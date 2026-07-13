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Германия прие американски пациент с ебола от ДР Конго

Германия прие американски пациент с ебола от ДР Конго

13 Юли, 2026 20:33 484 27

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  • пациент

Хуманитарният работник е транспортиран за лечение във Франкфурт

Германия прие американски пациент с ебола от ДР Конго - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия прие американски гражданин, заразен с вируса ебола в Демократична република Конго (ДР Конго), след отправено искане от страна на Съединените щати, съобщи Германското министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес, предава БТА.

Пациентът е пристигнал със самолет във Франкфурт, откъдето е бил транспортиран до Университетската болница на града, където се лекува. Германските власти не разкриват подробности за самоличността му или за здравословното му състояние.

По информация на Световната здравна организация (СЗО) става дума за американски хуманитарен работник, който се е намирал в град Буния - административен център на провинция Итури и епицентър на 17-ата епидемия от ебола в историята на ДР Конго, обявена в средата на май.

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус съобщи в социалната мрежа Екс, че организацията е осигурила на пациента грижи и строго медицинско наблюдение преди безопасното му транспортиране в Германия за продължаване на лечението.

Настоящата епидемия е причинена от щама Бундибуджо, срещу който към момента няма одобрени ваксина или специфично лечение. Според последните официални данни на СЗО заболяването е засегнало 1947 души, а 704 са починали вследствие на инфекцията.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    12 0 Отговор
    А защо Америка не го прие?!

    Коментиран от #3

    20:39 13.07.2026

  • 2 Без име

    11 0 Отговор
    Що не се е върнал в щатите? Там лекари няма ли?

    20:40 13.07.2026

  • 3 Риж Лумпен

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой си":

    Защото швабите са наши подлоги.

    20:41 13.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Източна ромелия

    7 0 Отговор
    Скоро чакайте нова пандемоя от Ебола

    20:49 13.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    На летище Бургас кацна самолет с евреи болни от Ебола отхвърлен от три държави.

    20:49 13.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Без име

    2 0 Отговор
    Ели Гъбата защо бърше коментарите?

    21:00 13.07.2026

  • 26 За радост щатите си имат подчинени

    3 0 Отговор
    Колонии като Германия

    21:13 13.07.2026

  • 27 От Германия може да пламне цяла

    0 0 Отговор
    Европа , все пак Германия е разграден двор където се е събрала всякаква паплач и измет от цял свят

    21:15 13.07.2026

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