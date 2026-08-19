ДПС с повече места в изборните комисии за сметка на ГЕРБ

ЦИК одобри новото разпределение на партийните квоти в районните избирателни комисии (РИК) за президентските избори на 25 октомври 2026 г. При постигнато съгласие между партиите и коалициите областните управители трябва до 30 август да представят предложенията за редовни и резервни членове, а при липса на съгласие РИК ще бъдат назначени директно от ЦИК.

Комисиите ще започнат работа на 5 септември и ще изпълняват правомощията си до 8 ноември. В районите с до девет депутатски мандата РИК ще бъдат от 13 души, а в тези с над десет мандата – от 17.

Според новото квотно разпределение в 13-членните РИК „Прогресивна България“ ще има шестима представители, а ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС – по двама. „Възраждане“ получава едно място. В 17-членните комисии управляващата формация ще има осем представители, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС – по трима, а „Възраждане“ – един.

Това разпределение обаче предизвиква въпрос, тъй като според принципа на най-малкия остатък, заложен в Изборния кодекс, квотата на ГЕРБ би трябвало да е с един член по-голяма, а тази на ДПС – с един по-малка. Така новата методика на практика увеличава представителството на ДПС за сметка на ГЕРБ.

Подобно разпределение ще се прилага и при секционните избирателни комисии (СИК). Законът не допуска една партия да има мнозинство в комисията, а всяка парламентарно представена формация трябва да има поне един представител. Председателят, заместник-председателите и секретарят също не могат да са от една и съща партия.

Междувременно новият състав на ЦИК, назначен от президента Илияна Йотова след номинации на парламентарните партии, също е с доминиращо представителство на „Прогресивна България“ – седем от общо 16 членове. ГЕРБ има трима представители, ПП и ДБ – по един, а ДПС – двама. Допълнителното място за ДПС е взето от квотата на ПП-ДБ.