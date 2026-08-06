Административен съд-Варна спря събарянето на 12 сгради в Баба Алино

Административен съд – Варна се произнесе по 12 административни дела (№№ 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2397, 2401, 2402, 2407, 2414 и 2415/2026 г.), образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу заповеди, издадени от Кмета на Община Варна.
С оспорените заповеди е разпоредено премахването на 12 многофамилни жилищни сгради (съдържащи над 40 апартамента) в местността „Кору Чаир“ (к.к. „Чайка“), гр. Варна.
С постановените съдебни определения се отменя допуснатото предварително изпълнение на заповедите, с което отпада възможността за принудителното премахване на сградите преди окончателното решаване на спора по същество.
В мотивите си съдът сочи, че съгласно чл. 60, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) разпореждането за предварително изпълнение задължително трябва да бъде мотивирано от издателя си. В конкретния случай административният орган не е изложил мотиви за допуснатото предварително изпълнение и не е доказал наличието на законовите предпоставки по чл. 60, ал. 1 от АПК. Липсата на мотиви опорочава акта и е самостоятелно основание за отмяна на разпореденото предварително изпълнение, тъй като лишава съда от възможност да провери дали са налице законовите предпоставки за допускането му.
Определенията подлежат на обжалване с частни жалби пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
16:05 06.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #33
16:06 06.08.2026
3 Хорейшио
16:07 06.08.2026
4 Груба грешка
Мафия
Варна е така винаги
Гагаузи
Коментиран от #27
16:08 06.08.2026
5 Нещо ,
16:09 06.08.2026
6 рундьо
16:13 06.08.2026
7 Мнение
16:14 06.08.2026
8 Крадев е Шиши
16:16 06.08.2026
9 Парпърляк
Коментиран от #12
16:23 06.08.2026
10 ясно
Коментиран от #13
16:23 06.08.2026
11 Kaлпазанин
16:25 06.08.2026
12 Драго
До коментар #9 от "Парпърляк":Докато не се приеме нов НК , все така ще бъде , та ако ще и марсианец да е главният прокурор . Нашият НК е от далечната 1968 г . Какво направиха румънците след като застреляха Чаушеску , приеха нов наказателен кодекс и нещата потръгнаха , но тук всеки прави " съдебна реформа " , ама никой не знае каква е тя . Да си чул отбора на Мунчо да говори за реформа в правораздаването , не , няма и да чуеш . Това положение ги устройва .
16:37 06.08.2026
13 Те съдиите
До коментар #10 от "ясно":да не са толкова луди, че да позволят събаряне, особено, когато е замесен в строителството братът на Весела Лечева. Тя пък е много приближена на Радев. И защо да събарят този красив комплекс?
16:47 06.08.2026
14 име
16:47 06.08.2026
15 Пеевски
16:47 06.08.2026
16 Ето го другото име на
Коментиран от #29
16:53 06.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 УдоМача
16:57 06.08.2026
19 Очевидно хич не са корумпирани
16:58 06.08.2026
20 Има ли
16:58 06.08.2026
21 Проблема е че кметчето
Коментиран от #34
17:01 06.08.2026
22 Волен
17:01 06.08.2026
23 И съда и кмета все са на
17:02 06.08.2026
24 Янко
17:06 06.08.2026
25 Кадастъра-фалшив, ОУП-а фалшив
17:07 06.08.2026
26 Съдът в България работи за този
Коментиран от #30
17:10 06.08.2026
27 Запознат
До коментар #4 от "Груба грешка":Гагаузи няма,пълно е турци и руснаци,цигани обаче.Градът е отчасти български само та и манталитетът им е такъв,небългарски а азиатски.Съдът във Варна,както и институциите се държат от братушките,буквално престъпно бездействие и корупция навсякъде.
17:10 06.08.2026
28 Кавказкая пленница
17:12 06.08.2026
29 Знам лично
До коментар #16 от "Ето го другото име на":На варненският съд им ядох попарата.Тези са некадърници с купени дипломи до един!
17:12 06.08.2026
30 Виждам ясно
До коментар #26 от "Съдът в България работи за този":Украинецът Невзоров си е руснак с украински пасхорт,преследван от Украйна.Правят жилища да заселват руснаци в България.
17:15 06.08.2026
31 Тошо
17:22 06.08.2026
32 пак този
17:37 06.08.2026
33 ах,Одеса...
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Предприемат ли събаряне ще има разстрели.Става въпрос за огромни пари и те са ги платили след като са им гарантирали законност.Сега дойде време администрацията да си плати.Всичко щеше да се размине както винаги ако Възраждане не разрови фекалиите.Всеки положил подпис е знаел какво подписва.Укро-руснаците не си поплюват.Те не са пикльовци като нас.
18:25 06.08.2026
34 видов ден
До коментар #21 от "Проблема е че кметчето":Купувачите си търсят вложените средства,пропуснати ползи,излъгани надежди.Тези които са полагали подписи да си платят.Одеската мафия е след Московската по влияние и жестокост.Чеченската и тя чака поръчки.Но те просто очакват нашата държава да си свърши работата.А тя няма намарение.Както за нелегалните фабрики за цигари,Петрохан,изгорения преди дни "бизнесмен" и още много други.
18:50 06.08.2026
35 мунчо
19:21 06.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Има ли корумпирани съдии?
20:43 06.08.2026
39 ФАКТ
22:05 06.08.2026