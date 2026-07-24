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Съвременни военни знания, технологии и боен опит! Москва подготвя китайските войски за инвазия в Тайван
  Тема: Тайван

Съвременни военни знания, технологии и боен опит! Москва подготвя китайските войски за инвазия в Тайван

24 Юли, 2026 14:17 1 644 78

  • русия-
  • украйна-
  • тайван-
  • си дзинпин-
  • владимир путин-
  • курска област

Западни представители предполагат, че Русия прехвърля съвременни технологии за противовъздушна и противоракетна отбрана на Китай, както и че помага китайските ядрени подводници да бъдат по-малко откриваеми за противниците

Съвременни военни знания, технологии и боен опит! Москва подготвя китайските войски за инвазия в Тайван - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Economist The Economist

Китай все повече получава не само икономически ползи от Русия, но и съвременни военни знания, технологии и боен опит, натрупани по време на войната срещу Украйна. Според The ​​Economist, именно този аспект от сътрудничеството между Москва и Пекин напоследък предизвиква все по-голяма загриженост сред западните страни, тъй като би могъл значително да промени баланса на силите в евентуален конфликт за Тайван. В статията се отбелязва, че Китай, който не е водил война от 1979 г., се стреми да компенсира липсата на боен опит, като изучава съвременни техники за водене на война, пише Фокус.

Според европейското разузнаване, от 2024 г. насам китайските войски преминават обучение на полигон близо до Волгоград, Русия, където редовно тренират части на руската 8-ма армия, воюващи в Източна Украйна. Това обучение включва обучение по използване на дронове, градски бой, щурмуване на укрепени позиции, действие в окопи и гористи местности, както и полева медицина и полагане на минни полета.

Пекин е особено заинтересован от развитието на безпилотни технологии. Войната в Украйна промени коренно подходите към използването на дронове, системи за електронна война и автономни системи.

"Китайците разбират важността на руските знания. Те вече са осъзнали, че природата на войната се променя и ако искате да сте наистина подготвени за война, трябва да се учите от хора с практически опит“, отбеляза бившият съветник на украинския министър на отбраната Александър Данилюк. В същото време, както отбелязва The Economist, сътрудничеството далеч надхвърля ученията.

Западни представители предполагат, че Русия прехвърля съвременни технологии за противовъздушна и противоракетна отбрана на Китай, както и че помага китайските ядрени подводници да бъдат по-малко откриваеми за противниците. Пекин разглежда тези подводници като ключов елемент в потенциален конфликт за Тайван. Експертът от университета Браун Лайл Голдщайн отбелязва, че китайските военни са особено заинтересовани от руските данни за ефективността на американските оръжейни системи, по-специално от ракетните системи HIMARS, които са и в арсенала на Тайван.

"Русия е малко вероятно да се намеси директно във война за Тайван, точно както Китай не се намеси в Украйна. Но съвместните учения и патрули предлагат на Китай рядка възможност да се поучи от закалените в битки руски сили. Дори ограничено увеличение на подобна помощ би могло да даде предимство на Китай във война за Тайван, който би разчитал до голяма степен на дронове, подводници и ракети“, се посочва в публикацията.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Споко

    12 15 Отговор
    Тайван за 3 дня !

    Коментиран от #69

    14:19 24.07.2026

  • 2 Пак Путин виновен

    14 5 Отговор
    А СИ се дърпал, ама не можал да се откачи.....🤣😂🤣😂 ДВПМ.

    14:19 24.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    11 18 Отговор
    Ганчо ще дарява заплата и за жълтурите с английски имена.

    14:21 24.07.2026

  • 5 Летец Пешеходец

    14 20 Отговор
    По-голям майтап от този не бях чувал. Първо, китайците отдавна надминаха крепостните във всяко едно отношение. Второ, в никакъв случай, няма да се учат от руският "опит" в Украйна, защото ще затънат, точно както "втората в света".

