Съюзниците на САЩ отказват да патрулират в Ормузкия проток

Ключовите европейски съюзници на САЩ категорично отказват да подкрепят предложението на Белия дом за съвместни военноморски патрули в Ормузкия проток.
Те настояват за постигането на трайно примирие в настоящия конфликт с Иран, преди да ангажират своите въоръжени сили.
Администрацията на Доналд Тръмп е призовала Великобритания и Франция да поемат водеща роля в коалицията, чиято цел е да подсигури международния корабоплавателен път. Европейските правителства обаче се опасяват, че изпращането на фрегати преди официалното спиране на огъня може да ги въвлече в мащабна регионална война.
По информация на авторитетното издание Politico, дипломатическото напрежение се засилва заради липсата на предварителни консултации от страна на Вашингтон.
Блокада на корабоплаването и икономически натиск
Кризата в Близкия изток вече оказва пагубно влияние върху световната търговия:
- Пълен застой: Нито един петролен танкер не е пресякъл стратегическия проток на 27 юли.
- Срив на трафика: Преминаването на търговски съдове през съседния проток Баб ел-Мандеб е спаднало с 22%.
- Алтернативни маршрути: Пренасочването на доставките през Саудитска Арабия бе компрометирано след атаки от страна на йеменските хути.
Частната разузнавателна компания Windward Intelligence потвърждава, че корабоплаването в региона е почти парализирано, а десетки кораби с суров петрол остават блокирани в Персийския залив.
Военното присъствие на САЩ и рисковете пред Пентагона
Докато съюзниците от НАТО се дистанцират от оперативни действия, американската армия понася сериозни логистични тежести:
- Самотни патрули: САЩ поддържат два самолетоносача и близо 2500 морски пехотинци в зоната на конфликта.
- Амортизация на техниката: Източници от Пентагона алармират за отложено техническо обслужване на подводници и военни кораби.
- Липса на подкрепа: В Конгреса на САЩ нараства недоволството от липсата на ясна стратегическа цел на операцията.
Държавният секретар Марко Рубио и американският посланик в ООН Майк Уолц се опитват да оставят пространство за дипломация с Техеран. Иранското външно министерство обаче отхвърля временното примирие, докато САЩ не се откажат от своите "максималистки позиции" и икономическа блокада.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Радев
06:33 29.07.2026
2 Орешник
06:33 29.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бойко Българоубиец
06:48 29.07.2026
7 Гориил
Коментиран от #9
06:49 29.07.2026
8 Не бой се дядка!
Коментиран от #13
07:03 29.07.2026
9 Нима са спечелили
До коментар #7 от "Гориил":войната с Русия? Странно, щото някак си победата им хич не се вижда в укрия...
07:04 29.07.2026
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
пък сега викат Европа и "съюзниците", т.е. слугите, да чистят след тях...
07:05 29.07.2026
11 Ъъъ
07:13 29.07.2026
12 Дефакто
07:17 29.07.2026
13 Не бой са
До коментар #8 от "Не бой се дядка!":Тръмпоча ще му продаде някой отлежал кораб от втората световна война на цената 2 неотлежали нови.
07:20 29.07.2026
14 Обективен
Коментиран от #15
07:23 29.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.