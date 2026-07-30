Богомил Бонев: Нямало реформи в бюджета. Има една огромна реформа - плащаме си натрупаните задължения

Критикувам това правителство, някои министри са пълен кадрови провал, но в сравнение с всичките правителства на Борисов и сглобките това е направо едно добро начало на нормалност.
Затова напъните на виновните герберасти и петрохански розови понита за сегашния дефицит да внушат вина за бюджета на правителството са жалки. А опитите пък и Йотова да им е виновна, че не е упражнила правото на вето, са нахални.
Даже този смешник Гюров се изказа, защото си мисли, че печели дивиденти за президентската надпревара. Този бюджет не е нищо повече от продължение на завареното от всички предишни. С тази разлика, че с него се изплащат неплатените задължения, за да може със следващия да се започне начисто.
Нямало реформи в бюджета. Има една огромна реформа - плащаме си натрупаните задължения. И те са над 3 млрд. евро. Борчовете на Борисов, Асен - финансовото недоразумение, Киро простото и присъдружните им. Затова неистовият рев към Йотова да налага вето означава само едно - опит да се провали правителството и после да бъде обвинено в това.
Това се опитвате да постигнете крадливци - да провокирате провал, който сте подготвили със своята некадърност и после да обвините тези, които се мъчат да ви оправят бакиите. Правителството било вредно за България, вика Асен, който е най-малкото нещо, било на толкова високо място. Не, вие сте вредни за България в този момент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И тоя
Коментиран от #6
17:08 30.07.2026
2 хехе
17:09 30.07.2026
3 един БЪЛГАРИН
Как да се реорганизира съдебната система в България ??
Клаус Шрамайер: Трябва просто Главният прокурор да бъде подчинен на Министерството на правосъдието и да бъде ЛИШЕН от статута на НЕЗАВИСИМ магистрат!...
17:10 30.07.2026
4 СВО 1 617 дни РЕЗИЛ
17:13 30.07.2026
5 Оффф ,
17:13 30.07.2026
6 Ха ХаХа
До коментар #1 от "И тоя":Кокорчо ти ли си?
Коментиран от #9
17:14 30.07.2026
7 СЕПТЕМВРИ НАРОДА ИЗЛИЗА
17:15 30.07.2026
8 НИЯ
17:15 30.07.2026
9 Ма ХаХа
До коментар #6 от "Ха ХаХа":Копринка, ти ли си?
17:15 30.07.2026
10 Браво
17:16 30.07.2026
11 Червени бokлyци !
Вероятно визира, че Гергов и останалите съветски другарЕ не са грабили от българите при управлението на финансите от Асен Василев при ПП-ДБ.
17:16 30.07.2026
12 Дрън, дрън съветски чугун
Ако имаше 3 млрд. борчове, те щяха да бъдат записани в бюджета. Такива няма.
Има подготвени едни най малко 3,7 мрд. за крадене.
17:18 30.07.2026
13 Днес
17:18 30.07.2026
14 И тоя е зависим кокошкар
17:23 30.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да питам
17:24 30.07.2026
17 Бг гражданин
Коментиран от #22
17:25 30.07.2026
18 БОЙО
Коментиран от #19
17:27 30.07.2026
19 Да излезе Ментарджиев многоимотника
До коментар #18 от "БОЙО":да му каже - Бойко влизай в затвора! И Боко ще влезе, ама не са го договорили по сценарий като със Сарафа.
17:28 30.07.2026
20 Да обаче!
17:30 30.07.2026
21 Повечето
17:30 30.07.2026
22 Обаче по
До коментар #17 от "Бг гражданин":по минусите и обидните коментари си личи как фермите на сиамските близнета Мирчев/Божанов, бачкат на 101%
Коментиран от #24
17:30 30.07.2026
23 Майора
17:31 30.07.2026
24 Много поздрави
До коментар #22 от "Обаче по":на фермите с копринените буби на Шиши и Свинаря!
17:33 30.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Минало
17:34 30.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Опа
Коментиран от #31
17:36 30.07.2026
29 Българин
17:37 30.07.2026
30 Не става лагернико
До коментар #25 от "Радостен":Трябва ти малко акъл за да проумееш какво се случва. Това не е мач Левски ЦСКА
17:37 30.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Удри
17:38 30.07.2026
33 Асен Василев е виновен
17:40 30.07.2026
34 Много
17:41 30.07.2026
35 Цвете
17:42 30.07.2026
36 Цвете
17:44 30.07.2026
37 Всичко ще си кажете без бой
17:47 30.07.2026