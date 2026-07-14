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Тръмп: Сенатор Греъм почина от естествена смърт, няма следи от насилие

Тръмп: Сенатор Греъм почина от естествена смърт, няма следи от насилие

14 Юли, 2026 10:45 1 283 64

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  • естествена смърт

Американският президент разкри детайли от последния си разговор с покойния политик в ефира на NBC

Тръмп: Сенатор Греъм почина от естествена смърт, няма следи от насилие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази пълна увереност, че неговият дългогодишен съюзник и ключова фигура в Републиканската партия - сенаторът от Южна Каролина Линдзи Греъм - е починал от естествена смърт. В интервю за предаването „Meet the Press“ по телевизия NBC, Тръмп сподели детайли за внезапната кончина на 71-годишния политик, определяйки загубата му като „огромен удар за Америка“.

Линдзи Греъм почина неочаквано през изминалия уикенд, непосредствено след завръщането си от официално посещение в Украйна. Тръмп разкри пред NBC, че сенаторът му се е обадил в събота вечерта и е „звучал малко изморен, но иначе перфектно“. Президентът категорично отхвърли спекулациите, появили се в социалните мрежи, за евентуална външна намеса, предвид засилената активност на Греъм по отношение на санкциите срещу Русия и позицията му срещу Иран.

Медицинската експертиза на окръг Колумбия, цитирана в официално изявление на офиса на покойния сенатор и разпространена от Си Ен Ен, потвърждава думите на държавния глава. Предварителните заключения показват, че причината за смъртта е аортна дисекция (разкъсване на главната артерия), предизвикана от усложнения на атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване. Федералното бюро за разследване (ФБР) също потвърди, че оказва рутинна процедурна помощ на местните власти, но подчерта, че няма абсолютно никакви индикации за престъпление. Президентът Тръмп нареди американските флагове в цялата страна да останат свалени наполовина в знак на траур.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не е вярно

    34 9 Отговор
    Тръмп пак е извън истината!
    Путин е убил тоя говедар.

    10:48 14.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ?????

    31 3 Отговор
    Щом Тръмп казва сигурно е така.

    Коментиран от #28

    10:48 14.07.2026

  • 5 Българин

    10 28 Отговор
    Винаги съм вярвал на Тръмп! Той се ползва с изключително доверие от всички нормални хора по света, точно защото казва винаги истината!
    Само соросите го плюят, защото няма какво да противопоставят на Истината!

    10:49 14.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    41 9 Отговор
    Греъм, Зеленски и Нетаняху опитаха да убият Тръмп в Турция на срещата на НАТО.Греъм избяга в Украйна за убежище но Зеленски се изплаши.В 19 ч Греъм говори с Тръмп и в 20 ч се отрови.

    Коментиран от #13

    10:49 14.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 урсулин

    48 3 Отговор
    Една фашага отиде в ада ...

    10:51 14.07.2026

  • 10 Кобра Кай 🥋

    51 3 Отговор
    Това е този гад, който каза пред камера, че да се убиват руснаци е страхотно.

    10:53 14.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин

    22 2 Отговор
    Да, бе, да... :)

    10:54 14.07.2026

  • 13 Много издиша твоята версия

    14 6 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Убиват Тръмп и на неговото място идва неговият вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс.
    Джей Ди Ванс е много по-критичен от Тръмп по отношение на Украйна и Израел.

    Коментиран от #36, #52

    10:54 14.07.2026

  • 14 Сигурно

    39 1 Отговор
    Още в киев от искандераорта е починал.

    10:55 14.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тръмпутин е

    12 3 Отговор
    Следващия макар че и клоуна заслужава.

    10:59 14.07.2026

  • 18 Естествен...

    32 0 Отговор
    Когато някой внезапно умира от естествена смърт, обикновено не ги слагат в затворен ковчег. Без да злорадствам, но да не би някой любовник да го е пребил до смърт? Или някое дронче случайно да го е думнало по време на сън?

    11:02 14.07.2026

  • 19 мечтите на путлера$$та

    3 26 Отговор
    Голем майстор тоя ка Путин бе. Само дето 3 дена се превърнаха в 4 години, а тоя Зеленски така и не упя да убие. Ма виждаш ли умре някой друг и веднага бил майстор джудженцето с токченца и ботокс.

    11:02 14.07.2026

  • 20 Часовникар

    31 1 Отговор
    Бай Линдзи, тоа дрът пее раст, го събирахме цяла бригада с пенесети от стените на завода за дрончета

    11:04 14.07.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    23 1 Отговор
    Министерството на Отбраната на РФ вчера е качило и веднага е изтрило снимка в Руския меседжър Макс,На снимката е ракета Искандер с надпис "Старичок".
    Хахахах,дали сё бъзикат?

    11:05 14.07.2026

  • 22 Атина Паднала

    30 1 Отговор
    Хронологията на събитията преди смъртта му повдига твърде много въпроси. Сенаторът беше на официално посещение в Киев, където по неофициални данни е инспектирал съвместни американско-украински проекти за производство на безпилотни летателни апарати. Ден преди планирания край на визитата му, частен медицински самолет спешно излита от Киев в посока САЩ. Малко след това се съобщава за кончината му. Военни кореспонденти от зоната на конфликта изказаха хипотезата, че Греъм е станал жертва на удар с оперативно-тактически ракетен комплекс „Искандер-М“ срещу бункер или подземен команден център в Киевска или Черниговска област, където се е провеждало съвещание с чуждестранни съветници.

    11:06 14.07.2026

  • 23 Култура Миянко

    27 1 Отговор
    Ами да няма да кажат официално ,че руснаците са го гътнали ,това значи повод за война .Между другото нета пращи от американци коментиращи кончината на Линдзи То .От стотици коментари основно от американци ,имаше само един позитивен коментар за бившия сенатор ,всички други се радваха за благата вест .

    11:09 14.07.2026

  • 24 Ъъъ

    18 0 Отговор
    Така е...ФСБ не оставят следи...🤣

    11:11 14.07.2026

  • 25 604

    7 0 Отговор
    Тоъ ник бъркъ на админъ в анаунуту отверстие, пхахахахя 604 прави платения планктон дъ фърля пянъ от устатъ и къфево отзади! Пхихихихихахухя..

    11:12 14.07.2026

  • 26 Отлично!

    12 1 Отговор
    Слава Богу!

    11:12 14.07.2026

  • 27 В щата Южна Каролина

    24 1 Отговор
    Има обявени масови тържества послушай смъртта на Греъм

    Коментиран от #61

    11:13 14.07.2026

  • 28 ?????

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    Значи ето една версия която потвърждава думите на Тръмп.
    Сенаторът е бил в завода за дронове когато руснаците са го атакували.
    Спуснали са се в местното бомбоубежище, което естествено не е категория лукс.
    А там трещят стени и тавани, пада мазилка, гасне тока.
    С една дума голям уплах.
    Затова и го карат срочно в Полша и оттам на авиона в Щатите.
    Но той си е на възраст и такива неща не минават току така.

    11:15 14.07.2026

  • 29 Упорито

    20 1 Отговор
    Се говори , че Искандера му е видял сметката и затова ще е в затворен ковчег .

    Коментиран от #38

    11:16 14.07.2026

  • 30 Херлок Шолмс

    18 1 Отговор
    Бившият анализатор от ЦРУ и достоен човек Лари Джонсън снощи коментира че заради пътя с влака и разписанието на самолета Варшава- Уашингтън който е трябвало да пристигне в 22.00 ч е невъзможно Линдзито да е бил в столицата в 20.00ч.местно време освен ако не бил транспортиран в насипно състояние с военен самолет .

    11:16 14.07.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 1 Отговор
    Водещия в една от иранските телевизии два пъти прочел новината- " защото е много хубава"

    Коментиран от #34

    11:18 14.07.2026

  • 32 Тръмп ако още не е загрял

    8 2 Отговор
    що е то руска партенка, значи е бавно загряващ!

    Ама нищо, до края на мандата може и да вдене!

    11:19 14.07.2026

  • 33 Дако

    18 0 Отговор
    Ами какво друго да кажат .
    Ама най вероятна руснаците са го думнали при бомбардировките. Избомбени са точно тия обекти които е посетил .
    После набързо са го върнали у дома .

    Коментиран от #41

    11:19 14.07.2026

  • 34 Наркомана щял

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да го дава на Турция.

    11:20 14.07.2026

  • 35 Недей така дончо

    12 1 Отговор
    Путин има пръст тук

    Нали той е виновен за всичко
    Неможе тука да нее

    11:21 14.07.2026

  • 36 Именно

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Много издиша твоята версия":

    Не е важна целта но целта оправдава средствата. Тях не ги интересува Газа а Украйна и по точно Крим.

    11:24 14.07.2026

  • 37 Моите уважения към сенатор Греъм!

    2 14 Отговор
    Но от него очаквахме да бъде твърда републиканска опозиция на Тръмп.
    Да го контролира, коригира и насочва в правилната посока.

    Но се оказа твърде мек и отстъпчив и позволи срамни републикански изцепки, като многомесечното прекъсване на помощта за Украйна и то в най- лошия момент- през зимата!
    И при други случаи, когато Тръмп откровено подкрепяше Путин, сенаторът не се намеси решително!
    Не сформира републиканска група от единомишленици около себе си, която да вкарава Тръмп в пътя!
    Резултатът е , че Тръмп буквално си разиграва коня и потъпква Сената и Камарата както си иска!
    Тръмп проваля САЩ и си пълни джобовете!

    И републиканците само гледат!

