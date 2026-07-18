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Куфар с човешки останки откриха в Атина

Куфар с човешки останки откриха в Атина

18 Юли, 2026 18:24, обновена 18 Юли, 2026 18:28 668 8

  • гърция-
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  • останки-
  • атина

Зловеща находка в изоставена сграда в гръцката столица вдигна полицията на крак

Куфар с човешки останки откриха в Атина - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ужасяващо разкритие разтърси гръцката столица тази събота. Куфар, съдържащ части от разчленено човешко тяло, беше намерен в изоставена сграда в централния атински квартал „Кипсели“.

Сигналът е подаден около 14:00 часа местно време от бездомник. Той усетил силна, неприятна миризма, идваща от изоставения обект на улица „Евелпидон“. По неофициална информация от гръцки медии, от чантата дори е стърчал човешки крайник.

Служителите на реда незабавно отцепиха района на местопрестъплението. На място пристигнаха криминалисти и съдебни медици за извършване на първоначален оглед. Според източници от полицията, цитирани от skai.gr., откритите останки най-вероятно са на жена. Официалното разследване на тежкото криминално престъпление е поето от новосъздадената Дирекция за борба с организираната престъпност в Гърция. Към момента самоличността на жертвата и точните причини за настъпването на смъртта остават неизвестни.

Източници: ekathimerini.com и greekreporter.com


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор
    Късметлия, истински късметлия !!!
    За мен и куфар няма да има 😆😆😆

    Коментиран от #5

    18:30 18.07.2026

  • 2 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Нищо чудно да е Укът.Фюрерът Зеленски продава украинците за резервни части .

    18:32 18.07.2026

  • 3 Касапис

    1 0 Отговор
    И в Гърция ли са си направили ГДБОП?

    18:33 18.07.2026

  • 4 ало админа

    4 0 Отговор
    до кога ще го търпите тоя от №1 нали коментари които нямат връзка с темата ги премахвате или не е точно така.

    Коментиран от #6

    18:35 18.07.2026

  • 5 Зацентос

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Стига троли бе инфантилче. Да не те пратят на екскурзия в няколко куфара по различни дестинации.

    18:35 18.07.2026

  • 6 Ако,ало

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ало админа":

    Админа вече е на втора ракия, дреме му.

    18:37 18.07.2026

  • 7 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор
    Да е хаирлия на гръцкото "Издирване", добро начало.......

    18:41 18.07.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Тва са членните останки на Петьо Еврото.
    ⛪😪⛪

    19:17 18.07.2026

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