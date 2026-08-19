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Унищожиха аквапарк, собственост на украинци, във Варна

Унищожиха аквапарк, собственост на украинци, във Варна

19 Август, 2026 10:34 2 843 54

  • аквапарк-
  • варна-
  • унищожен-
  • украинци

Част от съоръженията са умишлено срязани и повредени 

Унищожиха аквапарк, собственост на украинци, във Варна - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"С тъга ви съобщаваме, че нашият аквапарк във Варна е временно затворен." Това съобщиха на официалната страница на атракционна, който това лято отвори врати на Втора буна.

"Вчера сутринта се сблъскахме с нещо, което изобщо не очаквахме — срещу нашия аквапарк беше извършен акт на вандализъм. Част от съоръженията ни бяха умишлено срязани и повредени.

Мястото, което създадохме, за да носи усмивки, емоции и незабравими летни моменти на деца и възрастни, засега не може да ви посрещне.

Важно е също да подчертаем, че нашият аквапарк е преминал всички необходими проверки и работи изцяло в рамките на закона. Разполагаме с всички необходими документи и разрешителни за извършване на дейността.", казват още от екипа на аквапарка и допълват:

"За нас най-важна е безопасността на всеки посетител, затова аквапаркът във Варна временно няма да работи, докато не отстраним всички щети и не се уверим, че съоръженията отново са напълно безопасни.

Надяваме се, че съвсем скоро отново ще можем да ви кажем: "Очакваме ви!“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    29 53 Отговор
    Така са почнали и метежите срещу евреите в Германия. До какво се е стигнало накрая, не съм се интересувал.

    Коментиран от #13, #18

    10:36 19.08.2026

  • 2 оня с коня

    111 18 Отговор
    За нас най безопасно е укрити да ги няма

    Коментиран от #20

    10:36 19.08.2026

  • 3 Пич

    107 16 Отговор
    Дорева ми се за тез добри украинци!!!
    За вашите усмивки и емоции създали мястото, не за да ви щавят...!?

    Коментиран от #8

    10:37 19.08.2026

  • 4 Срам

    106 14 Отговор
    Украйна гори ,а тези правят пари.

    10:38 19.08.2026

  • 5 Георгиев

    104 13 Отговор
    Да си го преместят в Киев. Заедно с всички техни сънародници, окупирали хотелите във Варна. До гуша ни дойдоха.

    Коментиран от #50

    10:38 19.08.2026

  • 6 Трол

    76 10 Отговор
    Така е в корумпирана България. Ако си бяха направили аквапарка в Украйна, това нямаше да се случи.

    10:40 19.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    23 15 Отговор
    Работа на Конкуренцията.

    Коментиран от #10

    10:40 19.08.2026

  • 8 Ааа

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не бе.

    10:40 19.08.2026

  • 9 456

    78 8 Отговор
    Само един въпрос към Факти?
    Факти ,това ,че е вандализъм спор няма , но проверихте ли преди да пуснете новината този Аква парк дали е законен?
    Аквапарк във Варна.... като баба Алино ли е😉

    Коментиран от #14

    10:44 19.08.2026

  • 10 Туй да не си ти конкуренцията....

    65 6 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Пета година живеят с парите на данъкоплатците но не като помощите за българи ами като за урки плюс всичко ол инклузив пета година е това.

    Коментиран от #16

    10:45 19.08.2026

  • 11 Еврослон

    54 8 Отговор
    Украинските фашаги да си ходят! Омръзна ни да ви храним с нашия бюджет. Вън!!!

    10:46 19.08.2026

  • 12 ША ПРОДАДЪТ ТРИ САНДЪКА ПАТРОНИ

    35 6 Отговор
    И ША СИ ПОСТРОЯТ НОВ.......

    10:46 19.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Проверили те

    25 3 Отговор

    До коментар #9 от "456":

    Другия път. Преписват и толкоз

    10:47 19.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Еврослон

    43 4 Отговор

    До коментар #10 от "Туй да не си ти конкуренцията....":

    Преди еврото по 40 лева на календарен ден им плащаха на тия измети, половината българи живеят с по-малко!

