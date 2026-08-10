Георги Еленков: Случаят в Пловдив показва нуждата от системна промяна

Случаят с пребития от непълнолетни до смърт мъж в Пловдив отново поставя въпроса за агресията сред децата, влиянието на виртуалната среда и пропуските на институциите. Темата остава сред най-коментираните в страната, а в социалните мрежи продължават дискусиите за това как е възможно подобно насилие да бъде извършено от непълнолетни, кой носи отговорност и защо поведението на групата не е било забелязано по-рано.
„Това, което се случи, далеч не е само български модел“. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” Георги Еленков от Национална мрежа за децата.
По думите му подобни случаи се наблюдават и в други европейски държави. Той посочи, че Националният център за безопасен интернет работи по казуси, свързани с насилие над деца онлайн и радикализация във виртуална среда, и обменя информация с различни паневропейски структури. „Никоя държава не е имунизирана срещу подобни предизвикателства и все пак ние сме особено уязвими“, твърди Еленков.
Според него причината е в редица институционални пропуски, които България не успява да адресира достатъчно ефективно. Като конкретен пример той посочи системата за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. По думите му тя е „морално остаряла и дисфункционална“ и има нужда от реформиране и модернизиране.
Еленков отбеляза, че на местно ниво има добри практики, свързани с работата на Комисиите за борба срещу противообществените прояви и обществените възпитатели, но те остават изолирани.„Нужна е системна промяна“, категоричен беше той, като припомни, че законът, който регулира тази материя - Законът за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - е от 1958 г.
Еленков изтъкна, че отговорността не може да бъде прехвърлена единствено върху една институция или една група хора. „Като казвате „ние“, всъщност няма невинни. Всички сме ние“, заяви той.
По думите му не трябва да се стига нито до размиване на отговорността, нито до допълнително поляризиране на обществото. „Да ползваме този ужасяващ казус като повод да поговорим за необходимите секторни реформи“, призова той.
Сред проблемите той посочи семейната среда, родителския пример, системата за закрила на детето и образованието. Според него децата често са изложени на различни форми на насилие както в дома, така и извън него, а това впоследствие се пренася и във виртуалната среда. Той припомни, че Националната мрежа за децата още от 2022 г. алармира институциите за опасностите от т.нар. хайки срещу хора, набедени за педофили, при които се стига до самоуправство и саморазправа. „Това вреди както на наказателния процес, така и на самите младежи, които участват в това“, подчерта той.
На въпрос какво ще се случи с децата, участвали в тежкия случай в Пловдив, след като приключи разследването и бъде потърсена отговорност за действията им, Еленков заяви: "Важно е обществото да не ги определя като „изверги“ и „чудовища“, като по този начин ги полагаме отвъд социума и избягваме неудобния въпрос за това какво в социума се е провалило и е създало предпоставките те постепенно да се радикализират“, заяви той.
По думите му голямото предизвикателство оттук нататък е свързано с ресоциализацията на децата и връщането им в общността.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А бе, льохман
21:15 10.08.2026
2 Любопитен
21:15 10.08.2026
3 ми правете я бе
Коментиран от #4
21:17 10.08.2026
4 да бе
До коментар #3 от "ми правете я бе":тия кой чакат
21:18 10.08.2026
5 Пояснение
21:19 10.08.2026
6 И Кво Като Ги Показва ?
И На Държавата е Забрранено Да се Гаври !
С Правата на Българските Граждани !
Но !
Го Прави !
21:19 10.08.2026
7 Специалист
Коментиран от #11
21:22 10.08.2026
8 От сайта ФЛАГМАН има и снимки
Николай Генчев има цветущ речник, а публикациите във фейсбука му са меко казано странни.
Всички в обществото се питат в какви точно семейства са възпитани децата-убийци от Пловдив, за да извършат подобно чудовищно деяние. Отговор на този въпрос даде фейсбук групата „За справедливост“ (общност в социалните мрежи) , която разпространи публичните постове на бащата на момичето, послужило за примамка. Бащата се оказа отявлен русофил, запален любител на конспиративни истории и очевиден почитател на чашката. Тези разкрития бързо опровергаха политическите спекулации, че родителите са симпатизанти на либералните формации.
В профила му изпъкват редовни гаври с украинските бежанци и срещу Украйна , надежда руски пълчища да превземат България и успелите граждани и работещи да бъдат подтиснати, расистки колажи срещу мигрантите и бленуване по тоталитарното минало. Ежедневието на това семейство явно преминава между наздравици на масата и гневно псуване срещу развития свят в социалните мрежи. Подобна токсична атмосфера у дома неизбежно формира ценностите на подрастващите и ги учи, че омразата към различните е нещо съвсем нормално. В крайна сметка ксенофобските приказки на масата раждат реален садизъм и безчувственост на улицата.
Коментарите под разкритията показват ясна и почти единодушна диагноза за случилото се. Мнозина подчертават, че никакви учебни часове не мога
Коментиран от #10
21:22 10.08.2026
9 Горски
21:22 10.08.2026
10 Пич
До коментар #8 от "От сайта ФЛАГМАН има и снимки":Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!
Коментиран от #17
21:23 10.08.2026
11 и да каже КОЙ
До коментар #7 от "Специалист":ще го прави а не само трябва това трябва онова...
21:26 10.08.2026
12 Роберто Карлош
21:34 10.08.2026
13 Късно е чадо
21:37 10.08.2026
14 иван костов
И да не забравяме, че във всеки хомосексуалист , се крие един педофил! Учените го казват, не аз!
Коментиран от #18, #21, #26
21:44 10.08.2026
15 Уточнение
Само разбирачи !
А къде бяхте когато системно се рушеше всичко и се тъпчеха авторитети?
Това ще е вече! Демокрацията създаде чудовища !
Гордейте се бг политици, нали това искахте!!!
Коментиран от #16
21:45 10.08.2026
16 бгполитик
До коментар #15 от "Уточнение":краднене краднене краднене!!!
21:46 10.08.2026
17 Уточнение
До коментар #10 от "Пич":Нещо не сте добре с главите!!!
Какво общо тук има русофилията?
Та нали забранихте всичко руско, вече 4 години дори руска тв няма!!!
А в кой руски филм има разчленяване и гавра с труп- само в тези от сащ
Коментиран от #19
21:48 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 рашките
До коментар #17 от "Уточнение":и филми ли имат?
21:50 10.08.2026
20 Съвременис
Надежда няма!
21:57 10.08.2026
21 Да ти имам самочувствието
До коментар #14 от "иван костов":Знаеш ли какво е педофилия?
Правиш ли разлика между разврат, проституция и педофилия?
Големи борци се извъдихте!
Неграмотни безделници, правосъдие тръгнали да раздават!
22:04 10.08.2026
22 ВСИЧКИ НПО-ТА В ОБРАЗОВАНИЕТО
22:11 10.08.2026
23 Кретените си
22:22 10.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А как Израел постига
22:29 10.08.2026
26 Какво е
До коментар #14 от "иван костов":"педофилия" ? Питам сериозно
22:32 10.08.2026
27 az СВО Победа 81
22:39 10.08.2026
28 е хайде
22:46 10.08.2026
29 педофила
22:47 10.08.2026
30 до скоро
22:50 10.08.2026