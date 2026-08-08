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Пътна обстановка: Тапи по границите и бури в планините

Пътна обстановка: Тапи по границите и бури в планините

8 Август, 2026 08:24, обновена 8 Август, 2026 08:30 1 211 7

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Жега, интензивен трафик в събота и спешни проверки на МВР и НАП бележат деня

Пътна обстановка: Тапи по границите и бури в планините - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сутрешните часове на днешния съботен ден донесоха традиционното за сезона сериозно натоварване по основните пътни артерии в страната.

Шофьорите, отправящи се към Черноморието и съседните южни страни, са изправени пред засилен трафик, временни ремонти и засилен контрол от страна на КАТ и фискалните органи. Ето пълната сводка към 8:22 часа:

Сводка на КАТ: Катастрофи и нарушители през денонощието

Пътната полиция отчита динамично денонощие по републиканските пътища. По данни на МВР (mvr.bg/press), през изминалите 24 часа на територията на страната са регистрирани 24 тежки пътнотранспортни произшествия. При инцидентите са ранени 29 души, а за съжаление 1 човек е загубил живота си.

  • Ограничения: Временно е ограничено движението по път II-21 Силистра – Русе в района на Тутракан поради тежко ПТП, като трафикът се пренасочва през градската улична мрежа (api.bg).
  • Контрол: Екипите на КАТ остават разположени по АМ „Тракия“, АМ „Хемус“ и АМ „Струма“, следейки за превишена скорост и нерегламентирано движение в аварийните ленти.

Мерки на АПИ и ремонти по магистралите

Агенция „Пътна инфраструктура“ (api.bg) апелира за повишено внимание и съобразена скорост. Важните акценти за деня включват:

  • АМ „Тракия“: Движението в тунел „Траянови врата“ в посока Бургас се осъществява само в една (активната) лента поради ремонт на осветлението.
  • Ограничения за ТИР-ове: От АПИ напомнят, че с цел облекчаване на трафика, в неделния ден (9 август) ще бъдат въведени ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по ключови направления.

Сводка от Пожарната: Десетки сигнали за денонощие

През изминалото денонощие екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 118 сигнала за произшествия. Огнеборците са успели да ликвидират общо 86 пожара, повечето от които сухи треви и стърнища, причинени от високите летни температури. Основен фокус остава недопускането на локални разраствания в близост до горски масиви и населени места.

Трафик по границите и съвместна акция

На граничните пунктове ситуацията е изключително натоварена на изход от страната. Данните на Главна дирекция „Гранична полиция“ сочат:

  • ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“: Интензивно движение и образували се колони от леки автомобили в посока Гърция.
  • ГКПП „Капитан Андреево“: Засилен трафик на изход към Турция.
  • Фискален контрол: Националната агенция за приходите (НАП) и „Гранична полиция“ провеждат мащабна съвместна акция по границите с Гърция и Румъния (bta.bg). Извършват се засилени проверки на товарни автомобили, превозващи стоки с висок фискален риск.

Планинска спасителна служба: Условия за туризъм

Според сутрешната сводка на Планинската спасителна служба, условията за планински туризъм в сутрешните часове са добри, но крият рискове в по-късните часове:

  • Време: Сутрешните температури варират между 5 и 15 градуса. Около обяд и в следобедните часове се очаква силно развитие на купесто-дъждовна облачност с гръмотевични бури и локални интензивни валежи в планинските масиви на Западна и Централна България.
  • Съвет от ПСС: Спасителите съветват туристите да планират преходите си така, че да са се спуснали от високите била и изложени планински ребра най-късно до обяд, за да избегнат опасността от мълнии.


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