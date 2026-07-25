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Третият ми мандат ще бъде още по-добър! Доналд Тръмп се шегува с журналисти на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом

Третият ми мандат ще бъде още по-добър! Доналд Тръмп се шегува с журналисти на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом

25 Юли, 2026 17:40 502 14

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  • демократическа партия-
  • джо байдън

В речта си по време на вечерята Тръмп заяви още, че продължава да е готов да изслуша предложенията на Техеран

Третият ми мандат ще бъде още по-добър! Доналд Тръмп се шегува с журналисти на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се обърна към присъстващите на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, като сравни втория опит за провеждане на събитието с неговото завръщане на поста, предаде АП.

"Подобно на моето президентство, вторият път винаги е по-добър, а третият ще бъде още по-добър", заяви Тръмп пред публиката, след като излезе на сцената.

Обръщайки се към залата, пълна с журналисти, Тръмп също така се пошегува, че някои от тях са имали късмет, че първоначалната вечеря е приключила по-рано, тъй като е планирал да ги критикува в речта си.

"Миналия път животът ви наистина беше в опасност, но по друга причина", каза той.

По време на събитието Тръмп сложи на главата си шапка с надпис "Trump 2028".

Вечерята беше пренасрочена след стрелба през април в близост до първоначалното място на провеждане.

Доналд Тръмп призова за въвеждане на ограничения на мандатите в Конгреса по време на речта си. Той същевременно направи поредица от шеги за сметка на лидера на малцинството в Сената Чък Шумър.

Тръмп заяви: "Оставяйки шегите настрана, наистина смятам, че ни трябват ограничения на мандатите в Конгреса. Мисля, че те са много важни, защото виждам какво се случва."

Позовавайки се на посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху следващата седмица, Тръмп каза: "Е, [Чък] е много горд палестинец.

Всъщност утре ще му изпратя един красив палестински костюм, за да може да посрещне Биби Нетаняху, когато той дойде в града следващата седмица."

Тръмп заяви, че Иран води преговори с Вашингтон, но все още не е стигнал до етап, на който да може да се съгласи на споразумение.

В речта си по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом Тръмп заяви, че продължава да е готов да изслуша предложенията на Техеран.

"В момента те водят преговори с нас. Те биха искали да сключат споразумение. Не мисля, че са готови за това. Не мисля, че все още е дошло времето, но съм готов да изслушам предложенията им", заяви Тръмп. Той добави, че Иран "не може да притежава ядрено оръжие", като посочи заплахата, която такова оръжие би представлявало за САЩ, Израел и Близкия изток като цяло.

Екип на вестник "Уолстрийт джърнъл" получи награда на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом за репортажа си относно връзките на президента на САЩ Доналд Тръмп с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

По време на връчването на наградата Тръмп се усмихна и сви рамене, като в речта бе споменат и неговият иск за клевета на стойност 10 милиарда долара срещу вестника във връзка с тази публикация.

Въпросната статия накара Тръмп да призове за разкриване на материалите на голямото жури, свързани с Епстийн.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Дано да си го изкараш със здраве в гроба и ада

    17:42 25.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Тръмп и Радев ще обявят военно положение и ще управляват незаконно като Зеленски и Нетаняху.

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  • 3 Дали ще има свят до тогава?

    5 4 Отговор
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  • 4 Глухчев

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    Ко ?Третия атентат?

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    Третия мандат в трап с плоча от горе

    17:45 25.07.2026

  • 7 пръц

    5 0 Отговор
    Миротвореца да гледа да изкара този си мандат, че ако републиканците загубят изборите през есента току виж хората на деменцията се пошегували като му спретнат един инпийчмънт.

    17:52 25.07.2026

  • 8 Оня

    2 0 Отговор
    Тръмпи той третия ясен Ами кажи за шестия как ги виждаш нещата?

    17:56 25.07.2026

  • 9 Свети Петър

    4 0 Отговор
    наложил съм ти санкции, идват скоро

    17:57 25.07.2026

  • 10 виж да изкараш сегашния

    3 0 Отговор
    ти първо виж да изкараш сегашния че този път снайпериста няма да е купен от тебе да си правиш шоу

    18:01 25.07.2026

  • 11 Опа

    4 0 Отговор
    Два милиарда чиста пара за лични авоари не е лош резултат от мандата, като борсата и цените зависят лично от него.Той трябва да мисли как да не влезе в затвора за тези явни машинации.а не за нов мандат.

    18:02 25.07.2026

  • 12 Това е снимка от първата инагурация

    2 0 Отговор
    На втората Търмпоча не пипна библият, понеже вече е пирел юдеизъма.

    18:08 25.07.2026

  • 13 Тоя

    1 0 Отговор
    като го избраха за втори мандат, ми стана ясно, че от народа нищо не зависи...
    Така и тука, обещават, обещават, па кога трябва да действат, тихо....
    Има ли значение за кой се гласува.... Гласувайте вашият глас имал смисъл... тара...

    18:10 25.07.2026

  • 14 Факт

    1 0 Отговор
    Луда държава луд народ луд президент

    18:12 25.07.2026