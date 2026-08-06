Административен съд-Варна спря събарянето на 12 сгради в Баба Алино

Административен съд – Варна се произнесе по 12 административни дела (№№ 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2397, 2401, 2402, 2407, 2414 и 2415/2026 г.), образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу заповеди, издадени от Кмета на Община Варна.

С оспорените заповеди е разпоредено премахването на 12 многофамилни жилищни сгради (съдържащи над 40 апартамента) в местността „Кору Чаир“ (к.к. „Чайка“), гр. Варна.

С постановените съдебни определения се отменя допуснатото предварително изпълнение на заповедите, с което отпада възможността за принудителното премахване на сградите преди окончателното решаване на спора по същество.

В мотивите си съдът сочи, че съгласно чл. 60, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) разпореждането за предварително изпълнение задължително трябва да бъде мотивирано от издателя си. В конкретния случай административният орган не е изложил мотиви за допуснатото предварително изпълнение и не е доказал наличието на законовите предпоставки по чл. 60, ал. 1 от АПК. Липсата на мотиви опорочава акта и е самостоятелно основание за отмяна на разпореденото предварително изпълнение, тъй като лишава съда от възможност да провери дали са налице законовите предпоставки за допускането му.

Определенията подлежат на обжалване с частни жалби пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването им.