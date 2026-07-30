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Мъж падна в шахта в центъра на София

Мъж падна в шахта в центъра на София

30 Юли, 2026 16:53 759 11

  • шахта-
  • софия-
  • център

На място са изпратени полицейски екипи

Мъж падна в шахта в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж пропадна в шахта в центъра на София, но се размина без сериозни наранявания. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците „Хан Аспарух“ и „Георги С. Раковски“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които са помогнали на мъжа да излезе от шахтата.

По първоначална информация той не е пострадал и не е получил видими наранявания. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дааааа

    11 0 Отговор
    Да се намери собственика на шахтата.
    ВиК,ене рго,телеком уникация ......
    Да се нака жат подобаващо

    16:56 30.07.2026

  • 3 Васко ДС-то

    5 3 Отговор
    Под управлението на Васко некадърника европейската столица София прилича на град в Афганистан

    Коментиран от #5

    16:57 30.07.2026

  • 4 Тити

    4 2 Отговор
    Това е ежедневие в гетото София.

    17:03 30.07.2026

  • 5 Фен на ПП

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Васко ДС-то":

    Може сам да се е хвърлил в шахтата !

    17:04 30.07.2026

  • 6 хехе

    3 0 Отговор
    някой пак е брал жИлЕзУ.

    17:06 30.07.2026

  • 7 Милен

    5 3 Отговор
    Дзяпал е в телефона

    17:08 30.07.2026

  • 8 била му

    1 2 Отговор
    е ниска захарта и е клюмнал ..//....

    17:29 30.07.2026

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Правило N:1 - никога не стъпвай върху капак на шахта!

    17:37 30.07.2026

  • 10 фъндупкова

    0 1 Отговор
    случва се

    17:40 30.07.2026

  • 11 Цвете

    1 0 Отговор
    ИЗЧЕЗНАХА ШАХТИТЕ ОТ МУРГАВЕЛЦИТЕ ,ЗАЩОТО ТЕ ЗА ДРУГО НЕ ГИ БИВА ОСВЕН ДА КРАДАТ.НЕ ОБИЧАТ ШКОЛОТО И СЕ " САМООБРАЗОВАТ " В СРЕДАТА КОЯТО ИЗРАСТВАТ.ПОЛОВИНАТА ШАХТИ НА СТОЛИЦАТА СА " ПРИВАТИЗИРАНИ " ИМЕННО ОТ ТЯХ.

    17:48 30.07.2026

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