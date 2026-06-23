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Австрийското правителство насърчава сирийските граждани да се връщат в родината си
  Тема: Кризата с бежанците

Австрийското правителство насърчава сирийските граждани да се връщат в родината си

23 Юни, 2026 16:51 583 9

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  • сирийци-
  • мигранти

След падането на режима на Асад около 13 000 процедури на сирийци са били възобновени и преразгледани

Австрийското правителство насърчава сирийските граждани да се връщат в родината си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрийското министерство на вътрешните работи насърчава бежанците от Сирия да се върнат в родината си. От юли до септември ще бъде въведена програма с финансови премии, съобщи на пресконференция министърът на вътрешните работи Герхард Карнер, цитиран от националната осведомителна агенция АПА, предаде БТА.

След смяната на властта в Дамаск преди около година и половина Австрия са напуснали около 3000 сирийци – част от тях доброволно, а други принудително.

Карнер подчерта, че поради финансови причини доброволното завръщане е за предпочитане, това е целта на тримесечната кампания. Според него това е важно както за самата Сирия във връзка с възстановяването на страната, така и за Австрия – за облекчаване на социалните системи.

Ще се прави разграничение между две групи. При доброволно напускане на хората, които все още са в процедура по предоставяне на убежище или са в системата за базова издръжка и имат статут на субсидиарна закрила, ще се предоставят 3000 евро. Лицата с признато право на убежище ще получават вместо досегашните 1000 евро по 1500 евро.

Карнер не пожела да направи прогноза колко души ще се възползват от възможността за завръщане. След три месеца ще се направи оценка на ефективността на програмата. Министърът отхвърли възможността за увеличаване на сумите, ако резултатът не бъде толкова успешен, колкото се очаква.

Ръководителката на групата, отговорна за тази акция, Елизабет Венгер-Дониг увери, че ще бъдат организирани и информационни кампании. Ще има подробни информационни листовки. Освен това хората, които отговарят на условията, ще бъдат активно уведомявани чрез имейл.

По данни на Карнер след падането на режима на Башар Асад около 13 000 процедури на сирийци са били възобновени и преразгледани. При 4400 души статутът на закрила е бил съкратен или напълно отменен.

Междувременно броят на процедурите по външните граници на ЕС, договорени в рамките на европейския пакт за убежището, което за Австрия е Виенското летище, все още е сравнително малък. В момента на граничния терминал на Виенското летище са задържани четири лица, спрямо които се извършват ускорени процедури с цел хората без основание да получат убежище да бъдат върнати обратно извън страната.

Според цитираните от Карнер данни през първата половина на годината от Австрия са били изведени около 7000 души. Директорът на полицията Михаел Такач обясни, че от тях 400 са били „проблемни депортации“, за които са били на разположение 250 специално обучени полицейски служители. Като „проблемни депортации“ се определят случаите, в които става въпрос за агресивни лица или такива, които изобщо не сътрудничат на властите, както и за извършители на престъпления.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 4 Отговор
    Според Дъблинските съглашения, новата родина на австрийските сирийци се казва България.

    16:53 23.06.2026

  • 2 Тролотрошач

    3 0 Отговор
    Ми они не сакат!

    17:03 23.06.2026

  • 3 нпо агент

    6 0 Отговор
    нищо няма да излезе и от тази инициатива..свиквайте и въвеждайте ислямски закони..поръчайте бурки и чалми онлайн..Тези $инженери и доктори$ не са дошли за дребни пари..1500 евро..смях в залата..Реални пари които взема едно сирийско семейство..към 3000 евро+квартира, басейн, доктори..транспорт+ и по други помощи..и така цял живот, до пенсиониране..Четох за един арабин от тунис..във франция цял живот се водил безработен и сега вече пенсиониран..и пак ще лапа..това чака евротретополови в едропа..да хранят безделници.

    17:10 23.06.2026

  • 4 Гориил

    2 1 Отговор
    Да, тези хора не искат да учат немски и отказват да работят. Тази човешка безстопанственост е пропита със собствените си вековни традиции и не проявява никакъв интерес към трудовата етика или уважение към закона.

    17:10 23.06.2026

  • 5 000

    6 1 Отговор
    Мъжката част от пакистанските и сирийците много обичат млади германски и австрийски и нямат никакво намерение да си ходят. Със захадна европа е свършено.

    17:12 23.06.2026

  • 6 Сирийците

    4 0 Отговор
    като цяло не са проблем и като цяло са малък процент от цялата напаст, която се изля с тях е. Говоря за афгани, африканци от северна и централна Африка. Е точно те лентяйстват по цял ден, пушат трева (в идеалния случай) и продават дрога. В Берлин, около източната гара (Остбанхоф) или иначе колоритният Кройцберг по тъмно е доста непрятно не само за дамите.

    17:14 23.06.2026

  • 7 австрийска му мека киткова работа

    4 0 Отговор
    Значи идват незаконно, почват да точат пари от социалната система и накрая пак бюджета плаща за да си тръгнат, защо бе? Безплатно ги изгонете!

    17:17 23.06.2026

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    А ще ги учат ли как се пилотира, или пак ще има 9/11 ?

    17:34 23.06.2026

  • 9 НРБ

    1 0 Отговор
    Доброзорно гонене на тези навлеци,принудителен труд ,забрана на бурки и сами ще си тръгнат !!!!

    17:47 23.06.2026

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