Доналд Тръмп за митата: ЕС взе на прицел американските компании

Европейският съюз, както обикновено, взе на прицел великите американски компании. След като наложиха глоби, без никаква основателна причина, на Apple (15 милиарда долара), Meta (3 милиарда долара), Amazon (2,5 милиарда долара) и много други, наложиха глоба от 1 млрд. долара и на Google.
Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth social.
По думите му наложените на Google глоби надхвърлят 18 милиарда долара. Според него тази незаконна и силно дискриминационна практика е започнала още през първата година от управлението на администрацията на "Сънливия Джо" Байдън. Тръмп посочи, че тя няма да продължи при неговата администрация.
Той подчерта, че САЩ не са "прасенце-касичка" за Европа. Американският президент обяви, че ще стартира разследване относно практиката на "обиране" на американските компании и американския данъкоплатец.
Тръмп се закани, че ЕС ще плати висока цена за крайно неетичното си поведение. Наложените санкции ще бъдат напълно отменени, добави той. По думите му спрямо ЕС скоро ще бъдат въведени значителни мита.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ГДЕ
Коментиран от #4, #6
12:55 25.07.2026
2 Kaлпазанин
12:57 25.07.2026
3 Глюпавия ЕС се самоизолира и фалира
12:57 25.07.2026
4 Вчера
До коментар #1 от "А ГДЕ":в Брюксел с плакати стачкуваха против. нея. Наричат я....как ли не. Най-вече т.па.п....а.
12:59 25.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А ГДЕ
До коментар #1 от "А ГДЕ":Линдзито Греъма ?
Коментиран от #7, #17
12:59 25.07.2026
7 Кармата не прощава
До коментар #6 от "А ГДЕ":В Киев го целуна една руска сапьорска лопатка в бункера. Изнесоха го със самолет- линейка. И го погребаха в затворен ковчег. Инфаркт получил уж.
Зеленит целувки са смъртоносни и опасни за вашето здраве.
Проклятието ZE.
13:03 25.07.2026
8 зелката съм
наложените на Google глоби надхвърлящи 18 милиарда долар
са за нас в бункера за консумативи и нови чекмеджета
след като спряхте кьор софрата след дементиралия бай памперс
13:04 25.07.2026
9 Демократъ
До коментар #5 от "Професор Герджиков":Бъркаш родовете вече Урсула е една иначе си прав че психопат няма женски род.
Коментиран от #21
13:05 25.07.2026
10 Гудбай донт край
Коментиран от #20
13:06 25.07.2026
11 СЕГА УРСУЛАТА
Коментиран от #13, #23
13:07 25.07.2026
12 Хи хи
13:14 25.07.2026
13 Хи хи
До коментар #11 от "СЕГА УРСУЛАТА":Ша изпраска урсулата, ама ще се озове в килията заедно с Мадуро, след непредвидена нощна случка в спалнята
Коментиран от #15
13:17 25.07.2026
14 Последния Софиянец
13:19 25.07.2026
15 ДА ПУСНАТ КАЯ КАЛАС
До коментар #13 от "Хи хи":С присъщия си интелект веднага ще оправи нещата.
13:20 25.07.2026
16 Хи хи
13:21 25.07.2026
17 стоян георгиев
До коментар #6 от "А ГДЕ":Тоя с женското име отиде при Бандера.
13:24 25.07.2026
18 Професор Герджиков
До коментар #5 от "Професор Герджиков":Имах предвид Бай Перукан ,не съм подметвал и дума за вещици ....хахах.
13:25 25.07.2026
19 Каква
13:26 25.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Професор Герджиков
До коментар #9 от "Демократъ":Имах предвид Бай Перукан ,не съм подметвал и дума за вещици ....хахах.
13:29 25.07.2026
22 Кравария убер алес
13:30 25.07.2026
23 МайТапчията
До коментар #11 от "СЕГА УРСУЛАТА":Да хване Урсулата на дядо Дони 3кг. пакет !
Коментиран от #27
13:31 25.07.2026
24 Жълт парцал
13:33 25.07.2026
25 ДА АКО Е ИСТИНА
13:40 25.07.2026
26 Няма Глоба !
Така Че Да отстрани Причините !
За да Няма Глоби !
Тлкова ли е Трудно За Един Кравар ?
Да се Сети !
За Това ?
13:42 25.07.2026
27 Ще и Трябва !
До коментар #23 от "МайТапчията":Микроскоп !
13:47 25.07.2026
28 Пилотът Гошу
13:49 25.07.2026