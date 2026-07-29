Техеран: Всеки европейски кораб, който иска да се приближи до Ормузкия проток, е легитимна цел за иранската армия

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади предупреди във вторник, че всеки европейски кораб, който иска да "се приближи до Ормузкия проток, е легитимна цел", както съобщават иранските медии.
Той повтори политиката на Техеран, че водният път няма да се върне към състоянието си отпреди конфликта със САЩ и Израел.
В същото време Гарибабади подчерта, че Иран не може да допусне отварянето на южния маршрут през пролива, тъй като това би означавало, че страната му вече не е в състояние да упражнява суверенитета си над този жизненоважен воден път.
Освен това официалният представител заяви, че Техеран не се притеснява за запазването на контрола над Ормузкия пролив, дори и ако военните действия бъдат възобновени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така
Коментиран от #3, #24
17:25 29.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #4, #12, #20
17:26 29.07.2026
3 Цък
До коментар #1 от "Така":Още 2 рубли спечели.
17:27 29.07.2026
4 Офчи дирник 😄
До коментар #2 от "Овчар":Ти какво печелиш от това?
Коментиран от #8
17:28 29.07.2026
5 Механик
Е то с козичка си е по-добре отколкото с макроня, ма може па да се навие някой дърт генерал от Иран.
Коментиран от #13, #42
17:29 29.07.2026
6 Бай Ганьо
Коментиран от #16, #17, #23
17:29 29.07.2026
7 000
Коментиран от #11
17:30 29.07.2026
8 Механик
До коментар #4 от "Офчи дирник 😄":Ами ние не печелим нищо от това, ама и ВИЕ не печелите. А това става заради ВАШИТЕ атаки срещу суверенен Иран. Вие решихте да му вземата урана и петрола.
Проблемът е, че заради ВАС страда цял свят.
Коментиран от #15, #22
17:31 29.07.2026
9 Радев
17:31 29.07.2026
10 Русия
17:32 29.07.2026
11 Касата
До коментар #7 от "000":Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
Коментиран от #18, #30
17:32 29.07.2026
12 Заблудена кАпейка
До коментар #2 от "Овчар":Рушняците не са европейци, бе умнико
Коментиран от #26
17:32 29.07.2026
13 000
До коментар #5 от "Механик":Правилно - микрон си е булка от всякъде.
17:32 29.07.2026
14 гост
17:33 29.07.2026
15 Що квичиш?
До коментар #8 от "Механик":И урана и петролчето ще го вземем.
17:33 29.07.2026
16 ШЕФА
До коментар #6 от "Бай Ганьо":На сто процента си Бай Ганьо,никой не може да те обърка !!!!!!!
17:34 29.07.2026
17 Механик
До коментар #6 от "Бай Ганьо":Иранците, байно се оказаха корав и сплотен народ. Не знам дали са по-силни от САЩ, но знам, че ви направиха за смях. Пет пъти обявявахте "епическа ярост" и окончателна победа с конфискация на петрола и урана на Иран, пет пъти "сключвахте добра сделка" когато ви свършат ракетите. И пак и пак така. За смях станахте. Едни иранци ви завряха в кучи ..... да не казвам какво.
Коментиран от #34
17:34 29.07.2026
18 000
До коментар #11 от "Касата":Знаят, ама прайдовете са в ес. Напред, джендъри.
17:34 29.07.2026
19 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
17:34 29.07.2026
20 Овчи
До коментар #2 от "Овчар":Те не останаа , бе .. 😀
17:34 29.07.2026
21 Васо
Коментиран от #37
17:35 29.07.2026
22 Оли,
До коментар #8 от "Механик":Дончо нападна чалмите,не ЕС.
Коментиран от #31
17:35 29.07.2026
23 гост
До коментар #6 от "Бай Ганьо":Там е по лошо ,защото исляма командва парада..
17:35 29.07.2026
24 Питам
До коментар #1 от "Така":Ти в кой континет живееш?
17:35 29.07.2026
25 Тръмп е прав за предишните президенти!
17:36 29.07.2026
26 Овчар
До коментар #12 от "Заблудена кАпейка":Как да не са бре малоумник ти на училище не си ли ходил ...? Я виж картата почти половин Европа е руска..!
Коментиран от #32
17:36 29.07.2026
27 Пустите Ушанкофили
17:36 29.07.2026
28 Истината
17:36 29.07.2026
29 Докато на зафърчат
17:37 29.07.2026
30 бебето
До коментар #11 от "Касата":верно ли че путин е педофил или са само слухове?
Коментиран от #33
17:37 29.07.2026
31 Ъйъъъ
До коментар #22 от "Оли,":Пък европейките кукумявки го подкрепят.
Коментиран от #36
17:38 29.07.2026
32 То си личи,че е руска
До коментар #26 от "Овчар":По опашките.
17:38 29.07.2026
33 Верно е
До коментар #30 от "бебето":Има снимки как путин цунка малки момченца по коремчетата!
17:38 29.07.2026
34 Бай Ганьо
До коментар #17 от "Механик":200 терористи -палячовци от ръководството на Хизбула и Хамас, които са подкрепяни от иранските отрепки бяха занулени,плюс това там главния аятолах и сина му и разни приближени до тях крадци също бяха занулени, това беше главната цел
17:39 29.07.2026
35 111
17:40 29.07.2026
36 Любопитно
До коментар #31 от "Ъйъъъ":Каква е позицията на Радко?Такива като теб го избрахте,а?
17:40 29.07.2026
37 Поправка
До коментар #21 от "Васо":Ама повечето население в тия страни е мюсолманско,та кой кого ще мачка?
Коментиран от #43
17:40 29.07.2026
38 Парохода на въглища "Кузнецов"
17:40 29.07.2026
39 Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен
17:42 29.07.2026
40 Инна
Я бегай!
17:42 29.07.2026
41 КОМУНИЗъМА ЛИ ЩЕ СТРОЯТ? СССР №2.
17:42 29.07.2026
42 Омбре
До коментар #5 от "Механик":Хахаха,евала за коментара.
17:43 29.07.2026
43 Бъркаш се с Раша
До коментар #37 от "Поправка":Там християните са 43,7 %.
17:43 29.07.2026