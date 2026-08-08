Министър Абровски открива ловния сезон в Поцърненци

Днес, в традиционната втора събота на месец август, официално се дава стартът на новия сезон за лов на прелетен дивеч в България.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие кампанията в землището на радомирското село Поцърненци.

Събитието събира стотици ентусиасти и официални лица, като домакини на проявата са Ловно-рибарско сдружение - Радомир и Ловно-рибарска дружина – Пчелинци. В официалната церемония по откриването се включва и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев, заедно с ръководни представители на Националното ловно-рибарско сдружение – „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС-СЛРБ). За представителите на медиите е организиран предварителен информационен брифинг.

Какви видове дивеч са разрешени за отстрел?

Считано от сутрешните часове на 8 август 2026 г., българските ловци имат право да ловуват на следните видове птици:

Пъдпъдък

Гургулица

Гривяк

Горски бекас

Обикновена бекасина

Ловните излети се провеждат само в събота, неделя и в официалните празнични дни, като за целта е задължително издаването на писмени разрешителни съгласно българското законодателство.

Засилен контрол и мерки за безопасност

От Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите припомнят, че се въвеждат строги проверки за спазване на законовите изисквания, нормите за отстрел и правилата за боравене с оръжие. Очаква се на ловните полета в цялата страна в първите дни да излязат до 60 000 авджии, което изисква изключителна дисциплина с цел предотвратяване на инциденти и пожари в горските и полските масиви.