Иран: Всеки маршрут през Ормузкия проток извън контрола на Техеран е неприемлив

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че безопасното преминаване на плавателни съдове през Ормузкия проток е възможно единствено по маршрути, контролирани от Иран, и че всеки нов коридор, обявен без съгласуване с Техеран, е "неприемлив", предаде БТА.

Според КГИР това е риск за сигурността. Гвардията обяви, че ще предприеме действия срещу кораби, които не спазват изискванията в това отношение, поставени от Техеран.

По-рано Оман обяви, че е координирал действията си с Международната морска организация (ММО) за осигуряване на временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток. Това бе съобщено от оманската държавна новинарска агенция, цитирана от Ройтерс.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив.

Оман по-рано обяви, че е координирал действията си с Международната морска организация (ММО) за осигуряване на временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток, съобщи оманската държавна информационна агенция, цитирана от Ройтерс.

Корабите, които желаят да използват временния коридор, ще трябва да се съгласуват с ММО въз основа на координатите, обявени от организацията и оманските власти, добави агенцията.

Мярката има за цел да гарантира свободата на корабоплаването през стратегическия воден маршрут в съответствие с международното право и морското право, които защитават свободата на корабоплаването, и без да бъдат налагани транзитни такси.

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.