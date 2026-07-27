Макрон свика кризисна среща на правителството

Френският президент Еманюел Макрон днес свиква кризисна среща на правителството във връзка с огромните горски пожари, които принудиха повече от 250 000 души да напуснат домовете си, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Кризисната среща на правителството, планирана за тази сутрин, ще бъде председателствана от Макрон. В публикация в Екс вчера той обеща дълготрайна подкрепа за засегнатите от пожара общности. "Ще възстановяваме, ще ремонтираме и ще присъстваме толкова дълго, колкото е необходимо", написа Макрон.

Властите в югозападния френски департамент Жиронд, където пламъците са обхванали площ, четири пъти по-голяма от Париж, казаха, че обстановката през нощта е била "като цяло стабилна". Това бе промяна в сравнение с предходните дни, когато горящият от миналата седмица огромен пожар приближаваше все повече град Бордо.

Властите не обявиха нови евакуации, но предприеха допълнителни стъпки, за да възпрепятстват пристигането на туристи в разгара на туристическия сезон, като забраниха детските лагери и лагерите за хора с увреждания.

Мащабната операция за потушаване на пожара се превърна в надпревара с времето, като противопожарните екипи се стремят да изпреварят прогнозираното покачване на температурите от утре, което би могло да затрудни борбата с пламъците.

Разрастващите се пожари в Югозападна Франция доведоха до евакуацията на 55 000 души тази нощ в департамент Жиронд, увеличавайки броя на хората, принудени да напуснат домовете си заради настъпващия огън, до около 220 000 само в този регион, предаде Асошиейтед прес.

Непрекъснато сменящите посоката си ветрове усложняват действията на спешните служби в района на Бордо. Разпореждането за евакуация през изминалата нощ е обхванало пет общини югозападно от града, в прочутия винарски регион на Франция.

"Ситуацията остава крайно неблагоприятна", заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез, който описа "още една тежка нощ" за екипите на противопожарната служба на страната, като изпепелените площи вече са четири пъти колкото столицата Париж.

"Огънят отново стана изключително непредсказуем, напредвайки към Бордо", написа Нуниез в социалната платформа Екс. Кметът Тома Казнав заяви, че "пожарът е пред портите на Бордо".