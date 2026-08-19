Унищожиха аквапарк, собственост на украинци, във Варна

"С тъга ви съобщаваме, че нашият аквапарк във Варна е временно затворен." Това съобщиха на официалната страница на атракционна, който това лято отвори врати на Втора буна.

"Вчера сутринта се сблъскахме с нещо, което изобщо не очаквахме — срещу нашия аквапарк беше извършен акт на вандализъм. Част от съоръженията ни бяха умишлено срязани и повредени.

Мястото, което създадохме, за да носи усмивки, емоции и незабравими летни моменти на деца и възрастни, засега не може да ви посрещне.

Важно е също да подчертаем, че нашият аквапарк е преминал всички необходими проверки и работи изцяло в рамките на закона. Разполагаме с всички необходими документи и разрешителни за извършване на дейността.", казват още от екипа на аквапарка и допълват:

"За нас най-важна е безопасността на всеки посетител, затова аквапаркът във Варна временно няма да работи, докато не отстраним всички щети и не се уверим, че съоръженията отново са напълно безопасни.

Надяваме се, че съвсем скоро отново ще можем да ви кажем: "Очакваме ви!“