Новини
България »
Богомил Бонев: Нямало реформи в бюджета. Има една огромна реформа - плащаме си натрупаните задължения

Богомил Бонев: Нямало реформи в бюджета. Има една огромна реформа - плащаме си натрупаните задължения

30 Юли, 2026 17:05 1 321 37

  • богомил бонев-
  • румен радев-
  • правителство-
  • бюджет

И те са над 3 млрд. евро. Борчовете на Борисов, Асен - финансовото недоразумение, Киро простото и присъдружните им

Богомил Бонев: Нямало реформи в бюджета. Има една огромна реформа - плащаме си натрупаните задължения - 1
Снимка: БГНЕС
Богомил Бонев Богомил Бонев бивш вътрешен министър
Facebook Facebook социална мрежа

Критикувам това правителство, някои министри са пълен кадрови провал, но в сравнение с всичките правителства на Борисов и сглобките това е направо едно добро начало на нормалност.

Затова напъните на виновните герберасти и петрохански розови понита за сегашния дефицит да внушат вина за бюджета на правителството са жалки. А опитите пък и Йотова да им е виновна, че не е упражнила правото на вето, са нахални.

Даже този смешник Гюров се изказа, защото си мисли, че печели дивиденти за президентската надпревара. Този бюджет не е нищо повече от продължение на завареното от всички предишни. С тази разлика, че с него се изплащат неплатените задължения, за да може със следващия да се започне начисто.

Нямало реформи в бюджета. Има една огромна реформа - плащаме си натрупаните задължения. И те са над 3 млрд. евро. Борчовете на Борисов, Асен - финансовото недоразумение, Киро простото и присъдружните им. Затова неистовият рев към Йотова да налага вето означава само едно - опит да се провали правителството и после да бъде обвинено в това.

Това се опитвате да постигнете крадливци - да провокирате провал, който сте подготвили със своята некадърност и после да обвините тези, които се мъчат да ви оправят бакиите. Правителството било вредно за България, вика Асен, който е най-малкото нещо, било на толкова високо място. Не, вие сте вредни за България в този момент.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 58 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тоя

    54 21 Отговор
    бОнак го е слънчасал или е получил някой транш от Копринката да квичи в защита на новия стар "спасител"

    Коментиран от #6

    17:08 30.07.2026

  • 2 хехе

    12 48 Отговор
    Нека плюенето по Богомил Бонев да започне сега.

    17:09 30.07.2026

  • 3 един БЪЛГАРИН

    11 32 Отговор
    (Съдебната реформа е елементарна, но тогава кражбите спират!)
    Как да се реорганизира съдебната система в България ??
    Клаус Шрамайер: Трябва просто Главният прокурор да бъде подчинен на Министерството на правосъдието и да бъде ЛИШЕН от статута на НЕЗАВИСИМ магистрат!...

    17:10 30.07.2026

  • 4 СВО 1 617 дни РЕЗИЛ

    47 14 Отговор
    Щом активираха и Богомил Бонев, нещата явно не са никак добре, а тенденцията е за още по-лошо.

    17:13 30.07.2026

  • 5 Оффф ,

    45 8 Отговор
    има си хас да не се изока и той ! Гергов му е кум , а компроматите му са цяла влакова композиция ! И с бая яки момчета......

    17:13 30.07.2026

  • 6 Ха ХаХа

    6 36 Отговор

    До коментар #1 от "И тоя":

    Кокорчо ти ли си?

    Коментиран от #9

    17:14 30.07.2026

  • 7 СЕПТЕМВРИ НАРОДА ИЗЛИЗА

    40 8 Отговор
    30% НАГОРЕ ВИНЕТКИ

    17:15 30.07.2026

  • 8 НИЯ

    17 33 Отговор
    Точно казано в точен момент .Има.хора които реагират разумно и виждат нещата нормално.Държавата.е.толкова опоскана и изнемощяла ,че повече не може не може и няма накъде..Но безсрамниците които са виновни.ьа това най много пищят.Това е повече от наглост

    17:15 30.07.2026

  • 9 Ма ХаХа

    32 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ХаХа":

    Копринка, ти ли си?

    17:15 30.07.2026

  • 10 Браво

    12 37 Отговор
    Бонев ,каза им го в очите

    17:16 30.07.2026

  • 11 Червени бokлyци !

    36 5 Отговор
    Главния cBиHap на почетния руски посланик и пловдивски масон, Гергов , твърди че имало някакви неизплатени плащания, които обаче не са упоменати в бюджета.
    Вероятно визира, че Гергов и останалите съветски другарЕ не са грабили от българите при управлението на финансите от Асен Василев при ПП-ДБ.

    17:16 30.07.2026

  • 12 Дрън, дрън съветски чугун

    34 6 Отговор
    В коя точка от бюджета са записани тези задължения ?
    Ако имаше 3 млрд. борчове, те щяха да бъдат записани в бюджета. Такива няма.
    Има подготвени едни най малко 3,7 мрд. за крадене.

    17:18 30.07.2026

  • 13 Днес

    29 3 Отговор
    какъв ден е ? От сутринта все такива ? С Азис започна , с тоя в края на деня !

    17:18 30.07.2026

  • 14 И тоя е зависим кокошкар

    27 3 Отговор
    Какви заеми се плащат, бе червен чугун?! До тука за 3 месеца колко милиардки нови заеми изтеглиак аверчетата ти добри БКП олигарси?!

