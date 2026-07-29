Съюзниците на САЩ отказват да патрулират в Ормузкия проток

Ключовите европейски съюзници на САЩ категорично отказват да подкрепят предложението на Белия дом за съвместни военноморски патрули в Ормузкия проток.

Те настояват за постигането на трайно примирие в настоящия конфликт с Иран, преди да ангажират своите въоръжени сили.

Администрацията на Доналд Тръмп е призовала Великобритания и Франция да поемат водеща роля в коалицията, чиято цел е да подсигури международния корабоплавателен път. Европейските правителства обаче се опасяват, че изпращането на фрегати преди официалното спиране на огъня може да ги въвлече в мащабна регионална война.

По информация на авторитетното издание Politico, дипломатическото напрежение се засилва заради липсата на предварителни консултации от страна на Вашингтон.

Блокада на корабоплаването и икономически натиск

Кризата в Близкия изток вече оказва пагубно влияние върху световната търговия:

Пълен застой : Нито един петролен танкер не е пресякъл стратегическия проток на 27 юли.

: Нито един петролен танкер не е пресякъл стратегическия проток на 27 юли. Срив на трафика : Преминаването на търговски съдове през съседния проток Баб ел-Мандеб е спаднало с 22%.

: Преминаването на търговски съдове през съседния проток Баб ел-Мандеб е спаднало с 22%. Алтернативни маршрути: Пренасочването на доставките през Саудитска Арабия бе компрометирано след атаки от страна на йеменските хути.

Частната разузнавателна компания Windward Intelligence потвърждава, че корабоплаването в региона е почти парализирано, а десетки кораби с суров петрол остават блокирани в Персийския залив.

Военното присъствие на САЩ и рисковете пред Пентагона

Докато съюзниците от НАТО се дистанцират от оперативни действия, американската армия понася сериозни логистични тежести:

Самотни патрули : САЩ поддържат два самолетоносача и близо 2500 морски пехотинци в зоната на конфликта.

: САЩ поддържат два самолетоносача и близо 2500 морски пехотинци в зоната на конфликта. Амортизация на техниката : Източници от Пентагона алармират за отложено техническо обслужване на подводници и военни кораби.

: Източници от Пентагона алармират за отложено техническо обслужване на подводници и военни кораби. Липса на подкрепа: В Конгреса на САЩ нараства недоволството от липсата на ясна стратегическа цел на операцията.

Държавният секретар Марко Рубио и американският посланик в ООН Майк Уолц се опитват да оставят пространство за дипломация с Техеран. Иранското външно министерство обаче отхвърля временното примирие, докато САЩ не се откажат от своите "максималистки позиции" и икономическа блокада.