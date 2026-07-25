Politico: Руската икономика се разпада под натиск

Военновременната икономика на Русия е изправена пред сериозен структурен разпад, причинен от стратегическото разширяване на украинските удари дълбоко зад фронтовата линия.
В подробен и мащабен анализ европейското издание Politico обяснява как новата вълна от атаки с дронове на ВСУ успява да парализира ключова икономическа, промишлена и енергийна инфраструктура. Според командира на украинските сили за безпилотни апарати Роберт Бровди, целта на тези удари не е просто физическото унищожение на обекти, а мигновеното разбиване на илюзията за сигурност сред руското общество.
Ударите по петролни рафинерии и логистични центрове вече предизвикаха сериозен дефицит на горива на вътрешния пазар на Русия и доведоха до рекорден срив от 30% на руския борсов индекс. Ситуацията се усложнява драматично на международната сцена, след като Съветът на ЕС официално прие 21-вия пакет от санкции срещу Москва. Новите рестрикции нанасят съкрушителен удар по банковия сектор, налагайки пълна забрана за трансакции с още 33 руски кредитни институции, с което общият брой на санкционираните банки надхвърли 100. За първи път Брюксел въвежда и механизъм за блокиране на криптоплатформи в трети страни, които помагат на Кремъл да заобикаля наложените мерки.
Противно на пропагандните твърдения за стабилност, финансовите резерви на Русия се топят с критична скорост. Свободните ликвидни активи в руския Фонд за национално благосъстояние са се свили от 6.5% от БВП преди инвазията до едва 1.8% към края на пролетта на 2026 г., ограничавайки драстично възможностите на Кремъл за фискални маневри. Изнесените икономически доклади показват, че бюджетният дефицит на Русия само за първото тримесечие на 2026 г. вече е надхвърлил планираната цел за цялата година.
Допълнителен удар по приходите на Москва е решението на европейските столици да замразят за още 12 месеца тавана върху цените на руския суров петрол на ниво от 44 долара за барел, спирайки автоматичното му покачване до 58 долара и лишавайки държавната хазна от очаквани 3.5 милиарда долара. Разходите за отбрана и национална сигурност в Русия продължават да растат неконтролируемо, като поглъщат близо 46% от целия държавен бюджет. Това води до брутално разделение на икономиката – докато военният сектор бележи изкуствен ръст, гражданската икономика, пазарът на труда и публичните услуги буквално потъват под тежестта на галопиращата инфлация и рекорден недостиг на работна ръка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедушка
Коментиран от #30
08:58 25.07.2026
2 1488
08:58 25.07.2026
3 Бухахаха
Коментиран от #10, #31
08:59 25.07.2026
4 Рефер
Коментиран от #11, #33
08:59 25.07.2026
5 Пять за четер!
09:00 25.07.2026
6 Напомням
Русия винаги е била и си остава наш враг !!!
Коментиран от #46
09:00 25.07.2026
7 ФАКТ
Коментиран от #35
09:01 25.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Русенец
Русия продава евтини горива на Китай, а така Китай произвежда и продава евтини стоки по света, които конкурират и мачкат западното производство
Русия използва китайската машина срещу западната икономика и това работи.
Германските заводи са вече доста предали. Ситуацията във Франция е същата.
Но пък новини за руският "упадък" ни хранят и топлят
Коментиран от #17
09:01 25.07.2026
10 ФАКТ
До коментар #3 от "Бухахаха":Путлер е най-голямата жена в Русийката. Сорос му заповядва да се евг и да бъде "ммогоходов" и он слуша и изпълнява. Каза му да цели бензиностанциив Урайна, докато Украйна риши рафинерии АХАХАХАХА
Коментиран от #39
09:02 25.07.2026
11 така си е
До коментар #4 от "Рефер":Сорос ако заповяда на копейките да се евг, те ще го изпълнят.
09:02 25.07.2026
12 Демократъ
09:03 25.07.2026
13 Без име
09:03 25.07.2026
14 Дон Корлеоне
09:03 25.07.2026
15 Дедо
09:04 25.07.2026
16 ДрХаус
09:05 25.07.2026
17 Уау
До коментар #9 от "Русенец":Четеш разни русофилски сайтове и се имаш за страшно информиран 😆
Коментиран от #36
09:05 25.07.2026
18 Без име
09:05 25.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тагаренко
До коментар #8 от "Без име":Този път му платих 5€,. Нахили се като гладен гербаджий на баничка. Цял уикенд няма да се спре да коментира.
