХАХАХАХА

    Коментиран от #39

    09:02 25.07.2026

  • 11 така си е

    7 16 Отговор

    До коментар #4 от "Рефер":

    Сорос ако заповяда на копейките да се евг, те ще го изпълнят.

    09:02 25.07.2026

  • 12 Демократъ

    13 4 Отговор
    Практиката отдавна е доказала че досега няма фалирала държава.

    09:03 25.07.2026

  • 13 Без име

    17 2 Отговор
    Дежурният цвъка коментар след коментар, че си и им отговаря. 😂😂😂😂

    09:03 25.07.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    8 19 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:03 25.07.2026

  • 15 Дедо

    5 8 Отговор
    Ава, от са тyргали никрулог наместо фоту! А?

    09:04 25.07.2026

  • 16 ДрХаус

    25 7 Отговор
    Политико разпада ви се мозъка!

    09:05 25.07.2026

  • 17 Уау

    9 17 Отговор

    До коментар #9 от "Русенец":

    Четеш разни русофилски сайтове и се имаш за страшно информиран 😆

    Коментиран от #36

    09:05 25.07.2026

  • 18 Без име

    21 2 Отговор
    Милене, поне сложи една пенсионирана филоложка, че и на децата е ясно, че един и същ неграмотник пише коментарите. Твоите ги познаваме.

    09:05 25.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тагаренко

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Този път му платих 5€,. Нахили се като гладен гербаджий на баничка. Цял уикенд няма да се спре да коментира.

    09:07 25.07.2026

  • 21 Свободен

    5 17 Отговор
    Сега е моментът копейките да дарят спестяванията си на Путин!
    Ще изпратя една сметка да ми ги преведат, а аз ще ги трансферирам директно в Кремъл за нуждите на СВО!
    Своих не бросаем!
    Давайте деньги!

    09:08 25.07.2026

  • 22 Цървул

    14 5 Отговор
    Направо обявете победа над Русия . Да не се чака повече , че запада е нетърпелив .

    09:10 25.07.2026

  • 23 Мишел

    15 6 Отговор
    Блоомберг изнесе данни, че руската икономика има темп на развитие втори в света за първите 6 месеца на 2026 след южнокорейската. CBS Швейцария потвърди тези данни.

    Коментиран от #28, #34, #43

    09:10 25.07.2026

  • 24 Дедо

    3 10 Отговор
    Питам, туй в статията никрулога на путин ли?

    09:10 25.07.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 13 Отговор
    кораба потъва и копейките с него

    09:12 25.07.2026

  • 26 стоян

    5 10 Отговор
    Пускам сайта и чета най очакваната новина за мен и много други като мен - фалита и разпада на мюслюманската федерация и масквабад - явно украинските военни ще спазят срока от 40 дни даден им от Зеленски за разбиване на рузките логистики и икономика - 140 поразени кораба за 20 дни и 7 огромни склада

    09:14 25.07.2026

  • 27 Ачо

    9 6 Отговор
    Разпадат се на баба ти гащите,лакей!

    09:15 25.07.2026

  • 28 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Ще го накажем.

    09:16 25.07.2026

  • 29 На баба им хвърчилото

    11 4 Отговор
    Да разпада се, но не Руската, а западната икономика. Затова Тръмп драпа да приключи войната с Иран, но не може да победи, а петролът расте ли расте.

    09:19 25.07.2026

  • 30 Бегай

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дедушка":

    Пали моторния вибратор за дедушки!
    - Ръън, дъ дъ рън, дрън...

    09:19 25.07.2026

  • 31 А на

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бухахаха":

    Тебе ти изтича покрай устата...

    09:20 25.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Само

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Рефер":

    Алката ти се разпада...

    09:20 25.07.2026

  • 34 Чиниш ми се

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Руски минед..чия.

    09:21 25.07.2026

  • 35 Защо

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Държиш секса винаги да става зад гърба ти?!

    09:22 25.07.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Уау":

    Та колко завода затвориха в Германия, Франция и България, и колко в Русия?
    "200 рубли за долар" бяза още 2022г Бе Де Бил, хахаххахах

    Коментиран от #41

    09:22 25.07.2026

  • 37 Раковски

    4 9 Отговор
    Такова робско шубе от чалмите бушува в нечии родни главици... България е в съюз с най-могъщите военни сили на планетата - САЩ и НАТО, защитена е от техния ядрен чадър и безпрецедентни военни, разузнавателни и технически възможности, от които трепери целият свят, барабар с любимите на шушумигите авторитарни режими в Русия и Китай, но разни шушумиги у нас се тресат от страх пред чалмите от Иран, че щели били "да ни ударят". Как си представяте, че силите на САЩ и НАТО ще допуснат иранска ракета да достигне да територията на държава от НАТО? И как си представяте чалмите да посмеят да предприемат военни действия срещу държава от НАТО?! Как пък нямате капчица национално достойнство! Ботев и Левски щяха да се обърнат в гробовете си, ако можеха да видят такива шушумиги и такъв мижитурски страх от чалмите. Не че не са се нагледали приживе, де...

