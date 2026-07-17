Осем души бяха убити при израелски удар в ивицата Газа по време на погребение

Израелски удар уби днес най-малко осем души и рани 20 по време на погребение в Нусейрат, в централната част на ивицата Газа, на палестинец, убит при атака на израелските сили по-рано през деня, предаде Ройтерс, като се позова на местните здравни власти. Франс прес уточни, че ударът е бил нанесен близо до пазар, съобщи БТА.

Общият брой на жертвите в крайбрежната територия днес достигна 12, поясни агенцията.

Палестинската групировка "Хамас" осъди удара в Нусейрат като "брутално изтребление" на опечалени и призова посредниците, както и ООН, да вземат мерки за прекратяване на израелските действия.

На свой ред израелската армия заяви, че е атакувала клетка на въоръжената групировка "Ислямски джихад", която контролира части от анклава наред с "Хамас".

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) казаха, че са "наясно, че в резултат от удара са пострадали хора, които не са замесени".

Междувременно армията на Израел препоръча на жители на Дейр ал Балах чрез пускане на дрон със записан гласов призив да се евакуират заради предстоящ удар, информира Ройтерс.