09:07 25.07.2026
21 Свободен
Ще изпратя една сметка да ми ги преведат, а аз ще ги трансферирам директно в Кремъл за нуждите на СВО!
Своих не бросаем!
Давайте деньги!
09:08 25.07.2026
22 Цървул
09:10 25.07.2026
23 Мишел
Коментиран от #28, #34, #43
09:10 25.07.2026
24 Дедо
09:10 25.07.2026
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:12 25.07.2026
26 стоян
09:14 25.07.2026
27 Ачо
09:15 25.07.2026
28 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #23 от "Мишел":Ще го накажем.
09:16 25.07.2026
29 На баба им хвърчилото
09:19 25.07.2026
30 Бегай
До коментар #1 от "Дедушка":Пали моторния вибратор за дедушки!
- Ръън, дъ дъ рън, дрън...
09:19 25.07.2026
31 А на
До коментар #3 от "Бухахаха":Тебе ти изтича покрай устата...
09:20 25.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Само
До коментар #4 от "Рефер":Алката ти се разпада...
09:20 25.07.2026
34 Чиниш ми се
До коментар #23 от "Мишел":Руски минед..чия.
09:21 25.07.2026
35 Защо
До коментар #7 от "ФАКТ":Държиш секса винаги да става зад гърба ти?!
09:22 25.07.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Уау":Та колко завода затвориха в Германия, Франция и България, и колко в Русия?
"200 рубли за долар" бяза още 2022г Бе Де Бил, хахаххахах
Коментиран от #41
09:22 25.07.2026
37 Раковски
Коментиран от #40
09:22 25.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 А ти
До коментар #10 от "ФАКТ":Го правиш доброволно! Никой не ти заповядва, ама приемаш посещения в задния хангар!
09:23 25.07.2026
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Раковски":Най " Могъщите" вече 5 Години не могут да помогать на любимата си Уклайна, Ха-ха-ха и дори в натата не могат да я приемат, Ха-ха-ха. А Най мугъщото Сашшшшш, не може да се справи с Иран. А среди Това с Афганистан, а среди Това с Йемен, а среди Това с Вьетнам, та Така... Лу-зъ- Ри, хахах
09:27 25.07.2026
41 Дедушка
До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Заводите у Русия ги затваря господин Зеленски, бая са! За точната бройка ще питаш Зеленски!
Коментиран от #44
09:27 25.07.2026
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
09:32 25.07.2026
43 Мусорчик
До коментар #23 от "Мишел":Обаче живеем в света на интернет и лесно може да проверим:
"Твърдението, че руската икономика има втори най-висок темп на развитие в света за първите 6 месеца на 2026 година, не отговаря на истината и е дезинформация.
Официалните макроикономически данни за първото полугодие на 2026 г. показват коренно различна картина – руската икономика преминава през период на сериозно забавяне и стагнация, като растежът ѝ е далеч под средния за света."
Коментиран от #45
09:32 25.07.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Дедушка":Повредените заводи в Русия се въстановяват.А в Уклайна, от 6 рафинерии колко работят, а колко пристанища работят. А в Германия колко завода спряха?Формата "Varta"!!! обуви банкрут. На колко е Години Варта, знаеш ли?
Вие вярвате на ваша работа пропаганда, а Аз живея в Москва и виждам, че живота си тече нормално
09:36 25.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Мусорчик
До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"Причини за икономическите трудности: Основният двигател на растежа от предходните години – мащабните военни разходи – вече е изчерпан като икономически стимул. Икономиката е силно притисната от тежките западни санкции, рекорден недостиг на работна ръка, висока инфлация (която се очаква да достигне 6-7% в края на годината) и щети върху енергийната инфраструктура вследствие на военните действия."
Ройтерс.
