Богомил Бонев: Нямало реформи в бюджета. Има една огромна реформа - плащаме си натрупаните задължения

Критикувам това правителство, някои министри са пълен кадрови провал, но в сравнение с всичките правителства на Борисов и сглобките това е направо едно добро начало на нормалност.

Затова напъните на виновните герберасти и петрохански розови понита за сегашния дефицит да внушат вина за бюджета на правителството са жалки. А опитите пък и Йотова да им е виновна, че не е упражнила правото на вето, са нахални.

Даже този смешник Гюров се изказа, защото си мисли, че печели дивиденти за президентската надпревара. Този бюджет не е нищо повече от продължение на завареното от всички предишни. С тази разлика, че с него се изплащат неплатените задължения, за да може със следващия да се започне начисто.

Нямало реформи в бюджета. Има една огромна реформа - плащаме си натрупаните задължения. И те са над 3 млрд. евро. Борчовете на Борисов, Асен - финансовото недоразумение, Киро простото и присъдружните им. Затова неистовият рев към Йотова да налага вето означава само едно - опит да се провали правителството и после да бъде обвинено в това.

Това се опитвате да постигнете крадливци - да провокирате провал, който сте подготвили със своята некадърност и после да обвините тези, които се мъчат да ви оправят бакиите. Правителството било вредно за България, вика Асен, който е най-малкото нещо, било на толкова високо място. Не, вие сте вредни за България в този момент.