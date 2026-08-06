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Административен съд-Варна спря събарянето на 12 сгради в Баба Алино

Административен съд-Варна спря събарянето на 12 сгради в Баба Алино

6 Август, 2026 16:04 2 137 39

  • варна-
  • съд-
  • събаряне-
  • 12 сгради-
  • баба алино

Определенията подлежат на обжалване пред ВАС

Административен съд-Варна спря събарянето на 12 сгради в Баба Алино - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Административен съд – Варна се произнесе по 12 административни дела (№№ 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2397, 2401, 2402, 2407, 2414 и 2415/2026 г.), образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу заповеди, издадени от Кмета на Община Варна.

С оспорените заповеди е разпоредено премахването на 12 многофамилни жилищни сгради (съдържащи над 40 апартамента) в местността „Кору Чаир“ (к.к. „Чайка“), гр. Варна.

С постановените съдебни определения се отменя допуснатото предварително изпълнение на заповедите, с което отпада възможността за принудителното премахване на сградите преди окончателното решаване на спора по същество.

В мотивите си съдът сочи, че съгласно чл. 60, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) разпореждането за предварително изпълнение задължително трябва да бъде мотивирано от издателя си. В конкретния случай административният орган не е изложил мотиви за допуснатото предварително изпълнение и не е доказал наличието на законовите предпоставки по чл. 60, ал. 1 от АПК. Липсата на мотиви опорочава акта и е самостоятелно основание за отмяна на разпореденото предварително изпълнение, тъй като лишава съда от възможност да провери дали са налице законовите предпоставки за допускането му.

Определенията подлежат на обжалване с частни жалби пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването им.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    80 2 Отговор
    Както за всичко останало ще кажа - Аз какво ви казах още първия ден...?!

    16:05 06.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    75 5 Отговор
    Страх ги е от еврейската мафия в Одеса.

    Коментиран от #33

    16:06 06.08.2026

  • 3 Хорейшио

    86 3 Отговор
    Нека да познаем - Благо "честния", наричан още Благо Процента, нарочно е издал калпаво направени заповеди, за да е сигурно, че даже и един начинаещ студент по право ще може успешно да ги оспори и да ги отмени в съда

    16:07 06.08.2026

  • 4 Груба грешка

    60 0 Отговор
    Нямат изгонване
    Мафия
    Варна е така винаги
    Гагаузи

    Коментиран от #27

    16:08 06.08.2026

  • 5 Нещо ,

    73 3 Отговор
    което си беше ясно от самото начало ! Само пушилките на другарите , нищо друго от тях !

    16:09 06.08.2026

  • 6 рундьо

    45 3 Отговор
    громим мафията и олигархията!!

    16:13 06.08.2026

  • 7 Мнение

    54 3 Отговор
    Най добре да ги запалят след като съдебната система е толкова гнила

    16:14 06.08.2026

  • 8 Крадев е Шиши

    34 6 Отговор
    и Копринката е Шиши

    16:16 06.08.2026

  • 9 Парпърляк

    53 3 Отговор
    Докато не се изрине тая кочина наречена съдебна система из основи няма да има оправия

    Коментиран от #12

    16:23 06.08.2026

  • 10 ясно

    48 3 Отговор
    Коцев нарочно не е мотивирал заповедта, за да може тя да падне дори само на това основание. А иначе в общината има юристи. Сега пак от джоба на варненци ще се плащат на укрите разноските за обжалването. Коцев да излизе и да даде отговор защо заповедите не са мотивирани след като такова е изискването на закона? И да поеме отговорност като плати разноските с лични средства. Иначе, ако някой варненец е пропуснал да си плати местния данък го пращат на частен съдебен изпълнител, въпреки че плащаме и на публични изпълнители към общината, и така го плаща в петорен размер. Това е схема между публичните и частните съдебни изпълнители. Публичните изпълнители само разпределят задълженията на ЧСИ, които после им дават процент от всяко разпределено дело. И години наред всички мълчат.

    Коментиран от #13

    16:23 06.08.2026

  • 11 Kaлпазанин

    35 1 Отговор
    А ще теглим ли заеми да плащаме обезщетение на мафията ,или това ще е подарък за съда или съдиите ще получат по една къщичка

    16:25 06.08.2026

  • 12 Драго

    24 2 Отговор

    До коментар #9 от "Парпърляк":

    Докато не се приеме нов НК , все така ще бъде , та ако ще и марсианец да е главният прокурор . Нашият НК е от далечната 1968 г . Какво направиха румънците след като застреляха Чаушеску , приеха нов наказателен кодекс и нещата потръгнаха , но тук всеки прави " съдебна реформа " , ама никой не знае каква е тя . Да си чул отбора на Мунчо да говори за реформа в правораздаването , не , няма и да чуеш . Това положение ги устройва .

    16:37 06.08.2026

  • 13 Те съдиите

    19 5 Отговор

    До коментар #10 от "ясно":

    да не са толкова луди, че да позволят събаряне, особено, когато е замесен в строителството братът на Весела Лечева. Тя пък е много приближена на Радев. И защо да събарят този красив комплекс?

    16:47 06.08.2026

  • 14 име

    25 4 Отговор
    Украинския агент благо коцков, чието семество било позаграбило земя от морската градина в съседство със заведението им, прави всичко възможно да спре събарянето на сградити, като пише умишлено некадърни заповеди за събаряне. После ще се обяснява пак, че служителите му са го подвели, както в случая със 130 сгради, които изникнали уж докато бил в затвора.

