Роберт "Мадяр“ Бровди: Руската армия планира да изстрелва по 200 ракети едновременно към Украйна

Русия планира да изстрелва едновременно 2.5 пъти повече ракети към Украйна, отколкото сега, което прави към 200 броя на нападение. Това заяви в интервю за AP командирът на Силите за безпилотни системи на украинската армия Роберт "Мадяр“ Бровди.
По думите му в момента руснаците могат да изстрелват по 77 ракети от различни платформи – кораби, самолети, наземни установки. "Противникът, обаче, работи да увеличи тази бройка до 200, и то не само балистични ракети“, отбелязва "Мадяр“. Асошиейтед прес отбелязва, че балистиката е едно от най-уязвимите места на украинската отбрана заради липсата на ракети за противовъздушните комплекси като Patriot и Iris-T.
“Дори да успеят половината от тази бройка да изстрелят, всички ракети ще паднат при нас“, отбелязва Бровди.
Той подчертава, че единственият начин да се намали броя на атакуващите Украйна балистични ракети е да се унищожават установките, от които се изстрелват. "Мадяр“ казва още, че Русия увеличила 2.5 пъти използването на реактивни дронове Шахед при атаките си, които са много по-трудни за сваляне заради по-високата скорост на движение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Производител
13:49 11.08.2026
3 Отец Дионисий
13:49 11.08.2026
4 Лост
13:49 11.08.2026
5 хихи
Коментиран от #26
13:49 11.08.2026
6 Ба бааааа
Коментиран от #18
13:52 11.08.2026
7 ти да видиш
13:52 11.08.2026
8 Има лесно решение
13:52 11.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А той
13:56 11.08.2026
11 Росомаха
13:56 11.08.2026
12 Укротролче, имаш разсейки от рака.
Коментиран от #34
13:56 11.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Цензура
А този дебел да си пише завещанието.
13:58 11.08.2026
15 Да думнат и тук
Украинската напаст ни нападна
Бабати Алена процъфтява.
Престъпността нараства, а управниците занемяха за украинския дрон!
13:59 11.08.2026
16 СЛОНА
14:01 11.08.2026
17 Пълно затъмнение
Колко са?
Излитат ли?
А, пишете де!
Забраниха ли ви?
Сега пък дрона бил руски, ама под прекритие😁
14:03 11.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Коко
Този лъже,като копанарин.
Ракетите им свършиха на руснаците още преди три години.
14:08 11.08.2026
21 Жълтопаветник
А не е вярно - това е руска пропаганда. Нас Урсула ни увери че още лятото на 2022 Русия свърши ракетите и краде чипове от перални за да може да прави нови - сигурно украинците във всяка къща имат по 200 перални. Също свърши и патроните и се бият само с лопатки и смъкват Т-34 от паметниците че и танкове нямат ама и тях свършиха че се придвижват на магарета че и бензин нямат.
14:08 11.08.2026
22 6135
По моя вътрешна информация точната бройка е 203.
Този да си уволни шпионите!
14:09 11.08.2026
23 Нашата леля ВАНГЯ...
Коментиран от #29
14:10 11.08.2026
24 Ко каза , ко
До коментар #19 от "РФ е един огромен КЕН eф !":а, те нали краварите кацнаха, та даже и знамето развяха
като гледам, до два-три месеца, кииф няма да го има на картата!
ти какво ще кажеш - виждам че си капацитет по ракетите
абе, кво стана с патриотите,що не пуцат по руснака?
14:11 11.08.2026
25 Учуден
До коментар #19 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Ами нямат "холивуд пикчърс" - американците да не би да кацнаха. 50 години след ужким успешното кацане единственото което постигнаха е да разбият една ракета в луната.
14:11 11.08.2026
26 Доктор
До коментар #5 от "хихи":Толкова цирея да ти излезнат !