    Коментиран от #24

    10:49 19.08.2026

  • 17 срязали батута . новата песен кара

    13 4 Отговор
    всеки 2 да прави атракциони . сигурно е застрахован . докато планера беше незаконен, банана беше незаконен обръщали се на камъни , само тоя атракцион е законен . но пък вандализам . опожариха 1 кола , 2 заведения на морето и срязаха батута на украинците . повишава се престъпността .

    10:49 19.08.2026

  • 18 Мериленд

    4 22 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Като гледам изявленията на румен радев и приближените му въобще не се учудвам

    Коментиран от #27

    10:50 19.08.2026

  • 19 Софиянец

    46 4 Отговор
    Носете си го в одеса, докато още не са го освободили руснаците 😂

    10:51 19.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Фют

    33 4 Отговор
    Те къде си помислиха, че се намират?
    В Бюрото по труда, всички украинци!

    10:54 19.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 миме

    34 4 Отговор
    Владимир Владимирович трябва напълно да денцифицира и да демилитаризира бандерасите, инак оцелелите ще окупират Варна

    10:55 19.08.2026

  • 24 Мериленд

    3 27 Отговор

    До коментар #16 от "Еврослон":

    Умря да им завиждаш. Какво ли щеше да правиш, ако това се беше случило на нас. Нали сме обявени за врагове.

    10:55 19.08.2026

  • 25 ОФФФ

    6 24 Отговор
    Радикалните прогресивни пак са прекалили с руската телевизия!

    Коментиран от #41

    10:55 19.08.2026

  • 26 хаха

    41 4 Отговор
    Украинските бандити доста добре са се устроили в България. Тежко и горко.

    10:56 19.08.2026

  • 27 миме

    7 7 Отговор

    До коментар #18 от "Мериленд":

    и кво излиза, че натофския фатмак смета да пали трета световна? А?

    10:57 19.08.2026

  • 28 Този аквапарк е

    37 2 Отговор
    Морки Баба Алино - толкова е законен! Изобщо, всеки българин, който се е сблъсквал с украинци, ще ви каже, какво струват - нагли, нахални, агресивни… Чудя се, как още не са започнали масови погроми над тях!

    Коментиран от #29, #30

    10:58 19.08.2026

  • 29 Българин

    10 5 Отговор

    До коментар #28 от "Този аквапарк е":

    Тамън погромите са пътят към просперитета. Всички държави, които са прокопсали, са почнали с погроми!

    Коментиран от #32

    11:02 19.08.2026

  • 30 миме

    8 5 Отговор

    До коментар #28 от "Този аквапарк е":

    кое да ни се случи бе? нюланд са раздава курабийки ли бе?

    11:02 19.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 миме

    12 1 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    имаш предвид бостонското пиене на чай нали? щот там навремето точно с погром се е почнало и ако не е бил жабара лафайет сега немаше да има фърчила у Безмер

    11:06 19.08.2026

  • 33 Перо

    27 3 Отговор
    Украинците не са желани и трябва да си ходят, а не да се заселват в БГ!

    11:10 19.08.2026

  • 34 Украинец е Защите Вид

    18 2 Отговор
    Украинеца е в червената книга - кажеш ли, че си такъв, трябва да обстрелят всички хищници около теб.... издигането в култ на нации винаги е водело до световни войни - справка първата и втората световна

    11:10 19.08.2026

  • 35 Мдааа

    22 3 Отговор
    Защо ли? Наглите yкpи почнаха да писват на всички! В Полша вече съвсем не могат да ги траят! Покрай БабаАлино дтана ясно, как си "вадят" " разрешителните"!

    11:18 19.08.2026

  • 36 Грозев е еничарин

    13 1 Отговор
    Явно не са се отчели на ТИМ.Взеизвестно е във Варна,че на 2-ра Буна се намира г ъзарското заведение Рапонги и плажът пред него.Всичко на и около 2-ра буна е собственост на ТИМ.