    Коментиран от #23

    14:21 24.07.2026

  • 6 Кольо Русофила

    2 20 Отговор
    Крайно време е Путин да спре да жали руснаците и да обяви масова мобилизация. Да прати цялата тази маса на фронта и така ще превземем Украйна. Слава Расии!

    Коментиран от #17, #77

    14:22 24.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 13 Отговор
    те ако се учеха от Раша , досега Тайван да са ги превзели

    14:23 24.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Възpожденец 🇧🇬

    9 12 Отговор
    "Русия прехвърля съвременни технологии за противовъздушна и противоракетна отбрана на Китай"

    Това трябва да е някакъв виц. Кой е този обект, който украинците да не са пожелали да го издумкат и монголята да са успели да го защитят. Даже за парада на излагацията, ходещото на токчета дементно старче се молеше като ученичка на Президент Зеленски да не го изтряска баш като се бяха събрали всички caтpaпи .

    Коментиран от #27

    14:24 24.07.2026

  • 11 Летец Пешеходец

    9 12 Отговор
    Слава на Русия и Путин !

    14:24 24.07.2026

  • 12 Глупост

    13 6 Отговор
    Тайван е Китай. Никой не може да им помогне, започнат ли ги от Пекин. Русия излишно се споменава.

    14:25 24.07.2026

  • 13 Особено

    1 3 Отговор
    добри са в подготовката на азапи!

    14:25 24.07.2026

  • 14 Ицо

    9 4 Отговор
    Има ли ръгани центаджии тука?

    Коментиран от #78

    14:25 24.07.2026

  • 15 Пепи Волгата

    6 7 Отговор
    Аз избрах лева

    14:26 24.07.2026

  • 16 Даа...

    6 6 Отговор
    Вече ясно ... пише Фокус, който все още се информира от ТАСС.
    Голяма нелепица са написали, блатните opки учат Китай ?! 🤣🤣🤣

    14:26 24.07.2026

  • 17 честен ционист

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кольо Русофила":

    Ако Русия направи всеобщая мобилизация, Радев ще ви разпрати повестките още на следващия ден. Така че не се натискай, Бай Кольо на дръти години да копаш окопи и правиш просеки.

    14:26 24.07.2026

  • 18 Убаво

    8 6 Отговор
    Ще ги учат на бързо влизане в черен чувал.

    14:26 24.07.2026

  • 19 АБВ

    8 2 Отговор
    Така трябва да бъде ! После никой да не се сърди. Нито САЩ, нито ЕС, нито Тайван.......
    Има един основен закон за действието и противодействието, силата и посоката му, действащ в природата.

    14:26 24.07.2026

  • 20 АсенЯ дЪ простЯ е бастун на Урсула

    4 4 Отговор
    Факт !

    Коментиран от #64

    14:27 24.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тушира Микура

    6 3 Отговор
    От загрижените западни страни, джапанките са най-загрижени.

    14:27 24.07.2026

  • 23 Значии...

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Летец Пешеходец":

    Наричаш западните представители - тъпанари!?
    Прав си, те го твърдят!

    14:28 24.07.2026

  • 24 Си Дзи

    6 3 Отговор
    да изпрати 100 милиона плуващи бежанци,ще ги завладее без един юан!

    14:28 24.07.2026

  • 25 анонимен

    8 7 Отговор
    Инвазията в Тайван е по желание на фашизираният путин. Китай няма да предприеме война, анексиране на чужда територия ако към това не я тласка, убеждава, насърчава и помага фашизирана русия. Целта на путин е да има колкото се може повече военни конфликти, за да не бъде видно толкова фашизираната диктаторска доктрина

    Коментиран от #32, #65

    14:29 24.07.2026

  • 26 смях в залата

    6 5 Отговор
    Китаеца си намерил учител .Хвани единия удари другия

    14:29 24.07.2026

  • 27 Глупак

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Ли си?! Това твърдят западните представители!!!

    14:30 24.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "анонимен":

    Вова нареди на Радев да пусне летящите бензиностанции в Безмер.

