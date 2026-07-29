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Бомбена заплаха блокира пристанище Констанца, движението на кораби е спряно

Бомбена заплаха блокира пристанище Констанца, движението на кораби е спряно

29 Юли, 2026 15:26, обновена 29 Юли, 2026 15:27 424 4

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  • кораби-
  • румъния

На място са изпратени допълнителни полицейски екипи

Бомбена заплаха блокира пристанище Констанца, движението на кораби е спряно - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Главното румънско пристанище Констанца временно преустанови работа след сигнал за поставено взривно устройство, съобщава Digi24. Заради заплахата движението на всички плавателни съдове в района е спряно, а властите провеждат мащабна проверка, предава Фокус.

Сигналът е подаден в службите за спешна помощ около 11:30 ч. местно време. Неизвестен е съобщил за поставена бомба в района на пътническия терминал, което е наложило незабавната евакуация на административния персонал.

Префектът на окръг Констанца Адриан Пикою потвърди инцидента с официално изявление.

„В 11:26 ч. е получено обаждане на телефон 112, при което служител на Румънската военноморска администрация съобщава, че в телефонната мрежа на институцията е било получено предварително записано съобщение на румънски език за наличие на бомби в района на пътническия терминал на пристанище Констанца. Компетентните органи извършват необходимите проверки и наблюдават ситуацията“, заяви той.

На място са изпратени допълнителни полицейски екипи, а специалисти по обезвреждане на взривни устройства извършват щателно претърсване на терминала.

Властите проверяват и подозрителен багаж, открит в непосредствена близост до сградата на пътническия терминал.

Към момента няма информация за открито взривно устройство или за пострадали, а проверките в района продължават.


Румъния
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Украински морски дрон.

    Коментиран от #3

    15:29 29.07.2026

  • 2 Майор Деянов, на всеки километър

    1 5 Отговор
    Докато има Русия, винаги ще има заплаха !!!
    Руския проблем трябва се реши 👆

    Коментиран от #4

    15:31 29.07.2026

  • 3 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И е само на 80 км от бг територията

    15:31 29.07.2026

  • 4 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Заминавай! Без теб не могат да го решат. 😁😁

    15:43 29.07.2026

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