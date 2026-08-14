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Доброволци плащат тол такси, за да гасят пожари

Доброволци плащат тол такси, за да гасят пожари

14 Август, 2026 10:17 866 15

  • доброволци-
  • пожар-
  • тол такси

Пожарните, закупени с дарения, се таксуват наравно с камионите, извършващи търговска дейност

Доброволци плащат тол такси, за да гасят пожари - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Доброволци от цялата страна са изправени пред административен и финансов абсурд. За да стигнат до отдалечени райони и да участват в гасенето на пожари, те трябва да плащат пътни такси за противопожарните автомобили, с които се придвижват. За проблема сигнализират самите доброволчески формирования, съобщава Нова ТВ.

Става дума за хора, които при големи пожари често са сред първите, които се включват в борбата с огъня, редом с професионалните пожарникари. Оказва се обаче, че автомобилите, закупени с дарения и използвани за спасителни дейности, се таксуват от тол системата наравно с тежкотоварните автомобили, извършващи търговска дейност.

„Оказа се, че таксите, които плащаме за пожарния автомобил, за да се движи по републиканската пътна мрежа, от първи юли са увеличени. Сумите са драстично по-високи в сравнение с миналата година“. Това заяви в „Здравей, България” ръководителят на Доброволно формирование - Хисаря Владимир Топалов.

По думите му само пътуването на противопожарния автомобил до Пазарджик, където доброволците са гасили пожар преди дни, и обратно - е струвало 24 евро. За Първомай сумата за отиване и връщане е била 22 евро. Още по-драстично - от 60-70 евроцента на 3 евро, е увеличението при пътуванията до Пловдив, където разстоянието е едва 13 километра.

Разходите не се плащат лично от доброволците, а са за сметка на общината, което според тях на практика означава пари на данъкоплатците. „Трябва да си плащаме, за да отидем да гасим пожари“, казва Топалов.

Той смята, че проблемът може да бъде решен чрез законодателна промяна. Противопожарните автомобили на доброволните формирования, които са регистрирани като специализирани превозни средства, трябва да бъдат освободени от пътни такси, когато се използват за участие в спасителни и противопожарни дейности.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха в позиция до Нова тв, че действащото законодателство не предвижда освобождаване от пътни такси за превозни средства, използвани от доброволчески формирования. Затова всички МПС с маса над 3,5 тона трябва да заплащат пътна такса съгласно действащата тарифа. Размерът на дължимата такса се определя от тарифата за републиканската пътна мрежа, се посочва в становището на АПИ.

Проблемът обаче не се изчерпва само с тол таксите. Доброволните формирования разчитат на общините и дарители за гориво, резервни части и поддръжка на автомобилите. При ограничени общински бюджети разходите стават все по-трудни за покриване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБСУРДИСТАН

    13 0 Отговор
    СТРАНАТА НА АБСУРДИТЕ.

    Коментиран от #7, #10

    10:31 14.08.2026

  • 2 Пецата

    2 5 Отговор
    Докато аз си пиа ракиата със салата разбираш ли и вобще ми е все тая за пожари 🤣

    10:32 14.08.2026

  • 3 път на концесия

    5 1 Отговор
    Не само винетки или тол такси, но и по концесионните "турски магистрали" в страната ще се плаща на бариерата, естествено доброволно от доброволци, когато няма алтернативни държавни пътища.

    10:33 14.08.2026

  • 4 Миризлив пор

    6 2 Отговор
    От една страна е абсурдно, от друга ако се освободят, то ще стане като епидемия пререгистрацията на камиони като пожарни автомобили. Едно време колко луксозни джипове ги пишеха "баничарки", не внасяха ДДС и ги пишеха служебни.

