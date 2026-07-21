Сблъсъци с полицията в Болоня след смърт при арест

Сериозни сблъсъци избухнаха между полиция и протестиращи в северния италиански град Болоня.

Напрежението ескалира след смъртта на 42-годишния Абдерахим Факир, роден в Мароко легален жител и местен предприемач, който почина в неделя по време на опит за полицейски арест.

Как се стигна до ескалацията в Болоня?

Органите на реда са извикани в североизточния квартал Пиластро след сигнали за мъж с агресивно поведение. Според данни на италианската информационна агенция АНСА, Факир е претърпял психическа криза в горещия неделен ден, когато температурите надхвърлиха 35 градуса по Целзий. Служителите са използвали лютив спрей, повалили са го на земята с лицето надолу и са вързали крайниците му, за да му поставят белезници.

Граждански видеозапис, разпространен масово в социалните мрежи, показва как мъжът умолява за помощ и се задъхва, преди да изпадне в безсъзнание. Случаят бързо придоби международен отзвук, като агенция Ройтерс направи паралел с убийството на Джордж Флойд в САЩ.

Протести, сълзотворен газ и политически отзвук

Вълната от недоволство обхвана Болоня, където стотици демонстранти излязоха по улиците с лозунги срещу полицейското насилие. По информация на Ал Джазира, част от протестиращите са хвърляли пиратки и самоделни взривни устройства срещу полицейски сгради. В отговор силите за сигурност са употребили сълзотворен газ и водни оръдия.

Същевременно се заформи и остър политически сблъсък:

Управляващата коалиция: Политици от дясната партия „Лига“ на Матео Салвини и министърът по европейските въпроси Томазо Фоти защитиха полицаите, заявявайки, че те са изпълнявали дълга си, а скандиранията срещу тях са „позорни“.

Политици от дясната партия „Лига“ на Матео Салвини и министърът по европейските въпроси Томазо Фоти защитиха полицаите, заявявайки, че те са изпълнявали дълга си, а скандиранията срещу тях са „позорни“. Опозицията и кметът: Лявоцентристката опозиция и кметът на Болоня Матео Лепоре подкрепиха протестите и настояват за пълна прозрачност.

Прокуратурата в Болоня вече е започнала разследване за възможно непредумишлено убийство под нововъведена правна процедура, а записите от телесните камери на полицаите са иззети. Италианското министерство на вътрешните работи обеща случаят да бъде разследван безкомпромисно.