    Коментиран от #62

    14:31 24.07.2026

  • 33 Купянск

    2 1 Отговор
    Да проникнат през канализацията!

    14:31 24.07.2026

  • 34 Велчов

    3 3 Отговор
    Копейкин няма ли да го вземат и него? Подарява е го с цветен телевизор.

    14:32 24.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кухоглав Центаджия

    3 1 Отговор
    Искам да подаря на бай Дончо, флагчето ми за спечеленото 174-то място на републиканското първенство по спортно ориентиране, когато бях в трети клас, за да приличам на Джани Инфантино и Мария Мачадо.

    14:32 24.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Отреазвяващ

    1 3 Отговор
    Кой е луд да откаже помощ и съдействие?

    14:35 24.07.2026

  • 42 Констатация

    2 1 Отговор
    ДругарЕ, най-големия Бенефициент от войнатъ Русия срещ Ук е....... - Китай и др. Си!!! С такъв "съюзник" и враг не ти требвъ!!!! -)))))) Евалла, на иранците, др. Си тръгна да ги "учи на политика", а те го пратиха на "полето да събира ориз", та на всичко отгоре го "убедиха" и да им помага!!! Но, дедо Пу не е като персите, той е добър и послушен! -)))))

    14:35 24.07.2026

  • 43 ЗАМИРИСА

    1 7 Отговор
    Англосаксите се умирисаха от страх.

    14:35 24.07.2026

  • 44 Тоз па

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Летец Пешеходец":

    А Китай има хиляди J-ки като J-20 са подобни на ф22

    Коментиран от #49

    14:36 24.07.2026

  • 45 Кекс

    2 0 Отговор
    Всичко е точно!Китай трябва да преполови населението!

    14:36 24.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Летец Пешеходец

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тоз па":

    "Подобни" са, колкото Су-57 е "подобен". Китайски ментета, които са далеч от оригинала. И не са "хиляди", а са около 500.

    14:45 24.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Дано китай не се подведе по руския военен опит.няма да му останат кораби ...хах...по смешно заглавие не бях чел от доста време.

    Коментиран от #56, #61

    14:47 24.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Китайците са при руснаците не толкова за обучение, колкото за разузнаване възможностите на съседа.

    14:52 24.07.2026

  • 56 Пекинска патица

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Тук има много смешни и неграмотни коментаторчета, обаче всеки път успяваш да влезеш в топ десет на пробитите тъпани.

    Коментиран от #76

    14:53 24.07.2026

  • 57 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "ру БЛАТА":

    Чак пък толкова копейките не сме глупави.

    14:53 24.07.2026

  • 58 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Летец Пешеходец":

    Тия 66 бракми "като нашите" дето са ги поръчали глупавите тайванци най-вероятно никога няма да дойдат при тях.

    14:54 24.07.2026

  • 59 Майор Мишев

    2 4 Отговор
    Сега е момента Китай да си присъедини обратно Тайван ,янките покрай Иран привършиха джепането и скоро не се очаква да го възстановят .

    14:54 24.07.2026

  • 60 Удри копейката с манивелата!

    4 1 Отговор
    Докато се изправи! Манивелата.

    Коментиран от #63

    14:56 24.07.2026

  • 61 Яшар

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    СиСи ,прати Деси в маалата ,че яко съм напращял ,знаеш само кеш плащам и то на момента .

    14:56 24.07.2026

  • 62 Добре, разбрахме

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "честен ционист":

    А сега ще обясниш ли каква е логиката Путин да накара Радев да го направи това.

    Коментиран от #74

    14:56 24.07.2026

  • 63 Оня с мотиката

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Удри копейката с манивелата!":

    Удри яко козяка с мотиката и после копаш на дълбоко ,директно на място ,за да не се разнася заразата !

    14:57 24.07.2026

  • 64 Костя дъ простя е човек на Путана

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "АсенЯ дЪ простЯ е бастун на Урсула":

    Факт! Казвам го без симпатии към Кокоран.