    17:23 30.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да питам

    11 12 Отговор
    аз ако обиждам подобно Асен и сравня Киро просто с простото, веднага ще ме баннете. За списващи обаче- може?!

    17:24 30.07.2026

  • 17 Бг гражданин

    5 23 Отговор
    Браво,точен коментар и на място .Тия които създадоха тоя хаос в държавата,сега най много вият на умряло! Браво г- Богомил Бонев, нека всички ги посочат поименно ,тия наглеци!!!

    Коментиран от #22

    17:25 30.07.2026

  • 18 БОЙО

    5 14 Отговор
    Да връща откраднатите от нас пари и да си стяга багажа за ЦСЗ.

    Коментиран от #19

    17:27 30.07.2026

  • 19 Да излезе Ментарджиев многоимотника

    14 2 Отговор

    До коментар #18 от "БОЙО":

    да му каже - Бойко влизай в затвора! И Боко ще влезе, ама не са го договорили по сценарий като със Сарафа.

    17:28 30.07.2026

  • 20 Да обаче!

    16 3 Отговор
    За Асен Василев, не се знае, за какви борчове става на въпрос, още по малко за Кирил Петков. Но едно е сигурно ако Бонев беше папагал щеше да е коронен номер в някой цирк, защото без да разбира повтаря неистини, родени като опорки! И това не е от възрастта да дрънка шуеотии, защото от млад говори неща от сфери, от които въобще не разбира.

    17:30 30.07.2026

  • 21 Повечето

    16 0 Отговор
    са към Гергов !

    17:30 30.07.2026

  • 22 Обаче по

    4 15 Отговор

    До коментар #17 от "Бг гражданин":

    по минусите и обидните коментари си личи как фермите на сиамските близнета Мирчев/Божанов, бачкат на 101%

    Коментиран от #24

    17:30 30.07.2026

  • 23 Майора

    15 3 Отговор
    Ало Бонев , тия натрупани пари са и от “Боташ” на стойност не 360 млн , а 2,5 млд според експерти! Като прибавим и 3 млд за н знам какво и не знам къде в бюджета , май Радев си е виновен ! Крайно време е да разбере ч има разделение на властите и не може да командва прокуратурата както му се иска!

    17:31 30.07.2026

  • 24 Много поздрави

    14 1 Отговор

    До коментар #22 от "Обаче по":

    на фермите с копринените буби на Шиши и Свинаря!

    17:33 30.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Минало

    13 1 Отговор
    Бончо колкото и да се напъваш, вече никой не ти обръща внимание.

    17:34 30.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Опа

    10 3 Отговор
    Истината е, че от както Радев вдигна юмрука през 2021 и започна да управлява през служебния правителства и ни набута ППДБ всичко в България започна да се влошава с бързи темпове. Заеми, дефицит, инфлация, обедняване.

    Коментиран от #31

    17:36 30.07.2026

  • 29 Българин

    3 10 Отговор
    Тука тъпите тролове яко плющят!Горките розови понита!

    17:37 30.07.2026

  • 30 Не става лагернико

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Радостен":

    Трябва ти малко акъл за да проумееш какво се случва. Това не е мач Левски ЦСКА

    17:37 30.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Удри

    3 7 Отговор
    Никаква оставка на Партия Боташ. Народа трябва да си изпие горчивата чаша докрай.

    17:38 30.07.2026

  • 33 Асен Василев е виновен

    11 0 Отговор
    Каква злостна кампания на съветските комуняги срещу Асен Василев, който успя да вдигне 2 пъти пенсиите, да направи напълно безплатни детските ясли и градини, да подпомогне младите семейства, да подпомогне бизнеса .. и всичко това като запази дълга на 24%, във времена на ковид и енергийна криза и войни на няколко места по света.

    17:40 30.07.2026

  • 34 Много

    8 0 Отговор
    прилича на Радев!

    17:41 30.07.2026

  • 35 Цвете

    7 1 Отговор
    БОНЕВ, ТИ ОТ КЪДЕ " ЧРПИШ " ИНФОРМАЦИЯТА? ОТ КУМА ТИ ЛИ? И НЕГО ЩЕ ГО ПОГНАТ ,АКО ИМА ЧЕСТЕН ПРОКУРОР. ЯВНО ОТ РУСКИЯ АНТУРАЖ ЗА ЗАДЕЙСТВАЛИ БИВШИТЕ ПРОВАЛЕНИ.НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ, ЩОТО И ТВОЯТА НЕ Е ЧИСТА СЪВЕСТ.

    17:42 30.07.2026

  • 36 Цвете

    4 1 Отговор
    БОНЕВ, ТИ ОТ КЪДЕ " ЧРПИШ " ИНФОРМАЦИЯТА? ОТ КУМА ТИ ЛИ? И НЕГО ЩЕ ГО ПОГНАТ ,АКО ИМА ЧЕСТЕН ПРОКУРОР. ЯВНО ОТ РУСКИЯ АНТУРАЖ ЗА ЗАДЕЙСТВАЛИ БИВШИТЕ ПРОВАЛЕНИ.НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ, ЩОТО И ТВОЯТА НЕ Е ЧИСТА СЪВЕСТ.

    17:44 30.07.2026

  • 37 Всичко ще си кажете без бой

    1 0 Отговор
    Направо се издавате дето сте замесени в далавери. Тука.

    17:47 30.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове