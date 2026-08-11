Роберт "Мадяр“ Бровди: Руската армия планира да изстрелва по 200 ракети едновременно към Украйна

Русия планира да изстрелва едновременно 2.5 пъти повече ракети към Украйна, отколкото сега, което прави към 200 броя на нападение. Това заяви в интервю за AP командирът на Силите за безпилотни системи на украинската армия Роберт "Мадяр“ Бровди.

По думите му в момента руснаците могат да изстрелват по 77 ракети от различни платформи – кораби, самолети, наземни установки. "Противникът, обаче, работи да увеличи тази бройка до 200, и то не само балистични ракети“, отбелязва "Мадяр“. Асошиейтед прес отбелязва, че балистиката е едно от най-уязвимите места на украинската отбрана заради липсата на ракети за противовъздушните комплекси като Patriot и Iris-T.

“Дори да успеят половината от тази бройка да изстрелят, всички ракети ще паднат при нас“, отбелязва Бровди.

Той подчертава, че единственият начин да се намали броя на атакуващите Украйна балистични ракети е да се унищожават установките, от които се изстрелват. "Мадяр“ казва още, че Русия увеличила 2.5 пъти използването на реактивни дронове Шахед при атаките си, които са много по-трудни за сваляне заради по-високата скорост на движение.