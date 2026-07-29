Терористичният акт срещу прайда в Берлин: Чий провал е това

След ислямистката атака срещу прайда в Берлин в Германия се обсъжда основният въпрос: как се стигна дотам, че предполагаемият извършител, известен с радикалните си възгледи и вписан в базата данни на потенциално опасните лица, успя да извърши нападение срещу участниците в парада? Канцлерът Фридрих Мерц призова за строги мерки – включително лишаване от германско гражданство на онези екстремисти, които притежават и гражданство на друга държава.
Какво се знае за нападателя
Вечерта на 25 юли 21-годишният Абдул Б., роден в Германия с ливански корени, се вряза с кола в центъра на столицата в участниците в парада "Christopher Street Day (CSD)”, който се организира в подкрепа на ЛГБТИ общността. Това беше първото подобно нападение срещу шествието, което традиционно събира стотици хиляди хора в Берлин. Една жена загина, а много други бяха ранени. По-малко от денонощие по-късно полицията застреля предполагаемия извършител в Берлин по време на задържането му.
Нападателят е бил добре известен на правоохранителните органи като ислямист, който няколко пъти безуспешно се е опитвал да се присъедини към терористичната организация "Ислямска държава”. Той е съден и регистриран в полицейската база данни на хората, които в Германия неофициално наричат "Gefährder” – потенциално опасни лица. През май 2026 г. Абдул Б. e осъден условно на 22 месеца лишаване от свобода за "подготовка на тежко насилствено престъпление, представляващо опасност за държавата”. Преди присъдата да влезе в сила, федералната прокуратура е обжалвала решението на съда, а Абдул Б. е успял бързо да напусне затвора за непълнолетни, като е обещал да премине през програма за "дерадикализация”. Някои медии наричат това "фарс”.
Защо опасен ислямист е бил на свобода
Все още няма отговор на въпроса дали трагедията е можела да бъде избегната. Най-често се споменават няколко възможни обяснения. На първо място, предполагаемият престъпник се е оказал на свобода и поради факта, че е бил съден по наказателното право за непълнолетни, което в Германия е значително по-меко. Министърката на правосъдието на Берлин Фелор Баденберг се обяви за затягане на законодателството за непълнолетните. На второ място, наблюдението над потенциално опасни лица в различните федерални провинции се осъществява по различен начин. Там възможностите на централната власт са ограничени, което също е проблематично.
Берлинската Служба за защита на конституцията оценява броя на ислямистите в столицата на около 2600 души, от които около 980 са "ориентирани към насилие”, както го окачествяват органите на реда. В полицейската база данни фигурират няколко десетки "опасни” лица. Полицията казва, че е невъзможно да се организира денонощно наблюдение над всички тях.
В миналото тези и други аспекти вече са били причина за провали в предотвратяването на терористични атаки. Най-известният случай в най-новата история на Германия е нападението на Коледния базар в Берлин през декември 2016 г. Тогава 23-годишният Анис Амри, роден в Тунис, открадна товарен автомобил и го насочи срещу посетителите. Загинаха повече от десет души, а самият той беше убит при задържането му в Италия. Тогава стана ясно, че Амри години наред е сменял местожителството и имената си, а обменът на информация между различните федерални провинции е бил, меко казано, недостатъчен.
Как терористичните атаки влияят върху изборите
Терористичната атака в Берлин се случи само няколко седмици преди важни избори в три федерални провинции в Източна Германия. През септември ще се проведат избори за провинциалните парламенти в Саксония-Анхалт, Мекленбург-Предна Померания и столицата Берлин. И в трите, според данните от проучванията, води "Алтернатива за Германия”. В Саксония-Анхалт тя има най-силни позиции – малко над 40 процента, което дава на партията реален шанс за първи път да получи абсолютно мнозинство. Сега въпросът е може ли АзГ да спечели още нови гласове на фона на терористичния атентат в Берлин?
Политиците от партията, която традиционно се застъпва за строго ограничаване на имиграцията, вече критикуват властите за предполагаемите провали. В Берлин лидерката на АзГ Кристин Бринкер обвини правителството в "приятелски подход” спрямо ислямистите. През август 2024 г. на фестивал в западногерманския град Солинген 26-годишен мъж от Сирия уби трима и рани осем души. Отговорност за нападението пое групировката "Ислямска държава”. Терористичният акт незабавно се превърна в една от темите на предизборната кампания на АзГ в три източногермански провинции – Тюрингия, Саксония и Бранденбург. В Тюрингия партията спечели изборите, но доколко е "спечелила” от този терористичен акт – все пак не е ясно.
