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Георги Еленков: Случаят в Пловдив показва нуждата от системна промяна

Георги Еленков: Случаят в Пловдив показва нуждата от системна промяна

10 Август, 2026 21:11 1 229 30

  • георги еленков-
  • георги кузев-
  • убийство-
  • пловдив

„Това, което се случи, далеч не е само български модел“, заяви експертът от Национална мрежа за децата

Георги Еленков: Случаят в Пловдив показва нуждата от системна промяна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят с пребития от непълнолетни до смърт мъж в Пловдив отново поставя въпроса за агресията сред децата, влиянието на виртуалната среда и пропуските на институциите. Темата остава сред най-коментираните в страната, а в социалните мрежи продължават дискусиите за това как е възможно подобно насилие да бъде извършено от непълнолетни, кой носи отговорност и защо поведението на групата не е било забелязано по-рано.

„Това, което се случи, далеч не е само български модел“. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” Георги Еленков от Национална мрежа за децата.

По думите му подобни случаи се наблюдават и в други европейски държави. Той посочи, че Националният център за безопасен интернет работи по казуси, свързани с насилие над деца онлайн и радикализация във виртуална среда, и обменя информация с различни паневропейски структури. „Никоя държава не е имунизирана срещу подобни предизвикателства и все пак ние сме особено уязвими“, твърди Еленков.

Според него причината е в редица институционални пропуски, които България не успява да адресира достатъчно ефективно. Като конкретен пример той посочи системата за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. По думите му тя е „морално остаряла и дисфункционална“ и има нужда от реформиране и модернизиране.

Еленков отбеляза, че на местно ниво има добри практики, свързани с работата на Комисиите за борба срещу противообществените прояви и обществените възпитатели, но те остават изолирани.„Нужна е системна промяна“, категоричен беше той, като припомни, че законът, който регулира тази материя - Законът за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - е от 1958 г.

Еленков изтъкна, че отговорността не може да бъде прехвърлена единствено върху една институция или една група хора. „Като казвате „ние“, всъщност няма невинни. Всички сме ние“, заяви той.

По думите му не трябва да се стига нито до размиване на отговорността, нито до допълнително поляризиране на обществото. „Да ползваме този ужасяващ казус като повод да поговорим за необходимите секторни реформи“, призова той.

Сред проблемите той посочи семейната среда, родителския пример, системата за закрила на детето и образованието. Според него децата често са изложени на различни форми на насилие както в дома, така и извън него, а това впоследствие се пренася и във виртуалната среда. Той припомни, че Националната мрежа за децата още от 2022 г. алармира институциите за опасностите от т.нар. хайки срещу хора, набедени за педофили, при които се стига до самоуправство и саморазправа. „Това вреди както на наказателния процес, така и на самите младежи, които участват в това“, подчерта той.

На въпрос какво ще се случи с децата, участвали в тежкия случай в Пловдив, след като приключи разследването и бъде потърсена отговорност за действията им, Еленков заяви: "Важно е обществото да не ги определя като „изверги“ и „чудовища“, като по този начин ги полагаме отвъд социума и избягваме неудобния въпрос за това какво в социума се е провалило и е създало предпоставките те постепенно да се радикализират“, заяви той.

По думите му голямото предизвикателство оттук нататък е свързано с ресоциализацията на децата и връщането им в общността.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе, льохман

    19 0 Отговор
    Тези приказки ги чувам за хиляден път, колко мислиш, че това ще минава?

    21:15 10.08.2026

  • 2 Любопитен

    4 0 Отговор
    Де е софиянеца, търтея много ги защитаваше младежите, искаше и Демерджиев медал да им даде.

    21:15 10.08.2026

  • 3 ми правете я бе

    7 1 Отговор
    кой да я прави нали затва сте там???