    Коментиран от #40

    09:22 25.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А ти

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    Го правиш доброволно! Никой не ти заповядва, ама приемаш посещения в задния хангар!

    09:23 25.07.2026

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 8 Отговор

    До коментар #37 от "Раковски":

    Най " Могъщите" вече 5 Години не могут да помогать на любимата си Уклайна, Ха-ха-ха и дори в натата не могат да я приемат, Ха-ха-ха. А Най мугъщото Сашшшшш, не може да се справи с Иран. А среди Това с Афганистан, а среди Това с Йемен, а среди Това с Вьетнам, та Така... Лу-зъ- Ри, хахах

    09:27 25.07.2026

  • 41 Дедушка

    3 7 Отговор

    До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Заводите у Русия ги затваря господин Зеленски, бая са! За точната бройка ще питаш Зеленски!

    Коментиран от #44

    09:27 25.07.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор
    Ако не Беше подръжката от администраторите във Факти за сороските бордюри, Тука отдавна нямаше да Има с кого да се спори, освен психично болните соросоиди. Но цензурата не може да спре, защото Факти ще изгубят посещаемост, и съответно - пари. За Това идвам много рядко тук, не е интересно да се спори с ботове кои-то пишат едно и също.

    09:32 25.07.2026

  • 43 Мусорчик

    1 7 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Обаче живеем в света на интернет и лесно може да проверим:
    "Твърдението, че руската икономика има втори най-висок темп на развитие в света за първите 6 месеца на 2026 година, не отговаря на истината и е дезинформация.
    Официалните макроикономически данни за първото полугодие на 2026 г. показват коренно различна картина – руската икономика преминава през период на сериозно забавяне и стагнация, като растежът ѝ е далеч под средния за света."

    Коментиран от #45

    09:32 25.07.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "Дедушка":

    Повредените заводи в Русия се въстановяват.А в Уклайна, от 6 рафинерии колко работят, а колко пристанища работят. А в Германия колко завода спряха?Формата "Varta"!!! обуви банкрут. На колко е Години Варта, знаеш ли?
    Вие вярвате на ваша работа пропаганда, а Аз живея в Москва и виждам, че живота си тече нормално

    09:36 25.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мусорчик

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "Причини за икономическите трудности: Основният двигател на растежа от предходните години – мащабните военни разходи – вече е изчерпан като икономически стимул. Икономиката е силно притисната от тежките западни санкции, рекорден недостиг на работна ръка, висока инфлация (която се очаква да достигне 6-7% в края на годината) и щети върху енергийната инфраструктура вследствие на военните действия."
    Ройтерс.

    Коментиран от #53

    09:40 25.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Знаем всички пропаганди срещу Русия

    7 4 Отговор
    Ракети свършваха, чипове от перални, Путин у.мря няколко стотин пътя, двойници, тройници, тоалетни крадоха, Русия се разпадна хиляди пъти, Путин убиха, икономиката се срива и разпада не знам си от кога и какви ли не тъпни! Само това е достатъчно, за да знае човек коя е грешната страна в конфликта! Лъжата и пропагандата винаги са на виновната страна!

    Коментиран от #55

    09:42 25.07.2026

  • 50 Путин имаше десетилетия

    3 4 Отговор
    да превърне Русия от бананова държава в индустриална сила.

    Не само , че не успя, ами с тази война, която изцяло рачита на износа на суровини, направо съсипва Русия.

    В историята няма пример, в който бананова държава побеждава метрополията!

    Достатъчно е метрополията да спре финансовото и технологично кранче и банановата държава увяхва.
    Суровините трябва да се извлекат, обработят и изнесат, а за това са нужни технологии, борси и банки.
    А банановата държава няма такива, които да издържат на санкциите на метрополията!