    10:34 14.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 дали използват пътищата

    1 0 Отговор
    сигурно . да плащат такси . един кмет ако няма стотинка гледа да събира тол такси . дава заплати на пожарникари и болногледачи и за други неща . тук много се разчита на доброволчеството и дейност без пари . да махнат храстите пред табелките на пътя . да запълнят сами някоя дупка , дарение за глухо или болно дете , дарение за болница . доброволни услуги . има и наредба . така един взима милион и половина годишно а друг доброволно прави някои неща . различни са . да . има мъжки жрици доброволци . да .

    10:38 14.08.2026

  • 7 Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "АБСУРДИСТАН":

    Нищо не плащат от джоба си, общината ги плаща.

    10:46 14.08.2026

  • 8 лебералхаос

    3 2 Отговор
    В еврозоната е така който иска по-добър живот да си пазил комунизма.

    10:49 14.08.2026

  • 9 Видов

    4 0 Отговор
    Водата като промишлена ли им я таксуват или понеже е питейна ,та 2,50 Евро кубика. Как не се е сетил комуниста да им иска и такса за това ,че я пръскат . Това е също като онея 10 Евро ,всяка година за една малка лепенка на пожарогасителя. Стимул напълно да се откажеш от помощ на горящ автомобил на друг човек на пътя. Глоба и сваляне на номерата ако те хванат веднага след като си го използвал ,не си купил нов или не си напълнил този със съответната лепенка. така с всякакви мераци за ограбване овълчиха и озвериха човекоподобните остатъци от народ в тази територия на разни племена сведени до фамилия . Разделени по всичко и всякак . Най-голямата ирония и подигравка е надписа на сградата на главното ОПГ - " Съединението прави силата " . Те точно от Сила нямат нужда и много ги е страх от обидинение срещу мафиотските им управления вече 82 години . Затова и Ви разбиха на всякакви . Липса - едни над 3,5 милиона реално за 36 години и подменена народност с внесени и местни етноси и други народи. Гордост ,че имало вече цели села и градчета с чужди пенсионери -1200 евро . А нашия да им слугува защото с 350-400 евро пенсия въпреки отдаден живот и 40 години труд тук ,той няма къде да отиде . В Пакистан ,Гвинея или на Северния полюс. Гордост- области на Турци, Руснаци , Украинци , и сега на западняци . Само Българите работили тук -нямат шанс. Мизерия за тях и "Колко е прекрасна страната която сте направили и природата " . Жалко и долно.

    10:55 14.08.2026

  • 10 Доброволци

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "АБСУРДИСТАН":

    които отиват да се снимат с лопата в ръце ...

    11:01 14.08.2026

  • 11 Този квартал на Китай, българия

    3 0 Отговор
    трябва да бъде почистен до последното ДНК.

    11:12 14.08.2026

  • 12 Цвете

    4 0 Отговор
    Е, ТОВА ВЕЧЕ Е НАИСТИНА ОТВРАТИТЕЛНО. ДА ПОМАГАШ ДОБРОВОЛНО И ДА ПЛАЩАШ, ЗАЩОТО ИДВАШ ДА СПАСИШ НАВЕРНО И ЧОВЕШКИ ЖИВОТ?! КАКВИ ЗАКОНИ ,КОГАТО ДЕЙСТВАШ БЪРЗО ЗА БЛАГОТО? ЕЙ, ТОВА Е ДЪНОТО.

    11:16 14.08.2026

  • 13 Аз бих...

    3 0 Отговор
    ...платил тол таксата на една пожарна кола за един курс отиване и връщане, като неможачите отгоре не желаят! Да си създадат граждански сайт и да си дадат номерът на пожарната кола и таксата за курс и да дат снимки, че са гасили на место! Да дадат и сметката за курсът. От отговорното министрество се иска само да удостоверят, че тва са валидни данни...

    11:16 14.08.2026

  • 14 Толчо Толчев

    1 0 Отговор
    Ам как ще помагате без да си плащате бе, вие нормални ли сте !?

    11:25 14.08.2026

  • 15 При пожарникаря не беше така

    0 0 Отговор
    Сега при летеца ще плащате и ще мълчите

    11:42 14.08.2026

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