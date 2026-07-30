Мъж падна в шахта в центъра на София

Мъж пропадна в шахта в центъра на София, но се размина без сериозни наранявания. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците „Хан Аспарух“ и „Георги С. Раковски“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.
На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които са помогнали на мъжа да излезе от шахтата.
По първоначална информация той не е пострадал и не е получил видими наранявания. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дааааа
ВиК,ене рго,телеком уникация ......
Да се нака жат подобаващо
16:56 30.07.2026
3 Васко ДС-то
Коментиран от #5
16:57 30.07.2026
4 Тити
17:03 30.07.2026
5 Фен на ПП
До коментар #3 от "Васко ДС-то":Може сам да се е хвърлил в шахтата !
17:04 30.07.2026
6 хехе
17:06 30.07.2026
7 Милен
17:08 30.07.2026
8 била му
17:29 30.07.2026
9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:37 30.07.2026
10 фъндупкова
17:40 30.07.2026
11 Цвете
17:48 30.07.2026