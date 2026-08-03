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Доналд Тръмп отново се закани на Канада: Ще ги накажа заради дима от горските пожари

Доналд Тръмп отново се закани на Канада: Ще ги накажа заради дима от горските пожари

3 Август, 2026 15:05 915 26

  • доналд тръмп-
  • марк карни-
  • канада-
  • горски пожари

В отговор Отава предприе стъпки за диверсификация на търговските си партньорства

Доналд Тръмп отново се закани на Канада: Ще ги накажа заради дима от горските пожари - 1
WION WION

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се закани да накаже Канада заради кризата с горските пожари, чийто дим навлезе в част от въздушното пространство на САЩ, предаде Wion.

Той подчерта, че вече е взел решение и скоро ще го оповести, без да дава подробности. Тръмп и републиканците обвиниха Канада за нейната "умишлена небрежност" и за практиките в горското стопанство, които според тях влошават качеството на въздуха в САЩ. Американският държавен глава подчерта, че Канада трябва да си плати. През юли Тръмп заплаши да наложи мита на Отава заради горските пожари.

Димът от пожарите се пренесе от централните и западните части на Канада, което доведе до издаване на предупреждения за опасно качество на въздуха за над 100 милиона американци в Средния запад, района на Големите езера и Североизточните щати. Над 950 пожара бушуват на канадска територия.

Димът засегна ежедневието в редица щати на САЩ и допълнително обтегна отношенията между САЩ и Канада. Републиканците обявиха, че планират да внесат законопроект за налагане на санкции на "Канада и отговорните канадски държавни служители за това безобразие". В отговор Канада предприе стъпки за диверсификация на търговските си партньорства.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българка

    12 1 Отговор
    Пълномащабно и непредизвикано:))

    15:07 03.08.2026

  • 2 Овчар

    18 2 Отговор
    Този слаб противник кубинците ще го довършат с мотиките него и жалката му армия..!

    Коментиран от #3

    15:09 03.08.2026

  • 3 българин

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Гледай со овцете и не философствай.

    Коментиран от #22

    15:12 03.08.2026

  • 4 Трол

    2 12 Отговор
    Ще ги превземе и превърне в щат, заедно с Гренландия и Венецуела.

    15:13 03.08.2026

  • 5 Стенли

    21 1 Отговор
    Боже боже , не вярвах че ще ,го кажа , но бай Дончо надмина и дементиралия Байдън 🤯

    Коментиран от #16

    15:13 03.08.2026

  • 6 АБЕ ДОНИ

    11 1 Отговор
    АМИ МЕКСИКАНЦИТЕ С ТЕХНИЯ БОБ
    ЗНАЕШ ЛИ ЩО ГАЗОВЕ СА ТОВА
    И НАРОЧНО ХОДЯТ ДО ВАШИНГТОН ЗА ДА ИЗПУСКАТ ТАМ

    15:15 03.08.2026

  • 7 не може да бъде

    12 0 Отговор
    Според мен пред чичо/дядо Доналд не останаха много варианти -или трябва да наплаши всички със всичко така че американците да го признаят за велик и през ноември да гласуват така че да запази поне едната камара!?Иначе ако демократите спечелят и двете...според мен е най.добре да се откаже и да предаде президентството на Ванс - демократите ще го унищожат може и даже да го свалят и да го съдят ...ще се наложи Ванс да го помилва!?

    15:15 03.08.2026

  • 8 Герги

    17 0 Отговор
    Сериозен Президент може ли да каже тези думи...този е за Карлуково..с предимство, защото е Президент на САЩ..

    Коментиран от #14

    15:18 03.08.2026

  • 9 Ку-куууу

    12 0 Отговор
    Ку-кууууу

    15:19 03.08.2026

  • 10 Читател

    10 0 Отговор
    Болен мозък

    15:20 03.08.2026

  • 11 В САЩ на каква дрога са ?

    11 0 Отговор
    Републиканците обявиха, че планират да внесат законопроект за налагане на санкции на "Канада и отговорните канадски държавни служители за това безобразие"

    15:20 03.08.2026

  • 12 Спрете бееее

    13 0 Отговор
    Спрете го тоя фентанил. Мозъците ви на пастет станаха

    15:21 03.08.2026

  • 13 Дончо

    13 0 Отговор
    Опушиха ми перчема!

    15:22 03.08.2026

  • 14 И Путин

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Герги":

    много се шегува!Казва ,че ще пабеди!

    15:23 03.08.2026

  • 15 Аха

    12 0 Отговор
    Поредния кукундел!
    Не знам от къде ги вадят тия еземпляри!
    И за статистиката, появи ли се някой що годе нормален, бива отстрелян.
    Да ви е и страната на неограничените възожности!

    15:23 03.08.2026

  • 16 А вие

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    които чак сега разбрахте?

    15:24 03.08.2026

  • 17 Путин

    2 0 Отговор
    пак е номбър 2 !

    15:26 03.08.2026

  • 18 Луд

    4 1 Отговор
    ама прави милиарди от петрола ,нагоре-надолу!

    15:27 03.08.2026

  • 19 Дночо

    5 0 Отговор
    Перчема ми ухае на канадски кедър!

    15:29 03.08.2026

  • 20 Айде бе, кво само

    7 0 Отговор
    Се заканваш? След Венецуела, Иран... спокойно без да ти пада още имиджът на "демократичен президент" по света, може да захванеш и Канада? Съсед ви е, колко му е?
    Па и Гренландия ти е под носа. Давай, докато Русия и Китай не са се сетили заедно да си я разделят и целият Северен морски път да стане напълно и само техен. Вече обявихте Законът на джунглата за легитимен. Еми, и другите вече ще действат по него.

    15:29 03.08.2026

  • 21 Кривоверен алкаш

    8 0 Отговор
    Доста тъп народ ще се окажат американците, щом избраха за два мандата този Калоун.

    15:29 03.08.2026

  • 22 А, недей така

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "българин":

    Овчарят е "началник стадо" от 300 оовце. Ти на колко си началник?

    15:32 03.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Теслата

    0 0 Отговор
    Дет съ викъ: Без Коментар!!! Просто го оставете още Два Месеца да съ налудувъ и след туй Рижавия шъ съ превърне "куцо ма га ре"! -))))

    15:45 03.08.2026

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор
    Много е лошо да си говориш сам

    15:54 03.08.2026