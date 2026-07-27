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Макрон свика кризисна среща на правителството

Макрон свика кризисна среща на правителството

27 Юли, 2026 12:06 577 20

  • горски пожари-
  • бордо-
  • франция-
  • еманюел макрон-
  • пожар

Непрекъснато сменящите посоката си ветрове усложняват действията на спешните служби в района на Бордо

Макрон свика кризисна среща на правителството - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон днес свиква кризисна среща на правителството във връзка с огромните горски пожари, които принудиха повече от 250 000 души да напуснат домовете си, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Кризисната среща на правителството, планирана за тази сутрин, ще бъде председателствана от Макрон. В публикация в Екс вчера той обеща дълготрайна подкрепа за засегнатите от пожара общности. "Ще възстановяваме, ще ремонтираме и ще присъстваме толкова дълго, колкото е необходимо", написа Макрон.

Властите в югозападния френски департамент Жиронд, където пламъците са обхванали площ, четири пъти по-голяма от Париж, казаха, че обстановката през нощта е била "като цяло стабилна". Това бе промяна в сравнение с предходните дни, когато горящият от миналата седмица огромен пожар приближаваше все повече град Бордо.

Властите не обявиха нови евакуации, но предприеха допълнителни стъпки, за да възпрепятстват пристигането на туристи в разгара на туристическия сезон, като забраниха детските лагери и лагерите за хора с увреждания.

Мащабната операция за потушаване на пожара се превърна в надпревара с времето, като противопожарните екипи се стремят да изпреварят прогнозираното покачване на температурите от утре, което би могло да затрудни борбата с пламъците.

Разрастващите се пожари в Югозападна Франция доведоха до евакуацията на 55 000 души тази нощ в департамент Жиронд, увеличавайки броя на хората, принудени да напуснат домовете си заради настъпващия огън, до около 220 000 само в този регион, предаде Асошиейтед прес.

Непрекъснато сменящите посоката си ветрове усложняват действията на спешните служби в района на Бордо. Разпореждането за евакуация през изминалата нощ е обхванало пет общини югозападно от града, в прочутия винарски регион на Франция.

"Ситуацията остава крайно неблагоприятна", заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез, който описа "още една тежка нощ" за екипите на противопожарната служба на страната, като изпепелените площи вече са четири пъти колкото столицата Париж.

"Огънят отново стана изключително непредсказуем, напредвайки към Бордо", написа Нуниез в социалната платформа Екс. Кметът Тома Казнав заяви, че "пожарът е пред портите на Бордо".


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да им помага НАТО

    8 2 Отговор
    Тъпунгери....

    12:10 27.07.2026

  • 2 Ще възстановяваме, ще ремонтираме ...

    8 1 Отговор
    Ама пари няма ....

    12:11 27.07.2026

  • 3 Овчар

    7 2 Отговор
    Най голямата рафинерия на уран преобразуван в ядрено гориво за централите в ЕС ще бъде принудена да обяви алтернативата за ЕС а тя е НОВИ ЦЕНИ...! Това ще изкара много хора на улицата и ще разклати основите на ЕС..Това е подарък от Русия за ЕС за Коледа..!

    12:13 27.07.2026

  • 4 Жалка пропаднала Европа

    9 2 Отговор
    Ей това е атлантическата олигофрения

    12:13 27.07.2026

  • 5 Русия

    5 2 Отговор
    е виновна.... Бог ги наказва

    12:13 27.07.2026

  • 6 Отец Дионисий

    5 1 Отговор
    Содом и Гомор Горят ,такава е волята Божия !

    12:13 27.07.2026

  • 7 Лорд Евгени Минчев -светски хроникьор

    1 0 Отговор
    Дано лозята в Бордо да оцелеят ,останалото не ме интересува .

    12:15 27.07.2026

  • 8 Да не повярваш

    3 1 Отговор
    Че детските лагери и лагерите за хора с увреждания имало

    Коментиран от #14

    12:18 27.07.2026

  • 9 ВЕСЕЛЯК

    7 1 Отговор
    Ам да викат коалицията на жеЛАЕЩИТЕ. Те ще помогнат със сигурност. Балтийските ГИГАНТИ ще пратят виските си 12 огнеборци. Мерц ще прати Яшар, Махмуд, Мехмед и Самир да оправят нещата с дъглите маркучи.
    От Урсула и Кая се иска само да се помолят в църква!

    Коментиран от #10

    12:19 27.07.2026

  • 10 Ми даааа

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "ВЕСЕЛЯК":

    коалицията на жеЛАЕЩИТЕ нещо май се ослушват

    12:22 27.07.2026

  • 11 Смотаняху

    4 1 Отговор
    Прочистват територии за да строят блокчета за новите европейци от Африка и Близкия източник.Хак да са ви

    12:23 27.07.2026

  • 12 Макрон дрънка глупости

    5 1 Отговор
    А армията плющят карти.

    12:24 27.07.2026

  • 13 Нека си гори

    5 1 Отговор
    Украйна им е по важна

    12:26 27.07.2026

  • 14 Сега тях ще изкарат виновни

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да не повярваш":

    детските лагери и лагерите за хора с увреждания .... и ще им спрат субсидирането

    12:28 27.07.2026

  • 15 Тея са същите смотаняци като нас

    5 0 Отговор
    Държавата им гори и ще изгори но иначе сакън комфорта на военните да не нарушим .......

    12:30 27.07.2026

  • 16 Цвете

    1 0 Отговор
    ЕЙ, БИЛИ ЛИ СТЕ В ТОЗИ ПРЕКРАСЕН РАЙОН? ЗАЩО ТОЛКОВА ЗЛОБА БЪЛВАТ ТАКИВА, КОИТО ОСВЕН В РАЙОНА КОЙТО ЖИВЕЯТ НЕ СА ВИДЕЛИ ОЧАРОВАТЕЛНИЯТ БОРДО С ОГРОМНОТО СИ ПРИСТАНИЩЕ И ЖИРОНДО, КОГАТО ВСЯКА ГОДИНА СЕ ПОСЕЩАВА ПОЧТИ ОТ МНОГО ДЪРЖАВИ, ЗАЩОТО Е ИСТИНСКА ПРИКАЗКА. ( ЛЕТОВНИЦИ). НАЙ ХУБАВИТЕ ВИНА СА ИМЕННО ОТ ТАЗИ ЧАСТ НА ФРАНЦИЯ.

    12:35 27.07.2026

  • 17 Много добър пример е това

    2 0 Отговор
    как оръжие и барути щели да правят а реално се докараха до каменната ера и 5 самолета за борба с пожари даже нямат. От Канада щели да поръчват бе самолети ама трябвало 5 години да чакат... Ей това е Европа ! Кръгла нула

    12:37 27.07.2026

  • 18 Нали сте го чували ?

    0 0 Отговор
    Сяра нафта и балон върши работа за баталъон. ...

    12:41 27.07.2026

  • 19 Олеее...

    0 0 Отговор
    Гледам стрийма сега и тея представете си са с тракторчета "Беларус" и ремаркета "Крез"..

    12:43 27.07.2026

  • 20 Покани гости да ти подпалят къщата

    0 0 Отговор
    Нотр дам, виното Бордо, все символи на Франция. Пожарът в Нотр дам остана ненаказан, с неизвестни за политкоректността, но известни за всички останали извършители. Сега лозята на Франция и градът горят, вече стотици хиляди евакуирани и пак неизвестни извършители, но вече набедиха горките котки.

    12:44 27.07.2026

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