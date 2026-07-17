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Осем души бяха убити при израелски удар в ивицата Газа по време на погребение

Осем души бяха убити при израелски удар в ивицата Газа по време на погребение

17 Юли, 2026 21:41 592 12

  • ивицата газа-
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  • палестина-
  • нусейрат

Израелската армия заяви, че е атакувала клетка на въоръжената групировка "Ислямски джихад"

Осем души бяха убити при израелски удар в ивицата Газа по време на погребение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелски удар уби днес най-малко осем души и рани 20 по време на погребение в Нусейрат, в централната част на ивицата Газа, на палестинец, убит при атака на израелските сили по-рано през деня, предаде Ройтерс, като се позова на местните здравни власти. Франс прес уточни, че ударът е бил нанесен близо до пазар, съобщи БТА.

Общият брой на жертвите в крайбрежната територия днес достигна 12, поясни агенцията.

Палестинската групировка "Хамас" осъди удара в Нусейрат като "брутално изтребление" на опечалени и призова посредниците, както и ООН, да вземат мерки за прекратяване на израелските действия.

На свой ред израелската армия заяви, че е атакувала клетка на въоръжената групировка "Ислямски джихад", която контролира части от анклава наред с "Хамас".

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) казаха, че са "наясно, че в резултат от удара са пострадали хора, които не са замесени".

Междувременно армията на Израел препоръча на жители на Дейр ал Балах чрез пускане на дрон със записан гласов призив да се евакуират заради предстоящ удар, информира Ройтерс.


Палестина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амчи тъй де!!!

    5 7 Отговор
    Където един, там са и девет...

    Коментиран от #3

    21:42 17.07.2026

  • 2 да де, за Газа питах

    7 1 Отговор
    3 пъти и ти ме изтри.

    21:43 17.07.2026

  • 3 Жураналист

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Амчи тъй де!!!":

    Да ти се връща във фамилията.
    Където един, там и десет.

    21:44 17.07.2026

  • 4 Идиоти убийци скапани

    18 1 Отговор
    А ние сме ги спасявали
    Америка ги храни

    Коментиран от #10

    21:44 17.07.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    2 7 Отговор
    Убих 500 000 ватника и създадох 1млн инвалида !!! Маккя ми се гордее с мен 👈

    Коментиран от #7

    21:52 17.07.2026

  • 6 Дудов

    7 1 Отговор
    За гадните евреи няма приципи понеже те са животни

    Коментиран от #9

    21:55 17.07.2026

  • 7 Зельонския еврей, незаконен узурпатор

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Слаба водка си, Вова! 2 000 000 укри отидоха фира заради мен, златните ми кенeфи и рестото за Урсулите.

    21:56 17.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    Боклуците са си боклуци и Хитлер го е разбрал отдавна

    21:56 17.07.2026

  • 9 Руснак без крак...

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дудов":

    "..те са животни.."

    Не само те, не само.....
    Ами и ние 😄

    21:56 17.07.2026

  • 10 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Идиоти убийци скапани":

    Да парадоксално е, но сегашната хунта на нетаняхата са си чисти фашисти.... Ако сега трябва да ги спасяват ония българи преди години не биха го направили.... Никой не би спасявал убийци, извършващи геноцид над палестинци и араби.....

    Коментиран от #12

    22:13 17.07.2026

  • 11 ЗОРО

    0 0 Отговор
    Фашизъм в реално време!! Ако светът не спре ционисткия фашизъм и геноцид, това ни чака всички нас!

    22:17 17.07.2026

  • 12 Какво общо има едното с другото?

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Толкова глупав коментар не бях чел. Какво общо имат онези евреи с тези и онези германци с днешните? Ами Симеон дето закопал гарнизона на град Одесос? 15 хиляди мисля бяха.Вкарал ги в рова около града и ги заровил живи. И нас ли да избият сега,защото след Симеон в Сърбия останали само кучета?Сега за постъпките на предните поколения не мисля,че трябва да обвиняваме сегашните и обратното!

    22:18 17.07.2026