    16:47 06.08.2026

  • 15 Пеевски

    19 1 Отговор
    Не прокуратурата а съда е мафия

    16:47 06.08.2026

  • 16 Ето го другото име на

    23 1 Отговор
    КОРУПЦИЯТА...Административен съд във Варна...ОСТАВКА ДОЛНИ ЖАЛКИ ПРОДАЖНИ ПСЕВДИ СЪДИИ.. ОСТАВКА И СЪД ЗА ВАС...

    Коментиран от #29

    16:53 06.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 УдоМача

    14 2 Отговор
    Да раздадат жилищата на нуждаещи се ЕТНИЧЕСКИ българи. Или да ги направят почивна база за социално слаби!

    16:57 06.08.2026

  • 19 Очевидно хич не са корумпирани

    16 1 Отговор
    Тея в Административен съд – Варна и хич не са украински подлоги. Оставка веднага!

    16:58 06.08.2026

  • 20 Има ли

    12 2 Отговор
    някой, който да се съмнява, че заповедта е написана нарочно така, че да не издържи в съда? Иначе Блаже вкара в общината и една частна адвокатска кантора.

    16:58 06.08.2026

  • 21 Проблема е че кметчето

    14 2 Отговор
    съвсем случайно е забравило срок за събарянето да постави в заповедта. Ама съвсем случайно ще е да знаете пичове. Иначе до сега 100 пъти да бяха съборени.....а за тези нищожества пък в Административен съд – Варна думи нямам

    Коментиран от #34

    17:01 06.08.2026

  • 22 Волен

    14 1 Отговор
    Някой да е очаквал нещо друго от прогнилата ни , корумпирана съдебна система?

    17:01 06.08.2026

  • 23 И съда и кмета все са на

    9 4 Отговор
    ПП-ДБ......

    17:02 06.08.2026

  • 24 Янко

    8 1 Отговор
    Най справедлив е варненския съд защото пачките за рушфета са най дебели.

    17:06 06.08.2026

  • 25 Кадастъра-фалшив, ОУП-а фалшив

    14 1 Отговор
    Нотариусите-фалшиви, агенцията по вписванията - фалшива, актове за собстврност няма, констативни актове с починали свидетели, Административен съд – Варна на фентанил, в общината на кокаин и въобще всичко е 6

    17:07 06.08.2026

  • 26 Съдът в България работи за този

    10 1 Отговор
    Който плаща. В случая украинската мафия. Общини, главни архитекти, контролиращи органи и те.

    Коментиран от #30

    17:10 06.08.2026

  • 27 Запознат

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Груба грешка":

    Гагаузи няма,пълно е турци и руснаци,цигани обаче.Градът е отчасти български само та и манталитетът им е такъв,небългарски а азиатски.Съдът във Варна,както и институциите се държат от братушките,буквално престъпно бездействие и корупция навсякъде.

    17:10 06.08.2026

  • 28 Кавказкая пленница

    5 0 Отговор
    Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

    17:12 06.08.2026

  • 29 Знам лично

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ето го другото име на":

    На варненският съд им ядох попарата.Тези са некадърници с купени дипломи до един!

    17:12 06.08.2026

  • 30 Виждам ясно

    5 7 Отговор

    До коментар #26 от "Съдът в България работи за този":

    Украинецът Невзоров си е руснак с украински пасхорт,преследван от Украйна.Правят жилища да заселват руснаци в България.

    17:15 06.08.2026

  • 31 Тошо

    8 1 Отговор
    Не завиждам на варненлии, с такива управници мани мани.

    17:22 06.08.2026

  • 32 пак този

    9 0 Отговор
    Като знам колко са подкупни съдилищата, даже ще узаконят имотите. Там всичките се продават и то по два пъти.

    17:37 06.08.2026

  • 33 ах,Одеса...

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Предприемат ли събаряне ще има разстрели.Става въпрос за огромни пари и те са ги платили след като са им гарантирали законност.Сега дойде време администрацията да си плати.Всичко щеше да се размине както винаги ако Възраждане не разрови фекалиите.Всеки положил подпис е знаел какво подписва.Укро-руснаците не си поплюват.Те не са пикльовци като нас.

    18:25 06.08.2026

  • 34 видов ден

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Проблема е че кметчето":

    Купувачите си търсят вложените средства,пропуснати ползи,излъгани надежди.Тези които са полагали подписи да си платят.Одеската мафия е след Московската по влияние и жестокост.Чеченската и тя чака поръчки.Но те просто очакват нашата държава да си свърши работата.А тя няма намарение.Както за нелегалните фабрики за цигари,Петрохан,изгорения преди дни "бизнесмен" и още много други.

    18:50 06.08.2026

  • 35 мунчо

    3 0 Отговор
    СРАЗИХ КОРУПЦИЯТА!

    19:21 06.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Има ли корумпирани съдии?

    2 1 Отговор
    Корупция в съда. Плащаш кеш и съдиите отсъждат във ваша полза. Как се нарича това, щото ме трият?

    20:43 06.08.2026

  • 39 ФАКТ

    1 1 Отговор
    Варна са си г а д ни от векове оди ги променяй ген

    22:05 06.08.2026

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