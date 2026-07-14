Тръмп: Сенатор Греъм почина от естествена смърт, няма следи от насилие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази пълна увереност, че неговият дългогодишен съюзник и ключова фигура в Републиканската партия - сенаторът от Южна Каролина Линдзи Греъм - е починал от естествена смърт. В интервю за предаването „Meet the Press“ по телевизия NBC, Тръмп сподели детайли за внезапната кончина на 71-годишния политик, определяйки загубата му като „огромен удар за Америка“.
Линдзи Греъм почина неочаквано през изминалия уикенд, непосредствено след завръщането си от официално посещение в Украйна. Тръмп разкри пред NBC, че сенаторът му се е обадил в събота вечерта и е „звучал малко изморен, но иначе перфектно“. Президентът категорично отхвърли спекулациите, появили се в социалните мрежи, за евентуална външна намеса, предвид засилената активност на Греъм по отношение на санкциите срещу Русия и позицията му срещу Иран.
Медицинската експертиза на окръг Колумбия, цитирана в официално изявление на офиса на покойния сенатор и разпространена от Си Ен Ен, потвърждава думите на държавния глава. Предварителните заключения показват, че причината за смъртта е аортна дисекция (разкъсване на главната артерия), предизвикана от усложнения на атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване. Федералното бюро за разследване (ФБР) също потвърди, че оказва рутинна процедурна помощ на местните власти, но подчерта, че няма абсолютно никакви индикации за престъпление. Президентът Тръмп нареди американските флагове в цялата страна да останат свалени наполовина в знак на траур.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Не е вярно
Путин е убил тоя говедар.
10:48 14.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ?????
Коментиран от #28
10:48 14.07.2026
5 Българин
Само соросите го плюят, защото няма какво да противопоставят на Истината!
10:49 14.07.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #13
10:49 14.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 урсулин
10:51 14.07.2026
10 Кобра Кай 🥋
10:53 14.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Путин
10:54 14.07.2026
13 Много издиша твоята версия
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Убиват Тръмп и на неговото място идва неговият вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс.
Джей Ди Ванс е много по-критичен от Тръмп по отношение на Украйна и Израел.
Коментиран от #36, #52
10:54 14.07.2026
14 Сигурно
10:55 14.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тръмпутин е
10:59 14.07.2026
18 Естествен...
11:02 14.07.2026
19 мечтите на путлера$$та
11:02 14.07.2026
20 Часовникар
11:04 14.07.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Хахахах,дали сё бъзикат?
11:05 14.07.2026
22 Атина Паднала
11:06 14.07.2026
23 Култура Миянко
11:09 14.07.2026
24 Ъъъ
11:11 14.07.2026
25 604
11:12 14.07.2026
26 Отлично!
11:12 14.07.2026
27 В щата Южна Каролина
Коментиран от #61
11:13 14.07.2026
28 ?????
До коментар #4 от "?????":Значи ето една версия която потвърждава думите на Тръмп.
Сенаторът е бил в завода за дронове когато руснаците са го атакували.
Спуснали са се в местното бомбоубежище, което естествено не е категория лукс.
А там трещят стени и тавани, пада мазилка, гасне тока.
С една дума голям уплах.
Затова и го карат срочно в Полша и оттам на авиона в Щатите.
Но той си е на възраст и такива неща не минават току така.
11:15 14.07.2026
29 Упорито
Коментиран от #38
11:16 14.07.2026
30 Херлок Шолмс
11:16 14.07.2026
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #34
11:18 14.07.2026
32 Тръмп ако още не е загрял
Ама нищо, до края на мандата може и да вдене!
11:19 14.07.2026
33 Дако
Ама най вероятна руснаците са го думнали при бомбардировките. Избомбени са точно тия обекти които е посетил .
После набързо са го върнали у дома .
Коментиран от #41
11:19 14.07.2026
34 Наркомана щял
До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да го дава на Турция.
11:20 14.07.2026
35 Недей така дончо
Нали той е виновен за всичко
Неможе тука да нее
11:21 14.07.2026
36 Именно
До коментар #13 от "Много издиша твоята версия":Не е важна целта но целта оправдава средствата. Тях не ги интересува Газа а Украйна и по точно Крим.
