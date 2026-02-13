Новини
МВнР настоява институциите да спрат провеждането на „Луковмарш"

13 Февруари, 2026 15:11

Подобни прояви са несъвместими с ценностите и традициите на българското общество

МВнР настоява институциите да спрат провеждането на „Луковмарш“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Република България се обявява категорично против планираното провеждане на т. нар. „Луковмарш“ и призовава отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване.

Събитието е предвидено да се проведе утре, 14 февруари, от 17:30 ч. в София под мотото "Забранен, но не забравен!".

Подобни прояви са несъвместими с ценностите и традициите на българското общество и страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм, нетолерантност, дискриминация и омраза.

Такива прояви се използват за незаслужено представяне на България в отрицателна светлина и за засенчване на постиженията ѝ в областта на правата на човека.

Министерството на външните работи ще продължи последователно да се противопоставя на всеки опит за разделение и нетолерантност в обществото, на действия, които накърняват международния авторитет на Република България и ще продължи да участва активно в координираните усилия на българските институции за противодействие на омразата, дискриминацията и антисемитизма, информират от ведомството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    26 7 Отговор
    бре, Гьорг ?

    15:14 13.02.2026

  • 2 И какво

    23 4 Отговор
    може ? Веселин Маринов с "родната полиция ни пази" ?

    Коментиран от #13

    15:14 13.02.2026

  • 3 Онзи

    34 14 Отговор
    Колко е лесно да се отречеш от един от героите си!

    Коментиран от #48

    15:15 13.02.2026

  • 4 хехе

    36 12 Отговор
    странна работа същото това министерство няма нищо против бандерите в окрайнита, но забранява Луковмарш.

    Коментиран от #14

    15:16 13.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 йяврейското

    17 3 Отговор
    гайче георг

    15:18 13.02.2026

  • 7 Хора

    44 11 Отговор
    Луков карш няма общо с фашизма. Той , генералът е бил изкючитено смел, умел войн, велик патриот.

    Прекратете манипулациите, крайно леви либерали

    15:18 13.02.2026

  • 8 Ззз

    37 8 Отговор
    МВнР да си направят един гeй парад и да се успокоят

    15:19 13.02.2026

  • 9 Абе

    16 3 Отговор
    Защо така бе Херги?

    Коментиран от #11

    15:21 13.02.2026

  • 10 това са

    5 22 Отговор
    бг бавдеровци разбира се че нетрябва да маншфестират фаашаги тук

    Коментиран от #15

    15:21 13.02.2026

  • 11 Абе

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    Герги

    15:21 13.02.2026

  • 12 МВнР

    21 16 Отговор
    Нещо да кажете за 120 000 фирми на руските шпиони, които не развиват никаква дейност в територията?

    15:21 13.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бранник

    18 15 Отговор
    Ще изгоним всички руски еничари от България!

    Коментиран от #19, #61

    15:24 13.02.2026

  • 17 заднеприводните

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Нека да пиша":

    така ли правите

    Коментиран от #20

    15:24 13.02.2026

  • 18 хаха

    24 3 Отговор
    Нищо няма да спирате добитък! Нито Луковмарш, нито комунизъм, нито фашизъм ...
    Нали демокрация било? Нали камунизЪмЪ дето забранявал бил лош?

    Хайде тогава тиху-миху. Хората да си решават какво да правят.

    15:25 13.02.2026

  • 19 и што?

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Бранник":

    я подобре на педигрипал

    15:25 13.02.2026

  • 20 Нека да пиша

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "заднеприводните":

    Майка ти какви неща прави ,малейййй.
    Цяло село е минало ,та и римляните .

    Коментиран от #31

    15:26 13.02.2026

  • 21 Плефнефлиев

    7 1 Отговор
    Защо ги е изстрах..

    15:29 13.02.2026

  • 22 Някой

    6 3 Отговор
    Въобще не го знам, освен че го свързват с монархофашизма тук.
    А Сатаняху последовател на Хитлер ще подкрепят? Даже убиха българин от ООН. Антисемите Сатаняху убиваш семитите палестинци. Семити са езикови групи. А палестинците имат по-общо с древните евреи и от населилите се сега там.