Коментиран от #53
09:40 25.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Знаем всички пропаганди срещу Русия
Коментиран от #55
09:42 25.07.2026
50 Путин имаше десетилетия
Не само , че не успя, ами с тази война, която изцяло рачита на износа на суровини, направо съсипва Русия.
В историята няма пример, в който бананова държава побеждава метрополията!
Достатъчно е метрополията да спре финансовото и технологично кранче и банановата държава увяхва.
Суровините трябва да се извлекат, обработят и изнесат, а за това са нужни технологии, борси и банки.
А банановата държава няма такива, които да издържат на санкциите на метрополията!
Коментиран от #54
09:43 25.07.2026
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Защо Уклайна напира да подписка за мир, след като побеждава и може да подпише по късно пълна капитулация на Русия и разделяет и на Малки държави, плюс не само да си върне земите " заграбени" От руснаците, но и да си время Курска, Белгородска и Ростовская области? Защо?
А о говора е простичък.
Защото лъже, че побеждава.
09:43 25.07.2026
52 Ха ха
09:44 25.07.2026
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #47 от "Мусорчик":А Кой Беше писал за "200 долара за рубла"?
Ами дом Русия запада и умира , защо Ви е мир. Изчакайте Малко и вземете Цялата Русия.
09:46 25.07.2026
54 Коя е точно
До коментар #50 от "Путин имаше десетилетия":Метрополията?! Защо русия трябва да изнася за метрополията когато в метрополията не се произвежда почти нищо?!
Коментиран от #59
09:46 25.07.2026
55 Вервай си, копей!
До коментар #49 от "Знаем всички пропаганди срещу Русия":Междувременно Матушката ти се реди на опашки на бензинистанциите, в магазините, няма ток и вода, хората бягат от окупираните територии и им спряха интернета.
В развития свят се чудят къде да идат на почивка през ваканцията.
Коментиран от #65, #71
09:47 25.07.2026
56 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
09:47 25.07.2026
57 Вай, вай, вай!
Урките палят частни компании, уж на Путин, а те са на олигарсите.
Коментиран от #62
09:47 25.07.2026
58 млад еврас
09:49 25.07.2026
59 За Русия
До коментар #54 от "Коя е точно":Метрополията винаги е била Европа.
Много лесно може да се провери какви обеми и на какви цени на суровини изнасяше Русия за Европа и съответно днес за Китай , Индия и т.н., след като Европа наложи санкции на Русия.
Не приказвай празни приказки, ами виж как я издояват Русия днес и то точно големите руски " приятели " - Китай и Индия.
Коментиран от #66
09:52 25.07.2026
60 млад еврас
Коментиран от #63, #64, #68
09:54 25.07.2026
61 стоян георгиев
09:57 25.07.2026
62 Ми да бе,
До коментар #57 от "Вай, вай, вай!":той Путлер не успя да срине Киев, нека сега опитат и ЧАСТНИТЕ АРМИИ на олигарсите!
Мухахаха!
Боже, на какви басни верват копейките?!
09:57 25.07.2026
63 стоян георгиев
До коментар #60 от "млад еврас":Явно на руснака дето няма пари ток и бензин ми става добре след това дето си публикувал...хах хахда знаеш винаги когато в русия обявяват подобни цифри за другите следва канибализъм...хах
09:58 25.07.2026
64 Чиниш ми се
До коментар #60 от "млад еврас":Руски минед.чия.
10:00 25.07.2026
65 Пенсионер 69 годишен
До коментар #55 от "Вервай си, копей!":Мойта комшийка по половин година се разкарва с куфарите, а аз до Брюксел не съм ходил от две години. Париж ми е на два часа с влака и не съм ходил и няма да отида. Един приятел 10 години ме кани на гости в Испания, докато отидох. Друг голям приятел ме кани в Гърция, но не съм бил там още. Не ми се пътува. Мога да обиколя 20 пъти света но не обичам да пътувам. Навсякъде е безвизово за белгийци.
Като отида в Брюксел, уморяват ме тези тълпи народ. По-добре на плажа, сред природата или няколко игрички на компютъра.
Руснаците и украинците да се оправят. След войната ще разберем кои са по-яки. Като ги гледам тука, не бедстват от безпаричие. Руснаци няма много в Белгия, но е пълно с украинци с нови скъпи коли. Досега съм видял само един руснак тука и той е много богат. Хирург с частна клиника.
