Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Черна Гора »
Моряци от Черна гора са блокирани на кораб в Ормузкия проток повече от два месеца

Моряци от Черна гора са блокирани на кораб в Ормузкия проток повече от два месеца

24 Юни, 2026 10:53 685 9

  • ормузки проток-
  • черна гора-
  • моряци-
  • иран

Моряците са в добро здраве и поддържат постоянен контакт със семействата си

Моряци от Черна гора са блокирани на кораб в Ормузкия проток повече от два месеца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Черногорски моряци са блокирани на кораб в Ормузкия проток от повече от два месеца, въпреки подписването на меморандума между САЩ и Иран за отваряне на водния път, съобщава агенция МИНА, цитирана от БТА.

Министерството на външните работи на Черна гора съобщи за телевизия Виести, че към момента не може да се каже кога корабът ще бъде освободен, въпреки сигналите за стабилизация на ситуацията около Ормузкия проток.

Според Министерството на външните работи моряците са в добро здраве и поддържат постоянен контакт със семействата си.

Черногорските институции са в постоянен контакт с компанията за морски транспорт, международните партньори и семействата на моряците и полагат всички усилия, за да осигурят безопасното им завръщане у дома възможно най-скоро.


Черна Гора
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    1 9 Отговор
    Путлер е блокиран в бункера вече 5 години и не писка.

    Коментиран от #4

    10:55 24.06.2026

  • 2 провинциалист

    8 0 Отговор
    След проверка на загрижени самосезирали се факчекъри се установи, че няма как моряци да идват от гора.

    10:58 24.06.2026

  • 3 Кораби чужди

    4 0 Отговор
    А нас какво ни интересува Черна гора?

    11:00 24.06.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Факт е освен че съм блокиран, от днес в Крим и Севастопол няма и ток. Мислех че Европа и България ще останат без ток, газ, бензин, вода пък то ква беля стана .....😆

    Коментиран от #5

    11:01 24.06.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Когато фактите говорят, русофилите мълчат !!!

    Коментиран от #6

    11:04 24.06.2026

  • 6 Лопата Орешник

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    А когато тоалетните горят, самолетоносачите на меките китки в индийския океан се таят!

    11:09 24.06.2026

  • 7 Асгард

    2 0 Отговор
    Дончо каза, че стотиците танкери са преминали тайно! Явно черногорците не са му приоритет!

    11:10 24.06.2026

  • 8 Край

    1 0 Отговор
    Тия са се скъсали от чи ки и

    11:50 24.06.2026

  • 9 Коста

    1 0 Отговор
    Има ли ракия всичко е наред!

    12:07 24.06.2026