Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: Всеки маршрут през Ормузкия проток извън контрола на Техеран е неприемлив

Иран: Всеки маршрут през Ормузкия проток извън контрола на Техеран е неприемлив

25 Юни, 2026 09:40 872 5

  • иран-
  • оман-
  • ормузки проток-
  • сащ

Гвардията обяви, че ще предприеме действия срещу кораби, които не спазват изискванията в това отношение

Иран: Всеки маршрут през Ормузкия проток извън контрола на Техеран е неприемлив - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че безопасното преминаване на плавателни съдове през Ормузкия проток е възможно единствено по маршрути, контролирани от Иран, и че всеки нов коридор, обявен без съгласуване с Техеран, е "неприемлив", предаде БТА.

Според КГИР това е риск за сигурността. Гвардията обяви, че ще предприеме действия срещу кораби, които не спазват изискванията в това отношение, поставени от Техеран.

По-рано Оман обяви, че е координирал действията си с Международната морска организация (ММО) за осигуряване на временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток. Това бе съобщено от оманската държавна новинарска агенция, цитирана от Ройтерс.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив.

Оман по-рано обяви, че е координирал действията си с Международната морска организация (ММО) за осигуряване на временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток, съобщи оманската държавна информационна агенция, цитирана от Ройтерс.

Корабите, които желаят да използват временния коридор, ще трябва да се съгласуват с ММО въз основа на координатите, обявени от организацията и оманските власти, добави агенцията.

Мярката има за цел да гарантира свободата на корабоплаването през стратегическия воден маршрут в съответствие с международното право и морското право, които защитават свободата на корабоплаването, и без да бъдат налагани транзитни такси.

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    4 3 Отговор
    Ще ви запукам и вас с Хаарпа

    09:41 25.06.2026

  • 2 Амадор Ривас

    1 0 Отговор
    Как не ви омръзна от пропаганда...

    10:01 25.06.2026

  • 3 6145

    3 0 Отговор
    Ех Тръмпи, Тръмпи, що ти трябваше да nиkaeш срещу вятъра!

    10:11 25.06.2026

  • 4 Както подчертах вчера,

    4 0 Отговор
    Оман винаги е бил приятел на Запада, традиционно оманската монархия е свързана с Великобритания.

    Но Тръмп успя да се скара и с тях!

    Това позолява на Иран напълно да владее Ормуз и да се подиграва с Тръмп.
    Това е и целта на тази поредна декларация на Корпуса на гвардейците.

    10:16 25.06.2026

  • 5 Две са целите на Иран в тази война:

    2 0 Отговор
    1. Да се подиграе и унизи Тръмп и САЩ.

    2. Да скара Израел и САЩ.

    И двете цели са постигнати!

    Иранците играят умно, имат политически опит и традиция, имат стратегия.

    Тръмп и администрацията му са аматьори.

    10:19 25.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания