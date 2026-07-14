Тръмп: Сенатор Греъм почина от естествена смърт, няма следи от насилие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази пълна увереност, че неговият дългогодишен съюзник и ключова фигура в Републиканската партия - сенаторът от Южна Каролина Линдзи Греъм - е починал от естествена смърт. В интервю за предаването „Meet the Press“ по телевизия NBC, Тръмп сподели детайли за внезапната кончина на 71-годишния политик, определяйки загубата му като „огромен удар за Америка“.

Линдзи Греъм почина неочаквано през изминалия уикенд, непосредствено след завръщането си от официално посещение в Украйна. Тръмп разкри пред NBC, че сенаторът му се е обадил в събота вечерта и е „звучал малко изморен, но иначе перфектно“. Президентът категорично отхвърли спекулациите, появили се в социалните мрежи, за евентуална външна намеса, предвид засилената активност на Греъм по отношение на санкциите срещу Русия и позицията му срещу Иран.

Медицинската експертиза на окръг Колумбия, цитирана в официално изявление на офиса на покойния сенатор и разпространена от Си Ен Ен, потвърждава думите на държавния глава. Предварителните заключения показват, че причината за смъртта е аортна дисекция (разкъсване на главната артерия), предизвикана от усложнения на атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване. Федералното бюро за разследване (ФБР) също потвърди, че оказва рутинна процедурна помощ на местните власти, но подчерта, че няма абсолютно никакви индикации за престъпление. Президентът Тръмп нареди американските флагове в цялата страна да останат свалени наполовина в знак на траур.