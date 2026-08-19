Новини
България »
ДПС с повече места в изборните комисии за сметка на ГЕРБ

ДПС с повече места в изборните комисии за сметка на ГЕРБ

19 Август, 2026 17:24 897 10

  • цик-
  • избори-
  • места-
  • изборни комисии

Комисиите ще започнат работа на 5 септември и ще изпълняват правомощията си до 8 ноември. В районите с до девет депутатски мандата РИК ще бъдат от 13 души, а в тези с над десет мандата – от 17

ДПС с повече места в изборните комисии за сметка на ГЕРБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦИК одобри новото разпределение на партийните квоти в районните избирателни комисии (РИК) за президентските избори на 25 октомври 2026 г. При постигнато съгласие между партиите и коалициите областните управители трябва до 30 август да представят предложенията за редовни и резервни членове, а при липса на съгласие РИК ще бъдат назначени директно от ЦИК.

Комисиите ще започнат работа на 5 септември и ще изпълняват правомощията си до 8 ноември. В районите с до девет депутатски мандата РИК ще бъдат от 13 души, а в тези с над десет мандата – от 17.

Според новото квотно разпределение в 13-членните РИК „Прогресивна България“ ще има шестима представители, а ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС – по двама. „Възраждане“ получава едно място. В 17-членните комисии управляващата формация ще има осем представители, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС – по трима, а „Възраждане“ – един.

Това разпределение обаче предизвиква въпрос, тъй като според принципа на най-малкия остатък, заложен в Изборния кодекс, квотата на ГЕРБ би трябвало да е с един член по-голяма, а тази на ДПС – с един по-малка. Така новата методика на практика увеличава представителството на ДПС за сметка на ГЕРБ.

Подобно разпределение ще се прилага и при секционните избирателни комисии (СИК). Законът не допуска една партия да има мнозинство в комисията, а всяка парламентарно представена формация трябва да има поне един представител. Председателят, заместник-председателите и секретарят също не могат да са от една и съща партия.

Междувременно новият състав на ЦИК, назначен от президента Илияна Йотова след номинации на парламентарните партии, също е с доминиращо представителство на „Прогресивна България“ – седем от общо 16 членове. ГЕРБ има трима представители, ПП и ДБ – по един, а ДПС – двама. Допълнителното място за ДПС е взето от квотата на ПП-ДБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стефан

    17 0 Отговор
    Те са едно и също. Имат и еднаква съдба - в канала.

    17:25 19.08.2026

  • 2 Дрън ! Дрън !

    7 2 Отговор
    Дрън ! Дрън !

    Дай Да Си Уредим ! Хората !

    17:31 19.08.2026

  • 3 Ахааа

    16 0 Отговор
    ГЕРБ- ДПС все тая! Не врат, а шия! Хвани едните, удри другите! Те са едно и също нещо!

    17:35 19.08.2026

  • 4 Горски

    7 0 Отговор
    В РИК с 17 членове няма как да има по 3 члена от ГЕРБ, ДПС и ПП ДБ.

    Коментиран от #5

    17:41 19.08.2026

  • 5 Евроатлантик

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    Ами да за съжаление, сглобката имат мнозинство в РИК- общо 9 от 17 членове???

    17:43 19.08.2026

  • 6 Другари ,

    5 1 Отговор
    бе ! И интереси , само интереси !

    17:50 19.08.2026

  • 7 гост

    8 1 Отговор
    С туркофилско управление ще е така, не че предишните не бяха същите.

    18:02 19.08.2026

  • 8 ДПС със 7% има повече от ГЕРБ в комисиит

    5 1 Отговор
    Защото вече е в коалиция с ПБ на Радев -
    Според шефа на пиар отдела на Радев- Николай Бареков в студиото на една от парламентарните журналисти ,ГЕРБ и ПП-ДБ готвят общи протести срещу правителството през есента. Понеже ГЕРБ вече нямали поддръжници ,разчитали на избирателите на ПП-ДБ и Борисов щял да се включи към тях. Според Бареков от 413 хиляди гласували за ПП-ДБ около 50-60 хиляди ще излязат по улици и площади в градовете на страната и с искане за оставка на правителството и премиера Радев да организира контрапротести ,понеже знаят че неговите избиратели са мирни ,трудови и кротки хора и не участват в безредици. Така жълтопаветниците както ги нарича Бареков искат да покажат че вече Радев нямал подкрепа. По заповед на Радев, от месеци барека атакува най много ПП-ДБ и ГЕРБ, но вече нито дума за Пеевски и ДПС защото движението вече е в неофициална коалиция с ПБ на Радев.

    18:03 19.08.2026

  • 9 Политическа зима

    3 0 Отговор
    Христо Ботев

    18:23 19.08.2026

  • 10 Ти Нямаш !

    1 0 Отговор
    Думата !

    Пускай Си Гласа !

    И Толкова !

    Можеш Ли Да Протестираш ?

    Не !

    Тогава ?

    18:46 19.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове