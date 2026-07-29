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Терористичният акт срещу прайда в Берлин: Чий провал е това

Терористичният акт срещу прайда в Берлин: Чий провал е това

29 Юли, 2026 07:53 1 190 33

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Терористичният акт срещу ЛГБТ-парада в Берлин разтърси Германия. Основателна ли е критиката към властите и съда?

Терористичният акт срещу прайда в Берлин: Чий провал е това - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След ислямистката атака срещу прайда в Берлин в Германия се обсъжда основният въпрос: как се стигна дотам, че предполагаемият извършител, известен с радикалните си възгледи и вписан в базата данни на потенциално опасните лица, успя да извърши нападение срещу участниците в парада? Канцлерът Фридрих Мерц призова за строги мерки – включително лишаване от германско гражданство на онези екстремисти, които притежават и гражданство на друга държава.

Какво се знае за нападателя

Вечерта на 25 юли 21-годишният Абдул Б., роден в Германия с ливански корени, се вряза с кола в центъра на столицата в участниците в парада "Christopher Street Day (CSD)”, който се организира в подкрепа на ЛГБТИ общността. Това беше първото подобно нападение срещу шествието, което традиционно събира стотици хиляди хора в Берлин. Една жена загина, а много други бяха ранени. По-малко от денонощие по-късно полицията застреля предполагаемия извършител в Берлин по време на задържането му.

Нападателят е бил добре известен на правоохранителните органи като ислямист, който няколко пъти безуспешно се е опитвал да се присъедини към терористичната организация "Ислямска държава”. Той е съден и регистриран в полицейската база данни на хората, които в Германия неофициално наричат "Gefährder” – потенциално опасни лица. През май 2026 г. Абдул Б. e осъден условно на 22 месеца лишаване от свобода за "подготовка на тежко насилствено престъпление, представляващо опасност за държавата”. Преди присъдата да влезе в сила, федералната прокуратура е обжалвала решението на съда, а Абдул Б. е успял бързо да напусне затвора за непълнолетни, като е обещал да премине през програма за "дерадикализация”. Някои медии наричат това "фарс”.

Защо опасен ислямист е бил на свобода

Все още няма отговор на въпроса дали трагедията е можела да бъде избегната. Най-често се споменават няколко възможни обяснения. На първо място, предполагаемият престъпник се е оказал на свобода и поради факта, че е бил съден по наказателното право за непълнолетни, което в Германия е значително по-меко. Министърката на правосъдието на Берлин Фелор Баденберг се обяви за затягане на законодателството за непълнолетните. На второ място, наблюдението над потенциално опасни лица в различните федерални провинции се осъществява по различен начин. Там възможностите на централната власт са ограничени, което също е проблематично.

Берлинската Служба за защита на конституцията оценява броя на ислямистите в столицата на около 2600 души, от които около 980 са "ориентирани към насилие”, както го окачествяват органите на реда. В полицейската база данни фигурират няколко десетки "опасни” лица. Полицията казва, че е невъзможно да се организира денонощно наблюдение над всички тях.

В миналото тези и други аспекти вече са били причина за провали в предотвратяването на терористични атаки. Най-известният случай в най-новата история на Германия е нападението на Коледния базар в Берлин през декември 2016 г. Тогава 23-годишният Анис Амри, роден в Тунис, открадна товарен автомобил и го насочи срещу посетителите. Загинаха повече от десет души, а самият той беше убит при задържането му в Италия. Тогава стана ясно, че Амри години наред е сменял местожителството и имената си, а обменът на информация между различните федерални провинции е бил, меко казано, недостатъчен.

Как терористичните атаки влияят върху изборите

Терористичната атака в Берлин се случи само няколко седмици преди важни избори в три федерални провинции в Източна Германия. През септември ще се проведат избори за провинциалните парламенти в Саксония-Анхалт, Мекленбург-Предна Померания и столицата Берлин. И в трите, според данните от проучванията, води "Алтернатива за Германия”. В Саксония-Анхалт тя има най-силни позиции – малко над 40 процента, което дава на партията реален шанс за първи път да получи абсолютно мнозинство. Сега въпросът е може ли АзГ да спечели още нови гласове на фона на терористичния атентат в Берлин?