    14:57 24.07.2026

  • 65 Хипотетично

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "анонимен":

    Тайван е китайска традиционна територия , но с друга традиционна политическа система.
    Китай ще намери по-подходащ начин от руския, да приобщи острова, по подобие на Хонконг.

    Коментиран от #72

    14:57 24.07.2026

  • 66 Голям

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "истината":

    Абсолютно... и аз съм на това мнение... жалко, че българските русофили не вдяват.

    14:59 24.07.2026

  • 67 Принципно

    2 0 Отговор
    Си прав и Китай наистина ще използва удобния момент да влезе в Тайван, но още е рано...... китайците ще изчакат обора да се срути съвсем и да няма никакви възможности да им пречи и тогава ще го направят.

    15:04 24.07.2026

  • 68 истината

    2 1 Отговор
    Инвазията в Тайван е по желание на фашизираният путин. Китай няма да предприеме война, анексиране на чужда територия ако към това не я тласка, убеждава, насърчава и помага фашизирана русия. Целта на путин е да има колкото се може повече военни конфликти, за да не бъде видно толкова фашизираната диктаторска доктрина

    15:08 24.07.2026

  • 69 Говорит Москва

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Споко":

    Намерили от кой да се учат

    15:10 24.07.2026

  • 70 Механик

    0 1 Отговор
    Ептен я ударихте през просото, бе. То бива, бива, ма вашето вече е съвсем безмозъчно.
    До оня ден ревяхте, че Китай обучавал руската армия за битки е Украина. Сега па обратното.
    Хайде малко по-сериозно, а? С бясната си антируска пропаганда, създадохте повече русофили от Коминтерна дори. Карайте така и после се чудете защо все повече расте евро-скептицизма у хората.

    Коментиран от #73

    15:18 24.07.2026

  • 71 Москва да подготви първо себе си,

    1 0 Отговор
    че и за чеп не става.

    15:22 24.07.2026

  • 72 Голям

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хипотетично":

    Тя русия и нас ни насърчава да нападнем Македония и да си я вземем, както те си били взели Украйна... представяте ли си колко са отвратителни тези същества, те искат войни навсякъде по света.
    От нас зависи дали да се подведем по руските боклуци, за русофилите се знае, че там няма спасение те са тотално увредени.

    15:25 24.07.2026

  • 73 На кого си се развикал па ти?

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Механик":

    Оплачи се на редакцията на Еконъмист в Лондон.
    "Факти" е дайджест и пускат статии от всякакви издания, включая руски. Ти си избираш какво да четеш.
    Никой не е длъжен да ти търпи изблиците.

    15:29 24.07.2026

  • 74 Много лесно

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Добре, разбрахме":

    Ако пиян руснак на Путя вместо Украйна улучи с с кривите си ракети някоя бг копейка, да се се оправдае, че било легитимна цел, защото копейките не отидоха с голи гърди да спрат копейките. А копейките няма да идат, щото на Безмер не пускат с маски и качулки. Ще трябва да си покажат лицата. Обаче копеец без маска не протестира, щот го е шубе. Параграф 22.

    Коментиран от #75

    15:37 24.07.2026

  • 75 Хухайо

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Много лесно":

    Копейките не отиват да спрат цистерните, а не други копейки.
    Стига приятелски огън!

    15:40 24.07.2026

  • 76 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Пекинска патица":

    Къде е кораба москва бе другар?русия ще дава акъл като загуби целия си черни морски флот от страна без флот...дали има нещо по смешно от това? Само за десетки на дни украинеца мадяр запали над сто руски търговски кораба и след тов погром русия ще споделя боен опит на китай...хах...ха

    15:41 24.07.2026

  • 77 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кольо Русофила":

    Без бензин и без военна техника няма да стигнат до Украйна. Магаретата и моторите и те се свършиха. Затворниците и те се свършиха. Не четеш ли новини в какво състояние е любимата ти руска армия.

    16:01 24.07.2026

  • 78 Ааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ицо":

    Има ли копейки

    16:03 24.07.2026

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