    15:30 13.02.2026

  • 23 Сталин

    9 2 Отговор
    Министерството на външните работи,разбирай Синедриона

    15:31 13.02.2026

  • 24 Сталин

    12 4 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    15:32 13.02.2026

  • 25 Сталин

    12 2 Отговор
    Пак провокация на евреите
    Две баби софиянки си говорят и едната казва на другата
    -Абе да знаеш един балкон се откъртил ,паднал и убил един човек
    - Ей тия пусти балкони,няма къде човек да мине от тях,е кого е убил?
    - А , един евреин
    -Ей тия пусти евреи няма къде един балкон да падне от тях

    15:32 13.02.2026

  • 26 ВЪН €вро-дж€н дъри т€!

    9 3 Отговор
    кои $а т€зи МВнР, ПИТАМ И ОТГОВОР НЕ ИСКАМ?!
    МНОГО ДОБРЕ ги ЗНАМ-ПР€БОЯДИ$АНИ Ч€РВ€НИ рожби,
    наричащи $€ €вро-атлантици(РУ $О ФО БИ- ГРАН ТАД ЖИИ)!
    г€й -парад МОЖ€, ПОМОЩ ЗА Н€О-НА ЦИ$ ТИ Т€ уКРАЙна МОЖ€,
    А ЛУКОВ МАРШ ЗАЩО ДА НЕ МОЖЕ? ГЕНЕРА ЛУКОВ Е БЪЛГАРСКИ ГЕРОЙ!

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-п€ д€ р. $ти!

    15:35 13.02.2026

  • 27 Радиостанция

    14 2 Отговор
    Забраната на Луков марш е комунистическо действие.

    Уикипедия В началото на 1943 г. нелегалната Българска комунистическа партия (БКП) взема решение за физическото отстраняване на определени лица като мярка срещу евентуалното включване на България във войната срещу Съветския съюз.30 На 2 януари по съветската радиостанция „Христо Ботев“ Вълко Червенков остро критикува общественици като Христо Луков и Никола Жеков....

    Убиват 1943 пенсиониран в ОЗ човек, сега искат да обезличат паметта му днешните либерали.

    15:37 13.02.2026

  • 28 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    6 4 Отговор
    Искаме си гей парада

    15:41 13.02.2026

  • 29 Всичката Мара втасала

    12 3 Отговор
    до Луковмарш допряла. Какво ви е виновен генерала

    Коментиран от #30, #33, #36

    15:42 13.02.2026

  • 30 Сталин

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Всичката Мара втасала":

    Генерала е трепал комунисти-диверсанти и предатели от племето с малките шапки

    Коментиран от #32

    15:45 13.02.2026

  • 31 пак си надничала

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нека да пиша":

    в спалнята на ма муля си 🐒палафа 🤡
    там нямаше ли и една лама

    15:47 13.02.2026

  • 32 Берия

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    сосо обърна... бузата?

    15:52 13.02.2026

  • 33 604

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Всичката Мара втасала":

    Шиебънъ фашага е туй ни бъркъ и кланящите се промити мозъчетъ на фашаги също ни бъркат...

    Коментиран от #35

    15:53 13.02.2026

  • 34 Министърът на

    3 1 Отговор
    външното ВеЦе в оставка Гейорг, си пада по гейпарадите главно. И по целуването на разни работи на шефовете.

    15:53 13.02.2026

  • 35 1488

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "604":

    ако знаеш поялника как ще ти бърка

    Коментиран от #37

    15:54 13.02.2026

  • 36 хмммм

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "Всичката Мара втасала":

    Луковмарш 1:1 пресъздава фашистките маршове в Украйна с факли. Само, че тук му викат луков-марш!

    15:55 13.02.2026

  • 37 604

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "1488":

    Щом знаеш явно ти е бъркал...ела се пробвай..мъ с двете меки китки и смененото полче най много дъ сменяш памперсъ!

    Коментиран от #44

    15:59 13.02.2026

  • 38 Програмист

    8 4 Отговор
    Да живее генерал Луков!

    Коментиран от #39

    16:00 13.02.2026

  • 39 604

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "Програмист":

    Да живее ...амъ е пукнъл кът натсранъ фъшагъ!

    16:01 13.02.2026

  • 40 Що е Луков марш?

    5 2 Отговор
    Луков марш е ежегодно факелно шествие в София в памет на Христо Луков — български генерал и лидер на Съюз на българските национални легиони. Провежда се през февруари около годишнината от убийството му през 1943 г. и се организира от националистически групи. Събитието е силно противоречиво и често предизвиква опити за забрана, контрапротести и международни критики.

