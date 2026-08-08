Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Министър Абровски открива ловния сезон в Поцърненци

Министър Абровски открива ловния сезон в Поцърненци

8 Август, 2026 08:32, обновена 8 Август, 2026 08:35 959 14

  • абровски-
  • лов-
  • сезон-
  • министър

Сезонът за лов на прелетен дивеч стартира официално в община Радомир с брифинг за медиите и засилени мерки за сигурност

Министър Абровски открива ловния сезон в Поцърненци - 1
Снимка: МЗХ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, в традиционната втора събота на месец август, официално се дава стартът на новия сезон за лов на прелетен дивеч в България.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие кампанията в землището на радомирското село Поцърненци.

Събитието събира стотици ентусиасти и официални лица, като домакини на проявата са Ловно-рибарско сдружение - Радомир и Ловно-рибарска дружина – Пчелинци. В официалната церемония по откриването се включва и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев, заедно с ръководни представители на Националното ловно-рибарско сдружение – „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС-СЛРБ). За представителите на медиите е организиран предварителен информационен брифинг.

Какви видове дивеч са разрешени за отстрел?

Считано от сутрешните часове на 8 август 2026 г., българските ловци имат право да ловуват на следните видове птици:

  • Пъдпъдък
  • Гургулица
  • Гривяк
  • Горски бекас
  • Обикновена бекасина

Ловните излети се провеждат само в събота, неделя и в официалните празнични дни, като за целта е задължително издаването на писмени разрешителни съгласно българското законодателство.

Засилен контрол и мерки за безопасност

От Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите припомнят, че се въвеждат строги проверки за спазване на законовите изисквания, нормите за отстрел и правилата за боравене с оръжие. Очаква се на ловните полета в цялата страна в първите дни да излязат до 60 000 авджии, което изисква изключителна дисциплина с цел предотвратяване на инциденти и пожари в горските и полските масиви.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    7 0 Отговор
    "Свободният пазар и демокрацията се оказаха едно недоносче - див капитализъм, където всички извращения са позволени.
    На държава, която иска да се развива, й трябват планова икономика и морал."

    Румен Радев

    08:36 08.08.2026

  • 2 Всичката Мара Втасала !

    6 0 Отговор
    Време Е !

    За Забавление !

    08:42 08.08.2026

  • 3 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ДАНО ОТИДЕ ЗА КУРбан

    08:43 08.08.2026

  • 4 Ненчо

    8 0 Отговор
    Ловът е прикритие и легализиране на агресията у Алкохолиците

    днес доста булки ще олабят ....

    08:44 08.08.2026

  • 5 Сандо

    5 0 Отговор
    Е,това е нещо,което най-добре се отдава на нашите управляващи - дай им там нещо да открият,нещо да закрият,някоя софра да посетят,но най-много се тревожат дали ще ги поканят в Посолството.

    08:48 08.08.2026

  • 6 Пламчее

    5 0 Отговор
    ти не беше ли този който при Бат ББ от Б, не искаше да пускаш контроли от ЕС, сега си се активирал, гиди мазна гювендиьо

    08:51 08.08.2026

  • 7 Развлечение за

    7 0 Отговор
    Безхаберници.
    Да отстрелваш етици и животни, които не са сторили нищо лошо е божий грях!
    Днес птици, утре дивеч, после и хора!

    08:51 08.08.2026

  • 8 ДРЖАВАТА ГОРИ

    8 0 Отговор
    А тия безхаберници по лов.

    08:53 08.08.2026

  • 9 А ДАНО ВИ СРЕЩНЕ

    9 0 Отговор
    Някой глиган с пушка. Да са равни шансовете.

    08:55 08.08.2026

  • 10 Специалист

    4 0 Отговор
    Много са слободясали.Пир по време на чума.Тези богати сноби с пушки по добре да подпомогнат АСП-агенция за социално подпомагане.Не знаят после какво ще ги чака на стари години.

    09:24 08.08.2026

  • 11 АЧС върлува на талази....

    2 0 Отговор
    министър Абровски , на лов ???
    Нещо гнило има в този "мазен курбан" ,
    не става за мининстър, независимо колко мафиотски
    канала за контрабанда коландри в момента!!!
    "Видиш ли постоянно усмихнат министър , работата му
    въобще не е читава"!

    10:47 08.08.2026

  • 12 нека има много отстреляни

    2 0 Отговор
    ЛОВЦИ на всеки ЛОВ

    10:47 08.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 късопиковците с големите пушки

    1 0 Отговор
    да се пращат на руския фронт

    10:51 08.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове