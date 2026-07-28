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Гутериш пристигна в Кипър с мисия да възобнови усилията за решение на разделението на острова

Гутериш пристигна в Кипър с мисия да възобнови усилията за решение на разделението на острова

28 Юли, 2026 13:38, обновена 28 Юли, 2026 13:39 613 6

  • антонио гутериш-
  • кипър-
  • оон

Генералният секретар на ООН ще проведе срещи с лидерите на кипърските гърци и турци в опит да подкрепи подновяването на преговорите

Гутериш пристигна в Кипър с мисия да възобнови усилията за решение на разделението на острова - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пристигна в Кипър за първото си посещение в страната в качеството си на ръководител на Световната организация, съобщи Кипърската новинарска агенция (КНА), предава БТА.

Гутериш проведе разговор с президента на Република Кипър Никос Христодулидис, след който заяви, че основната цел на визитата му е да изрази солидарност към народа на Кипър и да потвърди ангажимента си за намиране на решение на кипърския въпрос.

„Това зависи от самите кипърци, а силите гарантки - Турция, Гърция и Великобритания - също ще изиграят своята роля. Но ще направя всичко възможно да подкрепя кипърските гърци и кипърските турци в този много важен момент“, заяви генералният секретар на ООН.

В рамките на визитата си Гутериш ще се срещне и с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. По-късно днес е предвидена вечеря с двамата лидери, а утре ще се проведе тристранна среща под егидата на ООН, след която се очакват изявления пред медиите.

Основната цел на дипломатическите усилия на Гутериш в края на мандата му е възобновяването на преговорите за бъдещето на острова, които бяха прекъснати през 2017 г.

Кипър остава разделен от 1974 г., когато турски войски окупираха северната част на острова след преврат, подкрепен от гръцката хунта. Република Кипър е международно признатата държава на острова, докато само Турция признава самопровъзгласената Турска република Северен Кипър.


Кипър
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    Тоя досега нещо полезно свършил ли е? Къде е договорил и постигнал мир?

    13:43 28.07.2026

  • 2 Зеления

    4 3 Отговор
    И се пита в задачата - кога ЕС ще наложи санкции на Турция, кога ще дава оръжие и милиарди помощи на Гърция и Кипър така както прави за Украйна, кога ще се говори за турска пропаганда по аналогия на руската пропаганда, кога ще се веят гръцки знамена по общините по аналогия на украинските знамена.
    При анексията на Северен Кипър от Турция в конфликта загиват или са безследно изчезнали 4000 души и 200 000 кипърски гърци са разселени.

    Отговорът е никога !
    При половин милионна армия на Турция и огромно въоръжение което има на ЕС не му стиска на изток да има двама противници едновременно - Русия и Турция, за това за руснаците ще казваме че са агресори и ще подпомагаме Украйна с оръжие и пари, а за Турция ще казваме че ни е партньор.

    Да живее демокрацията в ЕС!
    Слава на общовалидните европейски ценности, които ги прилагаме към всички еднакво!
    Ако някой каже че сме лъжци и манипулатори в Европа моментално го обявяваме за руски агент и копейка!

    13:58 28.07.2026

  • 3 Дааа

    2 1 Отговор
    Показаха какви зверства са извършили гръцките фашисти еносис срещу турското население,избити са цели села в Кипър,и тогава Турция използва правото на гарант и ги спасява от сигурна смърт,и сега турците са готови на двузонална отделни държави но гърците искат цялата държава което е фантазия

    Коментиран от #5, #6

    14:49 28.07.2026

  • 4 въздържател

    0 0 Отговор
    И двете страни са ни близки и най мъдрото решение е, да се въздържим от вземане на страна!

    15:46 28.07.2026

  • 5 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дааа":

    Кво да кажат гърците за Смирна

    16:01 28.07.2026

  • 6 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дааа":

    А какво да кажат арменците за арменския геноцид.

    16:12 28.07.2026