Политиците от партията, която традиционно се застъпва за строго ограничаване на имиграцията, вече критикуват властите за предполагаемите провали. В Берлин лидерката на АзГ Кристин Бринкер обвини правителството в "приятелски подход” спрямо ислямистите. През август 2024 г. на фестивал в западногерманския град Солинген 26-годишен мъж от Сирия уби трима и рани осем души. Отговорност за нападението пое групировката "Ислямска държава”. Терористичният акт незабавно се превърна в една от темите на предизборната кампания на АзГ в три източногермански провинции – Тюрингия, Саксония и Бранденбург. В Тюрингия партията спечели изборите, но доколко е "спечелила” от този терористичен акт – все пак не е ясно.

Трудно е да се оцени влиянието на терористичните атаки върху изборите, тъй като за целта е необходимо то да бъде изолирано от други фактори. През 2025 г. университетът във Франкфурт на Майн публикува проучване, в което авторите анализират влиянието на терористичните атаки върху възхода на десния популизъм в някои региони на Германия в периода от 2010 до 2016 г. Важното е, че там става дума за терористичните атаки като цяло, тоест извършени както от ислямисти, така и от десни екстремисти, предимно срещу чужденци (такива са били три четвърти от случаите през този период). Освен това проучването анализира резултатите само в онези общини, в които са били извършени терористични атаки. Резултатът е, че там, където е имало "успешни” терористични атаки, АзГ е спечелила около 6% повече на изборите. Авторите на проучването обясняват това, наред с другото, с мобилизацията на избирателите и прехвърлянето на гласове от други партии към АзГ.

Но това бяха времена, когато партията, основана през 2013 г., все още беше нова и относително умерена. През последните години тя значително се измести надясно, а в някои провинции е призната за крайнодясна.

Автор: Роман Гончаренко


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    33 1 Отговор
    Що питате...?! За да докажете, че тъпотията няма почивен ден ли..!?
    Единствено това вярвам за ДВ!!!

    07:55 29.07.2026

  • 2 Трол

    25 5 Отговор
    Провалът е на цялото германско общество, защото не е вникнало добре в проблемите и вълненията на хора като Абдул.

    Коментиран от #6, #11

    07:56 29.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха ха ха

    36 1 Отговор
    Успех на политиката на сатанистите, които искат да заменят коренните населения и същевременно провал на народите допуснали това. Ситуацията е необратима и предстоят граждански войни, включително и на религиозна основа. А те са най -кръвипролитните.

    07:58 29.07.2026

  • 5 Патриарха

    19 3 Отговор

    До коментар #3 от "Педералите":

    Ще те поправя! Това е срещу Божиите закони, синко, или дъще! А унищожението на такива е дълг, изискан от Бог!

    08:00 29.07.2026

  • 6 така е

    34 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Стигнаха дотам да забраняват на германците да не празнуват Коледа, за да нараняват чувствата на мюсюлманите, но не са се досетили, че прайда не просто ги наранява, а буквално ги взривява.

    08:00 29.07.2026

  • 7 Факти

    19 5 Отговор
    Това , по скоро беше акция на тайните служби! Можеха спокойно да го арестуват и човека, щеше да разкаже всичко. Но го ликвидираха най брутално с автоматично оръжие срещу мачете.

    08:03 29.07.2026

  • 8 мноо ясно

    20 2 Отговор
    Путин е виновен

    08:06 29.07.2026

  • 9 Провал ли?

    20 2 Отговор
    Оооо, вие чакайте да видите, тепърва какво ще става - хитрите евреи, чрез сорос, ви нафрашкаха с ислямисти и пеерунгели и само да им драснат искрата, тия ще ви унищожат напълно!

    08:10 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Kaлпазанин

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Нормалните германци нямат думата ,има много от тях които истинско мразят подобни мероприятия на психоболни

    08:12 29.07.2026

  • 12 хаха

    22 0 Отговор
    Тази случка показва доколко западната култура се е разложила и е на ръба да се срине. Има запис как една от организаторките се изказва пред медиите, че най-много съжалява, че атаката е от ислямист, а не крайно десен. И всички реват в хор, че основни виновници са крайно десните.
    Левите са дотолкова промити, че ЛБГТ веят знамена в подкрепа на държави, където за хомосексуализъм наказанието е убиване с хвърляне от покрив и довършване с камъни по шериата. Феминисти подкрепят религия, която казва, че жената е нищо, мъжът може да я бие да я учи на покорство, брак на 60г мъж с момиче на 9г е нормален, жената трябва да е забулена... Мълчат яко за браковете между първи и втори братовчеди..

    За невярващите:
    В Пакистан около 60–63% от всички бракове са кръвнородствени (между първи, втори братовчеди или други близки роднини), като над 80% от тези съюзи са сключени именно между първи братовчеди.

