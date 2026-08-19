Унищожиха аквапарк, собственост на украинци, във Варна

"С тъга ви съобщаваме, че нашият аквапарк във Варна е временно затворен." Това съобщиха на официалната страница на атракционна, който това лято отвори врати на Втора буна.
"Вчера сутринта се сблъскахме с нещо, което изобщо не очаквахме — срещу нашия аквапарк беше извършен акт на вандализъм. Част от съоръженията ни бяха умишлено срязани и повредени.
Мястото, което създадохме, за да носи усмивки, емоции и незабравими летни моменти на деца и възрастни, засега не може да ви посрещне.
Важно е също да подчертаем, че нашият аквапарк е преминал всички необходими проверки и работи изцяло в рамките на закона. Разполагаме с всички необходими документи и разрешителни за извършване на дейността.", казват още от екипа на аквапарка и допълват:
"За нас най-важна е безопасността на всеки посетител, затова аквапаркът във Варна временно няма да работи, докато не отстраним всички щети и не се уверим, че съоръженията отново са напълно безопасни.
Надяваме се, че съвсем скоро отново ще можем да ви кажем: "Очакваме ви!“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #13, #18
10:36 19.08.2026
2 оня с коня
Коментиран от #20
10:36 19.08.2026
3 Пич
За вашите усмивки и емоции създали мястото, не за да ви щавят...!?
Коментиран от #8
10:37 19.08.2026
4 Срам
10:38 19.08.2026
5 Георгиев
Коментиран от #50
10:38 19.08.2026
6 Трол
10:40 19.08.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #10
10:40 19.08.2026
8 Ааа
До коментар #3 от "Пич":Не бе.
10:40 19.08.2026
9 456
Факти ,това ,че е вандализъм спор няма , но проверихте ли преди да пуснете новината този Аква парк дали е законен?
Аквапарк във Варна.... като баба Алино ли е😉
Коментиран от #14
10:44 19.08.2026
10 Туй да не си ти конкуренцията....
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Пета година живеят с парите на данъкоплатците но не като помощите за българи ами като за урки плюс всичко ол инклузив пета година е това.
Коментиран от #16
10:45 19.08.2026
11 Еврослон
10:46 19.08.2026
12 ША ПРОДАДЪТ ТРИ САНДЪКА ПАТРОНИ
10:46 19.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Проверили те
До коментар #9 от "456":Другия път. Преписват и толкоз
10:47 19.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Еврослон
До коментар #10 от "Туй да не си ти конкуренцията....":Преди еврото по 40 лева на календарен ден им плащаха на тия измети, половината българи живеят с по-малко!
Коментиран от #24
10:49 19.08.2026
17 срязали батута . новата песен кара
10:49 19.08.2026
18 Мериленд
До коментар #1 от "Българин":Като гледам изявленията на румен радев и приближените му въобще не се учудвам
Коментиран от #27
10:50 19.08.2026
19 Софиянец
10:51 19.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Фют
В Бюрото по труда, всички украинци!
10:54 19.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 миме
10:55 19.08.2026
24 Мериленд
До коментар #16 от "Еврослон":Умря да им завиждаш. Какво ли щеше да правиш, ако това се беше случило на нас. Нали сме обявени за врагове.
10:55 19.08.2026
25 ОФФФ
Коментиран от #41
10:55 19.08.2026
26 хаха
10:56 19.08.2026
27 миме
До коментар #18 от "Мериленд":и кво излиза, че натофския фатмак смета да пали трета световна? А?
10:57 19.08.2026
28 Този аквапарк е
Коментиран от #29, #30
10:58 19.08.2026
29 Българин
До коментар #28 от "Този аквапарк е":Тамън погромите са пътят към просперитета. Всички държави, които са прокопсали, са почнали с погроми!
Коментиран от #32
11:02 19.08.2026
30 миме
До коментар #28 от "Този аквапарк е":кое да ни се случи бе? нюланд са раздава курабийки ли бе?
11:02 19.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 миме
До коментар #29 от "Българин":имаш предвид бостонското пиене на чай нали? щот там навремето точно с погром се е почнало и ако не е бил жабара лафайет сега немаше да има фърчила у Безмер
11:06 19.08.2026
33 Перо
11:10 19.08.2026
34 Украинец е Защите Вид
11:10 19.08.2026
35 Мдааа
11:18 19.08.2026
36 Грозев е еничарин
11:19 19.08.2026
37 Спиро
11:24 19.08.2026
38 Чепо
11:29 19.08.2026
39 С ДВЕ ДУМИ
11:32 19.08.2026
40 !!!?
11:34 19.08.2026
41 Сократ
До коментар #25 от "ОФФФ":Умнико, знаеш ли, че по руските телевизии се споменава за България, 1-2 пъти в годината и то за няколко секунди.
11:35 19.08.2026
42 иzpoжденски
11:38 19.08.2026
43 Коментар
Забелязва се как се оправдават че имат всички документи. В Бг това е най лесното
Я какво казва един гражданин на България
- бях точен с парите
11:41 19.08.2026
44 Хахахаха
Какви усмивки, какви емоции? Вие га ньо нациста познавате ли го? Е, ако не го познавате, вече сте се запознали! Избягали сте от руския нацизъм, а сте се преместили на българския нацизъм.
11:46 19.08.2026
45 АкоЗамина
11:47 19.08.2026
46 Бъзиктар
11:51 19.08.2026
47 Ти да видиш
Нашата безопасност била приоритет за тях.
А аквапарка с нашите помощи ли го изградиха!?
Коментиран от #48
11:54 19.08.2026
48 Хахахаха
До коментар #47 от "Ти да видиш":И какви помощи си дал ти бе му сор, след като помощите за украинците идват от ЕС? Знаете ли колко много ви вдигнаха икономиката тези украинци, защото си ползват парите в руската губерния България, ама ще го разберете, след като си заминат.
Коментиран от #51, #52
11:59 19.08.2026
49 Моделът Радев - Копринков
Да благодарим на Кокора, Гюро, Денкуф, Мирча , Танас, Радан, Боци и Шиши, че го докараха на власт!
12:03 19.08.2026
50 Хахахаха
До коментар #5 от "Георгиев":Знаете ли, нацизма ви е в кръвта по русоробски сте си така. 3 млн българи живеят в чужбина. Мислите ли, че чужденците имат такова "уважение" към българите в техните държави, както вие към украинците? Преди в България бяха рашите, ама не помня да сте ги гонили от нашите курорти? Половината Слънчев бряг беше изкупен от руски граждани, даже и още има много. Ама нещо мълчите за тях?
12:04 19.08.2026
51 Манолчо глишев- Неймар
До коментар #48 от "Хахахаха":Парите от ЕС,това са наши пари!
12:08 19.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Про стачка
12:14 19.08.2026
54 Голям праз
12:14 19.08.2026