Съвременни военни знания, технологии и боен опит! Москва подготвя китайските войски за инвазия в Тайван

Китай все повече получава не само икономически ползи от Русия, но и съвременни военни знания, технологии и боен опит, натрупани по време на войната срещу Украйна. Според The Economist, именно този аспект от сътрудничеството между Москва и Пекин напоследък предизвиква все по-голяма загриженост сред западните страни, тъй като би могъл значително да промени баланса на силите в евентуален конфликт за Тайван. В статията се отбелязва, че Китай, който не е водил война от 1979 г., се стреми да компенсира липсата на боен опит, като изучава съвременни техники за водене на война, пише Фокус.
Според европейското разузнаване, от 2024 г. насам китайските войски преминават обучение на полигон близо до Волгоград, Русия, където редовно тренират части на руската 8-ма армия, воюващи в Източна Украйна. Това обучение включва обучение по използване на дронове, градски бой, щурмуване на укрепени позиции, действие в окопи и гористи местности, както и полева медицина и полагане на минни полета.
Пекин е особено заинтересован от развитието на безпилотни технологии. Войната в Украйна промени коренно подходите към използването на дронове, системи за електронна война и автономни системи.
"Китайците разбират важността на руските знания. Те вече са осъзнали, че природата на войната се променя и ако искате да сте наистина подготвени за война, трябва да се учите от хора с практически опит“, отбеляза бившият съветник на украинския министър на отбраната Александър Данилюк. В същото време, както отбелязва The Economist, сътрудничеството далеч надхвърля ученията.
Западни представители предполагат, че Русия прехвърля съвременни технологии за противовъздушна и противоракетна отбрана на Китай, както и че помага китайските ядрени подводници да бъдат по-малко откриваеми за противниците. Пекин разглежда тези подводници като ключов елемент в потенциален конфликт за Тайван. Експертът от университета Браун Лайл Голдщайн отбелязва, че китайските военни са особено заинтересовани от руските данни за ефективността на американските оръжейни системи, по-специално от ракетните системи HIMARS, които са и в арсенала на Тайван.
"Русия е малко вероятно да се намеси директно във война за Тайван, точно както Китай не се намеси в Украйна. Но съвместните учения и патрули предлагат на Китай рядка възможност да се поучи от закалените в битки руски сили. Дори ограничено увеличение на подобна помощ би могло да даде предимство на Китай във война за Тайван, който би разчитал до голяма степен на дронове, подводници и ракети“, се посочва в публикацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Споко
Коментиран от #69
14:19 24.07.2026
2 Пак Путин виновен
14:19 24.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
14:21 24.07.2026
5 Летец Пешеходец
Коментиран от #23
14:21 24.07.2026
6 Кольо Русофила
Коментиран от #17, #77
14:22 24.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:23 24.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Възpожденец 🇧🇬
Това трябва да е някакъв виц. Кой е този обект, който украинците да не са пожелали да го издумкат и монголята да са успели да го защитят. Даже за парада на излагацията, ходещото на токчета дементно старче се молеше като ученичка на Президент Зеленски да не го изтряска баш като се бяха събрали всички caтpaпи .
Коментиран от #27
14:24 24.07.2026
11 Летец Пешеходец
14:24 24.07.2026
12 Глупост
14:25 24.07.2026
13 Особено
14:25 24.07.2026
14 Ицо
Коментиран от #78
14:25 24.07.2026
15 Пепи Волгата
14:26 24.07.2026
16 Даа...
Голяма нелепица са написали, блатните opки учат Китай ?! 🤣🤣🤣
14:26 24.07.2026
17 честен ционист
До коментар #6 от "Кольо Русофила":Ако Русия направи всеобщая мобилизация, Радев ще ви разпрати повестките още на следващия ден. Така че не се натискай, Бай Кольо на дръти години да копаш окопи и правиш просеки.
14:26 24.07.2026
18 Убаво
14:26 24.07.2026
19 АБВ
Има един основен закон за действието и противодействието, силата и посоката му, действащ в природата.
14:26 24.07.2026
20 АсенЯ дЪ простЯ е бастун на Урсула
Коментиран от #64
14:27 24.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тушира Микура
14:27 24.07.2026
23 Значии...
До коментар #5 от "Летец Пешеходец":Наричаш западните представители - тъпанари!?
Прав си, те го твърдят!
14:28 24.07.2026
24 Си Дзи
14:28 24.07.2026
25 анонимен
Коментиран от #32, #65
14:29 24.07.2026
26 смях в залата
14:29 24.07.2026
27 Глупак
До коментар #10 от "Възpожденец 🇧🇬":Ли си?! Това твърдят западните представители!!!
14:30 24.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 честен ционист
До коментар #25 от "анонимен":Вова нареди на Радев да пусне летящите бензиностанции в Безмер.
Коментиран от #62
14:31 24.07.2026
33 Купянск
14:31 24.07.2026
34 Велчов
14:32 24.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Кухоглав Центаджия
14:32 24.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Отреазвяващ
14:35 24.07.2026
42 Констатация
14:35 24.07.2026
43 ЗАМИРИСА
14:35 24.07.2026
44 Тоз па
До коментар #28 от "Летец Пешеходец":А Китай има хиляди J-ки като J-20 са подобни на ф22
Коментиран от #49
14:36 24.07.2026
45 Кекс
14:36 24.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Летец Пешеходец
До коментар #44 от "Тоз па":"Подобни" са, колкото Су-57 е "подобен". Китайски ментета, които са далеч от оригинала. И не са "хиляди", а са около 500.
