Новини
Свят »
Украйна »
Роберт "Мадяр“ Бровди: Руската армия планира да изстрелва по 200 ракети едновременно към Украйна
  Тема: Украйна

Роберт "Мадяр“ Бровди: Руската армия планира да изстрелва по 200 ракети едновременно към Украйна

11 Август, 2026 13:46 3 368 82

  • русия-
  • украйна-
  • роберт мадяр бровди-
  • ракети-
  • дронове

По думите му в момента руснаците могат да изстрелват по 77 ракети от различни платформи – кораби, самолети, наземни установки

Роберт "Мадяр“ Бровди: Руската армия планира да изстрелва по 200 ракети едновременно към Украйна - 1
AP AP

Русия планира да изстрелва едновременно 2.5 пъти повече ракети към Украйна, отколкото сега, което прави към 200 броя на нападение. Това заяви в интервю за AP командирът на Силите за безпилотни системи на украинската армия Роберт "Мадяр“ Бровди.

По думите му в момента руснаците могат да изстрелват по 77 ракети от различни платформи – кораби, самолети, наземни установки. "Противникът, обаче, работи да увеличи тази бройка до 200, и то не само балистични ракети“, отбелязва "Мадяр“. Асошиейтед прес отбелязва, че балистиката е едно от най-уязвимите места на украинската отбрана заради липсата на ракети за противовъздушните комплекси като Patriot и Iris-T.

“Дори да успеят половината от тази бройка да изстрелят, всички ракети ще паднат при нас“, отбелязва Бровди.

Той подчертава, че единственият начин да се намали броя на атакуващите Украйна балистични ракети е да се унищожават установките, от които се изстрелват. "Мадяр“ казва още, че Русия увеличила 2.5 пъти използването на реактивни дронове Шахед при атаките си, които са много по-трудни за сваляне заради по-високата скорост на движение.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Производител

    16 4 Отговор
    Срам ме е последните 20 години да нямаме ракети дори (при положение, че произвеждаме). 20 години стигат, стигат - времето е наше, наше !

    13:49 11.08.2026

  • 3 Отец Дионисий

    37 3 Отговор
    Господ да им помага!Амин!

    13:49 11.08.2026

  • 4 Лост

    52 6 Отговор
    Ще изстрелва колкото си иска.А вие да не искате да ви кажат предварително за къде ги изстрелват?

    13:49 11.08.2026

  • 5 хихи

    33 3 Отговор
    по 2000 на ден и им остават за около година....

    Коментиран от #26

    13:49 11.08.2026

  • 6 Ба бааааа

    33 5 Отговор
    Малко са

    Коментиран от #18

    13:52 11.08.2026

  • 7 ти да видиш

    55 5 Отговор
    Па от къде тия 200 ракети на ден у руснаците?🫤Ингилизите казаха че, свършват боеприпасите и краят им е близо???!!!🫤🫤🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:52 11.08.2026

  • 8 Има лесно решение

    48 4 Отговор
    белият байряк.

    13:52 11.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А той

    50 5 Отговор
    Като изтрелва по 500-600 дрона на нощ, не му е проблем.. А сега реве като малко дети..

    13:56 11.08.2026

  • 11 Росомаха

    43 3 Отговор
    Урките ще издържат до последния украинец. Луд умора няма. Само се поти.

    13:56 11.08.2026

  • 12 Укротролче, имаш разсейки от рака.

    11 2 Отговор
    Укротролче, имаш разсейки от рака.

    Коментиран от #34

    13:56 11.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цензура

    30 3 Отговор
    Има - изстрелва !!! А аз още чакам някой да покаже снимка на свален над укрия ИРАНСКИ дрон.

    А този дебел да си пише завещанието.

    13:58 11.08.2026

  • 15 Да думнат и тук

    32 3 Отговор
    Черноморие, че да ги разредят малко!
    Украинската напаст ни нападна
    Бабати Алена процъфтява.
    Престъпността нараства, а управниците занемяха за украинския дрон!

    13:59 11.08.2026

  • 16 СЛОНА

    16 2 Отговор
    НЯМА ЛОШО!!!

