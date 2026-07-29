Бомбена заплаха блокира пристанище Констанца, движението на кораби е спряно

Главното румънско пристанище Констанца временно преустанови работа след сигнал за поставено взривно устройство, съобщава Digi24. Заради заплахата движението на всички плавателни съдове в района е спряно, а властите провеждат мащабна проверка, предава Фокус.
Сигналът е подаден в службите за спешна помощ около 11:30 ч. местно време. Неизвестен е съобщил за поставена бомба в района на пътническия терминал, което е наложило незабавната евакуация на административния персонал.
Префектът на окръг Констанца Адриан Пикою потвърди инцидента с официално изявление.
„В 11:26 ч. е получено обаждане на телефон 112, при което служител на Румънската военноморска администрация съобщава, че в телефонната мрежа на институцията е било получено предварително записано съобщение на румънски език за наличие на бомби в района на пътническия терминал на пристанище Констанца. Компетентните органи извършват необходимите проверки и наблюдават ситуацията“, заяви той.
На място са изпратени допълнителни полицейски екипи, а специалисти по обезвреждане на взривни устройства извършват щателно претърсване на терминала.
Властите проверяват и подозрителен багаж, открит в непосредствена близост до сградата на пътническия терминал.
Към момента няма информация за открито взривно устройство или за пострадали, а проверките в района продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
15:29 29.07.2026
2 Майор Деянов, на всеки километър
Руския проблем трябва се реши 👆
Коментиран от #4
15:31 29.07.2026
3 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И е само на 80 км от бг територията
15:31 29.07.2026
4 Без име
До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":Заминавай! Без теб не могат да го решат. 😁😁
15:43 29.07.2026