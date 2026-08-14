Глобалните вериги за доставки са изправени пред тройна заплаха

Глобалните вериги за доставки са натоварени от потенциални транзитни такси в Ормузкия проток, исторически ниски нива на водата в критични европейски реки и забраната на САЩ за внос на роботи.

Тези фактори нарушават традиционните маршрути за доставки и допринасят за увеличаване на логистичните разходи. Индустриите, зависими от тези маршрути, търсят алтернативи за смекчаване на прекъсванията във веригата за доставки.

Екипите за корпоративни вериги за доставки рядко повече от едно голямо прекъсване. В момента те управляват поне три. В рамките на няколко дни в началото на август 2026 г. се появи нов натиск върху корабните пътища в Персийския залив, европейските вътрешни водни пътища и снабдяването с автоматизация на вътрешните складове. Всеки един от тях би бил значителен оперативен проблем сам по себе си. Заедно те представляват стрес тест за всяка компания, изложена на глобални морски превози или европейска дистрибуция.

Такси за Ормузкия проток: локализирана такса с глобални последици за превоза на товари

Ормузкият проток е в центъра на геополитическото напрежение от месеци, но последното развитие е специфично търговско. Иран обмисля налагането на транзитни такси на корабите, преминаващи през пролива, а собствениците на кораби вече сигнализират как биха реагирали. Според аг. Bloomberg, отговорът не е, че разходите ще останат ограничени до товарите, пътуващи към Персийския залив. Превозвачите биха преразпределили таксите, свързани с Ормузкия залив, между други етапи на пътуването, което означава, че вносителите и износителите без пряк контакт с Персийския залив все още биха могли да видят увеличение на фактурите си за превоз.

Застрахователното измерение добавя втори слой на ценови натиск. Продължаващият над 5 месеца военен конфликт в региона вече е натоварил пазарите на корабоплаване и застраховане. Иран отделно обмисля дали да позволи на европейските страни да разминират пролива, стъпка, която би осигурила това, което се определя като така необходимата гаранция от трета страна, че водният път е безопасен. Без тази гаранция премиите за военен риск остават високи за всеки кораб, преминаващ през региона.

Частично решение е в процес на преговори. SupplyChainBrain съобщи, че Иран и Оман са заявили, че са близо до споразумение за временен алтернативен маршрут за корабоплаване, който би заобиколил най-оспорваната част от пролива. Тези разговори продължиха без участието на САЩ, което усложнява всяко предположение, че дипломатическо решение от Вашингтон е неизбежно. За директорите по логистика, които насочват товари през Персийския залив, самата несигурност е проблем с планирането.

Рейн и Дунав са на рекордно ниски нива, което се отразява на европейските вътрешни товари

Европейските оператори едновременно се борят и с криза с речните товари. Нивата на водата в реките Рейн и Дунав са паднали до рекордно ниски стойности, според SupplyChainBrain, като измерванията в Кьолн и Лобит в Западна Германия са на исторически минимум.

Рейн е гръбнакът на движението на индустриални товари между Германия, Нидерландия и Швейцария, превозвайки химикали, автомобилни части, въглища и потребителски стоки. Когато нивата паднат достатъчно, операторите на баржи трябва да намалят товароносимостта или да спрат изцяло плаванията.

Времето засилва натиска, който вече се усеща от европейските производители. Рекордна гореща вълна в цяла Европа едновременно заплашва добивите на култури, според SupplyChainBrain, което добавя напрежение върху доставките в селското стопанство към инфраструктурните ограничения.

Събитията с ниско ниво на Рейн не са нови. Реката преживя тежки периоди на ниско ниво на водата през 2018 и 2022 г., които нарушиха германското промишлено производство. Различното сега е мащабът: измерванията през 2026 г. счупиха предишни рекорди. Компаниите, които са изградили планове за действие при извънредни ситуации около историческите минимуми на Рейн, може да намерят тези буфери за недостатъчни.

Забраната за внос на роботи в САЩ променя снабдяването с автоматизация на складовете

От вътрешна страна, сега е в сила ограничение за снабдяване от различен вид. Федералната комисия по комуникациите (FCC) постанови, че само роботи, произведени в САЩ, ще бъдат разрешени за внос и внедряване, позовавайки се на рискове за сигурността от произведени в чужбина устройства. Практическият ефект върху автоматизацията на складовете е директен. Значителен дял от роботизираните системи, които понастоящем се разполагат или се разглеждат в дистрибуторските центрове на САЩ, се произвеждат извън страната и тръбопроводите за снабдяване, изградени около тези доставчици, сега изискват преоценка.

Правилото пристига в сложен момент за инвестициите в строителство и автоматизация на складове. В края на юли SCDigest съобщи, че строителството на складове в САЩ се е увеличило с 18% през второто тримесечие на 2026 г., което е сигнал за възстановяване след няколко години на слаб спад. Повече нови квадратни метри означават по-голямо търсене на системи за автоматизация и внос на роботи.

Ограничението може да намалят доставките именно когато капацитетът се разширява. Операторите, които планират автоматизация за съоръжения, които са в процес на изграждане, ще трябва да потвърдят, че техните определени системи отговарят на изискванията за местно производство.

Обосновката за сигурност наподобява по-ранни ограничения на САЩ върху телекомуникационния хардуер, където опасенията относно оборудване, произведено в чужбина, в чувствителна инфраструктура доведоха до реформи в обществените поръчки в множество индустрии. Дали правилото за роботите следва подобен модел на поетапно прилагане или се прилага незабавно, е детайл, който екипите по обществени поръчки и правни екипи ще трябва да проверят, преди да подпишат нови договори за автоматизация.