    14:01 11.08.2026

  • 17 Пълно затъмнение

    29 3 Отговор
    Със самолетите в Безмер!
    Колко са?
    Излитат ли?
    А, пишете де!
    Забраниха ли ви?
    Сега пък дрона бил руски, ама под прекритие😁

    14:03 11.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Коко

    18 1 Отговор
    Тц, не е вярно!
    Този лъже,като копанарин.
    Ракетите им свършиха на руснаците още преди три години.

    14:08 11.08.2026

  • 21 Жълтопаветник

    29 3 Отговор
    "Руската армия планира да изстрелва по 200 ракети едновременно към Украйна"

    А не е вярно - това е руска пропаганда. Нас Урсула ни увери че още лятото на 2022 Русия свърши ракетите и краде чипове от перални за да може да прави нови - сигурно украинците във всяка къща имат по 200 перални. Също свърши и патроните и се бият само с лопатки и смъкват Т-34 от паметниците че и танкове нямат ама и тях свършиха че се придвижват на магарета че и бензин нямат.

    14:08 11.08.2026

  • 22 6135

    20 1 Отговор
    "Руската армия планира да изстрелва по 200 ракети "

    По моя вътрешна информация точната бройка е 203.
    Този да си уволни шпионите!

    14:09 11.08.2026

  • 23 Нашата леля ВАНГЯ...

    3 9 Отговор
    Сама е признала ПРЕПОДОБНА СТОЙНА......ЧЕТЕТЕ какво бъдеще е видяла ТЯ за агресора...

    Коментиран от #29

    14:10 11.08.2026

  • 24 Ко каза , ко

    16 3 Отговор

    До коментар #19 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    а, те нали краварите кацнаха, та даже и знамето развяха
    като гледам, до два-три месеца, кииф няма да го има на картата!
    ти какво ще кажеш - виждам че си капацитет по ракетите
    абе, кво стана с патриотите,що не пуцат по руснака?

    14:11 11.08.2026

  • 25 Учуден

    17 2 Отговор

    До коментар #19 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Ами нямат "холивуд пикчърс" - американците да не би да кацнаха. 50 години след ужким успешното кацане единственото което постигнаха е да разбият една ракета в луната.

    14:11 11.08.2026

  • 26 Доктор

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Толкова цирея да ти излезнат !

    14:12 11.08.2026

  • 27 Този

    11 1 Отговор
    да не би да е на половин щат и в руската армия, щото гледам че знае абсолютно всичко за нея?

    14:13 11.08.2026

  • 28 какво му е лошото даже е страхотно

    14 1 Отговор
    все пак да не забравяме че тези ракети се изстрелват по нацисткия режим

    Коментиран от #36

    14:14 11.08.2026

  • 29 Антитрол

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Нашата леля ВАНГЯ...":

    "ЧЕТЕТЕ какво бъдеще е видяла ТЯ за агресора"

    Обаче не трябва да четем Ванга какво бъдеще е видяла за "агресора". Нали така.

    14:15 11.08.2026

  • 30 А американците

    14 1 Отговор

    До коментар #19 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Десетилетия използваха съветските ракети и космическа станция.

    14:15 11.08.2026

  • 31 Механик

    19 1 Отговор
    Същата статия я имаше тук преди два дни.
    И не мога да разбера какво плачка тоя маджар? Все пак е унгарец, не е украинец.
    Изобщо, имам чувството ,че в тая Украина управлява всеки друг, но не и украинския етнос.
    3/4 от "политбюрото" им са евреи, полски евреи, евреио-татари, татари и унгарци.
    Къде са тия украинци, не знам.
    п.п.
    А същност знам. Украинците са на фронта, в гроба или в буса на ТКЦ.
    Много просто племе се оказаха тия. Много.

    Коментиран от #44, #68

    14:15 11.08.2026

  • 32 защо

    4 1 Отговор
    АР-иии, Марето още вчера ни осведоми!
    Заспиии

    14:15 11.08.2026

  • 33 ааа

    5 1 Отговор
    ко ши прайти тогаз

    14:16 11.08.2026

  • 34 Антирашист 2405

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Укротролче, имаш разсейки от рака.":

    Нито си компетентен нито си врачка ,но и си за диагноза при психиатъра !

    Коментиран от #35

    14:16 11.08.2026

  • 35 Зевзек

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Антирашист 2405":

    "Нито си компетентен нито си врачка"

    Обаче укрите и троловете им са много компетентни и са врачки и знаят по колко ракети щели да изстрелват руснаците.

