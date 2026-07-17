Осем души бяха убити при израелски удар в ивицата Газа по време на погребение

Израелски удар уби днес най-малко осем души и рани 20 по време на погребение в Нусейрат, в централната част на ивицата Газа, на палестинец, убит при атака на израелските сили по-рано през деня, предаде Ройтерс, като се позова на местните здравни власти. Франс прес уточни, че ударът е бил нанесен близо до пазар, съобщи БТА.
Общият брой на жертвите в крайбрежната територия днес достигна 12, поясни агенцията.
Палестинската групировка "Хамас" осъди удара в Нусейрат като "брутално изтребление" на опечалени и призова посредниците, както и ООН, да вземат мерки за прекратяване на израелските действия.
На свой ред израелската армия заяви, че е атакувала клетка на въоръжената групировка "Ислямски джихад", която контролира части от анклава наред с "Хамас".
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) казаха, че са "наясно, че в резултат от удара са пострадали хора, които не са замесени".
Междувременно армията на Израел препоръча на жители на Дейр ал Балах чрез пускане на дрон със записан гласов призив да се евакуират заради предстоящ удар, информира Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Амчи тъй де!!!
Коментиран от #3
21:42 17.07.2026
2 да де, за Газа питах
21:43 17.07.2026
3 Жураналист
До коментар #1 от "Амчи тъй де!!!":Да ти се връща във фамилията.
Където един, там и десет.
21:44 17.07.2026
4 Идиоти убийци скапани
Америка ги храни
Коментиран от #10
21:44 17.07.2026
5 Владимир Путин, президент
Коментиран от #7
21:52 17.07.2026
6 Дудов
Коментиран от #9
21:55 17.07.2026
7 Зельонския еврей, незаконен узурпатор
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Слаба водка си, Вова! 2 000 000 укри отидоха фира заради мен, златните ми кенeфи и рестото за Урсулите.
21:56 17.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:56 17.07.2026
9 Руснак без крак...
До коментар #6 от "Дудов":"..те са животни.."
Не само те, не само.....
Ами и ние 😄
21:56 17.07.2026
10 Европеец
До коментар #4 от "Идиоти убийци скапани":Да парадоксално е, но сегашната хунта на нетаняхата са си чисти фашисти.... Ако сега трябва да ги спасяват ония българи преди години не биха го направили.... Никой не би спасявал убийци, извършващи геноцид над палестинци и араби.....
Коментиран от #12
22:13 17.07.2026
11 ЗОРО
22:17 17.07.2026
12 Какво общо има едното с другото?
До коментар #10 от "Европеец":Толкова глупав коментар не бях чел. Какво общо имат онези евреи с тези и онези германци с днешните? Ами Симеон дето закопал гарнизона на град Одесос? 15 хиляди мисля бяха.Вкарал ги в рова около града и ги заровил живи. И нас ли да избият сега,защото след Симеон в Сърбия останали само кучета?Сега за постъпките на предните поколения не мисля,че трябва да обвиняваме сегашните и обратното!
22:18 17.07.2026