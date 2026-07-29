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Техеран: Всеки европейски кораб, който иска да се приближи до Ормузкия проток, е легитимна цел за иранската армия

Техеран: Всеки европейски кораб, който иска да се приближи до Ормузкия проток, е легитимна цел за иранската армия

29 Юли, 2026 17:23 595 43

  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Казем Гарибабади повтори политиката на Иран, че водният път няма да се върне към състоянието си отпреди конфликта със САЩ и Израел

Техеран: Всеки европейски кораб, който иска да се приближи до Ормузкия проток, е легитимна цел за иранската армия - 1
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Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади предупреди във вторник, че всеки европейски кораб, който иска да "се приближи до Ормузкия проток, е легитимна цел", както съобщават иранските медии.

Той повтори политиката на Техеран, че водният път няма да се върне към състоянието си отпреди конфликта със САЩ и Израел.

В същото време Гарибабади подчерта, че Иран не може да допусне отварянето на южния маршрут през пролива, тъй като това би означавало, че страната му вече не е в състояние да упражнява суверенитета си над този жизненоважен воден път.

Освен това официалният представител заяви, че Техеран не се притеснява за запазването на контрола над Ормузкия пролив, дори и ако военните действия бъдат възобновени.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така

    16 3 Отговор
    Се прави идиотите от Ес

    Коментиран от #3, #24

    17:25 29.07.2026

  • 2 Овчар

    15 3 Отговор
    Само руски кораби могат да минават от там без проблем , не го ли разбрахте , останалите КЕШ и минаваш..!

    Коментиран от #4, #12, #20

    17:26 29.07.2026

  • 3 Цък

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Така":

    Още 2 рубли спечели.

    17:27 29.07.2026

  • 4 Офчи дирник 😄

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Ти какво печелиш от това?

    Коментиран от #8

    17:28 29.07.2026

  • 5 Механик

    8 2 Отговор
    Оф, ми сега? Урсула трябва да ходи да пуска на Моджабата. Ма той па дали ша иска е друг въпрос, щото "стоката" е просрочена по срок на годност. Каята па много гльоджава за мюсюлманските разбирания. Беброка не го броят за човек, та не знам. Освен Макроня да са прежали...
    Е то с козичка си е по-добре отколкото с макроня, ма може па да се навие някой дърт генерал от Иран.

    Коментиран от #13, #42

    17:29 29.07.2026

  • 6 Бай Ганьо

    2 15 Отговор
    Иранците са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руските отрепки!

    Коментиран от #16, #17, #23

    17:29 29.07.2026

  • 7 000

    14 2 Отговор
    Докога велика европа ще търпи това? Урсула веднага да изпрати 1 милион транссексуални същества към протока и да го освободи. Напред, велики джендъри.

    Коментиран от #11

    17:30 29.07.2026

  • 8 Механик

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Офчи дирник 😄":

    Ами ние не печелим нищо от това, ама и ВИЕ не печелите. А това става заради ВАШИТЕ атаки срещу суверенен Иран. Вие решихте да му вземата урана и петрола.
    Проблемът е, че заради ВАС страда цял свят.

    Коментиран от #15, #22

    17:31 29.07.2026

  • 9 Радев

    1 0 Отговор
    България ще прати боен флот.

    17:31 29.07.2026

  • 10 Русия

    7 2 Отговор
    Евала на Персите,велик народ който няма да допусне кравари и евро пед.... да крадат от тях.Бой до спукване,той евролиберала като го бият му харесва !

    17:32 29.07.2026

  • 11 Касата

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "000":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    Коментиран от #18, #30

    17:32 29.07.2026

  • 12 Заблудена кАпейка

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Рушняците не са европейци, бе умнико

    Коментиран от #26

    17:32 29.07.2026

  • 13 000

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Правилно - микрон си е булка от всякъде.

    17:32 29.07.2026

  • 14 гост

    3 3 Отговор
    Закривай тази психясала държава...водните пътища трябва да бъдат свободни за корабоплаване,в противен случай ще настъпи анархия, всеки ще иска да тероризира останалите...прецедент не трябва да има.

    17:33 29.07.2026

  • 15 Що квичиш?

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    И урана и петролчето ще го вземем.

    17:33 29.07.2026

  • 16 ШЕФА

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Ганьо":

    На сто процента си Бай Ганьо,никой не може да те обърка !!!!!!!

    17:34 29.07.2026

  • 17 Механик

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Ганьо":

    Иранците, байно се оказаха корав и сплотен народ. Не знам дали са по-силни от САЩ, но знам, че ви направиха за смях. Пет пъти обявявахте "епическа ярост" и окончателна победа с конфискация на петрола и урана на Иран, пет пъти "сключвахте добра сделка" когато ви свършат ракетите. И пак и пак така. За смях станахте. Едни иранци ви завряха в кучи ..... да не казвам какво.

    Коментиран от #34

    17:34 29.07.2026

  • 18 000

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Касата":

    Знаят, ама прайдовете са в ес. Напред, джендъри.

    17:34 29.07.2026

  • 19 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    4 1 Отговор
    Този път ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    17:34 29.07.2026

  • 20 Овчи

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Те не останаа , бе .. 😀

    17:34 29.07.2026

  • 21 Васо

    5 6 Отговор
    Крайно време е Великобритания, Германия и Франция да смачкат чалмите. Да не е на баща ви протока бе, маймуни грозни?

    Коментиран от #37

    17:35 29.07.2026

  • 22 Оли,

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Дончо нападна чалмите,не ЕС.

    Коментиран от #31

    17:35 29.07.2026

  • 23 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Ганьо":

    Там е по лошо ,защото исляма командва парада..

    17:35 29.07.2026

  • 24 Питам

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така":

    Ти в кой континет живееш?

    17:35 29.07.2026

  • 25 Тръмп е прав за предишните президенти!

    3 2 Отговор
    С чалмите трябваше да се приключи още преди 50 години, когато аятоласите дойдоха!!

    17:36 29.07.2026

  • 26 Овчар

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Заблудена кАпейка":

    Как да не са бре малоумник ти на училище не си ли ходил ...? Я виж картата почти половин Европа е руска..!

    Коментиран от #32

    17:36 29.07.2026

  • 27 Пустите Ушанкофили

    4 1 Отговор
    Станаха Чалмофили!

    17:36 29.07.2026

  • 28 Истината

    4 1 Отговор
    Гвардията на аятолаха си проси унищожението!!!

    17:36 29.07.2026

  • 29 Докато на зафърчат

    4 1 Отговор
    чалми на поразия.

    17:37 29.07.2026

  • 30 бебето

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Касата":

    верно ли че путин е педофил или са само слухове?

    Коментиран от #33

    17:37 29.07.2026

  • 31 Ъйъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Оли,":

    Пък европейките кукумявки го подкрепят.

    Коментиран от #36

    17:38 29.07.2026

  • 32 То си личи,че е руска

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Овчар":

    По опашките.

    17:38 29.07.2026

  • 33 Верно е

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "бебето":

    Има снимки как путин цунка малки момченца по коремчетата!

    17:38 29.07.2026

  • 34 Бай Ганьо

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    200 терористи -палячовци от ръководството на Хизбула и Хамас, които са подкрепяни от иранските отрепки бяха занулени,плюс това там главния аятолах и сина му и разни приближени до тях крадци също бяха занулени, това беше главната цел

    17:39 29.07.2026

  • 35 111

    3 1 Отговор
    Че какво не му харесвате на 3 й 3.50 евро бензин? Както каза нюланд - майнат@ му на ес.

    17:40 29.07.2026

  • 36 Любопитно

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ъйъъъ":

    Каква е позицията на Радко?Такива като теб го избрахте,а?

    17:40 29.07.2026

  • 37 Поправка

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Васо":

    Ама повечето население в тия страни е мюсолманско,та кой кого ще мачка?

    Коментиран от #43

    17:40 29.07.2026

  • 38 Парохода на въглища "Кузнецов"

    1 1 Отговор
    идва на помощ на чалмите!

    17:40 29.07.2026

  • 39 Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен

    2 1 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    17:42 29.07.2026

  • 40 Инна

    1 1 Отговор
    Че ние от руското Възраждане не ходим до Иран с кораби, а по подземни тунели. От нашите бункери до техните пещери.
    Я бегай!

    17:42 29.07.2026

  • 41 КОМУНИЗъМА ЛИ ЩЕ СТРОЯТ? СССР №2.

    0 1 Отговор
    ТИЯ ЧАЛМИ НЯМА КАКВО ДА ЯДАТ АМА ПЛАШАТ С РАКЕТИ? ЗА ТОВА СА ОРТАЦИ С ПУТИН.

    17:42 29.07.2026

  • 42 Омбре

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Хахаха,евала за коментара.

    17:43 29.07.2026

  • 43 Бъркаш се с Раша

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Поправка":

    Там християните са 43,7 %.

    17:43 29.07.2026

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