    14:19 11.08.2026

  • 36 Антирашист 2416

    4 10 Отговор

    До коментар #28 от "какво му е лошото даже е страхотно":

    Нацизмът е в просия, тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори ,а чети за нацистките държави !

    Коментиран от #37, #39

    14:21 11.08.2026

  • 37 Антитрол

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Антирашист 2416":

    "Не спори ,а чети за нацистките държави"

    Опорките от посолството ли трябва да чета - на мен не ми ги спускат.

    14:23 11.08.2026

  • 38 Котка

    6 2 Отговор
    Нещо се е объркал Мадяр . Не по 200, по 300 най-малко.

    14:26 11.08.2026

  • 39 Учуден

    9 3 Отговор

    До коментар #36 от "Антирашист 2416":

    "Нацизмът е в просия"

    Така ли а как се нарича едно управление когато върховните управляващи не са избирани от никого - ти като четеш много можеш ли ми каза. Можеш ли ми каза кога си гласувал за Урсула или пък за Кая.

    Или твоята работа е не да мислиш а да повтаряш опорките.

    Коментиран от #40, #42

    14:28 11.08.2026

  • 40 Яблако

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Учуден":

    Нас изгонят!

    14:31 11.08.2026

  • 41 Ние за Майя

    2 0 Отговор
    свикахме ли ООН?

    14:33 11.08.2026

  • 42 Въпрос

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "Учуден":

    Путин кой го е избрал? От 1999-та все е на власт. Цар ли е що ли? От Бога ли е?

    Коментиран от #43, #46, #48

    14:34 11.08.2026

  • 43 И вице

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Въпрос":

    няма!

    14:35 11.08.2026

  • 44 Русофил

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Сега разкажи, кой управлява в Русия.

    14:35 11.08.2026

  • 45 БАНДЕР

    3 2 Отговор
    ЩОМ НИ ЯЗДЯТ ЧЪРЧИЛОВЦИТЕ....

    14:39 11.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    Правилно заключение,но трудно,НЕВЪЗМОЖНО за изпълнение.Ей започват да схващат!По-добре късно,отколкото никога.

    14:43 11.08.2026

  • 48 Учуден

    7 3 Отговор

    До коментар #42 от "Въпрос":

    "Путин кой го е избрал?"

    Руския народ на избори - ти ми кажи Урсула и Кая кой ги е избрал.

    Коментиран от #51, #52

    14:43 11.08.2026

  • 49 Супер

    2 1 Отговор
    Може и по добре

    14:45 11.08.2026

  • 50 Ах летете ескадрониии

    4 2 Отговор
    Със милиониии....

    14:46 11.08.2026

  • 51 Който

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Учуден":

    е избрал Мишустин!Избрали са я евродепутатите,които ние избрахме!

    Коментиран от #53, #79

    14:46 11.08.2026

  • 52 Които

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "Учуден":

    е против Путин не стига до избори!Най-много до 6 етаж!

    Коментиран от #54

    14:48 11.08.2026

  • 53 Учуден

    7 4 Отговор

    До коментар #51 от "Който":

    "Избрали са я евродепутатите,които ние избрахме!"

    Хайде бе - можеш ли ми каза кога стана това и как точно я "избраха" евродепутатите. Можеш ли ми каза от кога е начело на ЕК и кой гласува тогава за нея.

    Коментиран от #67

    14:50 11.08.2026

  • 54 Учуден

    5 3 Отговор

    До коментар #52 от "Които":

    Който е против Урсула не стига до избори - за пример Марин льо Пен. А за Путин примери не можеш да ми дадеш - само пропаганда.

    Коментиран от #57

    14:52 11.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Вчера

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Учуден":

    отстраниха Яблоко от изборите!

    Коментиран от #59

    15:03 11.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Учуден

    5 3 Отговор

    До коментар #57 от "Вчера":

    И в Европа отстраниха доста партии които не съответстват на конституцията на държавата - ама там не ги виждате и това е демократично нали?

    Защо винаги едностранно виждате нещата.
    - Геноцида в ивицата не го виждате
    - САЩ не са агресор нищо че нападнаха Иран
    - НАТО никога не са агресори въпреки многото нападнати държави.
    - Да отвлечеш самолет е тероризъм но да отвлечеш президент на държава това не е тероризъм.

