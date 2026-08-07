Топ 10 на най-нелепите фатални битови инциденти по света през последната седмица

1. СМЪРТОНОСНА РЕКОЛТА: Мъж загина от токов удар, докато бере манго с метален прът
Обикновеният неделен следобед се превърна в трагедия в Сабах, след като 42-годишен мъж реши да си набере плодове от дървото в двора. Вместо да използва дървена стълба, той решил да си улесни живота с дълъг метален прът. При замахването обаче, металът закачил преминаващ в короната на дървото високоволтов кабел. Токовият удар е бил толкова силен, че на място е констатирана незабавна смърт.
2. СМЪРТ В ИГРАЛНАТА СТАЯ: 3-годишно момиченце се задуши в детска кухня
Във Флорида един от най-обичаните детски подаръци се превърна в оръжие на съдбата. Докато си играело в къщата на бавачката, 3-годишно момиченце изпуснало малките си играчки през отвора на пластмасовата мивка на детска дървена кухня. В опит да ги извади, детето мушнало главата си в тесния отвор, където се заклещило по абсурден начин наобратно (позиционна асфиксия), което е довело до задушаване.
3. ДЖАКУЗИ НА СМЪРТТА: Пиян баща заспа и удави бебето си по време на ваканция
Това, което трябваше да бъде луксозна семейна почивка в наето имение в Кисими, завърши с белезници и погребение. Около 3:00 сутринта баща решил да вземе 20-месечната си дъщеря и да се отпусне в топлото джакузи в задния двор. Комбинацията от алкохол и хапчета обаче си казала думата – мъжът заспал за около 20 минути във водата, докато държал детето. Когато се събудил, момиченцето вече плувало без жизнени показатели.
4. ГРЕШНИЯТ КЛОН: Младеж се самоекзекутира, докато кастри дърво в двора си
Още един нелепо завършил опит за битово градинарство завърши фатално през седмицата. Млад мъж в Уелингара решил да разчисти изсъхналите клони на голямо дърво, което засенчвало покрива на къщата му. Въоръжен с огромно метално мачете, той се покатерил високо в короната. При замахването обаче, острието прерязало не клон, а оголен кабел от електропреносната мрежа с високо напрежение, преминаващ скрито през листата.
5. СТЪПКА В СМЪРТТА: Три деца загинаха на място след стъпване върху „невидим“ кабел у дома
Ужасяващ инцидент показа до какво водят опасните самоделни подобрения в бита. Три малки деца загинаха едновременно веднага след обяд, докато си играели в покрайнините на дома си. Причината – те стъпили върху оголен и нелегално прекаран по земята захранващ кабел за ток, оставен незащитен от съсед в тревата. Вълната от напрежение не е оставила никакъв шанс на децата.
6. ФАТАЛЕН КАПАН: Възрастен мъж почина, заклещен от собствения си разтегателен диван
В Англия 70-годишен пенсионер стана жертва на мебелите си. Мъжът изпуснал дистанционното на телевизора си под тежкия електрически фотьойл с разтегателен механизъм. Докато се навеждал дълбоко под седалката, той случайно натиснал бутона за прибиране с крак. Механизмът се затворил с огромна сила, заклещвайки врата му, което довело до фатална асфиксия преди близките му да се приберат у дома.
7. КУЛИНАРЕН КОШМАР: Жена се отрови фатално със салата, съхранявана в стара консервна кутия
Млада жена от Франция загина от ботулизъм – една от най-опасните бактериални отрови в света, заради икономия в бита. Тя решила да хапне остатъци от домашна салата, която престояла няколко дни в отворена и леко ръждясала метална консервна кутия в хладилника. Химическата реакция на метала с храната и липсата на кислород активирали смъртоносния токсин, който парализирал дихателната ѝ система за часове.
8. ЗАРЕЖДАНЕ ДО ДЪНО: Тийнейджърка загина в банята заради паднал смартфон
Въпреки десетките предупреждения през годините, черната статистика се увеличи с нов случай. 16-годишно момиче решило да си вземе релаксираща вана, докато си чати с приятели. Смартфонът ѝ обаче бил с изтощена батерия и тя прекарала удължител до банята, за да го зареди. При невнимателно движение включеният в мрежата телефон се изплъзнал от ръцете ѝ и паднал във водата, причинявайки моментален токов удар.
9. СТЕНАТА ПАДНА: Стопанин бе затиснат до смърт от самоделна ограда в двора
Мъж от Тексас реши да спести пари от майстори и сам да издигне масивна декоративна стена от тежки бетонни блокове в градината си. Поради пълна липса на инженерни познания, той не излял фундамент и не поставил арматура. Докато лепял последния ред тухли, поливайки ги с маркуч, подмокряната земя поддала и цялата конструкция рухнала директно върху него.
10. ФАТАЛНО ЧИСТЕНЕ: Домакиня се задуши, смесвайки два различни препарата в тоалетната
Желанието за перфектна чистота коства живота на майка на две деца в Италия. Опитвайки се да премахне упорит котлен камък в банята, тя изляла в тоалетната чиния силен белина (хлорен препарат), а веднага след това добавила и киселина за отпушване на канали. Смесването им предизвикало бурна химична реакция, отделяйки облак от чист хлорен газ. Жената вдишала отровните изпарения, които моментално изгорили белите ѝ дробове
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4 ДАНО ТЕЗИ 10 ИНДИВИДА
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5 Сила
Баце се подхлъзна и се надена на ч у р к а т а на Шиши в турската баня ....
13:09 07.08.2026
6 Роза
Коментиран от #8
13:13 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Механик
13:24 07.08.2026