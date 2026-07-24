Съвременни военни знания, технологии и боен опит! Москва подготвя китайските войски за инвазия в Тайван

Китай все повече получава не само икономически ползи от Русия, но и съвременни военни знания, технологии и боен опит, натрупани по време на войната срещу Украйна. Според The ​​Economist, именно този аспект от сътрудничеството между Москва и Пекин напоследък предизвиква все по-голяма загриженост сред западните страни, тъй като би могъл значително да промени баланса на силите в евентуален конфликт за Тайван. В статията се отбелязва, че Китай, който не е водил война от 1979 г., се стреми да компенсира липсата на боен опит, като изучава съвременни техники за водене на война, пише Фокус.

Според европейското разузнаване, от 2024 г. насам китайските войски преминават обучение на полигон близо до Волгоград, Русия, където редовно тренират части на руската 8-ма армия, воюващи в Източна Украйна. Това обучение включва обучение по използване на дронове, градски бой, щурмуване на укрепени позиции, действие в окопи и гористи местности, както и полева медицина и полагане на минни полета.

Пекин е особено заинтересован от развитието на безпилотни технологии. Войната в Украйна промени коренно подходите към използването на дронове, системи за електронна война и автономни системи.

"Китайците разбират важността на руските знания. Те вече са осъзнали, че природата на войната се променя и ако искате да сте наистина подготвени за война, трябва да се учите от хора с практически опит“, отбеляза бившият съветник на украинския министър на отбраната Александър Данилюк. В същото време, както отбелязва The Economist, сътрудничеството далеч надхвърля ученията.

Западни представители предполагат, че Русия прехвърля съвременни технологии за противовъздушна и противоракетна отбрана на Китай, както и че помага китайските ядрени подводници да бъдат по-малко откриваеми за противниците. Пекин разглежда тези подводници като ключов елемент в потенциален конфликт за Тайван. Експертът от университета Браун Лайл Голдщайн отбелязва, че китайските военни са особено заинтересовани от руските данни за ефективността на американските оръжейни системи, по-специално от ракетните системи HIMARS, които са и в арсенала на Тайван.

"Русия е малко вероятно да се намеси директно във война за Тайван, точно както Китай не се намеси в Украйна. Но съвместните учения и патрули предлагат на Китай рядка възможност да се поучи от закалените в битки руски сили. Дори ограничено увеличение на подобна помощ би могло да даде предимство на Китай във война за Тайван, който би разчитал до голяма степен на дронове, подводници и ракети“, се посочва в публикацията.