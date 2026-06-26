Иран: Американското военно присъствие в Персийския залив е повод за несигурност

Иран заяви, че съвместното изявление на САЩ и страните от Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) представлява „намеса и съдържа безотговорни и провокативни позиции“ и допълни, че американското военно присъствие в Персийския залив е повод за несигурност и разделение в региона, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В него се отправя призив за „свободно, безусловно и неограничено корабоплаване“ в Ормузкия проток, без такси или „опити за установяване на контрол“, и заявиха, че трайният мир трябва да включва решаване на въпросите, свързани с иранските балистични ракети и дронове, както и с подкрепата на Техеран за свързани с него групировки.

Министерството на външните работи на Иран повтори позицията си, че Ормузкият проток трябва да бъде управляван от Иран и Оман в съответствие с условията на меморандума за разбирателство със САЩ.

Иран предупреди, че корабите, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран, след като снощи товарен кораб бе ударен от снаряд край бреговете на Оман, предаде ДПА.

Маршрутите, които не са одобрени от Иран, не са обхванати от гаранциите за безопасно корабоплаване, заяви днес в публикация в „Екс“ (X) Иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив (на английски език: Persian Gulf Strait Authority - PGSA).

Всякакви последствия, произтичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните на съдовете, подчертава иранският орган, отговарящ за Персийския залив, който беше създаден миналия месец.

След атаката срещу плавателен съд в Оманския залив Международната морска организация (ММО) към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток.

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.