    16:02 13.02.2026

  • 41 Как е станало убийството от левите

    4 0 Отговор
    Това става едва когато той влиза в къщата си. Буруджиев стреля по Луков от близко разстояние и го улучва в рамото, Вторият му изстрел е нахалост – куршумът рикошира във вратата. Тогава Луков притиска с тяло Буруджиев към стената, отстъпвайки навътре в къщата, и Якова го убива с изстрел в гърба. Луков не е очаквал втори убиец. Смъртоносен е първият изстрел на Якова, тя стреля втори път, но не улучва, а пробива едно от стъклата на вътрешната врата в сградата. След това комунистите избягват през съседния двор.3033 В. Якова в спомените на комунистическата партизанка Гръбчева: След първия неуспешен изстрел на Буруджиев „Видях през полуотворената врата, че генералът е притиснал Иван здраво до стената. Куршумът на Иван бил неточен и ударил генерала в рамото.“34 След това вдига пистолета си и го насочва в гърба на Луков. Гръбчева продължава да предава думите на Якова „Този път пистолетът ми не направи засечка, прицелих се и стрелях два пъти. Струва ми се, че куршумът попадна право в сърцето на генерала, защото той изведнъж отпусна ръце и се свлече на земята.“ Въпреки това генерал Луков не умира веднага..

    16:03 13.02.2026

  • 42 Павел Пенев

    4 3 Отговор
    Както Луков марш така и Марш на лесбийките,педалите и травеститите трябва да бъдат забранени.

    Коментиран от #47

    16:04 13.02.2026

  • 43 604

    3 4 Отговор
    Щом сме го докарали до там да се почитат нацисти...дъ ви питкъм на образованието и културътъ...

    16:05 13.02.2026

  • 44 123

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "604":

    сладурана.дай адрезчето.вземам та57 и вкш и оргий започва

    Коментиран от #57, #59

    16:05 13.02.2026

  • 45 Вашето мнение

    2 6 Отговор
    Това е част от срамната история на България.Но все пак история. Били сме съюзници на Хитлер, и през ПСВ сме били съюзници на германците. Към германците ни е прикоткал още т.нар. революционер Стамболов, когото български патриоти са клали като прасе, напълно заслужено.

    Коментиран от #49

    16:06 13.02.2026

  • 46 Наследник на Апостола!

    5 4 Отговор
    Маршът ще се провежда!

    Коментиран от #53

    16:07 13.02.2026

  • 47 пид ругел

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Павел Пенев":

    тогава къде ше си фръцкаш дир ника раз пран

    16:07 13.02.2026

  • 48 Вашето мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Онзи":

    Къв герой е бил тоя палячо бе, същия като стамболов. Фашаги.

    Коментиран от #54

    16:07 13.02.2026

  • 49 твоето мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Вашето мнение":

    ситозаври в хралупката

    16:08 13.02.2026

  • 50 коко

    4 3 Отговор
    Значи руски байряци и копейковци може а Луков марш не може?Ало ,властта,генерал Луков е патриот и герой от първата световна война. Когато повярвалите на болшевиките войници напускат фронта и тръгват към София той цяла нощ заедно с няколко цивилни стреля от оръдия срещу сърбите за да не влязат в Кюстендил. Ако не беше той Кюстендил сега щеше да е сръбски. Не е преследвал евреи ,бил е за силна България а не наведена както сега и на изток, и на запад!

    Коментиран от #65

    16:08 13.02.2026

  • 51 Сатана Z

    3 5 Отговор
    Фашистът Луков е Българският Бандера,който на всичко отгоре е участвал в закопаване на дефектно артилерийско въоръжение от Италия заедно с Кирил Сакскобургготски.Англичаните са му видели сметката защото е бил двоен агент ,а след неговия разтрел Германците откриват банкова сметка в Нидерландия на името на ген.Луков с 5 милиона райхс марки в нея.
    За тоя ли подскачат жълтопаветните лумпени?

    Коментиран от #56, #63

    16:09 13.02.2026

  • 52 провинциалист

    2 0 Отговор
    Да скърбиш за Богдан Филов и да отричаш Христо Луков е типичното евроатлантическо раздвоение на личността.

    16:09 13.02.2026

  • 53 Светлана

    4 5 Отговор

    До коментар #46 от "Наследник на Апостола!":

    Ако дойда с една гьостерица и ви подпукам по хилавите теленца, само на луковисти ще ми станете.

