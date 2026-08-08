Министър Абровски открива ловния сезон в Поцърненци

Днес, в традиционната втора събота на месец август, официално се дава стартът на новия сезон за лов на прелетен дивеч в България.
Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие кампанията в землището на радомирското село Поцърненци.
Събитието събира стотици ентусиасти и официални лица, като домакини на проявата са Ловно-рибарско сдружение - Радомир и Ловно-рибарска дружина – Пчелинци. В официалната церемония по откриването се включва и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев, заедно с ръководни представители на Националното ловно-рибарско сдружение – „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС-СЛРБ). За представителите на медиите е организиран предварителен информационен брифинг.
Какви видове дивеч са разрешени за отстрел?
Считано от сутрешните часове на 8 август 2026 г., българските ловци имат право да ловуват на следните видове птици:
- Пъдпъдък
- Гургулица
- Гривяк
- Горски бекас
- Обикновена бекасина
Ловните излети се провеждат само в събота, неделя и в официалните празнични дни, като за целта е задължително издаването на писмени разрешителни съгласно българското законодателство.
Засилен контрол и мерки за безопасност
От Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите припомнят, че се въвеждат строги проверки за спазване на законовите изисквания, нормите за отстрел и правилата за боравене с оръжие. Очаква се на ловните полета в цялата страна в първите дни да излязат до 60 000 авджии, което изисква изключителна дисциплина с цел предотвратяване на инциденти и пожари в горските и полските масиви.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
На държава, която иска да се развива, й трябват планова икономика и морал."
Румен Радев
08:36 08.08.2026
2 Всичката Мара Втасала !
За Забавление !
08:42 08.08.2026
3 Боруна Лом
08:43 08.08.2026
4 Ненчо
днес доста булки ще олабят ....
08:44 08.08.2026
5 Сандо
08:48 08.08.2026
6 Пламчее
08:51 08.08.2026
7 Развлечение за
Да отстрелваш етици и животни, които не са сторили нищо лошо е божий грях!
Днес птици, утре дивеч, после и хора!
08:51 08.08.2026
8 ДРЖАВАТА ГОРИ
08:53 08.08.2026
9 А ДАНО ВИ СРЕЩНЕ
08:55 08.08.2026
10 Специалист
09:24 08.08.2026
11 АЧС върлува на талази....
Нещо гнило има в този "мазен курбан" ,
не става за мининстър, независимо колко мафиотски
канала за контрабанда коландри в момента!!!
"Видиш ли постоянно усмихнат министър , работата му
въобще не е читава"!
10:47 08.08.2026
12 нека има много отстреляни
10:47 08.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 късопиковците с големите пушки
10:51 08.08.2026