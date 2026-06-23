Дни преди срещата на НАТО при полицейски акции властите в Анкара арестуваха над 200 екстремисти

Полицията в Анкара проведе множество акции на различни адреси в столицата и задържа повече от 200 лица по подозрения за връзки с екстремистки групировки, включително „Ислямска държава“, съобщи Асошиейтед прес, повече от БТА.

В цитирано изявление на Главната прокуратура в Анкара се казва, че са издадени заповеди за общо 241 заподозрени, като 209 от тях впоследствие са били задържани при акции на полицията и жандармерията в района на Анкара.

Агенцията отбелязва, че Турция предприема превантивни мерки за сигурност преди срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли и припомня, че по време на самата среща се предвижда забрана на демонстрации и ограничаване на достъпа до пътищата, водещи към летищата, както и блокиране на районите около мястото на срещата и хотелите, в които са настанени делегациите.

Турските власти редовно провеждат различни акции, като миналия месец силите за сигурност са задържали 324 души, заподозрени във връзки с „Ислямска държава“, при мащабна операция в цялата страна, посочва АП.