14:12 11.08.2026
27 Този
14:13 11.08.2026
28 какво му е лошото даже е страхотно
Коментиран от #36
14:14 11.08.2026
29 Антитрол
До коментар #23 от "Нашата леля ВАНГЯ...":"ЧЕТЕТЕ какво бъдеще е видяла ТЯ за агресора"
Обаче не трябва да четем Ванга какво бъдеще е видяла за "агресора". Нали така.
14:15 11.08.2026
30 А американците
До коментар #19 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Десетилетия използваха съветските ракети и космическа станция.
14:15 11.08.2026
31 Механик
И не мога да разбера какво плачка тоя маджар? Все пак е унгарец, не е украинец.
Изобщо, имам чувството ,че в тая Украина управлява всеки друг, но не и украинския етнос.
3/4 от "политбюрото" им са евреи, полски евреи, евреио-татари, татари и унгарци.
Къде са тия украинци, не знам.
п.п.
А същност знам. Украинците са на фронта, в гроба или в буса на ТКЦ.
Много просто племе се оказаха тия. Много.
Коментиран от #44, #68
14:15 11.08.2026
32 защо
Заспиии
14:15 11.08.2026
33 ааа
14:16 11.08.2026
34 Антирашист 2405
До коментар #12 от "Укротролче, имаш разсейки от рака.":Нито си компетентен нито си врачка ,но и си за диагноза при психиатъра !
Коментиран от #35
14:16 11.08.2026
35 Зевзек
До коментар #34 от "Антирашист 2405":"Нито си компетентен нито си врачка"
Обаче укрите и троловете им са много компетентни и са врачки и знаят по колко ракети щели да изстрелват руснаците.
14:19 11.08.2026
36 Антирашист 2416
До коментар #28 от "какво му е лошото даже е страхотно":Нацизмът е в просия, тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори ,а чети за нацистките държави !
Коментиран от #37, #39
14:21 11.08.2026
37 Антитрол
До коментар #36 от "Антирашист 2416":"Не спори ,а чети за нацистките държави"
Опорките от посолството ли трябва да чета - на мен не ми ги спускат.
14:23 11.08.2026
38 Котка
14:26 11.08.2026
39 Учуден
До коментар #36 от "Антирашист 2416":"Нацизмът е в просия"
Така ли а как се нарича едно управление когато върховните управляващи не са избирани от никого - ти като четеш много можеш ли ми каза. Можеш ли ми каза кога си гласувал за Урсула или пък за Кая.
Или твоята работа е не да мислиш а да повтаряш опорките.
Коментиран от #40, #42
14:28 11.08.2026
40 Яблако
До коментар #39 от "Учуден":Нас изгонят!
14:31 11.08.2026
41 Ние за Майя
14:33 11.08.2026
42 Въпрос
До коментар #39 от "Учуден":Путин кой го е избрал? От 1999-та все е на власт. Цар ли е що ли? От Бога ли е?
Коментиран от #43, #46, #48
14:34 11.08.2026
43 И вице
До коментар #42 от "Въпрос":няма!
14:35 11.08.2026
44 Русофил
До коментар #31 от "Механик":Сега разкажи, кой управлява в Русия.
14:35 11.08.2026
45 БАНДЕР
14:39 11.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Отреазвяващ
14:43 11.08.2026
48 Учуден
До коментар #42 от "Въпрос":"Путин кой го е избрал?"
Руския народ на избори - ти ми кажи Урсула и Кая кой ги е избрал.
Коментиран от #51, #52
14:43 11.08.2026
49 Супер
14:45 11.08.2026
50 Ах летете ескадрониии
14:46 11.08.2026
51 Който
До коментар #48 от "Учуден":е избрал Мишустин!Избрали са я евродепутатите,които ние избрахме!
Коментиран от #53, #79
14:46 11.08.2026
52 Които
До коментар #48 от "Учуден":е против Путин не стига до избори!Най-много до 6 етаж!