Трудно е да се оцени влиянието на терористичните атаки върху изборите, тъй като за целта е необходимо то да бъде изолирано от други фактори. През 2025 г. университетът във Франкфурт на Майн публикува проучване, в което авторите анализират влиянието на терористичните атаки върху възхода на десния популизъм в някои региони на Германия в периода от 2010 до 2016 г. Важното е, че там става дума за терористичните атаки като цяло, тоест извършени както от ислямисти, така и от десни екстремисти, предимно срещу чужденци (такива са били три четвърти от случаите през този период). Освен това проучването анализира резултатите само в онези общини, в които са били извършени терористични атаки. Резултатът е, че там, където е имало "успешни” терористични атаки, АзГ е спечелила около 6% повече на изборите. Авторите на проучването обясняват това, наред с другото, с мобилизацията на избирателите и прехвърлянето на гласове от други партии към АзГ.
Но това бяха времена, когато партията, основана през 2013 г., все още беше нова и относително умерена. През последните години тя значително се измести надясно, а в някои провинции е призната за крайнодясна.
Автор: Роман Гончаренко
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Единствено това вярвам за ДВ!!!
07:55 29.07.2026
2 Трол
Коментиран от #6, #11
07:56 29.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ха ха ха
07:58 29.07.2026
5 Патриарха
До коментар #3 от "Педералите":Ще те поправя! Това е срещу Божиите закони, синко, или дъще! А унищожението на такива е дълг, изискан от Бог!
08:00 29.07.2026
6 така е
До коментар #2 от "Трол":Стигнаха дотам да забраняват на германците да не празнуват Коледа, за да нараняват чувствата на мюсюлманите, но не са се досетили, че прайда не просто ги наранява, а буквално ги взривява.
08:00 29.07.2026
7 Факти
08:03 29.07.2026
8 мноо ясно
08:06 29.07.2026
9 Провал ли?
08:10 29.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Трол":Нормалните германци нямат думата ,има много от тях които истинско мразят подобни мероприятия на психоболни
08:12 29.07.2026
12 хаха
Левите са дотолкова промити, че ЛБГТ веят знамена в подкрепа на държави, където за хомосексуализъм наказанието е убиване с хвърляне от покрив и довършване с камъни по шериата. Феминисти подкрепят религия, която казва, че жената е нищо, мъжът може да я бие да я учи на покорство, брак на 60г мъж с момиче на 9г е нормален, жената трябва да е забулена... Мълчат яко за браковете между първи и втори братовчеди..
За невярващите:
В Пакистан около 60–63% от всички бракове са кръвнородствени (между първи, втори братовчеди или други близки роднини), като над 80% от тези съюзи са сключени именно между първи братовчеди.
Великобритания даже прие закон да ги узакони, защото пакистанското малцинство е масово с такива бракове.
Е, с такива политики ЕС е обречен. Не че религията прави всички лоши. При липса на контрол кой влиза се промъкват достатъчно екстремисти да ударят на терор, а останалите от общността им ги подкрепят, за да не бъдат те тероризирани и все по-лошото отношение към общността. Понякога и от срам/задръжки. Примерно как мосюлмани да заклеймят атентатора, че е атакувал по Корана сборище на греха и е изпълнил религиозния закон да убие грешниците?
08:12 29.07.2026
13 Дудов
Коментиран от #20
08:12 29.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЛиберАстниците са
08:14 29.07.2026
16 Никой
08:17 29.07.2026
17 999999
08:19 29.07.2026
18 хахаха
Та и сега - ислямист нападнал пеедерунгели, АзГ са виновни:)
Чакам с нетърпение Нойзито да си доизпие шишето с ракия, че и той да драсне нещо:)
08:21 29.07.2026
19 Дядо Гого
08:34 29.07.2026
20 хаха
До коментар #13 от "Дудов":Прайдовете наистина са си за забрана. Нека си имат наклонности тези, дето ги влече. Няма нужда да се веят голи на улицата, с кучешки каишки, камшици и да развращават децата. Скоро ще почнат да правят оргии по улиците да се показват.
Това не значи, че трябва да се избиват хомосексуалисти. Просто, както хетеро не правят вакханалии, така и гей да си държат сексуалността у дома.
А интересното е как неолибералите и левите дадоха на късо тотално. Малцинство удря малцинство. Кое да подкрепят и да не бъдат обвинени като расисти и ислямофоби или хомофоби?
08:34 29.07.2026
21 Хейто
08:36 29.07.2026
22 Европеец
08:42 29.07.2026
23 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
08:43 29.07.2026
24 Фен
08:43 29.07.2026
25 Елелементарно
08:53 29.07.2026
26 Политкоректен
09:07 29.07.2026
27 Историк
09:17 29.07.2026
28 е що за въпрос?
09:26 29.07.2026
29 Павел Пенев
09:37 29.07.2026
30 Нападение..
09:49 29.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Я да видим сега
09:50 29.07.2026
33 Избиват ги без да се крият,
Време е пак да запушат комините.
09:54 29.07.2026