    Коментиран от #4

    21:17 10.08.2026

  • 4 да бе

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ми правете я бе":

    тия кой чакат

    21:18 10.08.2026

  • 5 Пояснение

    15 0 Отговор
    Пак се сещаме за ПРОБЛЕМА," след като се обърне каруцата". Отдавна търпим обществената деградация. Все някои ни е виновен, било то Русия , било то Западът. Дори си политизирахме и генетичнотони развитие. Късно е, много е късно за протести, за борба за налагане на някакъв общоприет МОРАЛ , на ЦЕННОСТИ. Сегашните тинейджари отдавна си имат новият МОРАЛ , новите ЦЕННОСТИ възприети от екраните. Днес обществото говори за родителите на УБИЙЦИ, но къде беше това общество, когато се обсъждаха образователните закони, поведението на учащите се и развитието на българчетата. Това общество толерира наркотиците / спомням си , коклко помия се изля при проверката от полицията в една дискотека в Пловдив/. Това общество толерира опростачването на поколения българи. Това общество толерира подражението на нациските модели. И отново е време да си припомни онова НАРОДЕ????, дано този път го РАЗБЕРЕМ.

    21:19 10.08.2026

  • 6 И Кво Като Ги Показва ?

    5 0 Отговор
    Някой Съобразява ли се с Това ?

    И На Държавата е Забрранено Да се Гаври !

    С Правата на Българските Граждани !

    Но !

    Го Прави !

    21:19 10.08.2026

  • 7 Специалист

    12 1 Отговор
    Този измислен експерт у нас всички станаха експерти.Да каже да се направи първо второ трето и т.н.и да се подпише.Общи лакърдий всеки може да говори

    Коментиран от #11

    21:22 10.08.2026

  • 8 От сайта ФЛАГМАН има и снимки

    6 2 Отговор
    Бащата на "примамката" от пловдивското убийство - русофил, любител на коспиративни теориии и още...

    Николай Генчев има цветущ речник, а публикациите във фейсбука му са меко казано странни.
    Всички в обществото се питат в какви точно семейства са възпитани децата-убийци от Пловдив, за да извършат подобно чудовищно деяние. Отговор на този въпрос даде фейсбук групата „За справедливост“ (общност в социалните мрежи) , която разпространи публичните постове на бащата на момичето, послужило за примамка. Бащата се оказа отявлен русофил, запален любител на конспиративни истории и очевиден почитател на чашката. Тези разкрития бързо опровергаха политическите спекулации, че родителите са симпатизанти на либералните формации.
    В профила му изпъкват редовни гаври с украинските бежанци и срещу Украйна , надежда руски пълчища да превземат България и успелите граждани и работещи да бъдат подтиснати, расистки колажи срещу мигрантите и бленуване по тоталитарното минало. Ежедневието на това семейство явно преминава между наздравици на масата и гневно псуване срещу развития свят в социалните мрежи. Подобна токсична атмосфера у дома неизбежно формира ценностите на подрастващите и ги учи, че омразата към различните е нещо съвсем нормално. В крайна сметка ксенофобските приказки на масата раждат реален садизъм и безчувственост на улицата.
    Коментарите под разкритията показват ясна и почти единодушна диагноза за случилото се. Мнозина подчертават, че никакви учебни часове не мога

    Коментиран от #10

    21:22 10.08.2026

  • 9 Горски

    5 0 Отговор
    Това е средата, в която живеят, в нея авторитетът са екраните, а коректив няма, защото родителите са неглижирали собствените си деца, а обществото ни обикновено пошуми и приеме поредния случай на насилие, като нещо нормално. Защо не се казват точните имена на убийците садисти както и на техните родители и учители в езиковата гимназия в Пловдив, независимо, че са малолетни и подсъдими? Проверяват ли се контактите им и на кого са изпратени видеата от жестокото убийство? Преди вече доста години, две малки момичета убиха, пак в Пловдив, своя "приятелка", просто защото момичето бе по-хубаво. Преди година или две, прочетох, че са си излежали присъдите и са се "изнизали" и от Пловдив и от България.

    21:22 10.08.2026

  • 10 Пич

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "От сайта ФЛАГМАН има и снимки":

    Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!

    Коментиран от #17

    21:23 10.08.2026

  • 11 и да каже КОЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Специалист":

    ще го прави а не само трябва това трябва онова...