Коментиран от #54
14:48 11.08.2026
53 Учуден
До коментар #51 от "Който":"Избрали са я евродепутатите,които ние избрахме!"
Хайде бе - можеш ли ми каза кога стана това и как точно я "избраха" евродепутатите. Можеш ли ми каза от кога е начело на ЕК и кой гласува тогава за нея.
Коментиран от #67
14:50 11.08.2026
54 Учуден
До коментар #52 от "Които":Който е против Урсула не стига до избори - за пример Марин льо Пен. А за Путин примери не можеш да ми дадеш - само пропаганда.
Коментиран от #57
14:52 11.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Вчера
До коментар #54 от "Учуден":отстраниха Яблоко от изборите!
Коментиран от #59
15:03 11.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Учуден
До коментар #57 от "Вчера":И в Европа отстраниха доста партии които не съответстват на конституцията на държавата - ама там не ги виждате и това е демократично нали?
Защо винаги едностранно виждате нещата.
- Геноцида в ивицата не го виждате
- САЩ не са агресор нищо че нападнаха Иран
- НАТО никога не са агресори въпреки многото нападнати държави.
- Да отвлечеш самолет е тероризъм но да отвлечеш президент на държава това не е тероризъм.
Коментиран от #61, #62, #64
15:10 11.08.2026
60 Че откъде ракети
15:11 11.08.2026
61 Да не си трол?
До коментар #59 от "Учуден":Случайно.
15:11 11.08.2026
62 Ол1гоффрен,
До коментар #59 от "Учуден":Кои партии?
Коментиран от #63
15:12 11.08.2026
63 Учуден
До коментар #62 от "Ол1гоффрен,":Във Финландия „Движение „Синьо-черно“
Други въпроси?
Ама за там защо ли не ревете като за Яблоко - не е спуснато като опорка ли?
Коментиран от #65, #66
15:16 11.08.2026
64 За това
До коментар #59 от "Учуден":ли пребихте Георги?
15:16 11.08.2026
65 Путин
До коментар #63 от "Учуден":щеше да забрани ПБ и Възраждане!
Коментиран от #70
15:17 11.08.2026
66 Аа майкуууу
До коментар #63 от "Учуден":Синьо и черно вика.
😂😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #74
15:18 11.08.2026
67 Само Пепи
До коментар #53 от "Учуден":е гласувал против!
15:20 11.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Иван 1
15:20 11.08.2026
70 Учуден
До коментар #65 от "Путин":Ти ходи на врачка и тя ти каза какво щял да направи Путин или от посолството ти казаха. Зяща ли цялата ви пропаганда е в бъдеще време - също като този укронацист - със сигурност знае по колко ракети щели да пращат руснаците.
Коментиран от #73
15:20 11.08.2026
71 зонанюз
15:22 11.08.2026
72 Един
15:22 11.08.2026
73 Щеше
До коментар #70 от "Учуден":да ти спре интернета!Ако не те мобилизира!
Коментиран от #76
15:23 11.08.2026
74 Учуден
До коментар #66 от "Аа майкуууу":Та не каза защо не ревете за забранената партия във Финландия а само за забранената партия в Русия - те не се различават много.
Или за реване против Финландия няма грантове.
15:24 11.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Учуден
До коментар #73 от "Щеше":И това ли ти каза врачката? Или и това е от посолството.
15:25 11.08.2026
77 ццц
15:27 11.08.2026
78 Хихи
15:35 11.08.2026
79 Не си осведомен
До коментар #51 от "Който":Урсула, я избраха некакви французи. Макаронът ротшилдов... А Кая си я взе урсула до й помага, понеже е родена русофобка. Никакви "народни" и кви щеш там не са ги избирали. Тези се избират по политически причини. Подобно и на шефката на ЕЦБ. Толкова и нея я е избирал народът. Избират ги олигарсите, да изпълняват техните цели.
15:40 11.08.2026
80 Предложение
16:47 11.08.2026
81 Иво
17:22 11.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.