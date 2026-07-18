Куфар с човешки останки откриха в Атина

Ужасяващо разкритие разтърси гръцката столица тази събота. Куфар, съдържащ части от разчленено човешко тяло, беше намерен в изоставена сграда в централния атински квартал „Кипсели“.

Сигналът е подаден около 14:00 часа местно време от бездомник. Той усетил силна, неприятна миризма, идваща от изоставения обект на улица „Евелпидон“. По неофициална информация от гръцки медии, от чантата дори е стърчал човешки крайник.

Служителите на реда незабавно отцепиха района на местопрестъплението. На място пристигнаха криминалисти и съдебни медици за извършване на първоначален оглед. Според източници от полицията, цитирани от skai.gr., откритите останки най-вероятно са на жена. Официалното разследване на тежкото криминално престъпление е поето от новосъздадената Дирекция за борба с организираната престъпност в Гърция. Към момента самоличността на жертвата и точните причини за настъпването на смъртта остават неизвестни.

Източници: ekathimerini.com и greekreporter.com