Гутериш пристигна в Кипър с мисия да възобнови усилията за решение на разделението на острова

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пристигна в Кипър за първото си посещение в страната в качеството си на ръководител на Световната организация, съобщи Кипърската новинарска агенция (КНА), предава БТА.

Гутериш проведе разговор с президента на Република Кипър Никос Христодулидис, след който заяви, че основната цел на визитата му е да изрази солидарност към народа на Кипър и да потвърди ангажимента си за намиране на решение на кипърския въпрос.

„Това зависи от самите кипърци, а силите гарантки - Турция, Гърция и Великобритания - също ще изиграят своята роля. Но ще направя всичко възможно да подкрепя кипърските гърци и кипърските турци в този много важен момент“, заяви генералният секретар на ООН.

В рамките на визитата си Гутериш ще се срещне и с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. По-късно днес е предвидена вечеря с двамата лидери, а утре ще се проведе тристранна среща под егидата на ООН, след която се очакват изявления пред медиите.

Основната цел на дипломатическите усилия на Гутериш в края на мандата му е възобновяването на преговорите за бъдещето на острова, които бяха прекъснати през 2017 г.

Кипър остава разделен от 1974 г., когато турски войски окупираха северната част на острова след преврат, подкрепен от гръцката хунта. Република Кипър е международно признатата държава на острова, докато само Турция признава самопровъзгласената Турска република Северен Кипър.