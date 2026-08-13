Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Днес обявяват града домакин на Евровизия 2027

Днес обявяват града домакин на Евровизия 2027

13 Август, 2026 09:35 521 11

  • евровизия-
  • домакин-
  • град-
  • софия-
  • бургас

Бургас или София ще бъде следващият домакин на Евровизия?

Днес обявяват града домакин на Евровизия 2027 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Днес БНТ и EBU ще обявят Бургас или София ще е града домакин на „Евровизия 2027“.

На официално събитие днес - 13 август 2026 г., четвъртък, от 11:00 ч. в сградата на Българската национална телевизия, в гр. София, ул. Сан Стефано 29, ще стане ясно къде ще се проведе песенния конкурс догодина.

Зрителите ще могат да наблюдават обявяването в специално излъчване на живо на сайта на БНТ.

Според букмейкърите Бургас взе превес над столицата в надпреварата, след като Варна и Пловдив бяха изключени на по-ранен етап от избора.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гларус

    6 0 Отговор
    Дано да не е в Бургас

    09:36 13.08.2026

  • 2 Голяма

    6 0 Отговор
    излагация ще бъде, София столица на джендъри за.

    09:37 13.08.2026

  • 3 Трол

    1 1 Отговор
    Оспорвана битка между г-н Терзиев и г-н Николов.

    Коментиран от #5

    09:40 13.08.2026

  • 4 Дайте я на бургъзлиите

    6 0 Отговор
    Митю Момата дето им е кмет докато не засере съвсем този хубав град няма да миряса.

    09:41 13.08.2026

  • 5 Битката

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    е между г-жа Терзиев, и г-н Николов. И в двата случая позора ще е огромен.

    09:44 13.08.2026

  • 6 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    5 0 Отговор
    Да са търкалят дрогирани, пияни, заляни на огромния плаж.
    Залата в Бургас

    09:51 13.08.2026

  • 7 Истина

    4 0 Отговор
    Бургас е само за параван !

    09:52 13.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Дано да е Бургас.

    10:07 13.08.2026

  • 10 Дано е село Павел

    1 0 Отговор
    да му е гусно на оня врякащия пенсионер без ден трудов стаж, носещ се само по потници.

    10:10 13.08.2026

  • 11 Анонимен

    0 0 Отговор
    Дано изобщо да няма европедераzтия!

    10:11 13.08.2026