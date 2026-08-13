Днес обявяват града домакин на Евровизия 2027

Днес БНТ и EBU ще обявят Бургас или София ще е града домакин на „Евровизия 2027“.
На официално събитие днес - 13 август 2026 г., четвъртък, от 11:00 ч. в сградата на Българската национална телевизия, в гр. София, ул. Сан Стефано 29, ще стане ясно къде ще се проведе песенния конкурс догодина.
Зрителите ще могат да наблюдават обявяването в специално излъчване на живо на сайта на БНТ.
Според букмейкърите Бургас взе превес над столицата в надпреварата, след като Варна и Пловдив бяха изключени на по-ранен етап от избора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гларус
09:36 13.08.2026
2 Голяма
09:37 13.08.2026
3 Трол
Коментиран от #5
09:40 13.08.2026
4 Дайте я на бургъзлиите
09:41 13.08.2026
5 Битката
До коментар #3 от "Трол":е между г-жа Терзиев, и г-н Николов. И в двата случая позора ще е огромен.
09:44 13.08.2026
6 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Залата в Бургас
09:51 13.08.2026
7 Истина
09:52 13.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
10:07 13.08.2026
10 Дано е село Павел
10:10 13.08.2026
11 Анонимен
10:11 13.08.2026