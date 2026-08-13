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Горна Студена в община Свищов е на строг воден режим

Горна Студена в община Свищов е на строг воден режим

13 Август, 2026 08:20 408 6

  • режим на водата-
  • свищов-
  • тръбопровод

Над 80% от селото остава без вода

Горна Студена в община Свищов е на строг воден режим - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В свищовското село Горна Студена е въведен строг воден режим, а заради тежката ситуация е обявено бедствено положение. Над 80% от жителите са засегнати от безводието, като хората във високите части на селото са без вода на моменти от близо месец, съобщи бТВ.

Около 300 души живеят в Горна Студена през летните месеци. Жителите разказват, че са принудени да се запасяват с вода в туби или да я пренасят с автомобили от други места. За битови нужди използват наличните количества пестеливо, а за поливане на градините почти не може да става дума.

Проблемът се задълбочава заради намалелия дебит на водоизточниците и силно амортизираната водопреносна мрежа. По данни на местната власт загубите по мрежата достигат между 80 и 90%. Заради ниското налягане част от авариите по трасето трудно могат да бъдат установени и отстранени.

Община Свищов твърди, че още преди три години е изготвила инвестиционни проекти за подмяна на основните водопроводи в селото. За цялостното решаване на проблема са необходими около 550 000 евро за подмяна на два основни водопровода, обслужващи северната и южната част на Горна Студена.

Междувременно Държавният резерв предостави близо 20 000 литра бутилирана вода за питейни нужди. Раздаването на водата на жителите започва днес.

От общината обаче подчертават, че доставката на бутилирана вода е само временна мярка и настояват за спешно финансиране на необходимите ремонти.

В тежка ситуация е и Свищов. Заради намаляването на дебита на водоизточниците в града се изгражда аварийно трасе, което трябва да прехвърля допълнителни количества вода към водоснабдителната система. Ако спадът на нивото на Дунав продължи, съществува риск и градът да бъде изправен пред сериозна водна криза.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 урсулин

    2 0 Отговор
    не е от еврото...

    Коментиран от #4

    08:46 13.08.2026

  • 2 То е ясно

    2 0 Отговор
    Очакваме скоро и в други градове. Апропо, кога започва режим на въздуха?

    08:47 13.08.2026

  • 3 След 82 години !

    2 0 Отговор
    Отново !

    Няма Вода !

    08:50 13.08.2026

  • 4 А О Банана !

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "урсулин":

    В !

    Гъ !

    З !

    Ъ !

    08:51 13.08.2026

  • 5 дедо Флашко

    2 0 Отговор
    Тръбите за водата са от времето на соушълизъма. Масово са се копаели канали и са поставяни нови тръби за вода. Ноооо....времето им на тръбите в почвата вече е изтекло.Ръждясали са и водата изтича в земята,а сметките плащат хората.

    08:52 13.08.2026

  • 6 Горна студена и газирана

    0 3 Отговор
    Голяма работа, в Русия пък няма бензин.

    08:55 13.08.2026

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