    Великобритания даже прие закон да ги узакони, защото пакистанското малцинство е масово с такива бракове.
    Е, с такива политики ЕС е обречен. Не че религията прави всички лоши. При липса на контрол кой влиза се промъкват достатъчно екстремисти да ударят на терор, а останалите от общността им ги подкрепят, за да не бъдат те тероризирани и все по-лошото отношение към общността. Понякога и от срам/задръжки. Примерно как мосюлмани да заклеймят атентатора, че е атакувал по Корана сборище на греха и е изпълнил религиозния закон да убие грешниците?

    08:12 29.07.2026

  • 13 Дудов

    17 0 Отговор
    Вината е ва обществото което промотира прайдовете.Атентатите по пройдовете са естествен подбор

    Коментиран от #20

    08:12 29.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЛиберАстниците са

    16 0 Отговор
    Това е тотален провал на ценностите и съответно на законите на германското общество. Тук нито полиция,нито служби ,нито общинари могат да помогнат. Да се сърдят и съдят либерАстниците.

    08:14 29.07.2026

  • 16 Никой

    7 2 Отговор
    Гърция е една 🏳️‍🌈🏳️‍🌈 ултра смешна и циганска територия 🤮💩🇬🇷🤮💩 заедно с цялото и малоумно население

    08:17 29.07.2026

  • 17 999999

    17 0 Отговор
    Провалът е от Меркел че ги вкара с милиони

    08:19 29.07.2026

  • 18 хахаха

    22 2 Отговор
    Типична статия на DW в стил - земетресение в Непал, Путин е виновен:)
    Та и сега - ислямист нападнал пеедерунгели, АзГ са виновни:)
    Чакам с нетърпение Нойзито да си доизпие шишето с ракия, че и той да драсне нещо:)

    08:21 29.07.2026

  • 19 Дядо Гого

    16 1 Отговор
    Един мюсюлманин направи повече отколкото всички християни в Германия!!!

    08:34 29.07.2026

  • 20 хаха

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дудов":

    Прайдовете наистина са си за забрана. Нека си имат наклонности тези, дето ги влече. Няма нужда да се веят голи на улицата, с кучешки каишки, камшици и да развращават децата. Скоро ще почнат да правят оргии по улиците да се показват.
    Това не значи, че трябва да се избиват хомосексуалисти. Просто, както хетеро не правят вакханалии, така и гей да си държат сексуалността у дома.
    А интересното е как неолибералите и левите дадоха на късо тотално. Малцинство удря малцинство. Кое да подкрепят и да не бъдат обвинени като расисти и ислямофоби или хомофоби?

    08:34 29.07.2026

  • 21 Хейто

    8 2 Отговор
    Няма провал.Всичко е точно

    08:36 29.07.2026

  • 22 Европеец

    13 0 Отговор
    С терористи не се преговаря! Но въпросът е защо са там? Кой ги покани и защо? Сега беше гей прайд, но когато бяха коледни базари, гари, Шарли Ебдо, Батаклан, Мадрид... А нападенията с нож всеки ден в новините? Това да трепериш като отидеш на рок концерт. Смешно ли е?

    08:42 29.07.2026

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 1 Отговор
    Спокойно,мама Меркел каза,че ще се справят!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    08:43 29.07.2026

  • 24 Фен

    12 2 Отговор
    Ако не беше срещу траверсите, а срещу коледен базар, никой нямаше да му обърне внимание....

    08:43 29.07.2026

  • 25 Елелементарно

    5 0 Отговор
    Замислям се, ... а ... , колко от вида Муса , Абдулла , Ахмед, ... са служители в германската полиция ?!

    08:53 29.07.2026

  • 26 Политкоректен

    6 0 Отговор
    Провал на евроатлантическите ценности.

    09:07 29.07.2026

  • 27 Историк

    3 0 Отговор
    Трябва желязна ръка, а не мека китка.

    09:17 29.07.2026

  • 28 е що за въпрос?

    1 1 Отговор
    провала е на абдул че не е можал да затрие повече психично болни!!!

    09:26 29.07.2026

  • 29 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Провала е на този, който е разрешил провеждането на подобни гнусни сбирки на обратни и психопати.

    09:37 29.07.2026

  • 30 Нападение..

    0 0 Отговор
    срещу хорско падение!

    09:49 29.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Я да видим сега

    0 0 Отговор
    Колко хюм нета са срещу исляма🤣🤣🤣

    09:50 29.07.2026

  • 33 Избиват ги без да се крият,

    0 0 Отговор
    а те си играят на правосъдие…
    Време е пак да запушат комините.

    09:54 29.07.2026

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