    Коментиран от #61, #62, #64

    15:10 11.08.2026

  • 60 Че откъде ракети

    4 1 Отговор
    у руснаците бе укрофашистче? Стига с тази дезинформация!!! Урсула фон дер Лай... преди три години каза , че руснаците свалят чиповете на пералните за да правят ракети!!! Нямаха ли край тези перални? А на теб какво ти пука? Нали превзехте Москва и сега настъпвате към Урал!!!

    15:11 11.08.2026

  • 61 Да не си трол?

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Учуден":

    Случайно.

    15:11 11.08.2026

  • 62 Ол1гоффрен,

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Учуден":

    Кои партии?

    Коментиран от #63

    15:12 11.08.2026

  • 63 Учуден

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "Ол1гоффрен,":

    Във Финландия „Движение „Синьо-черно“

    Други въпроси?

    Ама за там защо ли не ревете като за Яблоко - не е спуснато като опорка ли?

    Коментиран от #65, #66

    15:16 11.08.2026

  • 64 За това

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Учуден":

    ли пребихте Георги?

    15:16 11.08.2026

  • 65 Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #63 от "Учуден":

    щеше да забрани ПБ и Възраждане!

    Коментиран от #70

    15:17 11.08.2026

  • 66 Аа майкуууу

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Учуден":

    Синьо и черно вика.
    😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #74

    15:18 11.08.2026

  • 67 Само Пепи

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Учуден":

    е гласувал против!

    15:20 11.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Иван 1

    2 3 Отговор
    Отново претоляте манджата , че вчера може да не са го прочели,имат ракети пращат.

    15:20 11.08.2026

  • 70 Учуден

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "Путин":

    Ти ходи на врачка и тя ти каза какво щял да направи Путин или от посолството ти казаха. Зяща ли цялата ви пропаганда е в бъдеще време - също като този укронацист - със сигурност знае по колко ракети щели да пращат руснаците.

    Коментиран от #73

    15:20 11.08.2026

  • 71 зонанюз

    3 1 Отговор
    Родът на Андрей Гюров – диви комунисти, налагали тоталитарната диктатура в Гоцеделчевско (ДОКУМЕНТИ)

    15:22 11.08.2026

  • 72 Един

    4 1 Отговор
    Мадяр ще вземе мерки за ракетите. Рашките го бяха осъдили, Мадяр поиска координатите на съда, за да го....посети, ма не му ги пратиха. ;)

    15:22 11.08.2026

  • 73 Щеше

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Учуден":

    да ти спре интернета!Ако не те мобилизира!

    Коментиран от #76

    15:23 11.08.2026

  • 74 Учуден

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Аа майкуууу":

    Та не каза защо не ревете за забранената партия във Финландия а само за забранената партия в Русия - те не се различават много.

    Или за реване против Финландия няма грантове.

    15:24 11.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Учуден

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "Щеше":

    И това ли ти каза врачката? Или и това е от посолството.

    15:25 11.08.2026

  • 77 ццц

    1 1 Отговор
    Тая "новина" е от вчера, гулю-гулю.

    15:27 11.08.2026

  • 78 Хихи

    2 1 Отговор
    Нема смисъл от 200, може само 2 ама по 20 мегатона. Много е мекушав тоя Вова

    15:35 11.08.2026

  • 79 Не си осведомен

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Който":

    Урсула, я избраха некакви французи. Макаронът ротшилдов... А Кая си я взе урсула до й помага, понеже е родена русофобка. Никакви "народни" и кви щеш там не са ги избирали. Тези се избират по политически причини. Подобно и на шефката на ЕЦБ. Толкова и нея я е избирал народът. Избират ги олигарсите, да изпълняват техните цели.

    15:40 11.08.2026

  • 80 Предложение

    2 0 Отговор
    Предлагам, вече е крещящо неотложно, журналистите да се развихрят и всички новини да бъдат за хероят на Земята раби (духовен водач, учител и законовец) Зеленски и многострадална и всепобедна благороднаУкрайна - това интересува прогресивната публика от жълтопаважа.

    16:47 11.08.2026

  • 81 Иво

    0 0 Отговор
    Малко са ви, цървули!

    17:22 11.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания