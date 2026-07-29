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Съюзниците на САЩ отказват да патрулират в Ормузкия проток

Съюзниците на САЩ отказват да патрулират в Ормузкия проток

29 Юли, 2026 06:25, обновена 29 Юли, 2026 06:29 969 15

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Европейските партньори настояват за трайно примирие с Иран, преди да изпратят бойни кораби в стратегическия проток

Съюзниците на САЩ отказват да патрулират в Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ключовите европейски съюзници на САЩ категорично отказват да подкрепят предложението на Белия дом за съвместни военноморски патрули в Ормузкия проток.

Те настояват за постигането на трайно примирие в настоящия конфликт с Иран, преди да ангажират своите въоръжени сили.

Администрацията на Доналд Тръмп е призовала Великобритания и Франция да поемат водеща роля в коалицията, чиято цел е да подсигури международния корабоплавателен път. Европейските правителства обаче се опасяват, че изпращането на фрегати преди официалното спиране на огъня може да ги въвлече в мащабна регионална война.

По информация на авторитетното издание Politico, дипломатическото напрежение се засилва заради липсата на предварителни консултации от страна на Вашингтон.

Блокада на корабоплаването и икономически натиск

Кризата в Близкия изток вече оказва пагубно влияние върху световната търговия:

  • Пълен застой: Нито един петролен танкер не е пресякъл стратегическия проток на 27 юли.
  • Срив на трафика: Преминаването на търговски съдове през съседния проток Баб ел-Мандеб е спаднало с 22%.
  • Алтернативни маршрути: Пренасочването на доставките през Саудитска Арабия бе компрометирано след атаки от страна на йеменските хути.

Частната разузнавателна компания Windward Intelligence потвърждава, че корабоплаването в региона е почти парализирано, а десетки кораби с суров петрол остават блокирани в Персийския залив.

Военното присъствие на САЩ и рисковете пред Пентагона

Докато съюзниците от НАТО се дистанцират от оперативни действия, американската армия понася сериозни логистични тежести:

  • Самотни патрули: САЩ поддържат два самолетоносача и близо 2500 морски пехотинци в зоната на конфликта.
  • Амортизация на техниката: Източници от Пентагона алармират за отложено техническо обслужване на подводници и военни кораби.
  • Липса на подкрепа: В Конгреса на САЩ нараства недоволството от липсата на ясна стратегическа цел на операцията.

Държавният секретар Марко Рубио и американският посланик в ООН Майк Уолц се опитват да оставят пространство за дипломация с Техеран. Иранското външно министерство обаче отхвърля временното примирие, докато САЩ не се откажат от своите "максималистки позиции" и икономическа блокада.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Радев

    13 2 Отговор
    България ще патрулира.

    06:33 29.07.2026

  • 2 Орешник

    17 1 Отговор
    Шах и мат със пешката господа хамериканци!

    06:33 29.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бойко Българоубиец

    6 3 Отговор
    Аз съм навитак да пратя българчета само ме върнете на власт и свалете Радев моляяя!!!

    06:48 29.07.2026

  • 7 Гориил

    14 0 Отговор
    Европейските съюзници на НАТО разбират, че ако започнат война срещу Иран, ще загубят войната срещу Русия.

    Коментиран от #9

    06:49 29.07.2026

  • 8 Не бой се дядка!

    3 2 Отговор
    Радев плужо ще патрулира и със самолети и с военните ни кораби, които ги нямаме!

    Коментиран от #13

    07:03 29.07.2026

  • 9 Нима са спечелили

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    войната с Русия? Странно, щото някак си победата им хич не се вижда в укрия...

    07:04 29.07.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Краварите и лично Рижото ПСЕ с алчните си амбиции се из$раха на метеното,
    пък сега викат Европа и "съюзниците", т.е. слугите, да чистят след тях...

    07:05 29.07.2026

  • 11 Ъъъ

    3 0 Отговор
    Ми до 28-ми февруари никой не патрулираше там. Защо сега някой трябва да патрулира? Какво се промени?

    07:13 29.07.2026

  • 12 Дефакто

    3 0 Отговор
    Ормузкия проход никога не е бил затварян и в момента в който САЩ спрат да нападат Иран той отново ще бъде свободен за корабоплаване. Бай Данчо си направи милиардите от петрол а Европа и НАТО трябвало да се намесват. Те не са толкова прости

    07:17 29.07.2026

  • 13 Не бой са

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не бой се дядка!":

    Тръмпоча ще му продаде някой отлежал кораб от втората световна война на цената 2 неотлежали нови.

    07:20 29.07.2026

  • 14 Обективен

    1 1 Отговор
    Когато в безкрайната си арогантност,нападнеш една хилядолетна държава като Иран, получаваш удар който не можеш да отразиш с всичките си “супер-дупер оръжия.

    Коментиран от #15

    07:23 29.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.