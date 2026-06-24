Моряци от Черна гора са блокирани на кораб в Ормузкия проток повече от два месеца

Черногорски моряци са блокирани на кораб в Ормузкия проток от повече от два месеца, въпреки подписването на меморандума между САЩ и Иран за отваряне на водния път, съобщава агенция МИНА, цитирана от БТА.
Министерството на външните работи на Черна гора съобщи за телевизия Виести, че към момента не може да се каже кога корабът ще бъде освободен, въпреки сигналите за стабилизация на ситуацията около Ормузкия проток.
Според Министерството на външните работи моряците са в добро здраве и поддържат постоянен контакт със семействата си.
Черногорските институции са в постоянен контакт с компанията за морски транспорт, международните партньори и семействата на моряците и полагат всички усилия, за да осигурят безопасното им завръщане у дома възможно най-скоро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #4
10:55 24.06.2026
2 провинциалист
10:58 24.06.2026
3 Кораби чужди
11:00 24.06.2026
4 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "ФАКТ":Факт е освен че съм блокиран, от днес в Крим и Севастопол няма и ток. Мислех че Европа и България ще останат без ток, газ, бензин, вода пък то ква беля стана .....😆
Коментиран от #5
11:01 24.06.2026
5 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Когато фактите говорят, русофилите мълчат !!!
Коментиран от #6
11:04 24.06.2026
6 Лопата Орешник
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":А когато тоалетните горят, самолетоносачите на меките китки в индийския океан се таят!
11:09 24.06.2026
7 Асгард
11:10 24.06.2026
8 Край
11:50 24.06.2026
9 Коста
12:07 24.06.2026