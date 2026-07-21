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Сблъсъци с полицията в Болоня след смърт при арест

Сблъсъци с полицията в Болоня след смърт при арест

21 Юли, 2026 05:31, обновена 21 Юли, 2026 05:34 1 091 3

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  • полиция

Масови протести в Италия след фатално задържане на имигрант

Сблъсъци с полицията в Болоня след смърт при арест - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозни сблъсъци избухнаха между полиция и протестиращи в северния италиански град Болоня.

Напрежението ескалира след смъртта на 42-годишния Абдерахим Факир, роден в Мароко легален жител и местен предприемач, който почина в неделя по време на опит за полицейски арест.

Как се стигна до ескалацията в Болоня?

Органите на реда са извикани в североизточния квартал Пиластро след сигнали за мъж с агресивно поведение. Според данни на италианската информационна агенция АНСА, Факир е претърпял психическа криза в горещия неделен ден, когато температурите надхвърлиха 35 градуса по Целзий. Служителите са използвали лютив спрей, повалили са го на земята с лицето надолу и са вързали крайниците му, за да му поставят белезници.

Граждански видеозапис, разпространен масово в социалните мрежи, показва как мъжът умолява за помощ и се задъхва, преди да изпадне в безсъзнание. Случаят бързо придоби международен отзвук, като агенция Ройтерс направи паралел с убийството на Джордж Флойд в САЩ.

Протести, сълзотворен газ и политически отзвук

Вълната от недоволство обхвана Болоня, където стотици демонстранти излязоха по улиците с лозунги срещу полицейското насилие. По информация на Ал Джазира, част от протестиращите са хвърляли пиратки и самоделни взривни устройства срещу полицейски сгради. В отговор силите за сигурност са употребили сълзотворен газ и водни оръдия.

Същевременно се заформи и остър политически сблъсък:

  • Управляващата коалиция: Политици от дясната партия „Лига“ на Матео Салвини и министърът по европейските въпроси Томазо Фоти защитиха полицаите, заявявайки, че те са изпълнявали дълга си, а скандиранията срещу тях са „позорни“.
  • Опозицията и кметът: Лявоцентристката опозиция и кметът на Болоня Матео Лепоре подкрепиха протестите и настояват за пълна прозрачност.

Прокуратурата в Болоня вече е започнала разследване за възможно непредумишлено убийство под нововъведена правна процедура, а записите от телесните камери на полицаите са иззети. Италианското министерство на вътрешните работи обеща случаят да бъде разследван безкомпромисно.


Италия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Клетият мигрант,защо го задържат!?Трябвало е да му се одупят.🌈🛴🥳🤣👍

    06:18 21.07.2026

  • 2 У Ж А С!!!

    4 0 Отговор
    Да си стоят там у Мароко, Алжир, Тунис, Етиопия, Либия, Египет, Сирия и т н щеше да си е жив и здрав… Жалко за човека, но е още по-жалко, че хората от всите тези арабски страни, които реват срещу колониализма, вече доста отдавна са се освободили, а жителите им, да има начин, всите дружно биха емигрирали в държавите на бившите си “поробители”.

    07:10 21.07.2026

  • 3 Африканец

    0 0 Отговор
    Мароканците пъплят като скакалци из южна Европа.

    07:32 21.07.2026

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