Куфар с човешки останки откриха в Атина

Ужасяващо разкритие разтърси гръцката столица тази събота. Куфар, съдържащ части от разчленено човешко тяло, беше намерен в изоставена сграда в централния атински квартал „Кипсели“.
Сигналът е подаден около 14:00 часа местно време от бездомник. Той усетил силна, неприятна миризма, идваща от изоставения обект на улица „Евелпидон“. По неофициална информация от гръцки медии, от чантата дори е стърчал човешки крайник.
Служителите на реда незабавно отцепиха района на местопрестъплението. На място пристигнаха криминалисти и съдебни медици за извършване на първоначален оглед. Според източници от полицията, цитирани от skai.gr., откритите останки най-вероятно са на жена. Официалното разследване на тежкото криминално престъпление е поето от новосъздадената Дирекция за борба с организираната престъпност в Гърция. Към момента самоличността на жертвата и точните причини за настъпването на смъртта остават неизвестни.
Източници: ekathimerini.com и greekreporter.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
За мен и куфар няма да има 😆😆😆
Коментиран от #5
18:30 18.07.2026
2 Сатана Z
18:32 18.07.2026
3 Касапис
18:33 18.07.2026
4 ало админа
Коментиран от #6
18:35 18.07.2026
5 Зацентос
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Стига троли бе инфантилче. Да не те пратят на екскурзия в няколко куфара по различни дестинации.
18:35 18.07.2026
6 Ако,ало
До коментар #4 от "ало админа":Админа вече е на втора ракия, дреме му.
18:37 18.07.2026
7 Биско Чекмеджето
18:41 18.07.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
⛪😪⛪
19:17 18.07.2026