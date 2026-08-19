ДПС с повече места в изборните комисии за сметка на ГЕРБ

ЦИК одобри новото разпределение на партийните квоти в районните избирателни комисии (РИК) за президентските избори на 25 октомври 2026 г. При постигнато съгласие между партиите и коалициите областните управители трябва до 30 август да представят предложенията за редовни и резервни членове, а при липса на съгласие РИК ще бъдат назначени директно от ЦИК.
Комисиите ще започнат работа на 5 септември и ще изпълняват правомощията си до 8 ноември. В районите с до девет депутатски мандата РИК ще бъдат от 13 души, а в тези с над десет мандата – от 17.
Според новото квотно разпределение в 13-членните РИК „Прогресивна България“ ще има шестима представители, а ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС – по двама. „Възраждане“ получава едно място. В 17-членните комисии управляващата формация ще има осем представители, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС – по трима, а „Възраждане“ – един.
Това разпределение обаче предизвиква въпрос, тъй като според принципа на най-малкия остатък, заложен в Изборния кодекс, квотата на ГЕРБ би трябвало да е с един член по-голяма, а тази на ДПС – с един по-малка. Така новата методика на практика увеличава представителството на ДПС за сметка на ГЕРБ.
Подобно разпределение ще се прилага и при секционните избирателни комисии (СИК). Законът не допуска една партия да има мнозинство в комисията, а всяка парламентарно представена формация трябва да има поне един представител. Председателят, заместник-председателите и секретарят също не могат да са от една и съща партия.
Междувременно новият състав на ЦИК, назначен от президента Илияна Йотова след номинации на парламентарните партии, също е с доминиращо представителство на „Прогресивна България“ – седем от общо 16 членове. ГЕРБ има трима представители, ПП и ДБ – по един, а ДПС – двама. Допълнителното място за ДПС е взето от квотата на ПП-ДБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стефан
17:25 19.08.2026
2 Дрън ! Дрън !
Дай Да Си Уредим ! Хората !
17:31 19.08.2026
3 Ахааа
17:35 19.08.2026
4 Горски
Коментиран от #5
17:41 19.08.2026
5 Евроатлантик
До коментар #4 от "Горски":Ами да за съжаление, сглобката имат мнозинство в РИК- общо 9 от 17 членове???
17:43 19.08.2026
6 Другари ,
17:50 19.08.2026
7 гост
18:02 19.08.2026
8 ДПС със 7% има повече от ГЕРБ в комисиит
Според шефа на пиар отдела на Радев- Николай Бареков в студиото на една от парламентарните журналисти ,ГЕРБ и ПП-ДБ готвят общи протести срещу правителството през есента. Понеже ГЕРБ вече нямали поддръжници ,разчитали на избирателите на ПП-ДБ и Борисов щял да се включи към тях. Според Бареков от 413 хиляди гласували за ПП-ДБ около 50-60 хиляди ще излязат по улици и площади в градовете на страната и с искане за оставка на правителството и премиера Радев да организира контрапротести ,понеже знаят че неговите избиратели са мирни ,трудови и кротки хора и не участват в безредици. Така жълтопаветниците както ги нарича Бареков искат да покажат че вече Радев нямал подкрепа. По заповед на Радев, от месеци барека атакува най много ПП-ДБ и ГЕРБ, но вече нито дума за Пеевски и ДПС защото движението вече е в неофициална коалиция с ПБ на Радев.
18:03 19.08.2026
9 Политическа зима
18:23 19.08.2026
10 Ти Нямаш !
Пускай Си Гласа !
И Толкова !
Можеш Ли Да Протестираш ?
Не !
Тогава ?
18:46 19.08.2026