    21:26 10.08.2026

  • 12 Роберто Карлош

    4 0 Отговор
    Продажните политически партии са най-голямата пречка пред човешкия прогрес. Те не управляват – те търгуват. Със здраве, с образование, с бъдеще. Те не търсят истината – търсят печалба. И когато дойде момент за избор, те винаги избират властта, а не народа. Науката не търгува. Тя търси. Тя не манипулира – тя доказва. Където политикът вижда вот, ученият вижда решение. Където политикът вижда враг, ученият вижда проблем за решаване. Ако оставим науката да води вместо политиците, животът ще бъде по-добър, защото науката не се влияе от реклама. Тя не се купува с евтини обещания и не предава принципите си за няколко гласа. Тя търпи неуспех, за да намери истината. Политикът търпи истината, само ако тя му носи успех. Време е политиците да отстъпят място на хората, които знаят, а не на тези, които обещават. Защото докато политиците делят постове, учените делят атоми. И атомите винаги ще бъдат по-точни от предизборните програми.

    21:34 10.08.2026

  • 13 Късно е чадо

    4 0 Отговор
    Изпусни питомното, сега гони дивото. И не става въпрос само за дребните убийци, а за цялата спотайваща се власт, па и "публика" на територията. Позор!

    21:37 10.08.2026

  • 14 иван костов

    1 0 Отговор
    Борбата с педофилията трябва да започне държавата, веднъж завинаги, а не ученици да я водят!
    И да не забравяме, че във всеки хомосексуалист , се крие един педофил! Учените го казват, не аз!

    Коментиран от #18, #21, #26

    21:44 10.08.2026

  • 15 Уточнение

    4 0 Отговор
    Айде стига сте дрънкали!
    Само разбирачи !
    А къде бяхте когато системно се рушеше всичко и се тъпчеха авторитети?
    Това ще е вече! Демокрацията създаде чудовища !
    Гордейте се бг политици, нали това искахте!!!

    Коментиран от #16

    21:45 10.08.2026

  • 16 бгполитик

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Уточнение":

    краднене краднене краднене!!!

    21:46 10.08.2026

  • 17 Уточнение

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Нещо не сте добре с главите!!!
    Какво общо тук има русофилията?
    Та нали забранихте всичко руско, вече 4 години дори руска тв няма!!!
    А в кой руски филм има разчленяване и гавра с труп- само в тези от сащ

    Коментиран от #19

    21:48 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 рашките

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Уточнение":

    и филми ли имат?

    21:50 10.08.2026

  • 20 Съвременис

    3 0 Отговор
    За 36 години " демокрация" това е резултатът.
    Надежда няма!

    21:57 10.08.2026

  • 21 Да ти имам самочувствието

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "иван костов":

    Знаеш ли какво е педофилия?
    Правиш ли разлика между разврат, проституция и педофилия?
    Големи борци се извъдихте!
    Неграмотни безделници, правосъдие тръгнали да раздават!

    22:04 10.08.2026

  • 22 ВСИЧКИ НПО-ТА В ОБРАЗОВАНИЕТО

    1 0 Отговор
    Трябва да се забранят. И такива като тебе да останат без работа.

    22:11 10.08.2026

  • 23 Кретените си

    2 0 Отговор
    обменяли информация с различни паневропейски структури представете си. А психари имало навсякъде където атлантизма вилнеел

    22:22 10.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А как Израел постига

    2 0 Отговор
    средна възраст от под 32 години без педофилия ? Имаш ли обяснение? Бат мицва при девойките е на 12-годишна възраст. Секс след Бат мицва се приема за нормалност в тази побъркана общност . Само че тази тема е табу. Ами пък при мормоните е още по зле. Там е на 9 години и 6 месеца .....

    22:29 10.08.2026

  • 26 Какво е

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "иван костов":

    "педофилия" ? Питам сериозно

    22:32 10.08.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Това, което се случи, както и много други подобни "прелести" са продукт на обществено-икономическия модел и "ценностите", които ни бяха наложени преди 37 години!

    22:39 10.08.2026

  • 28 е хайде

    1 0 Отговор
    В Русия ги задължават да раждат на 14, защото им трябват войници. То бива лицемерие.

    22:46 10.08.2026

  • 29 педофила

    1 0 Отговор
    Педофила вика дръжте педофила.

    22:47 10.08.2026

  • 30 до скоро

    1 0 Отговор
    До скоро бяха джендърите, сега дойде ред на педофилите. Скоро ще започнете да мразите себе си.

    22:50 10.08.2026

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