Техеран: Всеки европейски кораб, който иска да се приближи до Ормузкия проток, е легитимна цел за иранската армия

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади предупреди във вторник, че всеки европейски кораб, който иска да "се приближи до Ормузкия проток, е легитимна цел", както съобщават иранските медии.

Той повтори политиката на Техеран, че водният път няма да се върне към състоянието си отпреди конфликта със САЩ и Израел.

В същото време Гарибабади подчерта, че Иран не може да допусне отварянето на южния маршрут през пролива, тъй като това би означавало, че страната му вече не е в състояние да упражнява суверенитета си над този жизненоважен воден път.

Освен това официалният представител заяви, че Техеран не се притеснява за запазването на контрола над Ормузкия пролив, дори и ако военните действия бъдат възобновени.