14:45 24.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 стоян георгиев
Коментиран от #56, #61
14:47 24.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хипотетично
14:52 24.07.2026
56 Пекинска патица
До коментар #51 от "стоян георгиев":Тук има много смешни и неграмотни коментаторчета, обаче всеки път успяваш да влезеш в топ десет на пробитите тъпани.
Коментиран от #76
14:53 24.07.2026
57 Механик
До коментар #52 от "ру БЛАТА":Чак пък толкова копейките не сме глупави.
14:53 24.07.2026
58 Абе
До коментар #28 от "Летец Пешеходец":Тия 66 бракми "като нашите" дето са ги поръчали глупавите тайванци най-вероятно никога няма да дойдат при тях.
14:54 24.07.2026
59 Майор Мишев
14:54 24.07.2026
60 Удри копейката с манивелата!
Коментиран от #63
14:56 24.07.2026
61 Яшар
До коментар #51 от "стоян георгиев":СиСи ,прати Деси в маалата ,че яко съм напращял ,знаеш само кеш плащам и то на момента .
14:56 24.07.2026
62 Добре, разбрахме
До коментар #32 от "честен ционист":А сега ще обясниш ли каква е логиката Путин да накара Радев да го направи това.
Коментиран от #74
14:56 24.07.2026
63 Оня с мотиката
До коментар #60 от "Удри копейката с манивелата!":Удри яко козяка с мотиката и после копаш на дълбоко ,директно на място ,за да не се разнася заразата !
14:57 24.07.2026
64 Костя дъ простя е човек на Путана
До коментар #20 от "АсенЯ дЪ простЯ е бастун на Урсула":Факт! Казвам го без симпатии към Кокоран.
14:57 24.07.2026
65 Хипотетично
До коментар #25 от "анонимен":Тайван е китайска традиционна територия , но с друга традиционна политическа система.
Китай ще намери по-подходащ начин от руския, да приобщи острова, по подобие на Хонконг.
Коментиран от #72
14:57 24.07.2026
66 Голям
До коментар #46 от "истината":Абсолютно... и аз съм на това мнение... жалко, че българските русофили не вдяват.
14:59 24.07.2026
67 Принципно
15:04 24.07.2026
68 истината
15:08 24.07.2026
69 Говорит Москва
До коментар #1 от "Споко":Намерили от кой да се учат
15:10 24.07.2026
70 Механик
До оня ден ревяхте, че Китай обучавал руската армия за битки е Украина. Сега па обратното.
Хайде малко по-сериозно, а? С бясната си антируска пропаганда, създадохте повече русофили от Коминтерна дори. Карайте така и после се чудете защо все повече расте евро-скептицизма у хората.
Коментиран от #73
15:18 24.07.2026
71 Москва да подготви първо себе си,
15:22 24.07.2026
72 Голям
До коментар #65 от "Хипотетично":Тя русия и нас ни насърчава да нападнем Македония и да си я вземем, както те си били взели Украйна... представяте ли си колко са отвратителни тези същества, те искат войни навсякъде по света.
От нас зависи дали да се подведем по руските боклуци, за русофилите се знае, че там няма спасение те са тотално увредени.
15:25 24.07.2026
73 На кого си се развикал па ти?
До коментар #70 от "Механик":Оплачи се на редакцията на Еконъмист в Лондон.
"Факти" е дайджест и пускат статии от всякакви издания, включая руски. Ти си избираш какво да четеш.
Никой не е длъжен да ти търпи изблиците.
15:29 24.07.2026
74 Много лесно
До коментар #62 от "Добре, разбрахме":Ако пиян руснак на Путя вместо Украйна улучи с с кривите си ракети някоя бг копейка, да се се оправдае, че било легитимна цел, защото копейките не отидоха с голи гърди да спрат копейките. А копейките няма да идат, щото на Безмер не пускат с маски и качулки. Ще трябва да си покажат лицата. Обаче копеец без маска не протестира, щот го е шубе. Параграф 22.
Коментиран от #75
15:37 24.07.2026
75 Хухайо
До коментар #74 от "Много лесно":Копейките не отиват да спрат цистерните, а не други копейки.
Стига приятелски огън!
15:40 24.07.2026
76 стоян георгиев
До коментар #56 от "Пекинска патица":Къде е кораба москва бе другар?русия ще дава акъл като загуби целия си черни морски флот от страна без флот...дали има нещо по смешно от това? Само за десетки на дни украинеца мадяр запали над сто руски търговски кораба и след тов погром русия ще споделя боен опит на китай...хах...ха
15:41 24.07.2026
77 Ха ха ха
До коментар #6 от "Кольо Русофила":Без бензин и без военна техника няма да стигнат до Украйна. Магаретата и моторите и те се свършиха. Затворниците и те се свършиха. Не четеш ли новини в какво състояние е любимата ти руска армия.
16:01 24.07.2026
78 Ааааа
До коментар #14 от "Ицо":Има ли копейки
16:03 24.07.2026