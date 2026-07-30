Мъж падна в шахта в центъра на София

Мъж пропадна в шахта в центъра на София, но се размина без сериозни наранявания. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците „Хан Аспарух“ и „Георги С. Раковски“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които са помогнали на мъжа да излезе от шахтата.

По първоначална информация той не е пострадал и не е получил видими наранявания. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.