    Коментиран от #49

    11:27 14.07.2026

  • 38 В затворен ковчег

    16 0 Отговор

    До коментар #29 от "Упорито":

    Слагат хората които не са за гледане или тоз се е укрил и в ковчега един господ знае какво има.

    11:28 14.07.2026

  • 39 Каква полза че се води умрял

    9 1 Отговор
    След като роднинската му заема поста .

    Коментиран от #42

    11:29 14.07.2026

  • 40 Слава Україні

    15 1 Отговор
    Няма нищо по естествено да пукнеш от Искандер за 1 ден.

    11:30 14.07.2026

  • 41 Без име

    13 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дако":

    Точно така е. Последната снимка на сенатора е от завод за дронове, на която държи дрона P1-SUN, който руснаците подигравателно наричат "писюн" (пи6ка). Същата вечер ИСКАНДЕР-М унищожи завода за дронове. Но руснаците не са унищожили сенатора, а завода, нали така? Нещастна случайност е, че точно тогава Греъм е бил там.

    Коментиран от #46

    11:31 14.07.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 0 Отговор

    До коментар #39 от "Каква полза че се води умрял":

    В " голямата" демокрация -САЩ ,без избори ,са назначили сестрата на СЕпед..раНАТОРа с женското име Линдзи,на неговото место в конгреса

    11:34 14.07.2026

  • 43 може и от естествена смърт да е умрял

    2 1 Отговор
    Защото изглежда колкото Тръмп дори по стар макар да е десет години по млад , което начин че не е бил здрав

    11:42 14.07.2026

  • 44 Рамбо Силек

    7 0 Отговор
    Който не играе казачок получава новичок

    11:44 14.07.2026

  • 45 Още един труп

    7 0 Отговор
    около трън.
    Епщайн, Чарли, сега и Линдзи…
    Мирише лошо…

    Коментиран от #47, #51

    11:44 14.07.2026

  • 46 Ми той линдзито какво прави там.

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Без име":

    Кой да знай. Обаче ако е така това е едно ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

    11:48 14.07.2026

  • 47 ми жена му къде я оставяш

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Още един труп":

    Тя почина миналата зима при неизяснени обстоятелства.

    11:50 14.07.2026

  • 48 само

    2 0 Отговор
    има следи от отравяне...

    11:52 14.07.2026

  • 49 Кой ги мисли

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Моите уважения към сенатор Греъм!":

    Уркаинците ве човеко.

    11:52 14.07.2026

  • 50 Е, кво насилие,

    3 0 Отговор
    той по желание е пил виагра в ударна доза в комбинация с 5 пътечки смръкнати от украинското бело,са си дали резултата. Пръсната аората. За да стане това бая се е назобил този върл русофоб,което доказва,че всички такива русофоби мрат като мухи.

    11:52 14.07.2026

  • 51 Кой тоз

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Още един труп":

    Чарли . Просто не се сещам.

    11:53 14.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    6 0 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    11:55 14.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ОФИЦИАЛНО ЕСКПЕРТИЗАТА Е НЕПЪЛНА

    6 0 Отговор
    Не са намерили 30% от тялото.

    11:56 14.07.2026

  • 56 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Все пак г-н Тръмп трябваше ясно да заяви -това негово становище е валидно до 24 ч тази вечер или до 6 ч утре сутринта!?

    11:57 14.07.2026

  • 57 А ректума

    2 1 Отговор
    проверихте ли му ?!

    12:00 14.07.2026

  • 58 ПРОБЛЕМИ ПРИ АУТОПСИЯТА

    3 0 Отговор
    Очаквали човешко тяло, но като го рарзязали се оказал гущер.

    12:02 14.07.2026

  • 59 Хора, не пишете глупости

    0 0 Отговор
    Има кадри как са го карали към болницата.

    Коментиран от #62, #63

    12:04 14.07.2026

  • 60 Младен Мирчев

    2 0 Отговор
    Само на мен ли ми се вижда , че на тази снимка всички са ненормални ?

    12:06 14.07.2026

  • 61 А защо са го избрали

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "В щата Южна Каролина":

    За сенатор след като се радват че е паднал жертва на собствената си глупост.

    12:07 14.07.2026

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хора, не пишете глупости":

    ИИ прави всякави кадри.Не сё вчрва на кадри ,а сё Чака подтвърждение от независими Осинт източници.
    А иначе да ,бъзикаме сё,хахахх.Човека го заслужава явно .Щом е желаел смърта на всички руснаци

    Коментиран от #64

    12:08 14.07.2026

  • 63 Коя болница бе

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хора, не пишете глупости":

    В Киев във Варшава или във Вашингтон ?

    12:10 14.07.2026

  • 64 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Аз лично вече три дни не мога да изтрезнея.
    Празнувам този велик празник, когато един отпадък пукяса. Таман реше да спра да пия и тука пуснат нова статия. Е, как да не се пропие човек ми кажи.

    12:11 14.07.2026