    Коментиран от #54

    09:43 25.07.2026

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор
    Имам само един въпрос към бордюртте:
    Защо Уклайна напира да подписка за мир, след като побеждава и може да подпише по късно пълна капитулация на Русия и разделяет и на Малки държави, плюс не само да си върне земите " заграбени" От руснаците, но и да си время Курска, Белгородска и Ростовская области? Защо?
    А о говора е простичък.
    Защото лъже, че побеждава.

    09:43 25.07.2026

  • 52 Ха ха

    3 1 Отговор
    В момента Русия изнася петрол и то доста над цената определена от ЕС....тази цена е валидна ако Русия иска да използва западни танкери и западни застрахователи но има доста желаещи на които разрешение от ЕС не им трябва...ЕС се опитва да се налага над други държави но на какво основание?!?

    09:44 25.07.2026

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Мусорчик":

    А Кой Беше писал за "200 долара за рубла"?
    Ами дом Русия запада и умира , защо Ви е мир. Изчакайте Малко и вземете Цялата Русия.

    09:46 25.07.2026

  • 54 Коя е точно

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Путин имаше десетилетия":

    Метрополията?! Защо русия трябва да изнася за метрополията когато в метрополията не се произвежда почти нищо?!

    Коментиран от #59

    09:46 25.07.2026

  • 55 Вервай си, копей!

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Знаем всички пропаганди срещу Русия":

    Междувременно Матушката ти се реди на опашки на бензинистанциите, в магазините, няма ток и вода, хората бягат от окупираните територии и им спряха интернета.

    В развития свят се чудят къде да идат на почивка през ваканцията.

    Коментиран от #65, #71

    09:47 25.07.2026

  • 56 Луганск

    4 3 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    09:47 25.07.2026

  • 57 Вай, вай, вай!

    3 2 Отговор
    Много се разпада икономиката. Това е от страшните украински дронове. Вчера гледах по тубата един олигарх, дето му запалили складовете. Много ядосан! Иска да финансират частна армия и да сринат Киев, но Путин не им дава. Киев е руски, казва и точка! Само военни обекти!
    Урките палят частни компании, уж на Путин, а те са на олигарсите.

    Коментиран от #62

    09:47 25.07.2026

  • 58 млад еврас

    4 2 Отговор
    ЕС обаче фалира до де чака Русия да фалира.

    09:49 25.07.2026

  • 59 За Русия

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Коя е точно":

    Метрополията винаги е била Европа.

    Много лесно може да се провери какви обеми и на какви цени на суровини изнасяше Русия за Европа и съответно днес за Китай , Индия и т.н., след като Европа наложи санкции на Русия.

    Не приказвай празни приказки, ами виж как я издояват Русия днес и то точно големите руски " приятели " - Китай и Индия.

    Коментиран от #66

    09:52 25.07.2026

  • 60 млад еврас

    2 2 Отговор
    Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро) 1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и 345 милиарда. 2. Италия: 3 131 млрд. € - три трилиона и 131 милиарда. 3. Германия: 2 554 млрд. € - два трилиона и 554 милиарда. 4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда. 5. Белгия: 670 млрд. € 6. Нидерландия: 493 млрд. € 7. Гърция: 366 млрд. € 8. Австрия: 308 млрд. € 9. Португалия: 294 млрд. € 10. Финландия: 245 млрд. € Сега тези дългове ще ги плащаме и ние. Това е една от причините да ни набутат в еврозоната.

    Коментиран от #63, #64, #68

    09:54 25.07.2026

  • 61 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Не бе добре са.нищо им няма...хаха...

    09:57 25.07.2026

  • 62 Ми да бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Вай, вай, вай!":

    той Путлер не успя да срине Киев, нека сега опитат и ЧАСТНИТЕ АРМИИ на олигарсите!

    Мухахаха!

    Боже, на какви басни верват копейките?!

    09:57 25.07.2026

  • 63 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "млад еврас":

    Явно на руснака дето няма пари ток и бензин ми става добре след това дето си публикувал...хах хахда знаеш винаги когато в русия обявяват подобни цифри за другите следва канибализъм...хах

    09:58 25.07.2026

  • 64 Чиниш ми се

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "млад еврас":

    Руски минед.чия.