Коментиран от #69
10:01 25.07.2026
66 млад еврас
До коментар #59 от "За Русия":Да де, ама след голямото издояване, Китай и Индия внасят много стоки и продукция която и трябва на Русия на също така ниски цени много под пазарните, трябва ли да кажем, че Русия дои Китай и Индия, просто те работят заедно в екип, но това е необяснимо за евраста, той евраста е свикнал и знае, че всички трябва да се лъжат и прецакват един други, дори и партньорите за цар долар и малко власт.
Коментиран от #70, #73
10:01 25.07.2026
67 Удри "млад еврас" с манивелата!
10:02 25.07.2026
68 Как беше-
До коментар #60 от "млад еврас":ако имаш един милион дълг, банката те владее, ако имаш и трилион дълг- ти владееш банката!
Европа има банките, борсите, инвестиционните фондове, хедж фондовете , пазара на облигации, има и голям БВП.
Дълговете не са страшни!
Да му мисли Путлер, като няма нито едно от тия неща!
Не ги разбирате копеите тия малки подробности!
Коментиран от #75, #83
10:03 25.07.2026
69 стоян георгиев
До коментар #65 от "Пенсионер 69 годишен":То си кух лато хралупа.интересномкак не си го разбрал за 70 години?
10:04 25.07.2026
70 Пенсионер 69 годишен
До коментар #66 от "млад еврас":Индиецът, който беше купил Кремиковци купи металургичен комбинат в Белгия и щампува ламарини за коли. Китайците купиха Волво Белгия и работят в тандем с индиеца.
Коментиран от #78
10:05 25.07.2026
71 Знаем всички пропаганди срещу Русия
До коментар #55 от "Вервай си, копей!":Ракети свършваха, чипове от перални, Путин у.мря няколко стотин пътя, двойници, тройници, тоалетни крадоха, Русия се разпадна хиляди пъти, Путин убиха, икономиката се срива и разпада не знам си от кога и какви ли не тъпни! Само това е достатъчно, за да знае човек коя е грешната страна в конфликта! Лъжата и пропагандата винаги са на виновната страна!
10:06 25.07.2026
72 Тук
10:06 25.07.2026
73 Разправяй ги на шапката ми,
До коментар #66 от "млад еврас":че да изнасяш евтини суровини и да внасяш стоки и технологии било РАВНОСТОЙНО и едва ли не приятелско!
Лелеле, в какви басни верват копеите!
Коментиран от #77
10:06 25.07.2026
74 Еий
Коментиран от #86
10:07 25.07.2026
75 млад еврас
До коментар #68 от "Как беше-":Браво умник, викаш да задлъжнеем яко за да ги владеем, ти си голем икономист и стратег батка, продължавай и ти да задлъжняваш към банката до де я завладееш, давай смело напред.
Коментиран от #79, #80, #81
10:08 25.07.2026
76 Ники
България е в колапс, сега съм във Варна, прилича на огромно гето. Мръсотия и разпад навсякъде.
Оставете Русия, Китай, САЩ и Украйна, ние загиване.
Коментиран от #89
10:09 25.07.2026
77 Канада
До коментар #73 от "Разправяй ги на шапката ми,":Като изнася суровини, зле ли е? А Австралия? Който каквото има. Като нямаш суровини купуваш.
10:09 25.07.2026
78 Ми нормално бе, деди.
До коментар #70 от "Пенсионер 69 годишен":Това е глобална икономика.
Запада пък купува в Индия и Китай.
Русийката само изнася туй, което Господ дал!
И произвежда китайски Волги! Мухахаха!
Нал за туй говорим!
Коментиран от #82, #84, #90
10:10 25.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Еврасте,
До коментар #75 от "млад еврас":България не може да задлъжнее толкова много, понеже няма нужната икономика!
Нито финансова система.
Туй ти разправям, ама ти си зомбирана копейка и не загряваш!
Коментиран от #85, #91
10:14 25.07.2026
81 Пенсионер 69 годишен
До коментар #75 от "млад еврас":Никога не съм вземал заем. Виждал съм, как изхвърлят хора от къщата им, като просрочат ипотеката. Тя къщата е на банката, докато не я изплатиш.
