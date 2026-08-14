Доброволци плащат тол такси, за да гасят пожари

Доброволци от цялата страна са изправени пред административен и финансов абсурд. За да стигнат до отдалечени райони и да участват в гасенето на пожари, те трябва да плащат пътни такси за противопожарните автомобили, с които се придвижват. За проблема сигнализират самите доброволчески формирования, съобщава Нова ТВ.

Става дума за хора, които при големи пожари често са сред първите, които се включват в борбата с огъня, редом с професионалните пожарникари. Оказва се обаче, че автомобилите, закупени с дарения и използвани за спасителни дейности, се таксуват от тол системата наравно с тежкотоварните автомобили, извършващи търговска дейност.

„Оказа се, че таксите, които плащаме за пожарния автомобил, за да се движи по републиканската пътна мрежа, от първи юли са увеличени. Сумите са драстично по-високи в сравнение с миналата година“. Това заяви в „Здравей, България” ръководителят на Доброволно формирование - Хисаря Владимир Топалов.

По думите му само пътуването на противопожарния автомобил до Пазарджик, където доброволците са гасили пожар преди дни, и обратно - е струвало 24 евро. За Първомай сумата за отиване и връщане е била 22 евро. Още по-драстично - от 60-70 евроцента на 3 евро, е увеличението при пътуванията до Пловдив, където разстоянието е едва 13 километра.

Разходите не се плащат лично от доброволците, а са за сметка на общината, което според тях на практика означава пари на данъкоплатците. „Трябва да си плащаме, за да отидем да гасим пожари“, казва Топалов.

Той смята, че проблемът може да бъде решен чрез законодателна промяна. Противопожарните автомобили на доброволните формирования, които са регистрирани като специализирани превозни средства, трябва да бъдат освободени от пътни такси, когато се използват за участие в спасителни и противопожарни дейности.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха в позиция до Нова тв, че действащото законодателство не предвижда освобождаване от пътни такси за превозни средства, използвани от доброволчески формирования. Затова всички МПС с маса над 3,5 тона трябва да заплащат пътна такса съгласно действащата тарифа. Размерът на дължимата такса се определя от тарифата за републиканската пътна мрежа, се посочва в становището на АПИ.

Проблемът обаче не се изчерпва само с тол таксите. Доброволните формирования разчитат на общините и дарители за гориво, резервни части и поддръжка на автомобилите. При ограничени общински бюджети разходите стават все по-трудни за покриване.