    Коментиран от #58, #62

    16:09 13.02.2026

  • 54 опънал

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Вашето мнение":

    е дядоти?а баати гледала и ревнувала

    16:09 13.02.2026

  • 55 Убит от леви либерали като днешите

    4 2 Отговор
    Това става едва когато той влиза в къщата си. Буруджиев стреля по Луков от близко разстояние и го улучва в рамото, Вторият му изстрел е нахалост – куршумът рикошира във вратата. Тогава Луков притиска с тяло Буруджиев към стената, отстъпвайки навътре в къщата, и Якова го убива с изстрел в гърба. Луков не е очаквал втори убиец. Смъртоносен е първият изстрел на Якова, тя стреля втори път, но не улучва, а пробива едно от стъклата на вътрешната врата в сградата. След това комунистите избягват през съседния двор.3033 В. Якова в спомените на комунистическата партизанка Гръбчева: След първия неуспешен изстрел на Буруджиев „Видях през полуотворената врата, че генералът е притиснал Иван здраво до стената. Куршумът на Иван бил неточен и ударил генерала в рамото.“34 След това вдига пистолета си и го насочва в гърба на Луков. Гръбчева продължава да предава думите на Якова „Този път пистолетът ми не направи засечка, прицелих се и стрелях два пъти. Струва ми се, че куршумът попадна право в сърцето на генерала, защото той изведнъж отпусна ръце и се свлече на земята.“34 Въпреки това генерал Луков не умира веднага.35. Днес убиват паметта на смел генерал.

    16:09 13.02.2026

  • 56 Павел Пенев

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Сатана Z":

    на 23 февруари ще празнуваш ли два пъти 2 февруари

    16:11 13.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 натрашка

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Светлана":

    тва дил дона ти ли ший

    16:12 13.02.2026

  • 59 604

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "123":

    Не съди за дригите по себе си...че се види че нещо и си не до клатен щом все натам тъ влече. А сте ми най збъркъни, мъ той не бил такъв! Мъ точно такъв си е! само се чудя ко се срамите в това, ако ще защитаваш каузъ поне я приеми за такавъ и я разбери. точно зъ туй сте изспрани мозъци...барем прочети някая книжкъ...недоураслякъ!

    16:14 13.02.2026

  • 60 Даскал коко

    1 1 Отговор
    Драги Георг и останалите в министерството, знаете ли кой е генерал Луков? От Брюксел някое ограничена същество им свирнало и те вече ще се наакат!

    16:14 13.02.2026

  • 61 Роко

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бранник":

    Започвайте да видим

    16:15 13.02.2026

  • 62 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Светлана":

    Ами иди де

    16:15 13.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 КОМУНИСТИТЕ И ТОЗИ ПЪТ ЩЕ НИ ПОБЕДЯТ

    1 0 Отговор
    НА ИЗБОРИТЕ ! И ДНЕС ТЕ НИ УПРАВЛЯВАТ И КРАДАТ ......... И УТРЕ ЩЕ Е ТАКА !

    16:17 13.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 604

    0 0 Отговор
    Мъ те агитките може дъ ви направят афтърмарш.

    16:19 13.02.2026

  • 67 Луковист

    0 0 Отговор
    Плакатите които се носят на парада са изписани с символите на бога ТАНГРА.
    Тези символи са на ПРАБЪЛГАРИТЕ.
    СЛЪНЦЕ и İYİ

    Същите символи се ползват и от някои ПАТРИОТИЧНИ партии в ТУРЦИЯ.


    Тези символи са общи за Турците и Българите преди ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛВАНЕ общият бог ТАНГРА.


    Прабългарина с меча на цар Борис се прекръства.
    Турчина се исламизирани с ятагана на Арабите.


    Колкото и да не приемат днешните които се смятат за Българи са първи братовчеди с Турците.

    Руската пропаганда не случайно обявява Турция за враг на Българина.


    Ако е имало Турско “ РОБСТВО” днес нямаше да има Българи.
    Българина е защитен с ферман на СУЛТАНА.

    Затова днес има Българи .

    16:20 13.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Гост

    0 0 Отговор
    Луков марш, чеснов марш...всичката Мара втасала, само маршовете останали!

    16:21 13.02.2026

  • 70 коко

    0 0 Отговор
    Ти Марийке, дете умно и недоучило,знаеш ли кой е генерал Луков че триеш или знаеш само "Нас червеното знаме роди"!

    16:22 13.02.2026

