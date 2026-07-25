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Доналд Тръмп за митата: ЕС взе на прицел американските компании

Доналд Тръмп за митата: ЕС взе на прицел американските компании

25 Юли, 2026 12:53 1 002 28

  • сащ-
  • европейски съюз-
  • урсула фон дер лaйен-
  • доналд тръмп-
  • търговска война-
  • европейска комисия

Републиканецът обяви, че ще стартира разследване относно практиката на обиране на американските компании и американския данъкоплатец

Доналд Тръмп за митата: ЕС взе на прицел американските компании - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейският съюз, както обикновено, взе на прицел великите американски компании. След като наложиха глоби, без никаква основателна причина, на Apple (15 милиарда долара), Meta (3 милиарда долара), Amazon (2,5 милиарда долара) и много други, наложиха глоба от 1 млрд. долара и на Google.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth social.

По думите му наложените на Google глоби надхвърлят 18 милиарда долара. Според него тази незаконна и силно дискриминационна практика е започнала още през първата година от управлението на администрацията на "Сънливия Джо" Байдън. Тръмп посочи, че тя няма да продължи при неговата администрация.

Той подчерта, че САЩ не са "прасенце-касичка" за Европа. Американският президент обяви, че ще стартира разследване относно практиката на "обиране" на американските компании и американския данъкоплатец.

Тръмп се закани, че ЕС ще плати висока цена за крайно неетичното си поведение. Наложените санкции ще бъдат напълно отменени, добави той. По думите му спрямо ЕС скоро ще бъдат въведени значителни мита.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ГДЕ

    22 2 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #4, #6

    12:55 25.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    19 0 Отговор
    Стават все по смешни и интересни ,жалко само че заради такива отрепки ,светът страда ,това не са хора а сатани в костюми

    12:57 25.07.2026

  • 3 Глюпавия ЕС се самоизолира и фалира

    12 3 Отговор
    Обявява санкции на САЩ, Китай, Иран, Русия. и н.....себе си.

    12:57 25.07.2026

  • 4 Вчера

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "А ГДЕ":

    в Брюксел с плакати стачкуваха против. нея. Наричат я....как ли не. Най-вече т.па.п....а.

    12:59 25.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А ГДЕ

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "А ГДЕ":

    Линдзито Греъма ?

    Коментиран от #7, #17

    12:59 25.07.2026

  • 7 Кармата не прощава

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "А ГДЕ":

    В Киев го целуна една руска сапьорска лопатка в бункера. Изнесоха го със самолет- линейка. И го погребаха в затворен ковчег. Инфаркт получил уж.
    Зеленит целувки са смъртоносни и опасни за вашето здраве.
    Проклятието ZE.

    13:03 25.07.2026

  • 8 зелката съм

    8 2 Отговор
    бай дончо не се ли сещаш че тез
    наложените на Google глоби надхвърлящи 18 милиарда долар
    са за нас в бункера за консумативи и нови чекмеджета
    след като спряхте кьор софрата след дементиралия бай памперс

    13:04 25.07.2026

  • 9 Демократъ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Професор Герджиков":

    Бъркаш родовете вече Урсула е една иначе си прав че психопат няма женски род.

    Коментиран от #21

    13:05 25.07.2026

  • 10 Гудбай донт край

    3 7 Отговор
    Валберис турете и кръст. Следващата е Озон. Илюзията за спокоен и рахат живот постлан върху украински кости приключи. Руската мафия плаче. Компонентите за дронове изгърмяха и изгоряха. Мамашките и вдовишките останаха без прашки и вибратори. Трагедията е пълна. А това е само началото.

    Коментиран от #20

    13:06 25.07.2026

  • 11 СЕГА УРСУЛАТА

    7 0 Отговор
    Да изпраска на Дони един пакет санкции

    Коментиран от #13, #23

    13:07 25.07.2026

  • 12 Хи хи

    10 2 Отговор
    Европейската икономика си отряза клона на който седеше след руските санкции. Дони с неговите санкции срещу Европа само ще забие последните пирони в ковчега !

    13:14 25.07.2026

  • 13 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "СЕГА УРСУЛАТА":

    Ша изпраска урсулата, ама ще се озове в килията заедно с Мадуро, след непредвидена нощна случка в спалнята

    Коментиран от #15

    13:17 25.07.2026

  • 14 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    От целият ЕС само в България не взимаме такси.Губим по 300 млн на година.

    13:19 25.07.2026

  • 15 ДА ПУСНАТ КАЯ КАЛАС

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    С присъщия си интелект веднага ще оправи нещата.

    13:20 25.07.2026

  • 16 Хи хи

    2 1 Отговор
    Дони не ще да дава пари на урките, затова урсуля му слага глоби и да ги праща на зиленото жуже !

    13:21 25.07.2026

  • 17 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "А ГДЕ":

    Тоя с женското име отиде при Бандера.

    13:24 25.07.2026

  • 18 Професор Герджиков

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Професор Герджиков":

    Имах предвид Бай Перукан ,не съм подметвал и дума за вещици ....хахах.

    13:25 25.07.2026

  • 19 Каква

    1 2 Отговор
    етика очаква Тръмп от бивши колониалисти и робовладелци подпалили две световни войни. Европейците са си бандити парекселанс

    13:26 25.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Професор Герджиков

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Демократъ":

    Имах предвид Бай Перукан ,не съм подметвал и дума за вещици ....хахах.

    13:29 25.07.2026

  • 22 Кравария убер алес

    2 1 Отговор
    Вълнуващ е живота в клуба на богатите... А розовите понита цвилят в нейстов възторг и верен блясък в оцъклените си очички....

    13:30 25.07.2026

  • 23 МайТапчията

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "СЕГА УРСУЛАТА":

    Да хване Урсулата на дядо Дони 3кг. пакет !

    Коментиран от #27

    13:31 25.07.2026

  • 24 Жълт парцал

    2 1 Отговор
    Не сме ви касичка.... Кога ли и ние ще го кажем на Урсула...

    13:33 25.07.2026

  • 25 ДА АКО Е ИСТИНА

    3 0 Отговор
    ТАКА ТРЯБВА. НЕ САМО ДА СТЕ СЛУГИНАЖ НА ЕДНИ СВЕТОВНИ ЖАНДАРМИ А И МАЛКО УВАЖЕНИЕ КЪМ КОНТИНЕНТА ЕВРОПА. СЪЗДАЛА ТАЗИ СБИРЩИНА САЩ И ЕЗИКА ИМ ДАЛА. И НЕ САМО ТОВА. ВЕКОВЕ ЕВРОПА Е БИЛА ЛЮЛКА НА ПРОГРЕСА. ВИЕ ЖЕНКИ И УЖ "МЪЖКАРИ" И ПРЕДИ И СЕГА СТЕ ПРЕДАТЕЛИ.

    13:40 25.07.2026

  • 26 Няма Глоба !

    2 0 Отговор
    Без Причина !

    Така Че Да отстрани Причините !

    За да Няма Глоби !

    Тлкова ли е Трудно За Един Кравар ?

    Да се Сети !

    За Това ?

    13:42 25.07.2026

  • 27 Ще и Трябва !

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "МайТапчията":

    Микроскоп !

    13:47 25.07.2026

  • 28 Пилотът Гошу

    1 1 Отговор
    Е кво реве... САЩ доят Европа, Европа си го връща.. В случая хората плащат и от двете страни, тея глоби не влизат в джоба на гражданите...

    13:49 25.07.2026