    10:00 25.07.2026

  • 65 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Вервай си, копей!":

    Мойта комшийка по половин година се разкарва с куфарите, а аз до Брюксел не съм ходил от две години. Париж ми е на два часа с влака и не съм ходил и няма да отида. Един приятел 10 години ме кани на гости в Испания, докато отидох. Друг голям приятел ме кани в Гърция, но не съм бил там още. Не ми се пътува. Мога да обиколя 20 пъти света но не обичам да пътувам. Навсякъде е безвизово за белгийци.
    Като отида в Брюксел, уморяват ме тези тълпи народ. По-добре на плажа, сред природата или няколко игрички на компютъра.
    Руснаците и украинците да се оправят. След войната ще разберем кои са по-яки. Като ги гледам тука, не бедстват от безпаричие. Руснаци няма много в Белгия, но е пълно с украинци с нови скъпи коли. Досега съм видял само един руснак тука и той е много богат. Хирург с частна клиника.

    Коментиран от #69

    10:01 25.07.2026

  • 66 млад еврас

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "За Русия":

    Да де, ама след голямото издояване, Китай и Индия внасят много стоки и продукция която и трябва на Русия на също така ниски цени много под пазарните, трябва ли да кажем, че Русия дои Китай и Индия, просто те работят заедно в екип, но това е необяснимо за евраста, той евраста е свикнал и знае, че всички трябва да се лъжат и прецакват един други, дори и партньорите за цар долар и малко власт.

    Коментиран от #70, #73

    10:01 25.07.2026

  • 67 Удри "млад еврас" с манивелата!

    3 1 Отговор
    Докато се! Манивелата.

    10:02 25.07.2026

  • 68 Как беше-

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "млад еврас":

    ако имаш един милион дълг, банката те владее, ако имаш и трилион дълг- ти владееш банката!

    Европа има банките, борсите, инвестиционните фондове, хедж фондовете , пазара на облигации, има и голям БВП.

    Дълговете не са страшни!

    Да му мисли Путлер, като няма нито едно от тия неща!
    Не ги разбирате копеите тия малки подробности!

    Коментиран от #75, #83

    10:03 25.07.2026

  • 69 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Пенсионер 69 годишен":

    То си кух лато хралупа.интересномкак не си го разбрал за 70 години?

    10:04 25.07.2026

  • 70 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "млад еврас":

    Индиецът, който беше купил Кремиковци купи металургичен комбинат в Белгия и щампува ламарини за коли. Китайците купиха Волво Белгия и работят в тандем с индиеца.

    Коментиран от #78

    10:05 25.07.2026

  • 71 Знаем всички пропаганди срещу Русия

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Вервай си, копей!":

    Ракети свършваха, чипове от перални, Путин у.мря няколко стотин пътя, двойници, тройници, тоалетни крадоха, Русия се разпадна хиляди пъти, Путин убиха, икономиката се срива и разпада не знам си от кога и какви ли не тъпни! Само това е достатъчно, за да знае човек коя е грешната страна в конфликта! Лъжата и пропагандата винаги са на виновната страна!

    10:06 25.07.2026

  • 72 Тук

    1 0 Отговор
    Един смислен коментар Няма. Само глупости. Като няма какво да коментирате Не се напиняите.

    10:06 25.07.2026

  • 73 Разправяй ги на шапката ми,

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "млад еврас":

    че да изнасяш евтини суровини и да внасяш стоки и технологии било РАВНОСТОЙНО и едва ли не приятелско!

    Лелеле, в какви басни верват копеите!

    Коментиран от #77

    10:06 25.07.2026

  • 74 Еий

    0 1 Отговор
    Тая Русия я разпадате от 4 века, а тя горката все се увеличава.

    Коментиран от #86

    10:07 25.07.2026

  • 75 млад еврас

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Как беше-":

    Браво умник, викаш да задлъжнеем яко за да ги владеем, ти си голем икономист и стратег батка, продължавай и ти да задлъжняваш към банката до де я завладееш, давай смело напред.

    Коментиран от #79, #80, #81

    10:08 25.07.2026

  • 76 Ники

    2 1 Отговор
    Това го слушаме от 5 години, стига глупости.
    България е в колапс, сега съм във Варна, прилича на огромно гето. Мръсотия и разпад навсякъде.
    Оставете Русия, Китай, САЩ и Украйна, ние загиване.

    Коментиран от #89

    10:09 25.07.2026

  • 77 Канада

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Разправяй ги на шапката ми,":

    Като изнася суровини, зле ли е? А Австралия? Който каквото има. Като нямаш суровини купуваш.

    10:09 25.07.2026

  • 78 Ми нормално бе, деди.

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Пенсионер 69 годишен":

    Това е глобална икономика.
    Запада пък купува в Индия и Китай.

    Русийката само изнася туй, което Господ дал!

    И произвежда китайски Волги! Мухахаха!

    Нал за туй говорим!

