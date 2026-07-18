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Белият дом защити Аржентина в скандала с транспаранта за Фолкландските острови на Световното 2026

Белият дом защити Аржентина в скандала с транспаранта за Фолкландските острови на Световното 2026

18 Юли, 2026 03:37, обновена 18 Юли, 2026 03:44 644 4

  • сащ-
  • аржентина-
  • транспарант-
  • фолклендски осторови-
  • мондиал 2026

Вашингтон се позова на Първата поправка и свободата на словото в САЩ, докато ФИФА разследва инцидента след полуфинала с Англия

Белият дом защити Аржентина в скандала с транспаранта за Фолкландските острови на Световното 2026 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп излезе с официална позиция в подкрепа на националния отбор по футбол на Аржентина, пише The Times.

Повод стана напрежението, след като „албиселесте“ победиха Англия с 2:1 на полуфинала на Световното първенство по футбол 2026 в Атланта. По време на празненствата на терена футболистите разпънаха транспарант с надпис „Las Malvinas son Argentinas“ („Фолкландските острови са аржентински“. Това предизвика дипломатически гняв в Лондон и искания за сурови спортни наказания.

Първата поправка срещу правилата на ФИФА

Ендрю Джулиани, ръководител на специалната работна група на Белия дом за Световното първенство по футбол 2026, заяви пред репортери, че играчите имат пълно право да изразяват позициите си на американска земя. „Ние в Съединените американски щати вярваме в правата, гарантирани от нашата Първа поправка“, посочи Джулиани, визирайки конституционната защита на свободата на словото.

Вашингтон даде да се разбере, че не подкрепя исканията на британски политици за изваждане на аржентински футболисти от предстоящия финал срещу Испания в Ню Джърси, допълва Wales Online.

Световната централа ФИФА обаче има стриктни регулации против политически послания по време на мачове, напомня U.S. News. Говорител на организацията потвърди пред медиите, че независимата Дисциплинарна комисия на ФИФА вече „оценява докладите от мача и разглежда съответните обстоятелства“, за да реши дали да наложи санкции на Аржентинската футболна асоциация. През 2014 г. федерацията вече бе глобена за подобна проява.

Острата реакция на Даунинг Стрийт

Позицията на САЩ е в ярък контраст с коментарите от Обединеното кралство, пише The Telegraph. Говорител на британския премиер Киър Стармър отсече веднага след мача: „Световната купа може и да не е наша, но Фолкландските острови със сигурност са“, цитира го ITV News. Британският министър на бизнеса Питър Кайл определи действията на аржентинците като „назидателно нарушение на правилата за недопускане на политическа дейност във футбола“ в интервю за BBC. Лидерът на Либералните демократи Ед Дейви дори изпрати отворено писмо до Джиани Инфантино с настояване за незабавни наказания за замесените играчи.

Докато дипломатическият спор между съюзниците Лондон и Вашингтон се разгаря, аржентинският полузащитник Леандро Паредес защити съотборниците си пред Sky News, заявявайки: „Това е болезнена част от нашата история. Знаехме, че играем за целия ни народ“. Финалът на Мондиала, на който се очаква да присъства и самият Доналд Тръмп, ще се проведе в неделя на стадион „Метлайф“.


САЩ
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  • 1 Фен

    3 2 Отговор
    Е па те са си аржентински. Както и Крим е руски.

    04:07 18.07.2026

  • 2 Хубавото

    4 1 Отговор
    Е, че до 10 години тези в Англия, които знаят кой е Чърчил, ще изчезнат, и тази кочина ще бъде изцяло управлявана от пакистанци...

    04:15 18.07.2026

  • 3 АЛА БАЛАААА Я НЯКОЙ ДА ИЗПЪНЕ

    0 0 Отговор
    ТРАНСПАРАНТ СРЕЩУ РИЖИЯ И ША ВИДИ ПЪРВАТА ПОПРАВКА ПРЕЗ РЕШЕТКИТЕ........ДИИИИИВ ПОПУЛИЗЪМ И ГЬОБЕЛЩИНА....

    05:04 18.07.2026

  • 4 Да НО БЕЗ ЧЕРНО ТОТО??

    0 0 Отговор
    ДА ЛИ БЕЛИЯТ Е ЗАЛОЖИЛ НА АРЖЕНТИНА ИЛИ ПРИЯТЕЛСТВО НА ТЕХНИ ВЕЛИЧЕСТВА ЩЕ НАДЕЛЕЕ. ДА НЕЗБРАВЯМЕ КОЙЕ ПРЕЗИДЕНТ НА АРЖЕНТИНА И КОЛКО СА БЛИЗКИ ТЕ. ДА НЕЗАБРАВАМЕ ЧЕ ИСПАНСКИЯТ Е ВТОРИ ЕЗИК В САЩ. ФАКТОРИ ФАКТОРИ. И БУКМЕЙКЪРИ.

    05:15 18.07.2026