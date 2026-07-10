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Министерството на отбраната на Хърватия обвини президента, че разпространява неверни твърдения

Министерството на отбраната на Хърватия обвини президента, че разпространява неверни твърдения

10 Юли, 2026 17:48 772 3

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Миланович бе обвинен, че подвежда обществеността по отношение на проекта за стратегически въздушен транспорт

Министерството на отбраната на Хърватия обвини президента, че разпространява неверни твърдения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Хърватия обвини президента Зоран Миланович, че разпространява неверни твърдения и подвежда обществеността по отношение на проекта за стратегически въздушен транспорт с използването на самолети "Еърбъс А400М Атлас" (Airbus A400M Atlas), предаде ХИНА, съобщи БТА.

Повод за реакцията станаха изявления на държавния глава, че Генералният щаб на хърватските въоръжени сили се противопоставя на инициативата и е изразил резерви още при подготовката на необвързващо писмо за намерения, подписано по време на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли.

От военното министерство заявиха, че подобни твърдения не отговарят на фактите. Според ведомството Генералният щаб два пъти е дал положително становище в хода на междуведомствената координация и е посочил, че дългосрочният план за развитие на въоръжените сили за периода 2025–2036 г. предвижда възможност за придобиване на транспортни самолети, които да осигуряват стратегически въздушен превоз на хърватските сили.

Хърватското министерство уточнява, че Генералният щаб е поставил единствено условия, които трябва да бъдат отчетени при евентуално присъединяване към инициативата, включително разпределението на летателните часове и разходите, базирането на самолетите, взаимодействието между НАТО и Европейския съюз, както и гарантирания достъп до въздухоплавателните средства при необходимата степен на готовност. На 18 юни Генералният щаб е уведомил министерството, че няма възражения срещу окончателния текст на писмото за намерения.

Ведомството отхвърли и определението на Миланович, че става дума за "покупка на самолет". Според министерството подписаният документ няма обвързващ характер и единствено дава възможност на Хърватия да участва в експертна работна група, която ще разработи модели за използване на транспортните самолети Airbus A400M Atlas. Освен Хърватия документът е подписан от Белгия, Полша, Турция, Испания, Обединеното кралство и Франция, припомня ХИНА.

От министерството подчертаха, че страната не поема ангажимент да се включи в модел, който не отговаря на националните ѝ интереси, а решенията за модернизацията и оборудването на въоръжените сили се финансират от правителството.

В заключение ведомството посочи, че в рамките на едно денонощие президентът е направил две противоречиви изявления по темата – първо е заявил, че подкрепя придобиването на транспортен самолет и е допринесъл за реализирането на проекта, а впоследствие е твърдял, че въоръжените сили се противопоставят на инициативата.

Междувременно президентът Зоран Миланович заяви по време на посещение в Черна гора, че принципно подкрепя укрепването на способностите на хърватските въоръжени сили, но смята, че участието в проекта трябва да бъде преразгледано, допълва хърватският портал "Индекс". Според него самолетите Airbus A400M не отговарят напълно на нуждите на хърватската армия.

"Това е голям самолет, който Хърватия ще използва много рядко. На нашата армия ѝ трябва нещо друго", каза той, цитиран от порталът. Миланович допълни, че преди вземането на окончателно решение трябва да бъдат проведени допълнителни консултации с военното ръководство и да бъдат разгледани алтернативи, като посочи за пример Чехия, която е избрала по-малки транспортни самолети, по-подходящи за потребностите на армията. Според хърватския президент решенията в областта на отбраната трябва да се основават на реалните нужди на въоръжените сили, а не на политически тенденции или натиск за увеличаване на военните разходи.


Хърватия
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