    Коментиран от #82, #84, #90

    10:10 25.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Еврасте,

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "млад еврас":

    България не може да задлъжнее толкова много, понеже няма нужната икономика!
    Нито финансова система.

    Туй ти разправям, ама ти си зомбирана копейка и не загряваш!

    Коментиран от #85, #91

    10:14 25.07.2026

  • 81 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "млад еврас":

    Никога не съм вземал заем. Виждал съм, как изхвърлят хора от къщата им, като просрочат ипотеката. Тя къщата е на банката, докато не я изплатиш.
    Банките изчакват да се набълбука със заеми държавата, като Гърция. После щат на патката главата! Лихва 18% и фалит.

    10:14 25.07.2026

  • 82 Да напомня на глупака

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ми нормално бе, деди.":

    на фашизма в Украйна, че неговата трагедия е видима да троли денонощно простотия с детски интелект срещу Русия, но това показва колко е отчаян фашизма, да опре до глупави деца да тролят! Време е да покажеш и простотията и деградацията на един глупак, фен на фашизъм, кражби, лъжи. Всеки ден ще показвам на глупака, че е отпадък, за да знае защо всеки го рита по зурлата!

    10:16 25.07.2026

  • 83 Розовото пони зеля

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Как беше-":

    Нищо няма европа, голямото и БВП е по малко от заемите им, та кво викаш има ЕС всичко това което си изредил е на частници а не на европа, еврпа е гола кат празна пушка,Европа няма банките, борсите, инвестиционните фондове, хедж фондовете , пазара на облигации, няма и ресурси, нищо няма, една кръчма няма европа всичко е на частници олигарси и къртели.

    Коментиран от #87, #94

    10:16 25.07.2026

  • 84 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ми нормално бе, деди.":

    И Канада не произвежда, а изнася каквото Господ дал. И Австралия. Копаят и изнасят. В България ни изкопаха златото и заминават за Сърбия.

    10:17 25.07.2026

  • 85 млад еврас

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Еврасте,":

    За колкото ми платят, толкова!

    10:18 25.07.2026

  • 86 Баш па да се увеличавала Русийката?!

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Еий":

    Русийката загуби СССР, загуби Източна Европа, загуби Латинска Америка, Куба, Йемен, Афганистан, Виетнам, Камбоиджа, Ангола, Мозамбик, Либия, от 5 години се мъчи да завладее малко земя в Украйна , ама закъса в чернозема, хахаха!

    Коментиран от #88

    10:19 25.07.2026

  • 87 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Розовото пони зеля":

    Последните 10 години кръчмите фалираха! На тяхно място отвориха турски бербери. Вебер до бербера! За подстригване 20€.

    Коментиран от #93

    10:20 25.07.2026

  • 88 Супер

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Баш па да се увеличавала Русийката?!":

    Въпроса е защо фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна толкова го закъса, че опря до теб глу... да троли денонощно и да показва трагедията и деградацията им. Сега виждаш ли как на всички показа колко е велика Русия. Троленето на един глупак това показва!

    10:21 25.07.2026

  • 89 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Ники":

    Ха..хах...така е мръсно и гадно е в бг.заминавай за русия там е супер.

    Коментиран от #92

    10:21 25.07.2026

  • 90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ми нормално бе, деди.":

    Русия произведения и изнася автомобили, атомни реактори, оръжие вся какво, самолети,корабли, хранителни продукти- месо, пшеница, риба,Торове,метали.Та така...
    А България?

    10:22 25.07.2026

  • 91 млад еврас

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Еврасте,":

    Обаче България има нужда от разплащателна система, да плаща заплати, пенсии и кво ли не, всяка държава има нужда от икономика и финансова система, да нямаш някви увреждания ве, за държава която няма икономика и финансова система дори и по малки заеми са фатални, не спори за материя от която си нямаш дори бегла представа, а е ходи да теглиш заем та да завладееш банката, бегай.

    10:22 25.07.2026

  • 92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "стоян георгиев":

    Так е, Супер е. Аз съм отдавна в Русия, потвърждавам

    10:23 25.07.2026

  • 93 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Пенсионер 69 годишен":

    Гадно е .прибирай се в русия айде.за какво ти е да страдаш в тази гадна Белгия дето още до брюксел не си бил.

    10:23 25.07.2026

  • 94 да бе, всичко в Европа

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Розовото пони зеля":

    е на кЪртели, баш тъй си е, мдааа, мухахаха!

    малееей, днес никакви рубли за теб!

    10:24 25.07.2026

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