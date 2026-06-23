Австрийското правителство насърчава сирийските граждани да се връщат в родината си

Австрийското министерство на вътрешните работи насърчава бежанците от Сирия да се върнат в родината си. От юли до септември ще бъде въведена програма с финансови премии, съобщи на пресконференция министърът на вътрешните работи Герхард Карнер, цитиран от националната осведомителна агенция АПА, предаде БТА.

След смяната на властта в Дамаск преди около година и половина Австрия са напуснали около 3000 сирийци – част от тях доброволно, а други принудително.

Карнер подчерта, че поради финансови причини доброволното завръщане е за предпочитане, това е целта на тримесечната кампания. Според него това е важно както за самата Сирия във връзка с възстановяването на страната, така и за Австрия – за облекчаване на социалните системи.

Ще се прави разграничение между две групи. При доброволно напускане на хората, които все още са в процедура по предоставяне на убежище или са в системата за базова издръжка и имат статут на субсидиарна закрила, ще се предоставят 3000 евро. Лицата с признато право на убежище ще получават вместо досегашните 1000 евро по 1500 евро.

Карнер не пожела да направи прогноза колко души ще се възползват от възможността за завръщане. След три месеца ще се направи оценка на ефективността на програмата. Министърът отхвърли възможността за увеличаване на сумите, ако резултатът не бъде толкова успешен, колкото се очаква.

Ръководителката на групата, отговорна за тази акция, Елизабет Венгер-Дониг увери, че ще бъдат организирани и информационни кампании. Ще има подробни информационни листовки. Освен това хората, които отговарят на условията, ще бъдат активно уведомявани чрез имейл.

По данни на Карнер след падането на режима на Башар Асад около 13 000 процедури на сирийци са били възобновени и преразгледани. При 4400 души статутът на закрила е бил съкратен или напълно отменен.

Междувременно броят на процедурите по външните граници на ЕС, договорени в рамките на европейския пакт за убежището, което за Австрия е Виенското летище, все още е сравнително малък. В момента на граничния терминал на Виенското летище са задържани четири лица, спрямо които се извършват ускорени процедури с цел хората без основание да получат убежище да бъдат върнати обратно извън страната.

Според цитираните от Карнер данни през първата половина на годината от Австрия са били изведени около 7000 души. Директорът на полицията Михаел Такач обясни, че от тях 400 са били „проблемни депортации“, за които са били на разположение 250 специално обучени полицейски служители. Като „проблемни депортации“ се определят случаите, в които става въпрос за агресивни лица или такива, които изобщо не сътрудничат на властите, както и за извършители на престъпления.