11:24 14.07.2026
37 Моите уважения към сенатор Греъм!
Да го контролира, коригира и насочва в правилната посока.
Но се оказа твърде мек и отстъпчив и позволи срамни републикански изцепки, като многомесечното прекъсване на помощта за Украйна и то в най- лошия момент- през зимата!
И при други случаи, когато Тръмп откровено подкрепяше Путин, сенаторът не се намеси решително!
Не сформира републиканска група от единомишленици около себе си, която да вкарава Тръмп в пътя!
Резултатът е , че Тръмп буквално си разиграва коня и потъпква Сената и Камарата както си иска!
Тръмп проваля САЩ и си пълни джобовете!
И републиканците само гледат!
Коментиран от #49
11:27 14.07.2026
38 В затворен ковчег
До коментар #29 от "Упорито":Слагат хората които не са за гледане или тоз се е укрил и в ковчега един господ знае какво има.
11:28 14.07.2026
39 Каква полза че се води умрял
Коментиран от #42
11:29 14.07.2026
40 Слава Україні
11:30 14.07.2026
41 Без име
До коментар #33 от "Дако":Точно така е. Последната снимка на сенатора е от завод за дронове, на която държи дрона P1-SUN, който руснаците подигравателно наричат "писюн" (пи6ка). Същата вечер ИСКАНДЕР-М унищожи завода за дронове. Но руснаците не са унищожили сенатора, а завода, нали така? Нещастна случайност е, че точно тогава Греъм е бил там.
Коментиран от #46
11:31 14.07.2026
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #39 от "Каква полза че се води умрял":В " голямата" демокрация -САЩ ,без избори ,са назначили сестрата на СЕпед..раНАТОРа с женското име Линдзи,на неговото место в конгреса
11:34 14.07.2026
43 може и от естествена смърт да е умрял
11:42 14.07.2026
44 Рамбо Силек
11:44 14.07.2026
45 Още един труп
Епщайн, Чарли, сега и Линдзи…
Мирише лошо…
Коментиран от #47, #51
11:44 14.07.2026
46 Ми той линдзито какво прави там.
До коментар #41 от "Без име":Кой да знай. Обаче ако е така това е едно ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
11:48 14.07.2026
47 ми жена му къде я оставяш
До коментар #45 от "Още един труп":Тя почина миналата зима при неизяснени обстоятелства.
11:50 14.07.2026
48 само
11:52 14.07.2026
49 Кой ги мисли
До коментар #37 от "Моите уважения към сенатор Греъм!":Уркаинците ве човеко.
11:52 14.07.2026
50 Е, кво насилие,
11:52 14.07.2026
51 Кой тоз
До коментар #45 от "Още един труп":Чарли . Просто не се сещам.
11:53 14.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
11:55 14.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ОФИЦИАЛНО ЕСКПЕРТИЗАТА Е НЕПЪЛНА
11:56 14.07.2026
56 не може да бъде
11:57 14.07.2026
57 А ректума
12:00 14.07.2026
58 ПРОБЛЕМИ ПРИ АУТОПСИЯТА
12:02 14.07.2026
59 Хора, не пишете глупости
Коментиран от #62, #63
12:04 14.07.2026
60 Младен Мирчев
12:06 14.07.2026
61 А защо са го избрали
До коментар #27 от "В щата Южна Каролина":За сенатор след като се радват че е паднал жертва на собствената си глупост.
12:07 14.07.2026
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #59 от "Хора, не пишете глупости":ИИ прави всякави кадри.Не сё вчрва на кадри ,а сё Чака подтвърждение от независими Осинт източници.
А иначе да ,бъзикаме сё,хахахх.Човека го заслужава явно .Щом е желаел смърта на всички руснаци
Коментиран от #64
12:08 14.07.2026
63 Коя болница бе
До коментар #59 от "Хора, не пишете глупости":В Киев във Варшава или във Вашингтон ?
12:10 14.07.2026
64 Механик
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Аз лично вече три дни не мога да изтрезнея.
Празнувам този велик празник, когато един отпадък пукяса. Таман реше да спра да пия и тука пуснат нова статия. Е, как да не се пропие човек ми кажи.
12:11 14.07.2026