Банките изчакват да се набълбука със заеми държавата, като Гърция. После щат на патката главата! Лихва 18% и фалит.
10:14 25.07.2026
82 Да напомня на глупака
До коментар #78 от "Ми нормално бе, деди.":на фашизма в Украйна, че неговата трагедия е видима да троли денонощно простотия с детски интелект срещу Русия, но това показва колко е отчаян фашизма, да опре до глупави деца да тролят! Време е да покажеш и простотията и деградацията на един глупак, фен на фашизъм, кражби, лъжи. Всеки ден ще показвам на глупака, че е отпадък, за да знае защо всеки го рита по зурлата!
10:16 25.07.2026
83 Розовото пони зеля
До коментар #68 от "Как беше-":Нищо няма европа, голямото и БВП е по малко от заемите им, та кво викаш има ЕС всичко това което си изредил е на частници а не на европа, еврпа е гола кат празна пушка,Европа няма банките, борсите, инвестиционните фондове, хедж фондовете , пазара на облигации, няма и ресурси, нищо няма, една кръчма няма европа всичко е на частници олигарси и къртели.
Коментиран от #87, #94
10:16 25.07.2026
84 Пенсионер 69 годишен
До коментар #78 от "Ми нормално бе, деди.":И Канада не произвежда, а изнася каквото Господ дал. И Австралия. Копаят и изнасят. В България ни изкопаха златото и заминават за Сърбия.
10:17 25.07.2026
85 млад еврас
До коментар #80 от "Еврасте,":За колкото ми платят, толкова!
10:18 25.07.2026
86 Баш па да се увеличавала Русийката?!
До коментар #74 от "Еий":Русийката загуби СССР, загуби Източна Европа, загуби Латинска Америка, Куба, Йемен, Афганистан, Виетнам, Камбоиджа, Ангола, Мозамбик, Либия, от 5 години се мъчи да завладее малко земя в Украйна , ама закъса в чернозема, хахаха!
Коментиран от #88
10:19 25.07.2026
87 Пенсионер 69 годишен
До коментар #83 от "Розовото пони зеля":Последните 10 години кръчмите фалираха! На тяхно място отвориха турски бербери. Вебер до бербера! За подстригване 20€.
Коментиран от #93
10:20 25.07.2026
88 Супер
До коментар #86 от "Баш па да се увеличавала Русийката?!":Въпроса е защо фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна толкова го закъса, че опря до теб глу... да троли денонощно и да показва трагедията и деградацията им. Сега виждаш ли как на всички показа колко е велика Русия. Троленето на един глупак това показва!
10:21 25.07.2026
89 стоян георгиев
До коментар #76 от "Ники":Ха..хах...така е мръсно и гадно е в бг.заминавай за русия там е супер.
Коментиран от #92
10:21 25.07.2026
90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #78 от "Ми нормално бе, деди.":Русия произведения и изнася автомобили, атомни реактори, оръжие вся какво, самолети,корабли, хранителни продукти- месо, пшеница, риба,Торове,метали.Та така...
А България?
10:22 25.07.2026
91 млад еврас
До коментар #80 от "Еврасте,":Обаче България има нужда от разплащателна система, да плаща заплати, пенсии и кво ли не, всяка държава има нужда от икономика и финансова система, да нямаш някви увреждания ве, за държава която няма икономика и финансова система дори и по малки заеми са фатални, не спори за материя от която си нямаш дори бегла представа, а е ходи да теглиш заем та да завладееш банката, бегай.
10:22 25.07.2026
92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #89 от "стоян георгиев":Так е, Супер е. Аз съм отдавна в Русия, потвърждавам
10:23 25.07.2026
93 стоян георгиев
До коментар #87 от "Пенсионер 69 годишен":Гадно е .прибирай се в русия айде.за какво ти е да страдаш в тази гадна Белгия дето още до брюксел не си бил.
10:23 25.07.2026
94 да бе, всичко в Европа
До коментар #83 от "Розовото пони зеля":е на кЪртели, баш тъй си е, мдааа, мухахаха!
малееей, днес никакви рубли за теб!
10:24 25.07.2026