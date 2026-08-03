Доналд Тръмп отново се закани на Канада: Ще ги накажа заради дима от горските пожари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се закани да накаже Канада заради кризата с горските пожари, чийто дим навлезе в част от въздушното пространство на САЩ, предаде Wion.
Той подчерта, че вече е взел решение и скоро ще го оповести, без да дава подробности. Тръмп и републиканците обвиниха Канада за нейната "умишлена небрежност" и за практиките в горското стопанство, които според тях влошават качеството на въздуха в САЩ. Американският държавен глава подчерта, че Канада трябва да си плати. През юли Тръмп заплаши да наложи мита на Отава заради горските пожари.
Димът от пожарите се пренесе от централните и западните части на Канада, което доведе до издаване на предупреждения за опасно качество на въздуха за над 100 милиона американци в Средния запад, района на Големите езера и Североизточните щати. Над 950 пожара бушуват на канадска територия.
Димът засегна ежедневието в редица щати на САЩ и допълнително обтегна отношенията между САЩ и Канада. Републиканците обявиха, че планират да внесат законопроект за налагане на санкции на "Канада и отговорните канадски държавни служители за това безобразие". В отговор Канада предприе стъпки за диверсификация на търговските си партньорства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българка
15:07 03.08.2026
2 Овчар
Коментиран от #3
15:09 03.08.2026
3 българин
До коментар #2 от "Овчар":Гледай со овцете и не философствай.
Коментиран от #22
15:12 03.08.2026
4 Трол
15:13 03.08.2026
5 Стенли
Коментиран от #16
15:13 03.08.2026
6 АБЕ ДОНИ
ЗНАЕШ ЛИ ЩО ГАЗОВЕ СА ТОВА
И НАРОЧНО ХОДЯТ ДО ВАШИНГТОН ЗА ДА ИЗПУСКАТ ТАМ
15:15 03.08.2026
7 не може да бъде
15:15 03.08.2026
8 Герги
Коментиран от #14
15:18 03.08.2026
9 Ку-куууу
15:19 03.08.2026
10 Читател
15:20 03.08.2026
11 В САЩ на каква дрога са ?
15:20 03.08.2026
12 Спрете бееее
15:21 03.08.2026
13 Дончо
15:22 03.08.2026
14 И Путин
До коментар #8 от "Герги":много се шегува!Казва ,че ще пабеди!
15:23 03.08.2026
15 Аха
Не знам от къде ги вадят тия еземпляри!
И за статистиката, появи ли се някой що годе нормален, бива отстрелян.
Да ви е и страната на неограничените възожности!
15:23 03.08.2026
16 А вие
До коментар #5 от "Стенли":които чак сега разбрахте?
15:24 03.08.2026
17 Путин
15:26 03.08.2026
18 Луд
15:27 03.08.2026
19 Дночо
15:29 03.08.2026
20 Айде бе, кво само
Па и Гренландия ти е под носа. Давай, докато Русия и Китай не са се сетили заедно да си я разделят и целият Северен морски път да стане напълно и само техен. Вече обявихте Законът на джунглата за легитимен. Еми, и другите вече ще действат по него.
15:29 03.08.2026
21 Кривоверен алкаш
15:29 03.08.2026
22 А, недей така
До коментар #3 от "българин":Овчарят е "началник стадо" от 300 оовце. Ти на колко си началник?
15:32 03.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Теслата
15:45 03.08.2026
26 Анонимен
15:54 03.08.2026