    11:19 19.08.2026

  • 37 Спиро

    4 13 Отговор
    Варна живна последните години заради украинците, без тях е умряла работа..

    11:24 19.08.2026

  • 38 Чепо

    1 12 Отговор
    такива тъпанари като тук пишештите и навсякъде виреещите на доизживяване на тази територия ... в белите държава няма да ви вземат и билетчета да късате галфони прости

    11:29 19.08.2026

  • 39 С ДВЕ ДУМИ

    6 2 Отговор
    Добре е, че все пак е поставено началото.

    11:32 19.08.2026

  • 40 !!!?

    6 12 Отговор
    Проруският фашизъм необезпокояван пълзи като отровна плесен...!!!?

    11:34 19.08.2026

  • 41 Сократ

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "ОФФФ":

    Умнико, знаеш ли, че по руските телевизии се споменава за България, 1-2 пъти в годината и то за няколко секунди.

    11:35 19.08.2026

  • 42 иzpoжденски

    3 1 Отговор
    адети

    11:38 19.08.2026

  • 43 Коментар

    4 1 Отговор
    Живеехме си и без аква парк добре .
    Забелязва се как се оправдават че имат всички документи. В Бг това е най лесното

    Я какво казва един гражданин на България
    - бях точен с парите

    11:41 19.08.2026

  • 44 Хахахаха

    1 4 Отговор
    Мястото, което създадохме, за да носи усмивки, емоции и незабравими летни моменти на деца и възрастни, засега не може да ви посрещне.

    Какви усмивки, какви емоции? Вие га ньо нациста познавате ли го? Е, ако не го познавате, вече сте се запознали! Избягали сте от руския нацизъм, а сте се преместили на българския нацизъм.

    11:46 19.08.2026

  • 45 АкоЗамина

    3 1 Отговор
    Ако замина без виза за САЩ - дали ще ми дадат законно да си направя аквапарк там ? Или ще ме арестуват и депортират ? Ама нали сащ са ни братя - може да ни съдят преди това

    11:47 19.08.2026

  • 46 Бъзиктар

    2 1 Отговор
    Ами то сезона свърши и добри хора са ви го събрали.

    11:51 19.08.2026

  • 47 Ти да видиш

    3 2 Отговор
    Просълзих се!

    Нашата безопасност била приоритет за тях.

    А аквапарка с нашите помощи ли го изградиха!?

    Коментиран от #48

    11:54 19.08.2026

  • 48 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "Ти да видиш":

    И какви помощи си дал ти бе му сор, след като помощите за украинците идват от ЕС? Знаете ли колко много ви вдигнаха икономиката тези украинци, защото си ползват парите в руската губерния България, ама ще го разберете, след като си заминат.

    Коментиран от #51, #52

    11:59 19.08.2026

  • 49 Моделът Радев - Копринков

    2 1 Отговор
    ражда рашисти и шовинисти в България.

    Да благодарим на Кокора, Гюро, Денкуф, Мирча , Танас, Радан, Боци и Шиши, че го докараха на власт!

    12:03 19.08.2026

  • 50 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Георгиев":

    Знаете ли, нацизма ви е в кръвта по русоробски сте си така. 3 млн българи живеят в чужбина. Мислите ли, че чужденците имат такова "уважение" към българите в техните държави, както вие към украинците? Преди в България бяха рашите, ама не помня да сте ги гонили от нашите курорти? Половината Слънчев бряг беше изкупен от руски граждани, даже и още има много. Ама нещо мълчите за тях?

    12:04 19.08.2026

  • 51 Манолчо глишев- Неймар

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Парите от ЕС,това са наши пари!

    12:08 19.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Про стачка

    0 0 Отговор
    Атракшъна, атракшънааа

    12:14 19.08.2026

  • 54 Голям праз

    0 0 Отговор
    Нищо им няма на укрите, в Западна Европа вече ги е страх да кажат, че са украинци, а в Полша ядат бой на поразия. Само за седмица 50 000 укри са избягали от Полша.

    12:14 19.08.2026

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