Доналд Тръмп за митата: ЕС взе на прицел американските компании

Европейският съюз, както обикновено, взе на прицел великите американски компании. След като наложиха глоби, без никаква основателна причина, на Apple (15 милиарда долара), Meta (3 милиарда долара), Amazon (2,5 милиарда долара) и много други, наложиха глоба от 1 млрд. долара и на Google.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth social.

По думите му наложените на Google глоби надхвърлят 18 милиарда долара. Според него тази незаконна и силно дискриминационна практика е започнала още през първата година от управлението на администрацията на "Сънливия Джо" Байдън. Тръмп посочи, че тя няма да продължи при неговата администрация.

Той подчерта, че САЩ не са "прасенце-касичка" за Европа. Американският президент обяви, че ще стартира разследване относно практиката на "обиране" на американските компании и американския данъкоплатец.

Тръмп се закани, че ЕС ще плати висока цена за крайно неетичното си поведение. Наложените санкции ще бъдат напълно отменени, добави той. По думите му спрямо ЕС скоро ще бъдат въведени значителни мита.